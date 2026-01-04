Premium|Films Division India Documentaries : सत्यजित राय ते गुलजार; दिग्गजांच्या नजरेतून घडलेला भारत 'या' लघुपटांच्या माध्यमातून पुन्हा अनुभवा

प्रभा जोशी फिल्म डिव्हिजन या संस्थेकडील लघुपटांचा संग्रह म्हणजे देशाच्या सामाजिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, कलात्मक इतिहासाच्या दृकश्राव्य पाऊलखुणा आहेत. केवळ भारतीयच नाही, तर परदेशातील नामांकित माध्यम वाहिन्या भारतीय सामाजिक, ऐतिहासिक तथ्य शोधताना, मांडताना या लघुपटांचा उपयोग करतात. हा महत्त्वाचा ऐवज तसा दुर्लक्षित आहे. अभ्यासक, माध्यमतज्ज्ञ, विद्यार्थी, सामाजिक राजकीय वर्तुळातील व्यक्ती, कलाकार आणि देशाचे सामान्य नागरिक अशा सगळ्यांनीच आवर्जून तिकडे वळून पाहिलं पाहिजे. त्यासाठीच फिल्म डिव्हिजनच्या गाजलेल्या लघुपटांची ही विशेष मालिका... ‘कर लो दुनिया मुठ्ठी में’ अशा आताच्या आधुनिक काळात परस्पर संवाद, लेखन, माहिती, आर्थिक सामाजिक तसंच शासकीय व्यवहार आणि सर्व प्रकारचं चित्रपट गाण्यांचं दृकश्राव्य मनोरंजन असं मोठं जग तळहातातल्या स्मार्टफोन नावाच्या छोट्याशा उपकरणात दडलेलं आहे. चित्रपट, टीव्ही, रेडिओ, पुस्तकं, नियतकालिक, वृत्तपत्र अशी माध्यमं त्याच्या मूळ रूपात उपलब्ध आहेतच; पण त्या पलीकडे जाऊन आता दृकश्राव्य माध्यमांनी तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीचा फायदा करून घेत आकर्षक रूपात तळहातावरील स्मार्टफोनवरही आपली उपस्थिती लावली आहे. थोडक्यात, तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे माहिती मनोरंजनाची गंगा छोट्याशा फोनमधून घरोघरी वाहते आहे. हा काळ उदयाला आला त्यालाही आता काही वर्ष लोटली; परंतु या आधीच्या काळात माध्यमांची परिस्थिती कशी होती?.Premium|Diamonds in Movies: चित्रपटसृष्टीत हिऱ्यांचे आकर्षण; बॉलिवूड-हॉलिवूडचा हिरा प्रेम.एकविसावं शतक उदयाला येण्याआधी अगदी हातात उपलब्ध नसली, तरी वर उल्लेखलेली ही सगळी माध्यमं सुस्थितीत होती. जगण्याची लय थोडी संथ होती; त्यामुळे घटना, वृत्त याच्याकडे पाहण्याची डोळस उसंत होती. देशपातळीवर विचार केल्यास स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिल्या काही वर्षांत माध्यमांचा प्रवास कसा होता, हे समजावून घेणे महत्त्वाचे आहे. चित्रपट किंवा चलचित्र या माध्यमाचा शोध आणि प्रसार ही मागच्या शतकातील एक मोठी घटना आणि कामगिरी. मागच्या शतकातली पहिली मोजकी वर्षं सोडल्यास लक्षात येतं, की देशाला स्वातंत्र्य मिळण्याआधीच प्रादेशिक आणि हिंदी चित्रपटांनी भारतीय जनमानसावर हळूहळू कब्जा केला होता. चित्रपटात पडद्यावर दृश्य कथानक पाहाणे, त्याचा आनंद घेणे ही सर्व थरांत लोकप्रिय कला ठरली होती. रेडिओ हे श्राव्य माध्यम होतं आणि त्याचाही मोठा प्रभाव होता. चलचित्र या माध्यमाची लोकप्रियता पाहून विविध विषयांवर छोटे लघुपट, वार्ताचित्र बनवण्याची सुरुवात पाश्चात्त्य देशांत झालेलीच होती. विशेषतः दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात अशा प्रचारकी वार्ताचित्रांना खूपच महत्त्व प्राप्त झालं. त्याच धर्तीवर स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतातही तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने ‘फिल्म एडव्हायझरी बोर्ड’ स्थापन करून काही प्रचारात्मक वार्ताचित्र, लघुपट बनवले. चित्रपटगृहातून ते सिनेमा सुरू होण्याआधी ते लोकांना दाखवले. .पुढे स्वातंत्र्यानंतरही अनेक वर्षं ही पद्धत रूढ होती. विख्यात निर्माता-दिग्दर्शक व्ही. शांताराम यांनी प्रभात फिल्म कंपनी सोडल्यावर काही काळ फिल्म या ॲडव्हायझरी बोर्डमध्ये काम केलं होतं. स्थापना फिल्म डिव्हिजनची वार्ताचित्र आणि लघुपट या विषयाचं महत्त्व लक्षात घेऊन स्वातंत्र्य मिळताच केंद्र शासनाने १९४८ मध्ये माहिती प्रसारण खात्यातंर्गत फिल्म्स डिव्हिजनची स्थापना केली. स्वतंत्र भारताच्या प्रगतिपथावरील महत्त्वाचे टप्पे तसेच उपक्रम, संघर्ष अशी सगळी दृकश्राव्य नोंद करून ठेवणे, त्यावर आधारित लघुपट आणि वार्ताचित्र बनवणे हे फिल्म्स डिव्हिजनच प्रमुख काम. त्यातून शासकीय योजना कार्यक्रमांचा प्रचार-प्रसार करणे, देशाची सांस्कृतिक, भौगोलिक विविधता, साहित्य-कला-संस्कृती यांचं दर्शन लघुपटामधून घडवणे, ते जतन करणे हेही मुख्य उद्देश होते. स्कॉटिश लघुपट दिग्दर्शक जॉन ग्रीथेरसन यांची विकसनशील देशांमध्ये देश उभारणीच्या काळात लघुपटांचं महत्त्व आणि लघुपटांची निर्मिती या विषयातील कामगिरी लक्षात घेऊन सुरुवातीला त्यांचं मार्गदर्शन घेण्यात आलं. दुसऱ्या महायुद्ध काळात युद्धकैदी म्हणून भारतात आलेले जर्मन दिग्दर्शक पॉल झिल्स यांनीही खासगी वितरणासाठी महत्त्वाच्या विषयांवर लघुपट बनवले..Premium|Fairwell Meenatai: रामराज्य आपल्याला माहीत असतं, पण मीना प्रभु यांनी समस्त मराठीजनांना रोमराज्य दाखवलं!.फिल्म्स डिव्हिजनच्या जडणघडणीच्या दिवसांत त्यांचंही मौलिक योगदान होतं. जहाँगीर भावनगरी, मोहन भावनानी, एजरा मीर हे फिल्म्स डिव्हिजन स्थापनेच्या अगदी पहिल्या काळातले निर्माते होते. मोहन भावनानी हे जर्मनीतल्या उफा स्टुडिओतून प्रशिक्षण घेऊन आले होते, तर जहाँगीर भावनगरी ‘युनेस्को’मध्ये मास कम्युनिकेशन विभागात चीफ प्रोड्युसर होते. नव्याने स्वातंत्र्य मिळालेल्या या देशातील घडामोडी लघुपट, वार्ताचित्र या माध्यमातून ध्वनिचित्रफीत करण्यासाठी ही मंडळी सज्ज झाली. फिल्म्स डिव्हिजनच्या स्थापनेवेळी तिथे काम करणाऱ्या या तीनही निर्माता-दिग्दर्शकांचे अनेक लघुपट आजही फिल्म्स डिव्हिजनच्या यूट्युब चॅनेलवर आपल्याला पाहता येतात. १९४९ मध्ये भावनांनींनी केलेला ‘इंडिया इंडिपेंडंट’, तसेच त्याच वर्षी केलेला ‘शांतिनिकेतन - अबोड ऑफ पीस’ हा शांतिनिकेतनचं शांत जग दाखवणारा लघुपट, एजरा मीर यांचा ‘ताजमहल’, ‘धिस इज अवर इंडिया’ असे लघुपट, जहाँगीर भावनगरी यांचा भारतीय रेडिओ प्रसारणावरचा ‘रीलेम ऑफ साऊंड’ असे लघुपट म्हणजे एक दुर्मिळ ठेव आहे. नामवंतांचे योगदान फिल्म्स डिव्हिजनचे हे लघुपट गतकाळाचा दृकश्राव्य इतिहास आपल्या समोर मांडतात. याची शैली कधी कलात्मक असते, कधी थेट स्वरूपात काही घटना तथ्यातून आपल्यासमोर येतात. कधी ॲनिमेशनचा उत्तम वापर असतो, तर कधी संगीत हीच या दृश्य माध्यमाची ताकद बनते. देशाचा संगीत, नृत्य, गायन, चित्र, शिल्प, साहित्य याचा मागोवा, प्रगतीचे दरवाजे उघडणाऱ्या योजनांची माहिती, विज्ञान तंत्रज्ञान, सामाजिक सुधारणा आणि सक्षमीकरण, विविध प्रांतातील लोकजीवन, महान गायक, वादक, नामवंत लेखक यांचा जीवनप्रवास असे अनेक विषय फिल्म्स डिव्हिजनच्या लघुपटातून आपल्या समोर येतात. कला आणि सांस्कृतिक पातळीवर काम करणाऱ्या शासकीय संस्थेत कृतिशील प्रतिभावान मंडळी सेवेत असतील तर तिथे नेहमीच उत्तम निर्मितीच्या संभावना असतात. फिल्म्स डिव्हिजनमध्ये एका विशिष्ट काळात असे समर्पित आणि कलासक्त निर्माते काम करत होते. जगत मुरारी, एस.एन.एस. शास्त्री, एस. सुखदेव, प्रमोद पती, एन. एस. थापा, अरुण चौधरी या लोकांनी तिथे जागतिक दर्जाचं काम करून ठेवलं असल्याचं आज त्यांनी केलेले लघुपट पाहताना लक्षात येतं..फिल्म्स डिव्हिजन करत असलेल्या कामाचं महत्त्व लक्षात घेऊन एकेकाळी सत्यजित राय, मणी कौल, गुलजार, तपन सिन्हा, श्याम बेनेगल, अदूर गोपालकृष्णन, डॉ. जब्बार पटेल, गिरीश कासारवल्ली अशा भारतातील नामवंत चित्रपट दिग्दर्शकांनीही फिल्म्स डिव्हिजनसाठी उत्तमोत्तम लघुपट बनवले. यातील काही लघुपटांचा राष्ट्रीय सन्मानाने गौरव झाला. आज फिल्म्स डिव्हिजनकडे सुमारे आठ हजार वार्ताचित्र आणि लघुपट संग्रहित आहेत. हा संग्रह म्हणजे देशाच्या सामाजिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, कलात्मक इतिहासाच्या दृकश्राव्य पाऊलखुणा आहेत. केवळ भारतीयच नाही, तर परदेशातील नामांकित माध्यम वाहिन्या भारतीय सामाजिक, ऐतिहासिक तथ्य शोधताना, मांडताना या लघुपटांचा उपयोग करतात. परदेशातील अनेक अभ्यासकांनी यावर काम करून पुस्तकं लिहिली आहेत. आपल्याकडे आजही हा महत्त्वाचा ऐवज उपलब्ध असूनही तसा दुर्लक्षित आहे. अभ्यासक, माध्यमतज्ज्ञ, विद्यार्थी, सामाजिक, राजकीय वर्तुळातील व्यक्ती, कलाकार आणि देशाचे सामान्य नागरिक अशा सगळ्यांनीच आवर्जून तिकडे वळून पहिलं पाहिजे. कॉम्प्युटर किंवा अगदी हातातील स्मार्टफोनवरून फिल्म्स डिव्हिजनच्या यूट्युब वाहिनीवर हे लघुपट पाहता येतात. ‘लघुपटांचा कॅलिडोस्कोप’ या सदराच्या पुढच्या भागांमध्ये ओळख करून घेऊ या, इथल्या काही अनोख्या आणि मौल्यवान लघुपटांची. (लेखिका आकाशवाणीच्या माजी निर्मात्या आणि संगीत अभ्यासक आहेत.).