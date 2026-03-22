Marathi Book Review : कल्पकतेच्या प्रवासाचा वाटाड्या; शिवराज गोर्ले यांच्या पुस्तकाचा सर्जनशील उहापोह

अभय नरहर जोशी - abhay.joshi@esakal.comदेखणे ते हात ज्यांना निर्मितीचे डोहळेमंगलाने गंधलेले सुंदराचे सोहळे...!अशा शब्दांत कविवर्य बा. भ. बोरकर ऊर्फ बाकीबाब यांनी माणसाच्या कल्पकतेची-सर्जनशीलतेची महती गायली आहे. या कल्पकतेतून माणसानं नवनिर्मिती केली. नवनवे शोध लावले. 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' हीसुद्धा माणसाच्या कल्पकतेतूनच निर्माण झालेली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचं (एआय) वादळ सध्या सर्वच क्षेत्रांत घोंगावत आहे. मात्र, अशा या उच्च तंत्रज्ञानाच्या युगात कल्पकता हीच यशाची गुरुकिल्ली असणार आहे. माणूस आणि अन्य प्राण्यांतील महत्त्वाचा फरक म्हणजे माणसाला विलक्षण बुद्धिमत्ता आणि कल्पनाशक्ती लाभली आहे. त्याआधारेच माणसाने सृष्टीची अनेक रहस्य उलगडली आहेत..आपण जर 'क्रिएटिव्ह' असू तरच आपले वेगळेपण अधोरेखित होते. 'एआय' जे साध्य करू शकणार नाही, ती आहे आपली प्रत्येकाची स्वतःची अशी वेगळी कल्पकता. त्याद्वारे आगामी काळात करिअरबरोबरच जीवनात यशस्वी व आनंदी होता येणार आहे. याच कल्पकतेचा अत्यंत सुगम, लक्षवेधी आणि रोचक पद्धतीने उहापोह करणारं नवं पुस्तक म्हणजे 'कल्पक व्हावं कसं?' सिद्धहस्त प्रेरक लेखक शिवराज गोर्ले यांच्या लेखणीतून हे पुस्तक अवतरलं आहे.शिवराज गोर्ले हे प्रेरक साहित्य लेखनातील एक मोठं नाव आहे. सर्जनशील लेखक, नाटककार, अभ्यागत व्याख्याते अन् प्रेरणादायी वक्ते म्हणून ते विख्यात आहेत. त्यांच्या 'मजेत जगावं कसं?' या पुस्तकाने विक्रीचे विक्रम केले आहेत. त्यांच्याच म्हणण्यानुसार 'मजेत जगावं कसं?'पासून सुरू झालेला त्यांच्या साहित्याचा प्रवास आता 'कल्पक व्हावं कसं'पर्यंत येऊन ठेपला आहे.गोर्ले यांनी या पुस्तकाची रचना चार भागांत केली आहे. पहिल्या भागात वृत्ती, सवयी, वैशिष्ट्यांचं विवेचन केलं आहे. दुसऱ्या भागात विचार आणि कौशल्याचा विचार केला आहे. तिसऱ्या भागात कल्पकतेची तंत्रे आणि चौथ्या भागात कल्पक समस्या परिहार आहे. प्रत्येक भागाच्या प्रारंभी त्या भागाच्या विषयासाठी विचारवंतांची औचित्यपूर्ण अशी वचने किंवा सुवचने उद्धृत केली आहे. त्यातून संबंधित भागाचे बीज किंवा सूत्र प्रतिबिंबित होते. कल्पकता म्हणजे काय, या कल्पनाशक्तीच्या मूलभूत संकल्पनेचे सविस्तर विवेचन प्रस्तावनेत त्यांनी केले आहे..Publishing Industry : मराठी पुस्तक महोत्सवात नव्या लेखकांचा उदय; वाचकांचा कल जुन्या लेखकांकडे.कल्पनाशक्तीला इंग्रजीत 'क्रिएटिव्हिटी' हा शब्द वापरतात. मात्र, 'क्रिएटिव्हिटी' म्हणजे सर्जनशीलता. सर्जनशीलता कल्पकतेपेक्षा मूलभूत आणि व्यापक संकल्पना कशी आहे, याचं विवेचन त्यांनी प्रस्तावनेत केलं आहे. सर्जनशीलतेसाठी मराठीत 'कल्पकता' आणि 'प्रतिभा' अशा दोन संकल्पना आहेत. या दोन्हींत असेलेलं गुणात्मक अंतर गोर्ले यांनी सुरेख विशद केलं आहे. 'लॅटरल थिंकिंग'चे जनक एडवर्ड डी. बोनो यांनी मांडलेल्या 'आर्टिस्टिक क्रिएटिव्हिटी' आणि 'आयडिया क्रिएटिव्हिटी' अशा दोन संज्ञांचा संदर्भ देत 'आर्टिस्टिक क्रिएटिव्हिटी' म्हणजे प्रतिभा आणि 'आयडिया क्रिएटिव्हिटी' म्हणजे कल्पकता असा भेद त्यांनी उलगडून दाखवला आहे. कल्पकतेतून 'सुचतं' तर प्रतिभेतून 'स्फुरतं'... अशा अत्यंत सोप्या शब्दांत ते हा फरक उलगडतात. सामान्य स्वरूपाची असो की प्रतिभेच्या तोडीची - कुठलीही उपयोजित सर्जनशीलता ही अखेर कल्पकताच असते, असेही ते सांगतात.या पुस्तकात गोर्ले यांनी कल्पक बनण्याच्या प्रवासाचे तीन सुस्पष्ट टप्पे दिले आहेत. १) कल्पक व्यक्तीची वैशिष्ट्ये अंगी बाणवा २) कल्पक विचारकौशल्ये जाणून घ्या ३) कल्पकतेची तंत्रे आत्मसात करा. यातील प्रत्येक टप्पा महत्त्वाचा आहे. तब्बल वीस वैशिष्ट्ये आहेत. विविध विचारकौशल्ये आहेत. २४ तंत्रे आहेत अन् विविध क्षेत्रांतील अनेक उदाहरणे दिली आहेत. ही उदाहरणे जर वाचकांनी मनात रुजवली आणि त्यामागील सूत्रे आणि तंत्रे समजून घेतली, तर त्याचा वाचकांना पदोपदी लाभ होईल असा विश्वास गोर्ले व्यक्त करतात. वाचकांसमोर जेव्हा काहीशा समान, समांतर संधी किंवा समस्या येतील तेव्हा त्यातून मार्ग काढण्यासाठी, काही नवं निर्माण करण्यासाठी आपला मेंदू सज्ज असेल. या पुस्तकातील सूत्रे आत्मसात करून आपणही कल्पक होऊ शकतो, याचा विश्वास वाचकाच्या मनात निर्माण होईल. मात्र, हा प्रवास आहे. अन् हे पुस्तक त्यासाठी तुमचा वाटाड्या ठरेल. म्हणूनच तुम्हाला ते एकदा वाचून संपवता येणार नाही. तर पुनःपुन्हा वाचून ते संदर्भासाठी नेहमीच हाताशी ठेवावं लागेल..पुस्तकाची मांडणी सुबक असून, त्यातील अक्षररचनाही वाचनसुलभ आहे. संतुक गोलेगावकरांचे मुखपृष्ठही नेमकं, मोजक्या रंगांत अन् कल्पक असल्याने हे पुस्तक प्रथमदर्शनीही लक्षवेधीच झालं आहे. एकूणच, कल्पकतेची आस असलेल्यांना आपण 'कल्पक व्हावं कसं?' याचं उत्तर या पुस्तकातून मिळेल, हे निश्चित!पुस्तकाचे नाव : कल्पक व्हावं कसं?लेखक : शिवराज गोर्लेप्रकाशक : दिलीपराज प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : २८८ मूल्य : ३५० रु.