Leva Dialect: लेवा गणबोली म्हणजे जणू खान्देशातील सांस्कृतिक समृद्धीचे प्रतीकच

नि. रा. पाटील पिळोदेकरsaptrang@esakal.comखान्देशात गुण्यागोविंदाने नांदणाऱ्या विविध समाजांसारख्याच येथील बोलीभाषाही! गुजरातमधून स्थलांतरित झालेल्या लेवा पाटीदार समाजाची लेवा गणबोली ही अहिराणीपेक्षा वेळी असून तिचे साम्य वऱ्हाडीशी जास्त जाणवते. कानाला ही बोली मुलायम व कर्णमधुर वाटते.मी आणि माझी पत्नी ऊर्मिला पाटील- आम्ही ‘खान्देश वऱ्हाडातील लेवा पाटीदार समाज- एक अन्वयार्थ’ हे पुस्तके लिहिले तेव्हा आमची या समाजाच्या बोलीभाषेशी ओळख झाली. २००५ मध्ये आम्ही त्यांच्या बोलीभाषेचा कोष लिहिला. १९ व्या शतकाच्या अखेरपर्यंत या समाजास खान्देशात ‘लेवा पाटीदार’ नव्हे, तर ‘पांजणा कुणबी’ म्हटले जात असे. हा समाज गुजरातच्या रेवा चरोतरमधील पावाखंड- अर्थात पांजणा प्रदेशातून खान्देशात आला. प्रसिद्ध मानववंशशास्त्रज्ञ आर. ई. एन्थोवेन, जेम्स एम. कॅम्पबेल, ए. ई. नेल्सन, डॉ. इरावती कर्वे, डॉ. त्रिं. ना. वाळुंजकर यांनीही हे गुर्जरवंशी लोक गुजरातमधून स्थलांतरित झाल्याचे नमूद केले आहे. त्यांना आता ‘लेवा पाटीदार’ असेच ओळखले जाते. त्यांची बोलीभाषा ‘पांजणी बोली’ असल्याचे अहिराणीचे गाढे संशोधक डॉ. कृष्णा पाटील यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे. सातपुड्याच्या मेळघाट पर्वतरांगांमध्ये या बोलीसदृश असलेली ‘घाटोळी-वऱ्हाडी’ बोली बोलली जात होती. स्थलांतरण प्रक्रियेत हीच बोलीभाषा लेवा पाटीदार समाज खान्देशात घेऊन आला आहे. .आम्ही जेव्हा या बोलीवरील कोष लिहिला, जेव्हा या बोलीस ‘लेवा गणबोली’ असे नाव ठेवावे, असे साहित्यिक भानु चौधरी व डॉ. भा. ल. भोळे यांनी सुचवले. लेवा गणबोलीचे साम्य घाटोळी-वऱ्हाडीशी जास्त आहे. घाटोळी वऱ्हाडीवर खान्देशात प्राकृत मराठी व अहिराणीचा प्रभाव पडला. खान्देशच्या पूर्व आणि बुलडाण्याच्या पश्चिम भागात बोलली जाणारी ही ‘लेवा गणबोली’ आहे.गुजराती भाषेचे प्राकृत गुजराती (११ वे ते १४ वे शतक), मध्यकालीन अपभ्रंशित गुजराती (१४ वे ते १९ वे शतक) आणि विकसित गुजराती (१८५० नंतर) असे तीन कालखंड मानले, तर लेवा पाटीदार समाज हा अपभ्रंशित गुजरातीच्या काळात पहिल्या टप्प्यात (१२ वे ते १५ वे शतक) स्थलांतरित झाला आहे. त्यामुळे गुजराती प्रत्यय ही बोली बरोबर घेऊन आली आहे. उदा. ‘जो’ हा प्रत्यय या बोलीत वापरला जातो. ‘ई जाय जो’ (ये/ येऊन रहा), ‘घी जाय जो’ (घेऊन जा), ‘करी घेय जो’ (कर) इ. .लेवा पाटीदारांच्या शेती व्यवसायावरून लेवा गणबोलीतील काही शब्द इतके वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत, की ते केवळ त्याच्याशी संबंधित लोकांनाच माहिती आहेत. ‘रुम्हनं’ (वखर व कोळपं जमिनीत दाबण्यासाठी वर मूठ असलेले अवजार), ‘लढं’ (बैलगाडे), ‘शेंबी’ (पराणीची आर घट्ट रहावी म्हणून पराणीच्या शेवटी बसवलेली पत्र्याची रिंग), ‘इसूक’ (काट्या-बोराट्या उचलण्यासाठीचे इंग्रजी ‘वाय’ आकाराचे अवजार), ‘शिंगाळं’ (बैलगाड्यातून माल पडू नये म्हणून दोन्ही बाजूंस बसवलेले ओंडके), ‘सरवा’ (पीक काढल्यानंतर शिल्लक कणसे, भुईमूग शेंगा, कपाशी यांची वेचणी), ‘पात’ (धान्य काढण्यासाठी खळ्यात ज्वारीची कणसे वा गव्हाच्या लोंब्यांवरून बैल फिरवणे), ‘ढई’ (बैलगाडीचा पुढील भाग जमिनीवर टेकवण्यासाठी लावलेला लाकडी घोडा) हे काही वेगळे शब्द. असे अनेक शब्द या बोलीत रूढ आहेत, पण अनागर अशा बोलींचा नागर राहणीशी क्वचितच संबंध येत असल्यामुळे हे शब्द, रुढी, लकबी प्रामुख्याने समाजापुरत्या राहतात व त्यांना सार्वत्रिक वा साहित्यिक स्थान प्राप्त होत नाही. .लेवा पाटीदार हा मेहनती समाज शेतकरी, ग्रामाधिकारी झाला. खान्देशी-वऱ्हाडी संस्कृतीत पूर्णपणे समरस झाला. त्यांची बोली अलुतेदार-बलुतेदार व इतर समाजांच्याही दैनंदिन व्यवहारांत स्वीकृत झाली. लेवा गणबोली अहिराणीपेक्षा वेगळी असून तिचे साम्य वऱ्हाडीशी जास्त आहे. कानाला ही बोली मुलायम, कर्णमधुर वाटते. बहिणाबाईंच्या कविता लेवा गणबोलीत लिहिलेल्या आहेत. या बोलीच्या उच्चारणामुळे त्यांचे काव्यालंकार अधिक उठावदार व रसाळ वाटतात. मी त्यासंबंधी ‘लेवाबोलीतील बहिणाईची गाणी- रसास्वाद’ हे पुस्तक लिहिले आहे. बहिणाबाईंनी लेवा बोलीतील म्हणींचा वापर केला आहेच, पण अनेक म्हणी त्यांनी रचल्याही आहेत. ‘हौस केली लिसाळीले गोंधलं, मोंढ्या बैलाले बाशिंग बांधलं’ (लिसाळी म्हणजे अस्वल. केसाळ अस्वलाला गोंदणे शक्य नाही, तसेच मोंढ्या- शिंगे नसलेल्या बैलाला बाशिंग बांधता येत नाही) ‘दया नही, मया नही, डोयाले पानी, गोगलगायच्या दुधाचं, काढा वो लोनी’ (‘पूतना मावशीचे प्रेम’ या अर्थी), ‘रस्त्यात पडला सोन्याचा वाया, तिकडून आला भगा अभाया’ (आभाळाकडे बघून चालणाऱ्या ‘भयाण्याला’ (बावळटाला) रस्त्यावर पडलेले सोनेही दिसत नाही), ‘पोट म्हने भरलं पोतं, जीभ म्हने तुझं काय जातं’ (पोट भरले, तरी जीभ थांबायला तयार नाही). .काही वेगळ्या शब्दांची उदाहरणे देता येतील- नवऱ्या मुलीला लग्न झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी माहेरी आणतात, त्याला ‘अरडाण/अळलावन’ म्हणतात. तर पहिल्यांदा माहेरी गेलेल्या मुलीस समारंभपूर्वक सासरी परत आणण्याच्या विधीस ‘मुळलावन/ मुरडाण’ म्हणतात. हे शब्द मूळचे शेतीविषयक आहेत. शेताच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत औत नेणे म्हणजे ‘अळलावन’, तर तिथून पुन्हा पहिल्या टोकापर्यंत औत आणणे म्हणजे ‘मुळलावन’. दोन्हीकडचे पाहुणे (मुऱ्हाई) एकमेकांच्या ओळखीचे होण्याची ही प्रथा आता बंद होण्याच्या मार्गावर आहे.लेवा पाटीदार मुली चैत्र वद्य प्रतिपदेपासून अक्षय्यतृतीयेपर्यंत गौरीची पूजा करत. या निमित्ताने गाणी म्हटली जायची. अक्षय्यतृतीयेला ‘आखजी’ म्हणतात.हे गाणे पहा-‘आखजीचा सण आला, मुऱ्हाई घरी आलाकिती दिस राहासील, सांग सये माहेरालापंचमीला झोका खाऊ, पोळ्याची मौज पाहूगाडी जुंपून येईन ग दसऱ्याला’ .गाण्यांमधील गोष्टी .लेवा गणबोलीचा प्रसार होण्यापूर्वी येथे खान्देशी प्राकृत मराठी भाषा बोलली जात होती. या प्राकृत मराठीचे स्वरूप असलेल्या संत चांगदेवांच्या ‘तत्वसार’ या ग्रंथातील अनेक शब्द लेवा गणबोलीत आले आहेत. संत चक्रधरस्वामींच्या महानुभावी प्राकृत मराठीतील ‘लीळाचरित्र’ ग्रंथातीलही अनेक शब्द लेवा गणबोलीत आलेले दिसतात. ही बोलीभाषा इतकी लवचीक आणि सर्वसमावेशक आहे, की इतर भाषांमधील शब्द या बोलीत शिरून ‘लेवा’ळले आहेत. बहिणाबाईंनी ‘पिलोक’ ही कविता लिहिली आहेत. त्यात त्या म्हणतात- ‘उचलला रोगी आन् गांठली करंटी’. इथे ‘पिलोक’ म्हणजे ‘प्लेग’, तर ‘करंटी’चे मूळ- ‘क्वारंटाइन’. .ही बोली सर्वसमावेशकच नाही, तर समृद्धही आहे. लेवा गणबोलीत ‘लानी करणे’ हा शब्द खान्देशात सर्वत्र परिचित आहे. त्याचा अर्थ शेतातून ज्वारीच्या कणसांची कापणी करून खळ्यात आणण्याची संपूर्ण प्रक्रिया. इतरत्र त्यास कापणी म्हणतात. हैदराबादी मराठीत ‘भाणे’ (उष्टे) असा एक शब्द आहे, तर लेवा गणबोलीत ‘भाने मोडणे’- बाळाचे उष्टे आईने खाणे असा वाक्प्रयोग रूढ आहे. राजापुरी कुणबी मराठीत ‘बळद’ (भिंतीतील/ जिन्याखालील अडगळीचे कपाट) असा शब्द आहे. तो शब्द लेवा गणबोलीत ‘बयद’ म्हणून आला आहे. १९ व्या शतकाच्या प्रारंभी दुष्काळाने ओसाड झालेल्या जामनेर भागात ब्रिटिशांनी राजापुरातील कुणब्यांना आणून वसविले. त्यांच्या सान्निध्याने हा शब्द लेवा गणबोलीत आला. बोलींचे हे अभिसरण लक्षवेधी आहे.खान्देशात विविध बोलीभाषा बोलणारे समाज गुण्यागोविंदाने नांदत आले आहेत. हे या भागाचे सांस्कृतिक वैशिष्ट्यच. येथील बोलीभाषा एकमेकींच्या सान्निध्यात आणखी समृद्ध व्हाव्यात, हीच सदिच्छा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.