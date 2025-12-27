Self-driving car technology 2030 forecast : रस्त्यावरचा नवा 'धुरंधर'; चालकविरहित स्वयंचलित वाहनांच्या युगाचा उदय!

अरविंद रेणापूरकरएकेकाळी केवळ विज्ञानकथांपुरती मर्यादित असलेली संकल्पना आज वास्तवात उतरू लागली आहे. रिमोटवर चालणाऱ्या खेळण्यांच्या गाड्यांपासून ते स्वतः निर्णय घेणाऱ्या, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर चालणाऱ्या मोटारींपर्यंतचा प्रवास मानवी कल्पनाशक्ती आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीचे द्योतक आहे. चालकाविना रस्त्यावर धावणारी वाहने केवळ सोयीची बाब नसून ती जबाबदारी, सुरक्षितता आणि निर्णयक्षमतेचे नवे प्रतीक ठरत आहेत. अशा या नव्या युगातील स्वयंचलित वाहनास रस्त्यावरचा ‘धुरंधर’ म्हणणे अतिशयोक्ती ठरणार नाही.अमेरिकेत वेगाने विस्तार अमेरिकेतील रस्त्यांवर रोबोटॅक्सी आणि इतर स्वयंचलित वाहनांची संख्या येत्या काही वर्षांत लक्षणीय वाढण्याचा अंदाज ‘गोल्डमन सॅक्स रिसर्च’ने वर्तवला आहे. खर्च कमी करणे आणि व्यवसायाचा विस्तार (स्केल-अप) करण्यावर आघाडीच्या ‘एव्ही’ कंपन्यांचा भर असल्यामुळे ही वाढ शक्य होणार आहे. सध्या अमेरिकेतील पाच शहरांमध्ये दीड हजारांहून अधिक रोबोटॅक्सी व्यावसायिक वापरात आहेत. ही संख्या २०३० पर्यंत सुमारे ३५ हजारांपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज आहे. त्या टप्प्यावर स्वयंचलित वाहनांमधून दरवर्षी सुमारे सात अब्ज डॉलरचा महसूल निर्माण होईल. तसेच, अमेरिकेच्या राइडशेअर बाजारातील सुमारे आठ टक्के वाटा रोबोटॅक्सींचा असेल. सध्या एक टक्क्यांपेक्षा वाटा कमी आहे. रोबोटॅक्सींबरोबरच स्वयंचलित ट्रकसुद्धा व्यावसायिक ट्रकिंग फ्लीटमध्ये वेगाने दाखल होतील, असा अंदाज आहे. सध्या केवळ मोजकीच स्वयंचलित ट्रक वाहने वापरात आहेत. २०३० पर्यंत ही संख्या सुमारे २५ हजारांपर्यंत पोहोचेल. यामुळे लॉजिस्टिक्स आणि मालवाहतूक क्षेत्रात मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे.स्वयंचलित वाहनांचा ट्रेंड प्रस्थापित करणारे टेस्लाचे सर्वेसर्वा एलॉन मस्क यांनी ‘स्वयंचलित स्मार्ट मोटार ही मानवी चालकांनी चालवलेल्या मोटारीपेक्षा खूप अधिक सुरक्षित असेल’, असे म्हटले आहे. त्यांच्या या मताचा अनुभव घेण्यासाठी जगभरातील नागरिक उत्सुक आहेत. आपल्याकडील रस्त्यांवरही स्वयंचलित मोटारीची वर्दळ वाढावी, अशी अपेक्षा केली जात आहे. चालकविरहित वाहनांमुळे या उद्योग क्षेत्राने नव्या युगात प्रवेश केला असून, आगामी काळात त्याची आणखी उत्क्रांती पाहावयास मिळू शकते. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेन्सर आणि सॉफ्टवेअरच्या मदतीने विकसित झालेल्या स्वयंचलित मोटार मानवी हस्तक्षेप कमी करून सुरक्षित आणि सोईस्कर प्रवासाचा मार्ग मोकळा करत आहेत. वाहन किती प्रमाणात स्वतः चालू शकते, हे ठरवण्यासाठी एसएई (Society of Automotive Engineers) या संस्थेने स्वयंचलिततेचे शून्य ते पाच असे सहा स्तर निश्चित केले आहेत. ही मानके एसएई- जे ३०१६ या दस्तावेजात (Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems) नमूद करण्यात आली आहेत. १९०५मध्ये अमेरिकेत स्थापन झालेली एसएई ही संस्था वाहन उद्योग, विमानवाहतूक व मोबिलिटी क्षेत्रातील तांत्रिक मानके विकसित करण्याचे काम करते. ही संस्था कायदे बनवत नाही, मात्र तिची मानके सरकारे, वाहन उत्पादक आणि नियामक संस्था स्वीकारतात..स्वयंचलित मोटारीचे स्तरस्तर : पूर्णपणे मानवी नियंत्रण : या टप्प्यावर वाहन पूर्णपणे चालकाच्या नियंत्रणात असते. स्टिअरिंग, ब्रेक, गिअर बदलणे, वेग नियंत्रण यासाठी कोणतीही स्वयंचलित प्रणाली नसते. काही वाहनांमध्ये फक्त इशारा देणारी यंत्रणा असू शकते; मात्र निर्णय घेण्याची जबाबदारी पूर्णतः चालकाचीच असते. ही पातळी पारंपरिक वाहनांची ओळख मानली जाते.स्तर : चालक सहाय्य (क्रूझ कंट्रोल) : या स्तरावर वाहनचालकाला एका विशिष्ट कामात मदत करते. उदा. क्रूझ कंट्रोलद्वारे वेग नियंत्रित केला जातो किंवा लेन वॉर्निंगद्वारे रस्त्यावरील दिशा बदलाची सूचना दिली जाते. तथापि, वाहनावर संपूर्ण नियंत्रण चालकाकडेच असते आणि त्याने सतत जागरूक राहणे आवश्यक असते.स्तर : आंशिक स्वयंचलन (ऑटो ब्रेकिंग, लेन असिस्ट) : या पातळीवर वाहन एकाच वेळी स्टिअरिंग आणि वेग नियंत्रित करू शकते. ऑटो ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, ट्रॅफिक जॅम असिस्ट यांसारख्या सुविधा यात समाविष्ट असतात. वाहन स्वतः निर्णय घेऊ शकत असले तरी चालकाने नेहमी लक्ष ठेवणे आणि गरज पडल्यास त्वरित हस्तक्षेप करणे आवश्यक असते. सध्या भारतात उपलब्ध बहुतेक आधुनिक मोटार या स्तरात मोडतात.स्तर : सशर्त स्वयंचलन (विशिष्ट परिस्थितीत कार स्वतः चालते) : या स्तरावर विशिष्ट परिस्थितीत उदाहरणार्थ महामार्गावर किंवा कमी वाहतुकीत वाहन पूर्णपणे स्वतः चालू शकते. चालकाला सतत स्टिअरिंगवर हात ठेवण्याची गरज नसते; मात्र आपत्कालीन परिस्थितीत वाहनाने दिलेल्या सूचनेनुसार चालकाने नियंत्रण घ्यावे लागते. त्यामुळे हा टप्पा तांत्रिकदृष्ट्या महत्त्वाचा पण कायदेशीरदृष्ट्या आव्हानात्मक मानला जातो.स्तर : उच्च स्वयंचलन (बहुतेक परिस्थितीत चालकाविना): उच्च स्वयंचलनात वाहनचालकाविना चालू शकते, परंतु ते ठरावीक क्षेत्रात किंवा विशिष्ट परिस्थितीतच. स्मार्ट शहरे, निश्चित मार्गांवरील रोबो-टॅक्सी किंवा स्वयंचलित बस यासाठी हा स्तर वापरात आहे. आपत्कालीन निर्णय घेण्याची क्षमता वाहनातच असल्यामुळे चालकाची आवश्यकता नसते.स्तर : पूर्ण स्वयंचलन (स्टिअरिंग व पेडलची गरज नाही) : हा स्वयंचलित वाहनांचा सर्वोच्च स्तर आहे. या वाहनांमध्ये स्टिअरिंग, ब्रेक किंवा पेडलची गरज नसते. कोणत्याही रस्त्यावर, कोणत्याही हवामानात आणि कोणत्याही परिस्थितीत ही वाहनं स्वतः चालू शकतात. सध्या हा स्तर प्रायोगिक अवस्थेत असून भविष्यातील संकल्पना म्हणून पाहिला जातो. एसएईने निश्चित केलेले स्वयंचलिततेचे स्तर वाहन उद्योगाला स्पष्ट दिशा देतात. आज भारतात स्तर पहिल्या आणि स्तर दुसऱ्या वाहनांचा वापर वाढत आहे, तर स्तर तीन ते पाचसाठी पायाभूत सुविधा, कायदे आणि सुरक्षिततेची तयारी आवश्यक आहे. भविष्यात स्वयंचलित मोटारीमुळे प्रवास अधिक सुरक्षित, सोईस्कर आणि कार्यक्षम होण्याची शक्यता आहे..Premium| Maharashtra economy : राज्याच्या विकासासाठी औद्योगिक विकेंद्रीकरणाची गरज .स्वयंचलित मोटारीच्या विकासाचे टप्पेचालकाविना चालणारी मोटार ही आज भविष्यकालीन तंत्रज्ञानाची ओळख बनली आहे. मात्र, स्वयंचलित मोटारीची संकल्पना अलीकडची नसून तिचा इतिहास जवळपास शंभर वर्षांपूर्वी सुरू झाला आहे. विज्ञानकथा, प्रयोगशील अभियांत्रिकी आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या विकासातून स्वयंचलित वाहनांचा प्रवास हळूहळू वास्तवात उतरू लागला. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला स्वयंचलित वाहनांची कल्पना मांडली गेली. १९२०च्या दशकात अमेरिकेत रेडिओ-नियंत्रित मोटारीचे प्रयोग झाले. ही वाहनं प्रत्यक्षात चालकाविना नव्हती, तर दूरस्थ नियंत्रणावर चालत होती. १९३९ मध्ये न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेअरमध्ये जनरल मोटर्सने भविष्यातील स्वयंचलित महामार्गांची संकल्पना मांडून या कल्पनेला व्यापक व्यासपीठ दिले. १९५० ते १९७० या काळात वाहनांपेक्षा रस्ते स्वयंचलित करण्यावर अधिक भर दिला गेला. सेन्सरयुक्त रस्ते, चुंबकीय पट्टे आणि इलेक्ट्रॉनिक मार्गदर्शन प्रणाली विकसित करण्यात आल्या. मात्र, प्रचंड खर्च आणि तांत्रिक मर्यादांमुळे ही पद्धत व्यावहारिक ठरू शकली नाही. १९८० आणि १९९०च्या दशकात संगणक तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे स्वयंचलित मोटार संशोधनाला नवी दिशा मिळाली. कॅमेरे आणि डिजिटल प्रोसेसिंगच्या मदतीने रस्ते ओळखून चालणाऱ्या वाहनांचे यशस्वी प्रयोग झाले. युरोप आणि अमेरिकेत हायवेवर स्वयंचलित ड्रायव्हिंगचे प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आले, ज्यामुळे ही संकल्पना अधिक वास्तववादी वाटू लागली. २००० नंतर स्वयंचलित कार संशोधनाला निर्णायक वळण मिळाले. अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने आयोजित ‘डीएआरपीए’ ग्रँड चॅलेंज स्पर्धेमुळे अनेक विद्यापीठ आणि खासगी कंपन्या या क्षेत्रात सक्रिय झाल्या. सुरुवातीला अपयश आले तरी काही वर्षांतच दीर्घ अंतरापर्यंत स्वयंचलित वाहनांनी प्रवास यशस्वीपणे पूर्ण केला. याच काळात गुगलने (आताचे Waymo) स्वयंचलित कार प्रकल्पाची सुरुवात केली. २०१० नंतर स्वयंचलित मोटार प्रयोगशाळेच्या चौकटीबाहेर येऊ लागल्या. टेस्ला, वेमो (Waymo), उबर, मसिर्डिझ बेंझ, बीएमडब्लूसारख्या कंपन्यांनी या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक केली. ऑटो ब्रेकिंग, लेन असिस्ट, अडॅप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल यांसारख्या ‘अडास’ सुविधा सर्वसामान्य मोटारीत उपलब्ध झाल्या. याच काळात एसएईने स्वयंचलिततेचे स्तर (शून्य ते पाच स्तर) स्पष्टपणे निश्चित केले.आजची परिस्थिती आणि भविष्यातील वाटचालआज पूर्ण स्वयंचलित कार सर्वत्र उपलब्ध नसल्या तरी काही देशांत मर्यादित स्वरूपात तृतीय स्तर आणि चतुर्थ स्तराच्या वाहनांना परवानगी देण्यात आली आहे. रोबो-टॅक्सी, स्वयंचलित बस आणि लॉजिस्टिक वाहनांचे प्रयोग सुरू आहेत. भारतात पहिला स्तर आणि दुसरा स्तराच्या तंत्रज्ञानाचा वापर वाढताना दिसतो. स्वयंचलित कारचा इतिहास हा मानवी कल्पकतेचा, तांत्रिक नवकल्पनांचा आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचा इतिहास आहे. सुरुवातीच्या प्रयोगांपासून ते आजच्या प्रगत प्रणालींपर्यंतचा हा प्रवास भविष्यात वाहतूक व्यवस्थेचे स्वरूप आमूलाग्र बदलण्याची क्षमता बाळगून आहे. स्वयंचलित वाहनांचा बाजार झपाट्याने वाढत आहे. मावळत्या वर्षात जागतिक एआय आधारित सक्षम स्मार्ट मोबिलिटी आणि स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर बाजार अंदाजे २७३.७५ अब्ज डॉलर इतका होता. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, प्रगत सेन्सर्स, कनेक्टेड वाहने आणि स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरमधील वाढत्या गुंतवणुकीमुळे हा बाजार २०३४ पर्यंत सुमारे ४४५० अब्ज डॉलर (४.४५ ट्रिलियन) पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. या कालावधीत या क्षेत्राचा वार्षिक संयुक्त वाढ दर साधारणपणे ३६ टक्क्यांच्या आसपास राहू शकतो. मात्र, फक्त स्वयंचलित मोटारीचा विचार केला असता, वाढीचा वेग तुलनेने नियंत्रित आहे. एका उद्योग अहवालानुसार, स्वयंचलित मोटारींचा जागतिक बाजार २०२५ मध्ये सुमारे ४८.७१ अब्ज डॉलर इतका असून, तो २०३५ पर्यंत सुमारे ३१७.०२ अब्ज डॉलरपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. या क्षेत्राचा सीएजीआर साधारणपणे २२ ते २५ टक्क्यांदरम्यान राहील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. या वाढीचा अर्थ असा की स्वयंचलित वाहनांचा भाग वाढत आहे आणि भविष्यातही जागतिक वाहन उद्योगात महत्त्वपूर्ण स्थान मिळवणार आहे. जागतिक स्तरावर स्वयंचलित वाहनांच्या बाजारात लीडर म्हणून काही प्रमुख कंपन्या पुढे आहेत. टेस्ला, टोयोटा यांचा एकत्रितपणे ३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त बाजार हिस्सा ठेवतात. टेस्लाचे ऑटोपायलट किंवा फुल सेल्फ ड्रायव्हिंग तंत्रज्ञान आणि टोयोटाच्या संशोधन गुंतवणुकीने त्यांचे स्थान पुढे राहिले आहे. यानंतर वेमो (Waymo), जनरल मोटर्स (क्रुझ), फोर्ड अर्गो आणि अन्य कंपन्यादेखील बाजारात आहेत..स्वयंचलितमोटारीतील तंत्रज्ञानकृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय): निर्णय घेण्यासाठीलाय-डर सेन्सर : रस्त्याचा थ्रीडी नकाशा तयार करण्यासाठीरडार आणि कॅमेरे : वाहन, माणसं व अडथळे ओळखण्यासाठीजीपीएस आणि एचडी मॅप्स : अचूक मार्गदर्शनासाठीकंट्रोल सॉफ्टवेअर : ब्रेक, एक्सिलरेटर आणि स्टिअरिंग नियंत्रणासाठीस्मार्ट/स्वयंचलित कारचे फायदेअपघातांची शक्यता कमीवाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदतज्येष्ठ आणि दिव्यांगांना उपयुक्तइंधन कार्यक्षमतेत वाढवेळ आणि श्रमांची बचतआव्हाने आणि अडचणीउच्च किंमतकायदेशीर व नैतिक प्रश्नसायबर सुरक्षेचा धोकाहवामान व रस्त्याच्या खराबपरिस्थितीत अचूकताभारतासारख्या देशांतीलविस्कळित वाहतूक.भारत आणि स्वयंचलित कारभारतामध्ये सध्या पूर्णपणे स्वयंचलित मोटारीला कायदेशीर मान्यता नाही. मात्र, अडास (Advanced Driver Assistance Systems) असलेल्या मोटार बाजारात उपलब्ध आहेत. भविष्यात तंत्रज्ञानाला पूरक ठरणारे रस्ते, स्पष्ट नियम आणि तंत्रज्ञानाच्या परिपक्वतेनंतर स्वयंचलित वाहनांचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. स्वयंचलित मोटार हे वाहन उद्योगाचे भविष्य आहे. जरी आज काही अडचणी असल्या तरी तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे आणि योग्य धोरणांमुळे स्वयंचलित वाहनं सुरक्षित, सोईस्कर आणि स्वयंचलित वाहनांचे प्रस्थउत्तर अमेरिका हा सध्याच्या घडीला सर्वात मोठा बाजार आहे आणि तोही ४० टक्के मार्केट शेअरसह. हिंद-प्रशांत क्षेत्रात वेगवान वाढीची अपेक्षा आहे. प्रामुख्याने चीनमध्ये रोबोटॅक्सी आणि चौथ्या स्तराच्या तंत्रज्ञानाचा विस्तार होत आहे. भारतातील स्वयंचलित वाहनांचा बाजार अजूनही प्रारंभिक अवस्थेत आहे. २०२४ मध्ये भारतात स्वयंचलित वाहनांचा बाजार अंदाजे २.६ अब्ज डॉलर होता आणि तो २०३३ पर्यंत २३.४ अब्ज डॉलरपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. भारतात पूर्ण स्वयंचलित मोटार उपलब्ध नाहीत, परंतु ॲडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टम (ADAS) असलेली कार वापरात आहेत आणि भविष्यात स्वयंचलित वाहनाचे तंत्रज्ञान विस्तृत प्रमाणावर येण्याची शक्यता आहे.(संदर्भ: विविध संकेतस्थळातील आधार) 