Modern Indian Art and Artists : अनुभवाच्या शाळेत घडलेला कलाकार; मनीष पुष्कले यांची कलात्मक यात्रा

मनीष पुष्कले आज निरनिराळ्या आर्ट गॅलरी आणि राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय वसाहतीत प्रदर्शन भरवण्यात व्यग्र आहेत. फक्त बाजारपेठ त्यांच्या कामाचे मूल्य काय ठरवते, यावर आपले यशापयश मोजायला ते तयार नाहीत. 'बाजारपेठ ही नंतर तयार झाली. ती आपण होऊन बनत गेली', याची त्यांना जाणीव आहे. आपला कलात्मक शोध सुरू ठेवणे हे खरे काम आहे. अजूनही ते बऱ्याचदा देशभर लहरीनुसार फिरत असतात. ते अनपेक्षित जागी गाडी थांबवतात आणि नवीन विचार सुचतील अशा अनुभवांचा शोध घेत असतात. 'कुठे काय वाट पाहत असेल, ते सांगता येत नाही' असे ते म्हणतात. पेंटिंग्ज मी करतो, पण माझ्यातला कलावंत हा अनेक कारणांनी घडत गेलाय.' मनीष पुष्कले हे जे सांगतात ते बव्हंशी त्यांच्या जीवनाचे सूत्र आहे. पुष्कले यांची कला आर्ट स्कूल, तिथून मिळणारे शिक्षण आणि पदव्या अशा पारंपरिक पद्धतीने जोपासली गेली नाही. ती त्यांना मिळालेला म्युझियममधील अनुभव, कलाकारांशी परिचय, पुरालेख खात्यातील काम, साहित्यसृष्टीतील विहार आणि दीर्घकाळ स्वतः शिकत राहणे, यांतून झालेली आहे. त्यांच्यासमोर काही निश्चित अभ्यासक्रम नव्हता. तरी आज त्यांना समकालीन कलावंतांत मानाचे स्थान मिळाले आहे. याच महिन्यात त्यांना न्यूयॉर्कच्या ‘आर्ट ऑम्नी’ची फ्रान्सिस जे. ग्रीनबर्गर अभ्यासवृत्ती जाहीर झाली आहे. मागे वळून पाहताना पुष्कले आपण जे कलाकार म्हणून घडत गेलो ते एखाद्या आखीव प्रक्रियेमुळे नव्हे तर परिस्थितीने निर्माण होत गेलेल्या संधीमुळे असे नेहमी सांगत असतात. ते नम्रपणे म्हणतात, ‘मी कोणत्याही कला शिक्षणातून गेलो नाही त्यामुळे माझे कलाशिक्षण चालूच राहिले आहे.’ .भोपाळमधील बालपणपुष्कले यांचा जन्म आणि जडणघडण भोपाळचा. त्यांचे कुटुंब मध्य प्रदेशातील गावांतले. ‘माझे आई-वडील दामोह आणि सागर ह्या निरनिराळ्या गावांतले. पण माझ्या वडिलांना भोपाळला नोकरी मिळाली म्हणून आम्ही सारे भोपाळचे झालो.’ त्यांच्या शालेय दिवसांत अभ्यासात काही फार उल्लेखनीय प्रगती करू न शकल्याचे ते कबूल करतात आणि ड्रॉइंग हा विषय तर जुजबी पातळीवर शिकवला जाई. ‘सखोल कलाशिक्षण हे आपल्या देशातील शाळांत दिलंच जात नाही.’ तो एक जाताजाता सहज शिकवण्यासारखा विषय मानला जातो. कला हा एक काही गंभीरपणे घ्यायचा विषय नव्हताच. पण अचानक एका घटनेने त्यांच्या आयुष्याला वेगळे वळण मिळाले.आर्ट गॅलरीचा प्रभावमनीष साधारण दहा वर्षांचा असताना भोपाळला -‘भारत भवन’ ह्या एका वेगळ्याच संस्थेची उभारणी झाली, ज्यामुळे त्यांच्या आयुष्याला निश्चित वळण मिळाले. ‘भारत भवनशिवाय मी माझ्या आयुष्याचा विचार करूच शकत नाही.’ ते प्रामाणिकपणे सांगतात. त्या लहान कुमाराला हा एक मोठा शोध होता. त्याचे वैचारिक महत्त्व हळूहळू लक्षात येऊ लागले. सुरुवातीला फक्त हे काम संवेदनेने केले. ‘मी पहिल्यांदा रूपंकार या भारत भवनमधील आर्ट गॅलरीत प्रवेश केला तेव्हा मला ऑइल पेंटिंग्जचा गंध जाणवला. नव्याने लावलेला रंग त्याचा ताजा वास, आणि कलादालनातील वातावरण यांनी त्यांच्या मनात घर केले. ‘त्यामुळे माझा कलाविश्वाशी अतूट संबंध जडला.’ त्यानंतर पुनःपुन्हा तिथे ते फेरी मारू लागले. त्यांचे सहध्यायी क्वचित शाळा बुडवून सिनेमा पाहत. ‘मी मात्र ह्या कलासंग्रहालयात जात असे.’ ते हसत हसत सांगतात. कला प्रदर्शने पाहता पाहता त्यांची आधुनिक भारतीय कलाकारांच्या कामाशी जवळीक होऊ लागली. ‘मनजित बावा, गणेश पाइन, भूपेन खककर, हुसेन, रझा, गायतोंडे, सूझा यांची निरनिराळी शैली अकरावीत शिकत असतानाच मला ओळखू यायला लागली.’ त्यांना कोणतीही कलाकारांची नावे किंवा त्यांची शैली याबद्दल शिकवले गेले नव्हते. ते काम म्युझियमच करत होते. 'मी पाहूनच शिकत होतो.'.'भारत भवन'चे वातावरण हे विविध दुर्मीळ कलांनी भारलेले होते. 'तिथे संगीत महोत्सव, कविता वाचन, साहित्यिक कार्यक्रम यांची रेलचेल होती.' पुष्कले यांना आठवते. 'यांमुळे माझा परिचय फक्त चित्रकलेशी नव्हे तर संगीत आणि ललित साहित्य ह्या कलांशीही झाला.' निरनिराळ्या कलाप्रकारांशी ओळख झाल्यामुळे त्यांची स्वतःची दृश्यकलेकडे पाहण्याची नजर तयार झाली; शिवाय त्यांचे शिक्षणही दोन निरनिराळ्या मार्गांनी चालले होते. कॉलेजमध्ये ते सायन्स घेऊन भूशास्त्राचा अभ्यास करूलागले. त्यांची कलासाधना स्वतंत्रपणे चालू राहिली 'माझे शैक्षणिक ज्ञानार्जन होत असता माझे आवडीचे विषय मी हाताळत होतो- एका बाजूने पारंपरिक शिक्षण तर दुसऱ्या अंगाने स्वतःचा शोध.'त्यांच्या पिढीतील इतर चित्रकार आर्ट स्कूलमध्ये शिकले होते. तसे काही ते शिकले नव्हते. 'मी कधीच आर्ट स्कूलमध्ये गेलो नाही.' हे पुष्कले स्पष्टपणे सांगतात. त्यांच्यासाठी म्युझियम हे शिक्षण केंद्र होते. ‘म्युझियम हे मुळी शिक्षणासाठीच असतं निदान माझ्यासाठी तरी.’हे भारत भवनमध्ये जात होते तेव्हा नेमका भारताच्या कलाजीवनात एक उज्ज्वल प्रसंग घडत होता. गोंड चित्रकला या एका समकालीन परंपरेची जडणघडण तिथे झाली. ‘आपण बहुधा परंपरा ही पुरातन असावी असे गृहीत धरतो. परंतु मी भाग्यवान असा की एका नवीन परंपरेचा उदय मी पाहू शकलो.’ जुनागड सिंग श्यामसारखे कलाकार आदिवासी जमातीने अनुभवलेले लोकजीवन, जे तोपर्यंत फक्त झोपड्यांच्या भिंतीवर उतरत असे, त्यांना हळूहळू कलात्मक दृश्य रूप घेऊ लागले. जनगड कलाम कला एक नवी परंपरा निर्माण होऊन घडत असताना ही प्रक्रिया ते पाहू शकले. ‘‘मी फक्त त्या कलाकारांना समकालीन असे जगत नव्हतो, तर एका नवीन परंपरेच्या जन्माचा साक्षीदार होतो.’ तो अनुभव त्यांच्यावर खोलवर परिणाम साधत होता..कलेच्या विविध क्षेत्रांत गुंतले असतानाही पुष्कले यांनी शाळा कॉलेजात शिक्षण सुरू ठेवले. इतरांच्या तशा अपेक्षा होत्या म्हणून. ‘माझ्या वडिलांना माझ्या भवितव्याची काळजी होती.’ किंबहुना सरकारी स्थिर नोकरी मिळावी म्हणून शॉर्ट हँड, टायपिंग शिकून त्यांनी स्टेनोग्राफर म्हणून नोकरी मिळवावी म्हणून अशी त्यांची मुलासाठी इच्छा होती. परंतु मनीषनी मात्र कधीच मनातून निर्णय घेतला होता. शाळेत दहावीत असताना भारत भवनमध्ये हिंडत असताना त्यांनी चित्रकार व्हायचे ठरवले होते. हा निर्णय व्यवसायाच्या रूपाने अमलात यायला वेळ होता. औपचारिक कलाशिक्षण नसल्याने त्यांना अनेक दरवाजे बंद होते. ‘मी ह्या क्षेत्रातील कोणत्याही शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करू शकत नव्हतो. राष्ट्रीय प्रदर्शनात चित्रे पाठवायलाही निदान बॅचलर ऑफ फाइन आर्ट्सची पदवी लागायची.’ त्यांना चित्रकार तर व्हायचेच होते पण त्या इच्छेला संस्थात्मक आधार नव्हता.एक अनपेक्षित संधी १९८६ मध्ये निर्माण झाली. तेव्हा भारत भवन संस्थेचे संचालक होते विख्यात चित्रकार मनजित बावा. त्यांना मनीषमधील चित्रकार दिसला. त्यांची पुष्कले यांची ओळख रुबिना चावला ह्या पर्यावरणवादी व्यक्तीशी करून दिली. त्यांनी पुष्कले यांना नॅशनल म्युझियममध्ये पर्यावरण आणि पुनर्स्थापना या क्षेत्रात स्नातकोतर अभ्यासासाठी अर्ज पाठवायला उद्युक्त केले. ‘त्यामुळे तर मी दिल्लीला जाऊ शकलो’ पुष्कले म्हणाले. ह्या स्थलांतरामुळे एका सर्वस्वी नवीन कलाविश्वाशी त्यांचा परिचय झाला. नॅशनल म्युझियममध्ये त्यांना भारताच्या आशियाई परंपरेकडे अगदी वेगळ्या नजरेने पाहता आले. इथे पुरातन वस्तूंचा साठा, हस्तलिखिते, स्थापत्य आणि ऐतिहासिक वस्तूंचा संग्रह यांमुळे मिळणारे दर्शन वेगळे साधन होते. ‘भारत भवनमध्ये माझा नवीन परंपरांशी संबंध आला तर नॅशनल म्युझियममध्ये होऊन गेलेल्या गत इतिहासाशी ओळख झाली. त्या संग्रहालयातील अफाट ग्रंथसंग्रह आणि संशोधन साहित्य त्यांनी आधी कधी पहिलेच नव्हते. मी त्या ग्रंथालयात स्वतःला झोकून दिले,’ ते म्हणाले..पुरातत्त्व विभागाशी जवळीकयाच काळात पुष्कले यांनी भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण ह्या संस्थेच्या काही पर्यावरणविषयक प्रकल्पांतही भाग घेतला. चित्रकलेचे औपचारिक शिक्षण नसल्याने त्यांना मिळेल ते काम करावे लागले. ‘माझा दर्जा अकुशल कामगारांचा होता. मला फक्त दररोज अडुसष्ट रुपये मिळत आणि त्यातून माझं रोजचा दिल्लीचा खर्च भागत असे.’ आणि तरीही हा अनुभव त्यांच्या दृष्टीने विलक्षण महत्त्वाचा होता. फत्तेपूर सिकरी आणि लाल किल्ला ह्यांसारख्या जागी ते ऐतिहासिक वस्तू नाजूकपणे गोळा करण्यात गुंतले. ‘एक छोटासा ब्रश घेऊन सापडलेल्या वस्तूंवरील चिखल आणि माती दूर करणे हे काम होते. त्यातून लपलेला भूतकाळ प्रकट होत असे. तो विलक्षण अनुभव होता.' हा अनुभव त्यांच्यातील कलाकारावर खोलवर परिणाम करत होता. 'माझ्या चित्रांत एकावर एक अनेक थर दिलेले दिसतील. हे सारे ह्या अनुभवाच्या स्मरणातून आलेले आहे.'पेंटर म्हणून पहिले यशहा अभ्यास आणि नोकरी चालू असतानाच पुष्कले चित्रेही रंगवू लागले होते. त्यांच्या पेंटिंग्जला उत्तेजन मिळाले ते ज्येष्ठ चित्रकरांकडून. त्यांचे विकले गेलेले पहिले पेंटिंग मनजित बावा यांनीच घेतले. 'मी त्यांना किंमत काय सांगू हा प्रश्नच होता.' पुष्कले आठवतात. बावा यांनी तेरा हजार रुपये देऊ केले आणि ते पेंटिंग घेऊन गेले. त्यानंतर शक्ती वर्मन ह्या चित्रकाराने दुसरे चित्र विकत घेतले. एस. एच. रझा यांनी त्यांच्या दोन कलाकृती विकत घेतल्या. 'मी खरोखर भाग्यवान माझे पहिले ग्राहक हे स्वतः कलाकार होते.' याचे महत्त्व आर्थिक यशापेक्षा त्यांना मिळालेली गुणवत्तेची पावती अधिक महत्त्वाची होती. 'हा त्यांचा आशीर्वादच होता.'.स्वत:ची ओळख सापडणेपुष्कले यांची कला निरनिराळ्या टप्प्यांनी विकसित होत गेली. सुरुवातीला त्यांनी ॲबस्ट्रॅक्ट किंवा अमूर्त पद्धतीची उपासना केली. ’काही काळानंतर माझ्या लक्षात आले की दिमाखदार ॲबस्ट्रॅक्शन हे माझ्यासाठी पुरेसे नाही.’ त्यानंतर त्यांनी गतानुभव आणि समकालीन कला यांतील दुवा शोधण्यास सुरुवात केली. त्यांच्या कॉलेज अभ्यासावर आधारित भूविज्ञानातील प्रतिमा आणि जतन केलेले अवशेष यांचा कलात्मक उपयोग करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. मानववंशशास्त्र, सामाजिक शास्त्रे आणि इतिहास यांच्या स्वाध्यायाचाही त्यांच्या कलेवर खोलवर परिणाम झाला.‘मी आज जे काम करतो त्यावर स्मृती आणि कलेच्या विस्मरणात गेलेल्या परंपरा यांचा विचार महत्त्वाचा आहे.’ ते आपल्या कामाचे विश्लेषण करतात. तरीही ते स्पष्ट करतात की यातून राजकीय विचार मांडण्याचा त्यांचा इरादा नाही. ‘मी फक्त सर्जनशील वृत्तीने शोध घेत असतो..’ त्यांना रस आहे तो नव्याजुन्याला जोडणाऱ्या परंपरेत. ‘परंपरेपासून तुटलेल्या नवतेत मला रस नाही.’लेखक विचारवंतपुष्कले यांचे विचार हे दृश्य पेंटिंग्ज माध्यमांखेरीजही प्रकट होत असतात. गेल्या काही वर्षांत ते हिंदी नियतकालिकातून नियमित लेखन करत असतात. २०१५ ते २०२० या वर्षांत त्यांनी नियमितपणे हिंदीतून सदरे चालवली. ‘एकाच वेळी पाच साप्ताहिक सदरे- निरनिराळी’ त्यांनी एका कादंबरीचेही लेखन केले आहे आणि शिवाय दोन हस्तलिखिते लिहून प्रकाशनाच्या वाटेवर तयार आहेत. त्यांच्या आताच्या लेखनात विमानतळ यांचा रूपकात्मक उपयोग केला आहे. विमानतळ किंवा एअरपोर्ट हा जमीन आणि अवकाश यांना जोडणारा दुवा आहे. शिवाय उड्डाण आणि आगमन यांच्यातलाही. पुष्कले याकडे आधुनिक जीवनशैलीतील एका संक्रमणकालीन अवस्थेचे रूप समजतात. त्यांच्यातील कलावंत हा बदल आणि उंबरठा यांचा प्रतीकात्मक शोध घेत असतो.संस्थात्मक कार्यत्यांच्या कामाचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे रझा फाउंडेशनशी जोडले जाणे. हे काम करताना कलाउत्सवाचे आणि चर्चासत्रे यांचे आयोजन आणि प्रकाशन कार्य अशा निरनिराळ्या कामांशी त्यांचा संबंध आला. रझा फाउंडेशनच्या कामातून त्यांचा काव्य, साहित्य, मानववंशशास्त्र आणि स्थापत्य कलेमध्ये चर्चासत्र आणि कलाविषयक आणि विख्यात कलाकारांविषयीच्या पुस्तकांचे प्रकाशन यांच्याशी संबंध आला. निरनिराळ्या कलांचा आणि समाजशास्त्रांचा आंतरिक संबंध जाणून घेण्यात त्यांची धारणा पक्की झाली आहे. ‘दृश्यकला, साहित्य आणि मानववंशशास्त्र ही क्षेत्रे एकमेकांशी जोडलेलीच आहेत.’.वाटचाल चालूचपुष्कले आज निरनिराळ्या आर्ट गॅलरी आणि राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय वसाहतीत प्रदर्शन भरवण्यात व्यग्र आहेत. फक्त बाजारपेठ त्यांच्या कामाचे मूल्य काय ठरवते यावर आपले यशापयश मोजायला ते तयार नाहीत. 'बाजारपेठ ही नंतर तयार झाली. ती आपण होऊन बनत गेली', याची त्यांना जाणीव आहे. पण आपला कलात्मक शोध चालू ठेवणे हे खरे काम आहे. अजूनही ते बऱ्याचदा देशभर लहरीनुसार फिरत असतात. ते अनपेक्षित जागी गाडी थांबवतात आणि नवीन विचार सुचतील अशा अनुभवांचा शोध घेत असतात. 'कुठे काय वाट पाहत असेल, ते सांगता येत नाही' असे ते म्हणतात. कलावंत अशा क्षणासाठीही आतुर असायला हवा. 'कलाकार अशा स्फुल्लिंगाची वाटच पाहत असतो' आणि म्युझियम अनुभव, पुरातत्त्व, प्रवास या सर्वातून कलाकाराचा शोध सुरू असतो. विशेषतः ज्यामुळे हा कलाकार घडत गेला.. 