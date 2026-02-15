शंभर श्रीमंतांची यादी

- श्याम मनोहर, saptrang@esakal.comगावात एका व्यक्तीने बंगला बांधला, कार घेतली. गाववाले त्याला श्रीमंत म्हणतात. तालुक्यातल्या अकरा श्रीमंत व्यक्तींची नावे तालुकावाल्यांना कळतात. जिल्ह्यातल्या एकवीस श्रीमंत व्यक्तींचा दबदबा जिल्हावाल्यांना जाणवतो.राज्यातल्या एकशे तेरा व्यक्तींचा दरारा राज्यवाल्यांना भावतो. देशातल्या सत्राशे साठ श्रीमंत व्यक्तींचे फोटो देशवासीयांना दिसतात. जगातल्या सर्वांत श्रीमंत शंभर व्यक्तींची यादी प्रसिद्ध होते..सेलशहरात कपड्यांचा सेल लागलायलहान बाळांच्या कपड्यांचा ढीग; मुलांच्या, मुलींच्या कपड्यांचा ढीग; तरुण-तरुणींच्या कपड्यांचा ढीग; अंतर्वस्त्रांचा ढीग; प्रौढांनी, वृद्धांनी आता तरुण-तरुणींचेच कपडे घालायचे...या, कपडे निवडा, अंगाला लावून पाहा. निम्म्या किमतीत घ्या. दोन घेतल्यावर तिसरा फुकट..दिवसात एकदाच जेवीन!ती पंधरा वर्षांची आहे. ती न् तिची आई शेतमजूर आहे. बाप दोरखंड करतो.घर पडके आहे. मुलगी अशक्त आहे.वाडीत शाळा चौथीपर्यंत आहे. मुलीने दुसरीत शाळा सोडलीय.बरेच दिवस मनात असलेले उफाळून येऊन मुलगी बापादेखत आईला म्हणाली, ‘‘आता माझे मजुरीचे पैसे आले की, मला डिझाईनचे अंतर्वस्त्र घ्यायचेय.’’‘‘दोन वेळेला खायला पायज्येय का नको?‘‘ह्या महिन्यात मी फक्त एकदाच सकाळचे जेवीन. मला ते पाहिजेच.’’बापाने तिच्या थोबाडीत हाणली. पुढच्या दिवशी मुलीने घरी ओढणीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. पोलिसांची चौकशी.आसपासच्या लोकांत चर्चा. काळ जात असतो..मोटारसायकलमुलगा का तरुण?सोळा वर्षांचा. वरच्या ओठाच्या वर लव आलेली. आठवीत नापास झाला, तेव्हापास्नं शाळा सोडलेली. शाळेत त्याला गमायचे नाही.त्याची मावशी त्याला तालुक्याला घेऊन आली.मावशी एका डेंटिस्टकडे काम करायची. मावश्या कापडाच्या दुकानात कामाला होता. त्यांना एक मुलगा होता, शाळेला जात होता.मावश्या रात्री बाहेरून दारू पिऊन यायचा, जेवताना कावून म्हणायचा, ‘‘मुलग्याचे हवे ते लाड करतोय, कापडं देतोय, मुलगा अभ्यासच करत नाही. वाटतंय. शिकंल, सरकारात नोकरी करंल... कसलं काय न् कसलं काय?’’.मावशी चिडून म्हणायची, ‘‘माझ्या पोराबद्दल असलं हल्कंफिल्कं नाही बोलायचं. लहान आहेच. पुढं करंल अभ्यास. शिकंल. पोलिस होईल. पुरे हल्कं बोलणं.’’तालुक्याच्या गावी नुकतीच अपार्टमेंट्स होऊ लागली होती, नुकतीच झोपडपट्टी निर्माण झाली होती. मावशीचे कुटुंब एका झोपडीत राहात होते. मावश्याने तरुण मुलाला दोन अपार्टमेंटसचे धुणे-झाडणेचे काम लावून दिले होते.तरुण मुलगा तोंडात तंबाखूचा बार लावून मन लावून काम करायचा. अपार्टमेंटचे सभासद त्याच्या कामावर खूश असायचे. काम झाल्यावर तो पुन्हा तंबाखूचा बार लावायचा. मावशी त्याला पोटभर जेवायला द्यायची. तो संकोचायचा. पोटभर जेवायला नाही. पाणी जास्त प्यायचा..जेवणानंतर तंबाखूचा बार लावायचा.पंधरा दिवसांनी, दोन-तीन आठवड्यांनी तो गावाकडे घरी चालत जायचा. पाच मैलांवर गाव होते. तोंडात तंबाखूचा बार. मन गुंग... अजून काम मिळायला पायज्ये. पैसे मिळवायचे... मोटरबाईक घ्यायची, मोटरबाइक उडवत... गावाला पाच मिनिटांत... गाववाले टकमक बघत राहातील... तो तंबाखूचा बार लावायचा.एरवी कधी कधी तरुण संध्याकाळी बऱ्यापैकी झ्याक कपडे करून शहरात मौजमजा बघत, गर्दी, दुकाने बघत फिरायचा. क्वचित एखाद्या टपरीवर वडापाव, कट चहा प्यायचा.अशाच एका प्रसंगी रात्र झाली, तेव्हा तरुण झाकण नसलेल्या मेनहोलमध्ये आकंठ पडला.तो उशीरापर्यंत परतला नाही, तेव्हा मावश्याने, मावशीने शोधाशोधाची धावपळ केली, पोलिसांत तक्रार केली, गावाकडे चौकशी केली.काहीच पत्ता लागला नाही..जागादोन भिकारीरात्री एका फूटपाथवर झोपायचे. आधी एकमेकांना मिळालेली अन्नाची भीक दाखवायचे. एकमेकांना अन्न देत-घेत जेवायचे. असे नाते.एका रात्री...एक जण दुसऱ्याला म्हणाला, ‘‘तू माझ्या जागेवर झोपतोयस.’’‘‘ही माझीच जागा आहे.’’‘‘माझीच जागा आहेच.’’दोघांच्यात भांडण.एकाने दुसऱ्याचा गळा दाबला.दुसरा मरेपर्यंत.एक जण पसार झाला..प्रेम आणि रागप्रियकर प्रेयसीला म्हणाला, ‘‘आय लव यू.’’प्रेयसी म्हणाली, ‘‘आय लव यू.’’प्रेयसी म्हणाली, ‘‘आता आपण आपापल्या घरी आपल्या प्रेमाचे बोलूया.’’प्रियकर म्हणाला, ‘‘हां. बोलूया. मान्य झाले तर ठीक, नाही तर आपण लग्न करायचेच.’’- नंतर घरचे येतील वठणीवर. आपण नोकऱ्या करतोय. घरच्यांना पैसे हवेतच.गरज पडली तर माझ्या घरच्यांनाही पैसे देणार.अर्थात, सासर माहेर आता काही नाहीच..भाड्याने फ्लॅट घेऊ. वन बीएचके.हां. नंतर टू बीएचकेचे जमवायचे.हां. मगच पहिले मूल.हां. दोन... मुलगे किंवा मुलगी किंवा एक मुलगा, एक मुलगी...हां... मुलगा, मुलगी फरक नाही.हां... मुलांना खूप शिकवायचे.हां... काही कमी पडू द्यायचे नाही.आणिक... देशात प्रवास करायचा... परदेशातही...हां. मला पॅरिस बघायचंय..मला नॉर्वे बघायचाय. सहा महिने रात्र, सहा महिने दिवस.हां. नॉर्वे. दोनदा जायचे. एकदा सहा महिने रात्रीत. एकदा सहा महिने दिवसात.हां. तब्येती सांभाळायच्या.व्यायाम, योगा, पौष्टिक अन्न. तब्येती सांभाळायच्या.तणाव होऊ द्यायचे नाहीत. हार्टला वाईट.हल्ली स्त्रियांनाही हार्टट्रबल असतो.जीवघेणी स्पर्धा आहे.तणाव...नको....आपण लाख काळजी घेऊ... प्रदूषण आहेच... पाणीही दूषित असते. फळे दूषित, अन्न दूषित... आपण टूबीएचके, कार... घेऊ शकतो..तब्येती... नाही फार आपल्या हातात...फार नाही आपल्या हातात.मोतीबिंदू सर्रास... गुडघेदुखी सर्रास... ॲसिडिटी... कॉस्टिपेशन, गॅसेस... कँसर रोगांनो प्लीज, प्लीज नका होऊ आम्हाला.प्रार्थनेचा उपयोग नाही. सरकारने केले पाहिजेत उपाय..सरकारचा उपयोग नाही. औषधे शास्त्रज्ञांनी शोधायची असतात.शास्त्रज्ञांनो, लौकर लौकर शोधा सर्व. सर्व रोगांवरची औषधे.शोध असे पटकन लागत नसतात.आहेत ते औषधोपचार वेळेवर घ्यायचे. दुखणी अंगावर काढायची नाहीत.औषधे बनावट असतात.श्रीमंत व्हायचे किंवा सत्तास्थानी किंवा राजकारणात जायचे, म्हणजे औषधोपचार नीट मिळतात.वेड लागेल. माझ्या वडिलांना डॉक्टरांनी चुकीचे औषध दिले. वडील गेले. चला, डॉक्टरांची गचांडी धरू, चोपू....(क्रमशः). 