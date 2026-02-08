नितांत सुंदर गंगोत्री

हिमालयात अनेक हिमनद्या आहेत. प्रत्येकाचं व्यक्तिमत्त्व वेगळं, प्रवास वेगळा आणि परिणामही वेगळा; पण भारतीय मनाच्या दृष्टीने जर एखाद्या हिमनदीला ‘जीवनदायिनी’ हा शब्द सर्वाधिक साजेसा असेल, तर ती म्हणजे गंगोत्री हिमनदी. कारण इथूनच जन्म घेते भागीरथी आणि पुढे गंगा. गंगोत्री म्हणजे केवळ बर्फाचा प्रवाह नाही; ती भारतीय संस्कृती, श्रद्धा, भूगोल आणि पर्यावरण यांना जोडणारी जीवनरेषा आहे..उत्तराखंडमधील गढवाल हिमालयात सुमारे सात हजार मीटर उंच शिखरांच्या सान्निध्यात वसलेली गंगोत्री हिमनदी अंदाजे ३० किलोमीटर लांबीची आहे. तिचा उगम चतुरंगी, रक्तवर्णी आणि इतर उपहिमनद्यांच्या संगमातून होतो. उंच कपारींमध्ये वर्षानुवर्षे साचणारा हिम, गुरुत्वाकर्षणाच्या ओढीने हळूहळू खाली सरकतो आणि एक भव्य, संथ पण जिवंत प्रवाह तयार होतो. या प्रवाहाचं अंतिम दर्शन आपल्याला ‘गोमुख’ येथे होतं, जिथून भागीरथी नदीचा जन्म होतो.पहिल्यांदा गोमुखाजवळ उभं राहिल्यावर जाणवतं, इथे काहीतरी प्राचीन घडत आहे. समोर उघडलेली बर्फाची कमान, तिच्या तोंडातून बाहेर पडणारं गार, नितळ पाणी आणि मागे उभा असलेला विशाल बर्फसाठा हे दृश्य केवळ धार्मिक नाही, ते वैज्ञानिकही आहे. कारण त्या प्रत्येक थेंबामागे हजारो वर्षांचा हिमसंचय, दाब, तापमान आणि काळाचा इतिहास दडलेला असतो. गंगोत्री हिमनदी म्हणजे पृथ्वीच्या हवामानाचं जिवंत संग्रहालय आहे..गंगोत्रीचा अभ्यास केल्यावर लक्षात येतं की हिमनदी ही स्थिर वस्तू नाही. ती सतत बदलत असते. वरच्या भागात ‘Accumulation Zone’मध्ये हिमसाठा वाढतो, तर खालच्या भागात ‘Ablation Zone’मध्ये वितळणं अधिक होतं. या दोन्हींच्या संतुलनावर हिमनदीचं आरोग्य अवलंबून असतं.हिमनदी पुढे सरकते, मागे सरकते, कधी जाडी वाढवते तर कधी पातळ होते, हा तिचा स्वाभाविक चक्र आहे; मात्र गेल्या काही दशकांत या बदलांचा वेग वाढलेला दिसतो आणि त्यामुळे गंगोत्रीवर संशोधन अधिक गंभीरपणे केलं जात आहे..अनेक अभ्यास सांगतात, की गंगोत्री हिमनदी मागे सरकत आहे. काही दशकांपूर्वी जिथे हिमनदीचा शेवट होता, तिथे आज मोराइनचे ढिगारे आणि खडक दिसतात. मी १९८०च्या दशकामध्ये पहिल्यांदा गंगोत्री हिमनदी पहिल्यांदा अनुभवली. विस्तीर्ण हिमाची चादर नजरेला भिडणारी होती. त्यानंतर मी अनेकदा गंगोत्री, हिमालयात आलो.गंगोत्रीने प्रत्येक वेळी भुरळ घातली; पण तिचा आटणारा प्रवाह काही वर्षानंतर मागे सरकताना दिसला. इतका की एकेकाळी टणक जाणवणारा हिम काही वर्षांनंतर भुसभुशीत लागू लागला आणि आज त्याच ठिकाणी चक्क खडकाळ मोरेन उभा दिसतो. हा घडणारा बदल आता डोळ्यांना जाणवणारा आहे..हा बदल चिंतेचा विषय असला, तरी तो समजून घेण्याची संधीही देतो. कारण हिमनदी मागे सरकते तेव्हा तिच्या पुढे तयार होणाऱ्या भूआकृती-मोराइन, लहान जलसाठे, नवीन प्रवाह- हे सगळं पृथ्वीच्या गतिशीलतेचं दर्शन घडवतात. निसर्ग इथे थांबत नाही; तो स्वतःला नव्याने आकार देत असतो.गंगोत्री हिमनदीचं सर्वांत मोठं महत्त्व तिच्या पाण्यात आहे. भागीरथीचा प्रवाह पुढे अलकनंदेला मिळतो आणि गंगा तयार होते. गंगा ही केवळ नदी नाही; ती उत्तर भारताच्या शेतीची, पिण्याच्या पाण्याची, उद्योगांची आणि सांस्कृतिक जीवनाची मुख्य आधाररेषा आहे. हिमनदीतून येणारं पाणी केवळ हिमवर्षावावर अवलंबून नसतं; ते उन्हाळ्यात वितळून खाली येतं आणि वर्षभर नदीला आधार देतं. म्हणूनच हिमनदीला ‘Natural Reservoir’ म्हटलं जातं..गंगोत्री परिसरात गेल्यावर हिमनदी आणि मानव यांचं एक सूक्ष्म नातं दिसतं. गोमुखापर्यंत जाणाऱ्या यात्रेकरूंच्या पावलांमध्ये श्रद्धा असते; संशोधकांच्या नजरेत जिज्ञासा असते; गिर्यारोहकांच्या मनात आदर असतो. प्रत्येक जण वेगवेगळ्या हेतूने येतो; पण हिमनदी सर्वांना समान शांततेने सामोरं जाते. ती कोणाला घाबरवत नाही, कोणाला विशेष वागणूक देत नाही. ती फक्त तिच्या संथ गतीने वाहत राहते.गेल्या काही वर्षांत गंगोत्री परिसरात वैज्ञानिक पातळीवर महत्त्वाचं काम सुरू आहे. हिमनदीची लांबी, जाडी, वितळण्याचा दर, हिमसाठ्याचं प्रमाण, या सगळ्याचं मोजमाप केलं जातं. उपग्रह प्रतिमा, भू-नकाशे आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रीय निरीक्षण यांच्या मदतीने हिमनदीचं आरोग्य समजून घेण्याचा प्रयत्न चालू आहे. या अभ्यासामुळे केवळ बदलांची नोंद होत नाही, तर भविष्यातील जलव्यवस्थापनाचं नियोजनही करता येतं..गंगोत्री हिमनदी आपल्याला एक मोठा धडा शिकवते - संतुलनाचा. ती सांगते की वाढ आणि झीज या दोन्ही नैसर्गिक आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे त्या दोन्हींचं संतुलन टिकणं. हिमालयात सकाळी सूर्य उगवतो, तेव्हा हिमनदीच्या पृष्ठभागावरून लहान थेंब झरू लागतात. दुपारपर्यंत ते थेंब एकत्र येतात आणि प्रवाह बनतात. संध्याकाळी तापमान कमी झालं की तो प्रवाह मंदावतो. हे दैनंदिन चक्रही हिमनदीच्या श्वासाचा भाग आहे.गंगोत्रीचा विचार करताना तिचं सांस्कृतिक महत्त्व दुर्लक्षित करता येत नाही. भागीरथाने तप करून गंगेला पृथ्वीवर आणल्याची कथा भारतीय मानसात खोलवर रुजलेली आहे. ही कथा केवळ पौराणिक नाही; ती जलसंवर्धन आणि निसर्गाविषयी आदराची शिकवण देणारी आहे. हिमनदीकडे पाहताना आपण विज्ञान आणि श्रद्धा या दोन्ही दृष्टिकोनांनी पाहू शकतो- दोन्ही एकमेकांना विरोधी नाहीत, तर पूरक आहेत..गंगोत्री हिमनदी समजून घ्यायची असेल, तर तिच्यावर चालावं लागतं. दूरून पाहिलं की ती एक अखंड, पांढरी चादर वाटते; पण पाय ठेवला की कळतं - ही चादर जिवंत आहे. गोमुखाच्या पुढे जेव्हा आम्ही मोराइन ओलांडत होतो, तेव्हा प्रत्येक पाऊल टाकताना दगड सरकायचा, बर्फाखालून पाण्याचा मंद आवाज यायचा. वरून सर्व काही स्थिर दिसत होतं; पण आतून सतत हालचाल सुरू असल्याची जाणीव स्पष्ट होत होती.एकदा पहाटे तपोवनच्या दिशेने निघालो होतो. सूर्य अजून पूर्ण उगवला नव्हता. हिमनदीवर हलकासा गुलाबी प्रकाश पसरला होता. त्या शांत क्षणीही, कान देऊन ऐकलं तर बर्फाच्या आत कुठेतरी किरकिर आवाज येत होता- जणू ती स्वतःला नव्याने बसवत होती. त्या क्षणी प्रकर्षाने जाणवलं की हिमनदी म्हणजे गोठलेलं पाणी नाही; ती संथ श्वास घेणारी एक सजीव रचना आहे..गंगोत्रीच्या काठावर दिसणारे मोठमोठे मोराइनचे ढिगारे मला नेहमी विचार करायला भाग पाडतात. हे दगड कुठून आले? हजारो वर्षांपूर्वी हिमनदी किती पुढे असेल? त्या दगडांवर हात ठेवला की असं वाटतं-या खडकांनी हिमनदीचा प्रवास अनुभवला आहे. ती पुढे सरकली, त्यांना सोबत घेऊन आली आणि एक दिवस मागे सरकताना त्यांना इथे सोडून गेली; जणू ती म्हणाली, ‘‘हा माझ्या प्रवासाचा ठसा आहे.’.उन्हाळ्यात गोमुखाजवळ बसलो की एक वेगळंच दृश्य दिसतं. बर्फाच्या कमानीतून बाहेर पडणारं पाणी सुरुवातीला अगदी पातळ धारेसारखं असतं; पण दुपारपर्यंत त्या धारेचा वेग वाढतो. सूर्य वर येतो, हिमनदीचा पृष्ठभाग थोडा सैल होतो आणि थेंब-थेंब मिळून प्रवाह बनतो. त्या क्षणी भागीरथीचा जन्म डोळ्यांसमोर घडताना पाहणं हा एक अद्भुत अनुभव असतो. नदीचा उगम म्हणजे एखाद्या नकाशावर दाखवलेली बिंदूरेषा नाही; तो एक जिवंत, सतत घडणारा क्षण असतो.काही वर्षांपूर्वी गोमुख ते तपोवन मार्गावर चालताना एका साधूशी संवाद झाला. तो म्हणाला, ‘‘ही गंगा रोज जन्म घेते.’’ त्या वाक्याचा अर्थ तेव्हा पूर्ण उमगला नव्हता; पण हिमनदीवर वेळ घालवला, तिच्या वितळण्याचा, थांबण्याचा आणि पुन्हा सुरू होण्याचा क्रम पाहिला, तेव्हा समजलं हिमनदी प्रत्येक ऋतूत स्वतःला नव्याने घडवते. हिवाळ्यात साठवते, उन्हाळ्यात देते. तिच्या या देण्यामध्ये कोणताही गाजावाजा नाही..गंगोत्रीच्या पृष्ठभागावर कधी कधी सूक्ष्म भेगा दिसतात. त्या भेगा पाहून भीती वाटत नाही; उलट आदर वाटतो. कारण त्या भेगांमधून हिमनदीची हालचाल दिसते. ती ताण सहन करते, दाब पेलते आणि तरीही पुढे सरकत राहते. माणसाला वाटतं, की तो चालतो आहे; प्रत्यक्षात हिमनदीही चालू असते - फरक इतकाच की तिचा वेग आपल्या नजरेला जाणवत नाही.गंगोत्रीच्या उंच भागात अजूनही नवा हिम पडताना पाहिलं आहे. रात्रीतून पांढरं आवरण पसरलेलं असतं. त्या ताज्या हिमाकडे पाहताना आशेची भावना निर्माण होते. बदल होत आहेत; पण सृष्टीचा चक्र थांबलेलं नाही. हिमनदी अजूनही साठवते आहे, अजूनही श्वास घेते आहे, अजूनही भागीरथीला जन्म देते आहे..गंगोत्री म्हणजे केवळ अभ्यासाचा विषय नाही; ती अनुभवायची गोष्ट आहे. तिच्या काठावर उभं राहिलं की कळतं, निसर्ग मोठ्याने बोलत नाही. तो संथपणे, सातत्याने स्वतःचं कार्य करत राहतो आणि जो थांबून ऐकतो, त्यालाच तिचा खरा संदेश ऐकू येतो.आज गंगोत्रीसमोर आव्हानं आहेत, हवामान बदल, वाढती मानवी हालचाल, पर्यटनाचा दबाव; पण त्याच वेळी उपायांचं भानही वाढत आहे. नियंत्रित पर्यटन, कचरा व्यवस्थापन, संशोधन संस्था आणि स्थानिक प्रशासन यांचं सहकार्य - या सगळ्यामुळे संवर्धनाचा मार्ग अधिक स्पष्ट होत आहे. हिमनदी वाचवणं म्हणजे फक्त बर्फ जपणं नाही; ते भविष्यातील पाणी, शेती आणि जीवनशैली जपणं आहे..गोमुखाजवळ उभं राहून जेव्हा भागीरथीचा पहिला प्रवाह पाहतो, तेव्हा जाणवतं ही फक्त नदीची सुरुवात नाही; ही एका प्रवासाची सुरुवात आहे. त्या प्रवासात हिमनदीचं योगदान अदृश्य असलं, तरी अत्यंत मूलभूत आहे. गंगोत्री हिमनदी म्हणजे संथ, स्थिर आणि सातत्यपूर्ण जीवनप्रवाह. ती आपल्याला शिकवते की मोठेपणा आवाजात नसतो; तो सातत्यात असतो.गंगोत्री आजही वाहते आहे. तिच्या बर्फात इतिहास आहे, तिच्या पाण्यात भविष्य आहे आणि तिच्या अस्तित्वात वर्तमानाचं संतुलन आहे. तिला समजून घेणं म्हणजे हिमालय समजून घेणं आणि हिमालय समजला, तरच आपण आपल्या जीवनदायिनी नद्यांचा खरा अर्थ जाणू शकतो.(लेखक ज्येष्ठ गिर्यारोहक, गिरिप्रेमी आहेत.) 