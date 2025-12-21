Chitti Book Review : जीवाभावाची 'चिट्टी': एका लेखिकेची आणि तिच्या श्वानमैत्रिणीच्या १३ वर्षांच्या सहवासाची भावस्पर्शी गाथा

गौरी देशपांडेआजची गोष्ट ही कथा नाहीय! ती आपली लेखिका ‘सेरो’ने तिच्या मैत्रिणीसोबत - चिट्टीसोबत घालवलेल्या सुंदर क्षणांचं कथन आहे! लेखिका म्हणते, ‘‘चिट्टी! माझी जीवाभावाची मैत्रीण. माझ्यासोबत नसतानाही कायम माझ्यासोबत असणारी. तिच्याशी झालेली पहिली भेट अजून आठवते मला! पुण्यातली, पावसाळ्यातली ती एक वादळी रात्र होती. याच शहराच्या रस्त्यावर चिट्टीचा जन्म झाला. मनीषा नावाच्या माझ्या मैत्रिणीने चिट्टीला आपल्या घरात घेतलं. इवलूसं, पांढरंशुभ्र, गोजिरवाणं, मण्यांसारख्या काळ्याभोर, लुकलुकत्या, गंभीर आर्जवी डोळ्यांचं कुत्र्याचं पिल्लू!’’‘‘तुला चिट्टी हवी आहे?’’ असं मनीषाने विचारताक्षणी मी हो म्हटलं आणि घेऊन आले तिला माझ्या कर्नाटकातल्या पश्चिम घाटातल्या जंगलामध्ये असलेल्या शेतघरात! मोठ्या जंगलात चिट्टीसारखं भित्रं, छोटं पिल्लू कसं काय जगेल याची मला जरा काळजीच होती. आणखी एक म्हणजे माझा ‘स्क्रॅबल’ नावाचा धटिंगण कुत्रा - त्याच्याशी गाठ होती तिची, पण बघता बघता हळूहळू चिट्टी रूळली इथे. मग तिला कितीतरी नावं मिळाली लाडाची - चिटकू, चिनचिन, नानीपट्टानी, मिस इडली..ही ‘मोमो गर्ल’ आमच्या जंगलातल्या रपेटी फारच ‘एन्जॉय’ करायची. माकडांच्या या फांदीवरून त्या फांदीवर उड्या सुरू झाल्या की, खालून त्यांचा पाठलाग करायला चिट्टीला आवडायचं. चिट्टी प्रेमळ, पण आत्मसंतुष्ट होती. तिने स्वतःच्या अशा वेगळ्या आवडी जोपासायला सुरुवात केली. उदाहरणार्थ- आकाश निरीक्षण!आम्ही सगळे मिळून खायची-प्यायची चंगळ करायचो. चिट्टीला तांदळाच्या पिठाच्या चकल्या, तिखट पोहे किंवा मंडक्की, खोबरेल तेलात तळलेले केळाचे, फणसाचे ताजे काप आणि केळीच्या पानात फणसाचे कडबू घालून उकडलेला भात आवडायचा! आणि सासमेसुद्धा! उन्हाळ्यात, खूप शिरा असलेले आंबे वेचायचे, दह्यामध्ये त्याच्या फोडी, खवलेला नारळ, मोहरी, मीठ आणि मिरचीचे तुकडे टाकायचे! आहा! पावसाळ्याच्या सुरुवातीला झुंडीने भिरभिरणाऱ्या पंखांच्या पाकळ्या गट्ट करायच्या. मासे घेऊन येणारे मुनाफ भाई हे तिच्या घट्ट मित्रांपैकी एक. मुन्नाभाईंचीसुद्धा पहिली आणि आवडती ग्राहक म्हणजे चिट्टी!.छोट्या-छोट्या गोष्टीत आनंद मिळायचा चिट्टीला आणि तिच्या धीटपणाविषयी, प्रसंगावधानाविषयी तर जायच सांगू? बरं का, मे महिन्यात वळवाचा पाऊस झाला की, माझ्या मातीच्या शेतघरात किती तरी वेगवेगळ्या प्रकारचे सरपटणारे प्राणी आश्रयाला यायचे. एकदा तर रात्री चिट्टीच्या झोपण्याच्या जाजमाजवळ विंचू आलेला तिने पहिला. मग माझ्या दारावर आपल्या पायांनी खरवडत तिने मध्यरात्री मला जागं केलं. इतक्या अंधारात चिठ्ठीला हे कसं कळलं आणि मदतीची गरज तिने कशी ओळखली? माझ्या बाकड्याखाली एक गलेलठ्ठ साप बसलेला मला तिनंच दाखवला होता. पश्चिम घाटातला पावसाळी निसर्ग सुंदर असतो, पण सोसायला भारी कठीण. ती रात्र तर मी कधीच विसरू शकणार नाही! ढगांचा गडगडाट, विजांचा कडकडाट, सगळीकडे अंधार, कोणाला मदतीला बोलवावं तर फोनही नाही, जिथे जिथे विजेचे ‘प्लग पॉइंट्स’ होते, तिथून ठिणग्या उडत होत्या. काय करावं मला काहीच सुचेना. पण चिट्टी? तिने माझ्या झोपायच्या खोलीकडे धाव घेतली. पाठोपाठ स्क्रॅबल आणि मीही धावलो, हो की! माझ्या शेतघरातली ही सगळ्यात सुरक्षित जागा होती. माझी झोपायची खोली आणि कौलारू छप्पर यामध्ये मातीने लिंपलेला एक लाकडी पोटमाळा होता. त्यामुळे घरातल्या कुठल्याही जागेपेक्षा इथे आम्ही सर्वाधिक सुरक्षित होतो. पुढची पंधरा मिनिटे मी माझ्या या मित्रांना बिलगून बसले होते. त्या भयंकर रात्री त्यांनी मला धीर दिला होता. अशा अनेक गोष्टी सांगण्यासारख्या आहेत.चिट्टीचं निरीक्षण करत राहणं हा माझ्या दिनक्रमाचा महत्त्वाचा भाग होता. किती तरी किस्से, घटना मी सांगू शकेन, तिच्या प्रेमाच्या, सहृदयतेच्या आणि वस्तादपणाच्यासुद्धा! जंगलाशी एकरूप एकजीव झाली होती ती. ती माझी साथीदार होती. तिचं वय जसजसं वाढत गेलं, तसतसा आमच्यातला संवाद अधिक सहज - तरल होऊ लागला. माझे शब्द आणि तिचं भुंकणं, सुस्कारे आणि कधी तरी दोघींचंही मौनही तेवढंच संवादी..Premium|Rare Earth Metals Geopolitics : ऐसी रत्ने मेळवीन!.अशीच वर्ष सरत केली. आमची सगळ्यांचीच वयं वाढत चालली होती. चिट्टीला आताशा घरच्या आसपासच फिरावसं वाटायचं. काही वर्षांपूर्वी स्क्रॅबल गेला आणि चिट्टी आता घराची प्रौढ कुटुंबस्वामिनी झाली होती. पुढच्या उन्हाळ्यात एक दिवस चिट्टीनं अचानक अन्नत्याग केला. डॉक्टर म्हणाले, ‘तिचं मूत्रपिंड नीट काम करत नाहीये. मला खूप वाईट वाटलं, पण मग माझ्या लक्षात आलं आपल्या वाट्याला आलेलं आजारपण तिनं किती सहजपणे स्वीकारलं होतं!’ माझ्या घरी चिट्टी आली तेव्हा पावसाळा होता. गेली तेव्हाही पावसाळाच होता. एकूण तेरा पावसाळे पाहिले तिने. आकाशाखाली बसण्याची तिची जी आवडती जागा होती तिथे आम्ही तिला पुरलं. चिट्टी मला कधीतरी सोडून जाणार याची कल्पना होती पण इतक्या लवकर? तिच्याशिवाय सगळं उदास वाटायला लागलं. मी इतकी सुन्न होऊन गेले की, मला रडूसुद्धा फुटलं नाही.एका संध्याकाळी सूर्यास्ताच्या वेळी चिट्टीला जिथे पुरलं होतं, तिथे मी विचार करत बसले होते. तिने तिचा मृत्यू शांतपणे सहज स्वीकारला असताना आपण एवढे उदास का? मग मला इथेच बसून आकाशाकडे बघत बसणारी चिट्टी आठवली. काय विचार करत असेल ती? एका मोठ्या ब्रम्हांडातला आपण एक सूक्ष्म जीव आहोत, हे त्या शहाण्या जीवाला कळलं होतं का? म्हणूनच कदाचित ती शेवटच्या क्षणी इतकी स्थिरचित्त होती. हा विचार आला आणि मला वेगळंच समाधान मिळालं. किती तरी काळाने माझ्या चेहऱ्यावर हसू उमटलं. गेल्यावरसुद्धा चिट्टी मला देऊन गेली एक शहाणीव! त्यामुळे ती गेल्याचं दुःख 'प्रोसेस' करण्याची नवी दृष्टी मला मिळाली. माझी चिट्टी! माझी जिवलग मैत्रीण! माझ्यासोबत नसतानाही कायम माझ्यासोबत असणारी!''.'सेरो' लेखिकेने लिहिलेली ही सत्यघटनेवर आधारित भावस्पर्शी गोष्ट! यातली सुंदर चित्र काढली आहेत, राजीव आईप यांनी. मराठी अनुवाद सुजाता देशमुख यांनी केला असून, हे पुस्तक एकलव्य प्रकाशनाने प्रकाशित केलं आहे. ही गोष्ट वाचल्यावर मी किती तरी वेळ शांत बसून होते. अशी मूक आणि समंजस साथ देणारी मैत्री किती मूल्यवान! सतत माणसं कशी कुत्र्यांपेक्षा वाईट, असंवेदनशील असतात असं म्हणण्यापेक्षा त्यांच्यासारखं होण्याचा आणि इतर माणसांशी तसं वागण्याचा प्रयत्न केला तर...?. 