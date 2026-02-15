सप्तरंग

शंभर श्रीमंतांची यादी

गावात एका व्यक्तीने बंगला बांधला, कार घेतली. गाववाले त्याला श्रीमंत म्हणतात.
The Elite List Top 100 Richest People in the World 2026

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
- श्‍याम मनोहर, saptrang@esakal.com

गावात एका व्यक्तीने बंगला बांधला, कार घेतली. गाववाले त्याला श्रीमंत म्हणतात. तालुक्यातल्या अकरा श्रीमंत व्यक्तींची नावे तालुकावाल्यांना कळतात. जिल्ह्यातल्या एकवीस श्रीमंत व्यक्तींचा दबदबा जिल्हावाल्यांना जाणवतो.

राज्यातल्या एकशे तेरा व्यक्तींचा दरारा राज्यवाल्यांना भावतो. देशातल्या सत्राशे साठ श्रीमंत व्यक्तींचे फोटो देशवासीयांना दिसतात. जगातल्या सर्वांत श्रीमंत शंभर व्यक्तींची यादी प्रसिद्ध होते.

