Premium|Milam Glacier Trek : विस्मृतीत गेलेली 'मिलम हिमनदी' आजही का मानली जाते साहसप्रेमींसाठी सर्वात कठीण आव्हान?

उमेश झिरपे - umzirpe@gmail.comमिलम हिमनदी सुमारे सोळा ते अठरा किलोमीटर लांबीची असून क्षेत्रफळ सुमारे सदोतीस चौरस किलोमीटर आहे. ती सुमारे पाच हजार पाचशे मीटर उंचीवर जन्म घेते आणि चार हजार मीटरपर्यंत उतरते. हिमनदीचा अग्रभाग सुमारे चार हजार दोनशे मीटरवर आहे. या उंचीमुळे तिचे स्वरूप अत्यंत रांगडे आणि भव्य दिसते. हिमालयात काही ठिकाणी अशी शांतता असते जी शब्दांपेक्षा अधिक बोलकी वाटते. पर्वत, ढग, बर्फ आणि आकाश यांच्या दरम्यान उभे राहिल्यावर मनातील गोंधळ आपोआप निवळतो आणि निसर्गाची संथ लय ऐकू येऊ लागते. उत्तराखंडच्या कुमाऊँ विभागातील मुनस्यारी परिसरात पोहोचल्यानंतर अशीच एक भावना मनात दाटते. पंचचुलीच्या भव्य शिखरांकडे पाहत उभे राहिल्यावर हिमालयाची केवळ उंची नव्हे, तर त्याची खोलवर रुजलेली जीवनव्यवस्था जाणवते. याच परिसरातून, गोरी गंगा नदीच्या उगमाच्या दिशेने अनेक दिवसांचा पायी प्रवास केल्यानंतर भेटते ती मिलम हिमनदी; कुमाऊँ हिमालयातील सर्वांत मोठ्या, ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या आणि साहसप्रेमींसाठी अत्यंत आव्हानात्मक मानल्या जाणाऱ्या हिमनद्यांपैकी एक..Premium|Gharapuri Caves: घारापुरी लेणी इतिहास, श्रद्धा आणि सर्जनशीलतेचा मौन साक्षीदार.हिमालयात काही हिमनद्या प्रसिद्धीच्या झोतात असतात, संशोधनाचे केंद्र असतात, पर्यटकांनी गजबजलेल्या असतात. पण काही हिमनद्या अत्यंत भव्य असूनही दूरवर, शांतपणे, मानवी नजरेपासून लांब राहतात. मिलम हिमनदी ही अशाच विस्मृतीत गेलेल्या, पण अत्यंत महत्त्वाच्या हिमनद्यांपैकी एक आहे. गिर्यारोहक आणि संशोधकांसाठी ती अभ्यासभूमी आहे, तर साहसी ट्रेकर्ससाठी ती हिमालयातील गंभीर, दीर्घ आणि कठीण मोहिमेचा अनुभव देणारी यात्रा आहे.मुनस्यारी या गावातून सुरू होणारा मिलम हिमनदीचा ट्रेक हा केवळ पायी प्रवास नसतो; तो इतिहास, भूगोल, संस्कृती आणि निसर्ग यांच्या संगमातून जाणारा अनुभव असतो. गोरी गंगा नदीच्या खोऱ्यातून वर चढत-चढत आपण जसे पुढे जातो, तसे मानवी वस्ती मागे पडते आणि हिमालय आपले मूळ, कठोर रूप दाखवू लागतो. दगडी पायऱ्या, अरुंद वाटा, खोल दऱ्यांवरून जाणारे पूल आणि उंच उतारांवर चिकटून बसलेली गावे या सगळ्यांतून या प्रदेशाचा जुना व्यापारी इतिहास जिवंत होतो..१९६२च्या भारत-चीन युद्धापूर्वी हा संपूर्ण मार्ग तिबेटशी व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाचा होता. भोटिया समाज या मार्गाने मीठ, पश्मीना, लोकर, बोरेक्स आणि धान्याची देवाण-घेवाण करत असे. युद्धानंतर सीमाभाग पूर्णपणे बंद झाला. व्यापार थांबला, लोकांनी खालच्या भागात स्थलांतर केलं आणि हा प्रदेश जवळजवळ निर्जन झाला. सुरक्षा कारणांमुळे या भागात सर्वसामान्य नागरिकांचा प्रवेशही अनेक वर्षे बंद होता. त्यामुळे मिलम हिमनदीकडे जाणारे पारंपरिक मार्गही विस्मृतीत गेले.परिस्थिती १९९०च्या दशकात हळूहळू बदलली. सीमाभागातील काही मार्ग मर्यादित स्वरूपात खुले करण्यात आले आणि परवानगी घेऊन ट्रेकिंगला सुरुवात झाली. १९९४ नंतर मिलम हिमनदी ट्रेक पुन्हा साहसप्रेमींसाठी खुला झाला. आजही हा ट्रेक पूर्णपणे मुक्त नाही; स्थानिक प्रशासनाची परवानगी, ओळखपत्र तपासणी आणि नोंदणी आवश्यक असते. हा प्रदेश सीमेजवळ असल्याने सुरक्षा दृष्टीने महत्त्वाचा आहे..Premium|Glacial Lake: इम्जा त्शो: एव्हरेस्टच्या पायथ्याशी लपलेला धोकादायक हिमनदी तलाव.खडतर ट्रेकमुनस्यारीपासून मिलम गावापर्यंतचा ट्रेक साधारणपणे ५ ते ७ दिवसांचा असतो, परतीसह सुमारे दोन आठवड्यांचा संपूर्ण प्रवास मानला जातो. मार्गातील प्रमुख टप्पे लिलाम, बोगुडियार, रिलकोट, मार्तोली, बर्फू आणि मिलम, हे प्रत्येक ठिकाण वेगळ्या भूगोलाचा अनुभव देतात. सुरुवातीला दाट जंगल, नंतर उघडी दरी, पुढे गवताळ बुग्याल आणि शेवटी खडकाळ हिमप्रदेश; जणू हिमालयाचे सर्व स्तर या एका यात्रेत अनुभवायला मिळतात. मार्तोली परिसरातून दिसणारी नंदा देवी पूर्व आणि पंचचुलीची रांग ट्रेकर्ससाठी विशेष आकर्षण ठरते. हा ट्रेक शारीरिकदृष्ट्या कठीण मानला जातो. अनेक ठिकाणी उंच चढ, ढासळणारे उतार, दगडी मोरेन, भूस्खलनाचे भाग आणि हवामानातील अचानक बदल यांचा सामना करावा लागतो. काही ठिकाणी नदी पार करण्यासाठी तात्पुरते पूल असतात, तर काही ठिकाणी पाण्यातूनच मार्ग काढावा लागतो. सुविधांचा अभाव, नेटवर्क नसलेला परिसर आणि पूर्ण एकांत यामुळे मानसिक तयारीही तितकीच महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे हा ट्रेक ‘ट्रेक’ पेक्षा मोहीम म्हणून ओळखला जातो. मिलम गाव स्वतःच एक ऐतिहासिक स्मारक वाटते. दगडी घरांचे सांगाडे, रिकामे अंगण, पडझड झालेली गोठी; जणू काळ इथे थांबून गेला आहे. हिवाळ्यात गाव पूर्ण रिकामे होते; उन्हाळ्यात काही कुटुंबे परत येतात. त्यांच्यासाठी हिमनदी म्हणजे पाण्याचा स्रोतच नाही, तर त्यांच्या अस्तित्वाचा भाग आहे. उन्हाळ्यात या प्रदेशात मेंढ्या, याक आणि घोडे चरण्यासाठी येतात आणि काही काळासाठी निर्जन दरी पुन्हा जिवंत झाल्यासारखी वाटते. मिलम हिमनदी सुमारे सोळा ते अठरा किलोमीटर लांबीची असून, क्षेत्रफळ सुमारे सदोतीस चौरस किलोमीटर आहे. ती सुमारे पाच हजार पाचशे मीटर उंचीवर जन्म घेते आणि चार हजार मीटरपर्यंत उतरते. हिमनदीचा अग्रभाग सुमारे चार हजार दोनशे मीटरवर आहे. या उंचीमुळे तिचे स्वरूप अत्यंत रांगडे आणि भव्य दिसते..सक्रीय नदीया हिमनदीचा परिसर नंदा देवी पूर्व, त्रिशूल, हार्देओल आणि पंचचुली या भव्य शिखरांनी वेढलेला आहे. या शिखरांवर साचणारा हिमसाठा संथपणे खाली सरकतो आणि विशाल हिमनदी तयार होते. हजारो वर्षांच्या प्रक्रियेत घडलेला हा बर्फाचा महासागर पर्वतांच्या श्वासातून जन्माला आलेल्या नदीसारखा वाटतो. मिलम हिमनदी ही गोरी गंगा नदीचा उगम आहे. हिमनदीच्या तोंडाशी वितळणाऱ्या बर्फातून निर्माण होणारे प्रवाह एकत्र येऊन नदी तयार होते. पुढे ही नदी कुमाऊँच्या दऱ्यांना जीवन देते आणि अखेरीस काली नदीत मिळते. म्हणजेच या हिमनदीचा प्रभाव दूरवरच्या प्रदेशांपर्यंत पोहोचतो. हिमनदीच्या पृष्ठभागावर मोठ्या प्रमाणात दगड-माती दिसते. पर्वत कुरतडत, खडकासोबत वाहत ती खाली आली आहे. त्यामुळे ती पांढरी नसून करड्या-तपकिरी छटांची दिसते. वरून स्थिर वाटणारी ही रचना आतून सतत हलत असते. सूर्यप्रकाश पडला की वितळणे वाढते, लहान प्रवाह तयार होतात; रात्री ते मंदावतात. हा तिचा दैनंदिन श्वास आहे. वैज्ञानिकदृष्ट्या मिलम हिमनदी कुमाऊँ प्रदेशासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. ती नैसर्गिक जलसाठा म्हणून काम करते. हिवाळ्यात पाणी साठवते आणि उन्हाळ्यात हळूहळू सोडते. त्यामुळे गोरी गंगा नदीचा प्रवाह स्थिर राहतो. स्थानिकांच्या मते हिमनदी पूर्वी गावाच्या अधिक जवळ होती; आज तिचे मुख काही किलोमीटर मागे गेले आहे. तरीही उंच भागात हिमसंचय होत असल्याने ती अजूनही सक्रिय आहे..हजारो वर्षांच्या प्रवासात या हिमनदीने संपूर्ण दरीचे रूप बदलले आहे. रुंद, खोल आणि इंग्रजी ‘यू’ आकाराची दरी, गुळगुळीत खडक आणि मोराइन ढिगारे हे तिच्या घर्षणाचे पुरावे आहेत. म्हणजेच हिमनदी केवळ पाणी देत नाही; ती भूगोल घडवते आणि पृथ्वीचा चेहराही बदलते. संध्याकाळच्या वेळी हिमनदीच्या काठावर बसून राहिल्यावर वेळ थांबल्यासारखा वाटतो. दूरवर शिखरांवर पडणारा सोनेरी प्रकाश, थंड वारा आणि पाण्याचा मंद आवाज मनात खोलवर उतरतो. त्या क्षणी जाणवते, हिमनदी म्हणजे केवळ बर्फाचा साठा नाही; ती काळ, भूगोल आणि जीवन यांना जोडणारी अखंड प्रक्रिया आहे. मिलम हिमनदी प्रसिद्धीपासून दूर असली तरी तिचे महत्त्व अत्यंत मोठे आहे. ती शांतपणे वाहते, कोणताही गाजावाजा न करता संपूर्ण प्रदेशाला जीवन देते. हिमालय समजून घ्यायचा असेल, तर अशा दुर्गम आणि कमी परिचित हिमनद्यांकडे पाहणे आवश्यक आहे..हिमालयाच्या या निःशब्द प्रदेशात जीवनाचा प्रवाह मोठ्या शहरांच्या नकाशावर दिसत नसला, तरी तो तितकाच खरा आणि महत्त्वाचा आहे. मिलम हिमनदी त्या प्रवाहाची मूळ आहे; संथ, स्थिर आणि जीवनदायी. पर्वत स्थिर दिसतात, पण त्यांच्या अंतःकरणात बदलांची एक अखंड कथा वाहत असते. मिलम त्या कथेला आवाज देत नाही; ती फक्त शांतपणे पुढे सरकत राहते.. जणू हिमालयाच्या प्राचीन हृदयातून उमटणारा एक संथ, शाश्वत श्वास.(लेखक ज्येष्ठ गिर्यारोहक आणि गिरिप्रेमी आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 