जयेंद्र लोंढे - jayendra.londhe@esakal.comभारतीय महिला हॉकी संघाने हैदराबाद येथे पार पडलेल्या विश्वकरंडक पात्रता फेरीमध्ये अंतिम फेरीपर्यंत मजल मारताना उल्लेखनीय खेळ केला. अजिंक्यपदाच्या लढतीत इंग्लंडकडून हार पत्करावी लागली असली तरी यावर्षी बेल्जियम व नेदरलँड्स येथे होत असलेल्या विश्वकरंडकाची पात्रता मिळवण्यात भारतीय महिला हॉकी संघाला यश मिळाले. याच संघातील सेंट्रल मिड फिल्डर वैष्णवी फाळकेशी संवाद साधताना भारतीय महिला हॉकी संघाच्या आगामी ध्येयाबाबत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. या पार्श्वभूमीवर पुढील दोन वर्षांतील विश्वकरंडक, आशियाई क्रीडा स्पर्धा व ऑलिंपिक या महत्त्वाच्या स्पर्धांमध्ये पदक जिंकण्याचा ध्यास भारतीय महिला हॉकी संघाने बाळगल्याचे तिने आवर्जून सांगितले.भारतीय पुरुष हॉकी संघाने मागील काही वर्षांमध्ये कात टाकली आहे. सलग दोन ऑलिंपिकमध्ये ब्राँझपदकांची कमाई, आशियाई करंडक व आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदकावर मोहर, अशा देदीप्यमान यशासह भारतीय पुरुष हॉकी संघ प्रगतिपथावर रूढ झाला आहे. आगामी विश्वकरंडक व ऑलिंपिकमध्ये घवघवीत यश मिळवण्याचा ध्यास हा संघ बाळगून आहे. अर्थात हा प्रवास सोपा नसेल, हा भाग वेगळा. तरीही आशा बाळगायला हरकत नाही. याचप्रसंगी भारतीय महिला हॉकी संघाला २०२२मध्ये झालेल्या आशियाई करंडक, राष्ट्रकुल व आशियाई क्रीडा स्पर्धेमध्ये ब्राँझपदकांची कमाई करता आलेली आहे. विश्वकरंडक व ऑलिंपिक या दोन अत्यंत महत्त्वाच्या स्पर्धा पदकापासून भारतीय महिला हॉकी संघ दूरच राहिला आहे. यामुळे आगामी काळ हा भारतीय महिला हॉकी संघासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असणार आहे..हरेंद्र सिंग यांची भारतीय महिला हॉकी संघातील खेळाडूंसोबतची वर्तणूक तसेच त्यांची शिकवण्याची पद्धत यावर प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे काही खेळाडूंनी तक्रार केली. त्यानंतर हरेंद्र सिंग यांनी भारतीय महिला हॉकी संघाच्या प्रशिक्षकपदावरून माघार घेतली. प्रशिक्षकपदाची खुर्ची रिकामी झाल्यानंतर या जागेवर नेदरलँड्सचे शूड मराईन यांची निवड करण्यात आली. शूड मराईन यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारतीय महिला हॉकी संघाने टोकियो ऑलिंपिकमध्ये चौथा क्रमांक पटकावला होता. ही भारतीय महिला हॉकी संघाची ऑलिंपिकमधील सर्वोत्तम कामगिरी होय. त्यामुळे नजीकच्या काळात भारतीय महिला हॉकी संघाच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कामगिरीत सुधारणा होण्याचे संकेत मिळाले.हैदराबादमधील विश्वकरंडक पात्रता फेरीमध्ये भारतीय महिला हॉकी संघाने साखळी फेरीच्या लढतीत उरुग्वे व वेल्स या संघांना पराभूत केले, तर स्कॉटलंडविरुद्धची लढत बरोबरीत सोडवली. उपांत्य फेरीच्या लढतीत इटली संघाला १-० असे नमवताना जेतेपदाच्या लढतीत पाऊल ठेवले. अंतिम फेरीत मात्र इंग्लंडकडून हार पत्करावी लागली. या लढतीतील इंग्लंडकडून करण्यात आलेल्या एक गोलवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. अंतिम लढतीत हार पत्करावी लागल्यानंतरही भारतीय महिला हॉकी संघाची पात्रता फेरीतील कामगिरी कौतुकास्पद ठरली. विश्वकरंडकाची पात्रता मिळवण्यातही भारतीय महिला हॉकी संघाला यश मिळाले हेही नसे थोडके. शूड मराईन यांच्या मार्गदर्शनात भारतीय महिला हॉकी संघाने पात्रता फेरीआधी बंगळूरमध्ये कसून सराव केला. या सरावात कमकुवत बाजूंवर मेहनत घेण्यात आली. या संघातील खेळाडूंचा समन्वय साधला जावा यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. खेळामध्ये आक्रमकपणा यावा, बचाव भक्कम व्हावा याकडे विशेष लक्ष देण्यात आले. पेनल्टी कॉर्नरवर अधिकाधिक गोल करण्यात यावे यासाठी अथक परिश्रम घेण्यात आले. बंगळूरमधील सरावाचा फायदा पात्रत्रा फेरीमध्ये झाला. विश्वकरंडकाच्या पात्रता फेरीमध्ये भारतीय महिला हॉकी संघातील खेळाडूंनी चमक दाखवली.भारतीय महिला हॉकी संघासाठी विश्वकरंडक पात्रता फेरी अत्यंत महत्त्वाची होती, कारण पॅरिस ऑलिंपिकसाठी भारतीय महिला हॉकी संघ पात्र ठरला नव्हता. आता बेल्जियम व नेदरलँड्स येथे होत असलेल्या विश्वकरंडकाची पात्रता मिळवण्याची भारतीय महिला हॉकी संघाकडे अखेरची संधी होती. या स्पर्धेतील कामगिरीचेही निरीक्षण करण्यात येणार आहे. पात्रता फेरीमध्ये कोणत्या चुका झाल्या, त्या शोधण्यात येतील. तसेच आगामी स्पर्धांमध्ये अशाप्रकारच्या चुका कशाप्रकारे टाळता येतील याची योजना आखण्यात येईल.भारत व युरोप खंडातील देश यांच्यामध्ये आता जास्त फरक राहिलेला नाही. पेनल्टी कॉर्नरवर अधिकाधिक गोल करण्यात भारतीय महिला हॉकी संघाला अपयश येत होते; पण भारतीय महिला हॉकी संघातील खेळाडूंनी याकडे लक्ष दिले असून, आगामी काळातही कसून सराव करण्यात येणार आहे. टर्फवर खेळतानाही कोणतीही अडचण येत नाही. भारतीय महिला हॉकीपटू यांची तंदुरुस्तीही अव्वल दर्जाची आहे..पदक जिंकण्यासाठी सर्व काहीभारतीय महिला हॉकी संघ आगामी काळात विश्वकरंडक, आशियाई क्रीडा स्पर्धा व ऑलिंपिक या तीन महत्त्वाच्या स्पर्धांचे पदक जिंकण्यासाठी सर्वस्व पणाला लावणार आहे. भारतीय महिला संघ सलीमा टेटे हिच्या नेतृत्वात छान खेळ करीत आहे. भारतीय महिला हॉकी संघातील खेळाडू विविध राज्यांतील असले तरी योग्य समन्वय साधला जात आहे. या संघातील सर्व खेळाडू एकमेकांसोबत हिंदी भाषेमध्ये संवाद साधत सहाय्य करताना दिसत आहेत. तसेच प्रशिक्षकांसोबत इंग्रजी भाषेमध्ये संवाद साधला जात आहे. याच धर्तीवर भारतीय महिला हॉकी संघाने मागील अपयश लीलया मागे टाकून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ऐतिहासिक कामगिरी करून देशाचा झेंडा रुबाबात फडकवावा, असे या वेळी म्हणावेसे वाटते.आठवड्यात क्रीडांगणावर आयपीएल मोसमाचा श्रीगणेशाआयपीएलच्या यंदाच्या मोसमाला २८ मार्च रोजी सुरुवात होणार आहे. गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर-सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यामधील लढतीने आयपीएलच्या मोसमाचा श्रीगणेशा होणार आहे. त्यानंतर २९ मार्च रोजी कोलकाता नाईट रायडर्स व मुंबई इंडियन्स या माजी विजेत्यांमध्ये लढाई पाहायला मिळणार आहे. ही लढत मुंबईतील वानखेडे स्टेडियममध्ये आयोजित करण्यात आलेली आहे..दक्षिण आफ्रिका-न्यूझीलंड टी-२० मालिकेचा शेवटभारत-श्रीलंका या देशांमध्ये पार पडलेल्या यंदाच्या टी-२० विश्वकरंडकात दमदार कामगिरी करणारे दक्षिण आफ्रिका व न्यूझीलंड हे देश पाच सामन्यांच्या टी- 