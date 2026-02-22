Daimabad Bronze Chariot and Sculptures : दायमाबादच्या कांस्य मूर्तींचा गूढ इतिहास; सिंधू संस्कृतीच्या काळातील अनमोल ठेवा

राकेश मोरे - rakesh.more@esakal.comरानोमाळ भटकणारा आद्य मानव प्रथम नद्यांच्या काठी स्थिर झाला. नदीप्रवाहाच्या परिसरात लहान-मोठी नगरे वसवून मानवी संस्कृतीचा पाया घातला. महाराष्ट्रात पुरातत्त्वज्ञांना आजपर्यंत मानवी संस्कृतीचा वेध घेण्याच्या प्रयत्नात जी स्थाने आढळली, त्यातील बहुतांश स्थाने नद्यांच्याच परिसरात विकसित झाली आहेत. त्यातीलच एक प्रवरा नदीच्या खोऱ्यातील दायमाबाद. गोदावरीची उपनदी असलेल्या प्रवराच्या डाव्या तीरावर अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर या शहरापासून १८ कि.मी. अंतरावर आग्नेय दिशेस दायमाबाद असून, त्या ठिकाणी सध्या वस्ती नाही. या स्थळाचा शोध भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणाचे बी. पी. बोपर्डीकर यांनी लावला. येथे भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणातर्फे १९५८-५९, १९७४-७५ व पुन्हा १९७५-७६ व १९७८-७९ मध्ये असे एकूण चार वेळा उत्खनन करण्यात आले. त्यामधून ताम्रपाषाणयुगीन दायमाबादविषयी भरपूर माहिती मिळाली. पहिली दोन उत्खनने मर्यादित स्वरूपाची होती व नंतर मिळालेल्या पुराव्यांमुळे त्या वेळी काढलेल्या निष्कर्षांमध्ये दुरुस्ती करण्यात आली..१९७०च्या सुमारास वर्तमानपत्रात एक बातमी आली होती. त्यात असे सांगितले होते, की दायमाबाद येथे गुराखी मुलांना सरपण गोळा करत असताना एका झाडाच्या मुळाशी काही ब्राँझच्या मूर्ती सापडल्या. श्रीरामपूर येथील पोलिसांनी त्या ताब्यात घेतल्या. पुढे भारताच्या पुरातत्त्व खात्याने त्या ठिकाणी उत्खनन केले. तिथे त्यांना सिंधू संस्कृतीची वैशिष्ट्यपूर्ण खापरे सापडली. त्यावरून या मूर्तीही सिंधू संस्कृतीच्या (इ.पू. २२००-२०००) काळातील होत्या, हे निर्विवाद सिद्ध झाले. पुढे भारतीय पुरातत्त्व खात्याचे अधिकारी डॉ. शंकरराव साळी यांनी मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन करून येथील सांस्कृतिक कालक्रम निश्चित केला. त्यावरून तिथे इ.पू. २२०० पासून ते इ.पू. १००० पर्यंत सतत वस्ती होत राहिली आणि त्यानंतर ते स्थळ उजाड झाले.पहिल्या उत्खननात एकूण तीन कालखंडांतील वसाहतीचे पुरावे मिळाले होते. पहिल्या कालखंडाच्या काळात जास्त प्रमाणात मिळालेली मृद्भांडी राखाडी रंगांची होती. या मृद्भांड्यांत व ब्रह्मगिरी (कर्नाटक) येथे मिळालेल्या मृद्भांड्यांमध्ये साम्य होते. दुसऱ्या कालखंडांत माळवा संस्कृतीची मृद्भांडी आढळली होती, तर तिसऱ्या कालखंडात जोर्वे संस्कृतीची मृद्भांडी मिळाली होती; परंतु १९७५-७६ व १९७८-७९ मध्ये शंकर साळी यांनी केलेल्या उत्खननात दायमाबादला जोर्वे संस्कृती, माळवा संस्कृती, दायमाबाद संस्कृती (फिकट तपकिरी-पिवळसर रंगाची मृद्भांडी), उत्तर हडप्पा संस्कृती, सावळदा संस्कृती या पाच कालखंडांत वसाहत झाल्याचे दिसून आले. उत्खननातून किल्ला भाग, निवासी भाग, धान्यकोठारे, पाणी साठवण व्यवस्था आणि स्मशानभूमी आढळली. या सर्व रचनेवरून येथे एक प्रगत समाज अस्तित्वात होता हे दिसते. मातीची भांडी, टेराकोटा मूर्ती, मणी, दागिने, दगडी व धातूची साधने अशा अनेक वस्तू येथे सापडल्या. विशेषतः काळी-लाल मृद्भांडी ही दायमाबाद संस्कृतीची वैशिष्ट्यपूर्ण ओळख मानली जाते. ही भांडी अनेकदा दफनभूमीत आढळतात, ज्यावरून अंत्यसंस्कार पद्धती आणि धार्मिक श्रद्धांचा अंदाज येतो..Premium|Ram Mandir Dharmdhwaj : राममंदिराची प्रेरणा कायम देशाच्या केंद्रस्थानी; अयोध्येत सांस्कृतिक व आर्थिक परिवर्तनाची नवी दिशा.दायमाबादचा आणखी एक गूढ आणि आकर्षक पैलू म्हणजे येथे सापडलेली कांस्य मूर्ती. इथे सापडलेल्या ब्राँझच्या मूर्ती अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. इतक्या कलापूर्ण मूर्ती खुद्द हडप्पा-मोहेंजोदारोलासुद्धा सापडल्या नाहीत. त्यांचा काळ इ.पू. १२००-२००० असा आहे. त्यात एक रथ, हत्ती, रानगवा आणि गेंडा यांच्या मूर्ती आहेत. त्या आकाराने मोठ्या आणि खूप जड असल्यामुळे त्यांना लहान मुलांची खेळणी म्हणता येणार नाही. एकट्या हत्तीचे वजन २० किलो आहे. तेव्हा त्यांना धार्मिक समजुतींत स्थान असावे, यात शंका नाही. या मूर्तीपैकी सर्वांत महत्त्वाचा रथ आहे त्याला बैल जोडलेले आहेत. त्यांच्या मानेवरचे जू काढता येते. बैलांची शिंगे आपल्याकडच्या खिलारी बैलासारखी आहेत. त्यांचा मागील भाग मात्र घोड्यासारखा दिसतो. रथ लढाईत वापरणाऱ्या रथासारखा दिसतो. त्यात बसण्यासाठी जागा नाही. फक्त सारथी उभे राहण्यासाठी जागा आहे. रथात एक पुरुष रथ हाकताना दिसतो. त्याच्या हातात काठी आहे. पायाजवळ एक कुत्रा, बाजूला दोन पक्षी आहेत. पुढे धरण्यासाठी कठडा आहे. रथाची चाके भरीव आहेत. इतका प्राचीन आणि कलापूर्ण रथ जगात इतरत्र कोठेही आजवर सापडलेला नाही. कलेचा तो अतिउत्कृष्ट पुरावा आहे. इतर प्राण्यांच्या मूर्तींपैकी हत्ती खूप मोठा आहे. त्याच्या पायाला चाके लावलेली होती; परंतु ती आता नाहीत. रानगवा आणि गेंडा यांची चाके मात्र आहेत.हल्ली जशी ओडिशात जगन्नाथाची रथयात्रा निघते, त्यासारखा काहीसा या रथाचा उपयोग होत असावा. यासंदर्भात काही सिंधू मुद्रांवर प्राणी एकामागून एक चाललेले दाखवले आहेत. तसा उपयोग होत असणे शक्य आहे. या मूर्ती जेव्हा सापडल्या त्या वेळी त्या खूप अलीकडच्या म्हणजे अठराव्या शतकातील काही वन्य जमातींनी तयार केलेल्या असाव्यात, असे काही विद्वानांचे मत होते; परंतु त्या जिथे सापडल्या तिथे उत्खनन केल्यानंतर त्या सिंधू संस्कृतीच्या काळातील असाव्यात, हे आता निर्विवाद सिद्ध झाले. शास्त्रीय तपासणीत, त्या आर्सेनिक ब्राँझच्या आहेत हेही आता मान्य झाले आहे. कोण होता हा रथातला देव? सिंधू लिपी अद्याप वाचली गेली नसल्यामुळे आपल्याला केवळ तर्कावरच समाधान मानावे लागते..दायमाबादच्या अभ्यासातून महाराष्ट्रातील कृषिजीवनाचा मागोवा घेता येतो. गोदावरी खोरे आणि त्याची उपनदी प्रवरा यांनी शेतीच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावली. स्थळ विश्लेषणातून दिसते की येथे अतिशय सुपीक काळी कापूस माती मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होती. हीच जमीन प्रारंभीच्या वसाहतकारांना आकर्षित करणारी ठरली. नदीचे पाणी वळवून शेतीसाठी वापरण्यात येत होते. पुरापासून संरक्षणासाठी तटबंदी उभारण्यात आली होती. दायमाबाद आणि इनामगाव येथे बांधलेले बंधारे केवळ संरक्षणासाठी नव्हे, तर पुराचे पाणी शेतांपर्यंत वळवण्यासाठी असावेत, असा अभ्यासकांचा अंदाज आहे. यावरून येथे जलव्यवस्थापनाची प्रगत समज होती, हे स्पष्ट होते.दायमाबादचा इतिहास केवळ एका स्थळाचा नाही, तर महाराष्ट्रामधील प्रारंभीच्या संस्कृतीचा प्रवास आहे. येथे दिसणारी सामाजिक रचना, शेतीची प्रगती, कास्यांच्या मूर्ती या सर्व बाबी भारतीय उपखंडातील सांस्कृतिक घडामोडींच्या विस्तृत चित्रात महत्त्वाच्या आहेत. आज जरी दायमाबाद उजाड झाले असले, तरी जमिनीखाली दडलेले पुरावे आपल्याला सांगतात, की येथे एकेकाळी समृद्ध संस्कृती नांदत होती.. 