Premium|Milind Shinde acting journey : मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयात वाचनाची गोडी लागली; गजेंद्र अहिरेने दिला अनमोल ठेवा

डॉ. मिलिंद शिंदे - saptrang@esakal.com ‘‘डोंगर म्हातारा झाला’ ही कादंबरी वाचलीस का?’’ फोनवर गजेंद्र अहिरे होता... ‘‘नाही वाचली; पण वाचतो.. कुठे मिळेल?’’ यावर गजेंद्रनं जे उत्तर दिलं, ते माझ्यासाठी लाखमोलाचा आयुष्यभराचा ठेवा ठरलं. ‘‘दादर ईस्टला शारदा टॉकीजशेजारी मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय आहे, तिथं मिळेल. तिथं पाच रुपयांत एक अखंड पुस्तक वाचता येतं... तिथं जा घे आणि वाच... वाचून झाल्यावर मला कॉल कर...’’ माझ्यासाठी कुणी पुस्तकांचा गडच उघडलाय, असं वाटू लागलं. अजूनही कधी कधी तिथून जाताना गजेंद्रनं सांगितलेला सविस्तर पत्ता आठवतो.मोहन वाघ की विनय आपटे? दोन्ही मोठी नावं.चंद्रलेखा की गणरंग?दोन्ही मोठ्या संस्थाकुणासोबत जावं डोक्याचं ड्रिलिंग मशीन झालं होतं. कुणाला सांगता येत नव्हतं. घरच्यांना तर काहीच नाही. सगळे मित्रही एका निर्णायक वळणावर येऊन थांबले होते. त्यांनाही त्यांचं ठरवायचं होतं. त्यांचीही स्वतःची अशी व्यवधानं होतीच. मी डोक्यात ड्रिलिंग मशीन घेऊन फिरत होतो. ३७, ३९, ६३ या नंबरच्या बसमधून प्रवास करत होतो; पण जात कुठेच नव्हतो. ठरत काहीच नव्हतं. धुम्मस मशीन डोक्यात आवाज करत होती. डोक्यात, मनात कुणासोबत जायचं याचं आंदोलन माजलं होतं. दोन्ही मनात ‘तह’ काही होईना.चंद्रलेखा (ती फुलराणी) कंपनीचा बारा दिवसांचा गोवा दौरा म्हणजे नव्यानं सुरू झालेलं गणरंग कंपनीचं नाटक (कथा अरुणाची) ते बारा दिवस थांबणार, थांबवावं लागणार. हे त्या नवीन नाटकाच्या आरोग्याला पोषक नव्हतं. त्याचं त्याला ठरवायचंय... ‘फुलराणी’ केलं तर ‘अरुणा’ थांबवावं लागणार. निर्णय त्याला घ्यायचाय. दोन्ही पर्याय आम्हाला चालतील आणि ‘अरुणा’ केलं तर ‘फुलराणी’ बंद... सोबत आलास तरी, नाही आलास तरी...विनय सरांनी स्फटिक घासून स्वच्छ केला...सरांनी सोपं केलं.निर्णय काही होईना.मनाचं काही ठरेना. मनातलं आंदोलन काही शमेना...तीन तीन मिनिटानं कॉल वाढवायला लागणाऱ्या एका सार्वजनिक टेलिफोन बूथवरून तयारी करून वामन केंद्रे सरांना फोन केला..Premium|Positivity in difficult times : अस्ताला जाणारा सूर्यही देतो नव्या आशेची किरणं; ब्रेन ट्युमरशी झुंजणाऱ्या मानसीची प्रेरणादायी कहाणी.‘‘काय करू..?’’तोवर सरांपर्यंत कोलाहल पोहचला होता. सरांनी तिन्ही-चारही बाजूनं फायदे-तोटे सांगितले. ठरव म्हणून निर्णय घ्यायला सांगितला.आपल्याला मुंबईला कुणी आणलं..? आपल्याला कुणी नाटकात घेतलं..? कोणत्या संस्थेनं आपल्याला पहिला चान्स दिला? आज आपल्याला जे दोन-तीन लोक ओळखतात, ते कोणत्या नाटकामुळे? ‘कथा अरुणाची’ हे नाटक आपल्याकडे कोणतं काम पाहून आलं..? पहिलं कोण? प - हि - लं - को - ण ? धुम्मस मशीननं टॉपचा गिअर टाकला. या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं ‘फुलराणी’कडे जात होती.‘धुम्मस मशीन’ थांबवायची वेळ आली होती.‘‘मी अरुणा सोडतो बाळासाहेब... फुलराणी करतो...’’ बाळ कोचरेकरांना लीन, नम्र आवाजात सांगितलं. त्यांनी ऐकलं... बराच वेळ माझ्याकडं पाहिलं...‘‘बालीकाकांना (अनिल क्षीरसागर यांनी माझ्याकडं बाळ कोचरेकर यांना द्यायला एक पत्र दिलं होतं. त्यात मला मदत कर, असा निरोप दिला होता.) काय सांगशील...?’’‘‘सांगतो...’’विष्णूदास भावे, संध्याकाळी ४.३०ला मी ‘कथा अरुणाची’ या नाटकाचा शेवटचा प्रयोग करणार. निरोपानिरोपी झाली. यादरम्यान नाटकातल्या आणखी एका ज्येष्ठ अभिनेत्री (विमल म्हात्रे) यांनाही नाटक सोडावे लागले होते. आम्हा दोघांमध्ये याविषयी चर्चा झाली होती; पण वाशीच्या प्रयोगाआधीच त्यांनी ते सोडलं होतं. कारण अजूनही अस्पष्टच आहे... म्हणजे शेवटच्या प्रयोगाला त्यांच्या जागी नवीन कलाकार येणार... तालीम नाही, काही नाही थेट प्रयोग होणार...प्रयोग झाला वाक्यांचा फक्त...शेवटचा प्रयोग आहे. निरोप वगैरे असलं सगळीकडे नसतं. प्रयोग संपला. मी दलपतला (वॉर्ड बॉय) हँगरला अडकवला. निघालो. पुन्हा मागे पाहिलं... हँगरला निपचीत लोंबत होता. निर्विकार.. मी वळलो, शर्टावरून हात फिरवला... थंड वाटला. सोहनलाल (वॉर्ड बॉयचं मूळ नाव) सारखा.. मी त्याच्या खिशात हात घातला. काही राहीलं का? म्हणून पाहायला.. खूप काही राहिलं होतं; पण न्यायचं काहीच नव्हतं....अजूनही कधी कधी ‘विष्णूदास भावे’मध्ये मेकअप रूममध्ये गेलं की हँगरवरचा दलपत दिसतो. थंडपणे म्हणतो..., ‘क्या यार तुम बिच में छोड के चले गये...’नाईटचं (मानधनाचं) पाकीट घेऊन बाहेर पडलो. श्रीनाथ केसकर, माझा मित्र शेवटच्या प्रयोगाला आला होता.शांतपणे एका रेस्टारंटमध्ये गेलो.रेस्टारंट खूपच थंड होतं. काहीच बोलतनव्हतं तेही...ठाण्याच्या गडकरी रंगायतनमध्ये ‘फुलराणी’चा प्रयोग चालू होता. मध्यांतरामध्ये अविनाश नारकर याने अशा एका व्यक्तीशी माझी ओळख करून दिली... अगदी सहजच, ज्यानं मला माझा जो काही छोटासा पुढचा प्रवास आहे तो करायला अतिशय मोलाची मदत केली. वाट सुकर केली. तसा त्याच्यासमोर मी कुणीच नव्हतो. आजही नाही; पण तो गजेंद्र अहिरे होता. अनेक यशस्वी टीव्ही मालिकांचा लेखक-दिग्दर्शक गजेंद्र अहिरे. नावांची देवाण-घेवाण झाली. ‘‘मी तेव्हा इथून पुढे कोणताही चित्रपट करेन ना त्यामध्ये तू असशील,’’ असं तो म्हणाला...मुंबईला येऊन आता दीड-दोन वर्षे झाली होती. त्यामुळं ‘साथ में काम करते हैं. कुछ करते हैं मिलके’ वगैरे वाक्याचं पुढे काहीही होत नाही, याचा बऱ्यापैकी अनुभव मुंबईत नवीन आलेल्या मंडळींना नेहमीच येतो. हळूहळू सवयसुद्धा होते. धक्का लागल्यावर ‘सॉरी’ जितकं अनाहूतपणे निघतं, तितकं हे वाक्य मुंबईत वापरलं जातं.गजेंद्रच्या या वाक्याचं पुढे काय झालं, यावर पुढे येईलच. मी पुन्हा ‘ती फुलराणी’ या नाटकाच्या प्रयोगात काम करू लागलो; पण आता प्रयोगांची संख्या कमी होऊ लागली तरी काळजी वाटू लागली. नवीन काम मिळवायची धडपड सुरू झाली. ऑडिशन्स सुरू झाल्या... अपमान सुरू झाले. कधी रोज, कधी दिवसाआड... आदर्शनगरमध्ये दिवस खपू लागला...‘झाले मोकळे आकाश’ ही मालिका झी टीव्हीवर चालू होती. रवींद्र मंकणी त्याचे निर्माते होते. त्यांच्या ऑफिसमधून एके दिवशी फोन आला. (आतापर्यंत मी एक सेकंडहँड फोन विकत घेतला होता. जवळपास विटेच्या आकाराचा. साधारण अर्धा पाऊण किलोचा...)गजेंद्र अहिरे दिग्दर्शन करीत असलेल्या ‘झाले मोकळे आकाश’ या मालिकेत एक ठेकेदाराचा रोल आहे. त्यासाठी तुमचा विचार चालू आहे. त्यांनी तारखा सांगितल्या... तारखा...मी पुन्हा मोहन वाघांच्या दारात... त्यांनी मला अविनाशच्या कॅलेंडरकडे वळतं केलं. मी काही त्याच्या कॅलेंडरमध्ये घुसखोरी केली नाही. गजेंद्रच्या सहाय्यकाला फोन केला. (बहुधा राजू सावंत. आताचे आघाडीचे मालिका दिग्दर्शक) जमत नाही म्हणून सांगितलं... नंतर गजेंद्रचा फोन आला, काय झालं..?तारखा जमत नाहीत. ते ‘फुलराणी’ नाटक चालू आहे ना... त्याचे प्रयोग.त्यानं फोन ठेवला. त्यात नाराजी होती... मालिका चालून आली होती. सोडावी लागली.मन खट्टू झालं....पुन्हा ‘फुलराणी’च्या कॅलेंडरमध्ये स्वतःला गुंडाळून घेतलं. प्रयोग कमी कमी होत चालले होते. आर्थिक गणित जुळत नव्हतं. कॅलेंडरमधले काहीच दिवस ‘फुलराणी’ स्टेजवर जात असे. उरलेले दिवस मी आदर्शनगरमध्ये अपमान पचवण्यासाठी वापरत असे... तोपर्यंत हाय सोसायटी लूक हा अपमानाचा बादशहा आला होता. त्यामुळं अपमान झाला. दुसऱ्या कुणाला भेटून करून घ्यायची गरज नव्हती. आपल्या मनातच, आपण आपला अपमान करायचा, पचवायचा. पुढच्या अपमानाची वाट पाहायची. पचनशक्ती वाढत होती.. स्टेशनच्या फलाटावर गाडी आली, की जो खकाणा पाण्यातल्या ग्लासांवर अगदी रगडा पॅटीस इ. पदार्थांवर बसायचा. ते खाऊन पोटाची पचनशक्ती वाढत होती आणि इकडे अंधेरी तथा उपनगरांमध्ये मन मारून दगड करण्याची पचनशक्ती वाढत होती. कुणाची पचनशक्ती जास्त पोटाची की मनाची...? स्पर्धाच सुरू होती. दर अपमान आणि दर अन्नपाण्याचा घास परीक्षा घेत होते...‘‘डोंगर म्हातारा झाला’ ही कादंबरी वाचलीस का...?’’फोनवर गजेंद्र अहिरे होता..‘‘अनिल बर्वे यांची ‘डोंगर म्हातारा झाला’ याच्यावर मी फिल्म करतोय. तू ती कादंबरी वाचली आहेस का..? तुला त्यात काम करायचंय... लीड...’’‘‘ओह!...’’‘‘नाही वाचली... पण वाचतो... कुठे मिळेल...?’’ यावर गजेंद्रनं जे उत्तर दिलं ते उत्तर माझ्यासाठी लाखमोलाचा आयुष्यभराचा ठेवा ठरलं...‘‘दादर ईस्टला एशियाड बसस्टँड आहे. शारदा टॉकीजशेजारी मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय आहे, तिथं मिळेल. तिथं पाच रुपयांत एक अखंड पुस्तक वाचता येतं... तिथं जा, घे आणि वाच... वाचून झाल्यावर मला कॉल कर...’’मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय...मला माझ्यासाठी कुणी पुस्तकांचा गडच उघडलाय, असं वाटू लागलं. तिथं मी किती तरी पुस्तकं नियमित जाऊन वाचली. पाच रुपयांत. मग सात रुपये झाले. आता किती आहे रक्कम माहीत नाही; पण एखाद्याला खूप कडाडून भूक लागावी आणि त्याच्यासमोर त्याचा अतिशय आवडीचा पदार्थ मुबलक प्रमाणात वाढावा, अशी माझी अवस्था... पोट भरत होतं; पण मन भरत नव्हतं. ग्रंथालयाची वेळ संपायची; पण मी हलत नव्हतो. पुन्हा सकाळी येऊन बसू लागलो. गोडी लागली. अजूनही मला माणूस आणि नागरिक व्हायला मदत करतायत तिथली पुस्तकं. गजेंद्रने या वास्तूची ओळख करून दिली. अजूनही कधी कधी तिथून जाताना गजेंद्रनं सांगितलेला सविस्तर पत्ता आठवतो. त्याच्यामुळं तिथं पोहोचलो हे ही स्मरतं..तर... मी झरझर ‘डोंगर म्हातारा झाला’ ही कादंबरी वाचून संपवली... दुसऱ्यांदा पुन्हा वाचली. खूपच आवडली... आपण लीड... मनात कल्पना केली. गजेंद्रला फोन केला. तो तारखा कळवतो म्हणाला. तोवर मी अनिल बर्वे (१९४८-१९८४) यांची इतर नाटकं, कादंबऱ्या वाचून काढल्या. ‘हमिदाबाईंची कोठी’, ‘थँक्यू मिस्टर ग्लाड’, ‘आकाश पेलताना’ इ. ही आवडती संपदा... पण ‘आकाश पेलताना’ खूपच खास... कधीतरी कुणीतरी करावं आणि आपल्याला त्यात घ्यावं की आपणच करावं...? असा उद्गार कधी कधी उमटून जातो. अनिल बर्वे म्हणजे नृत्य दिग्दर्शक फुलवा खामकर आणि ‘तुंबाड’ या सिनेमाचे दिग्दर्शक राही बर्वे यांचे ते वडील, अशीही एक ओळख त्यांची आहे..Actor Milind Shinde Journey : प्रयोग सुरू झाले, वाट मिळाली, जीव निवला....तारखा आल्या...पुन्हा मोहन वाघांच्या दारात. त्यांनी पुन्हा चेंडू अविनाशच्या कॅलेंडरमध्ये ढकलला... आता करायचं काय?गोल होऊ द्यायचा की करायचा? खूप विनंती केली; पण मोहनकाकांनी परवानगी दिली नाही.मी तारखांशी झुंजायचा खूपप्रयत्न केला. मी कॅलेंडरशी खूप भांडलो; पण तारखा काही जमल्या नाही. मी कॅलेंडरच्या तारखांच्या रकान्यात पूर्ण बाद झालो. गजेंद्रला तारखा जमत नाहीत म्हणून फोन केला. तो खूप चिडला. खूप बोलला मी पुन्हा पॅव्हेलियनला परत...संधी येत होती, पुन्हा जात होती. या कॅलेंडरचं करायचं काय? सारखं मनात येत होतं...वसई-विरार कला क्रीडा महोत्सव. तिथल्या एकांकिका स्पर्धा. तिथं मी आणि गजेंद्र परीक्षक (अर्थात माझं नाव जगत कुमार पाटील यांना गजेंद्रनंच सूचवलं होतं. त्यांच्याबद्दल गजेंद्रला नितांत आदर) पाच दिवस (खरं तर रात्री) आम्ही एकांकिका स्पर्धेचं परीक्षण करत होतो... रात्री उशिरा स्पर्धा संपत असे, मग पहाटेपर्यंत गप्पा... साहित्यविषयक ऊहापोह, उत्पादक दिवस ते... त्या दिवसात आम्ही झोपल्यावर तो रात्री उशिरापर्यंत काही तरी लिहित बसे. चारही दिवस तो काहीतरी लिहीत होता. शेवटच्या पारितोषिक वितरण समारंभात परीक्षकाचं मनोगत हे गजेंद्रनं आग्रहानं मला करायला लावलं (तसं त्यानं जगत पाटलांना सांगितला की मिलिंद करेल) मी जमेल तसं बोललो. व्यक्त झालो... रात्री आम्ही आनंद साजरा केला... सकाळी जाताना मला म्हणाला, ‘‘लवकरच तुला सिनेमासाठी फोन येईल.’’चारच दिवसांत गजेंद्रचा फोन आला. जो सिनेमा तो पाच दिवस वसई-विरारला लिहीत होता, हाच तो सिनेमा. सिनेमाचं नाव ‘काहूर’ (नंतर याच सिनेमाचं नाव ‘नॉट ओन्ली मिसेस राऊत’ असं झालं..पुन्हा तारखांचे रकाने आणि कॅलेंडरशी झगडा सुरू झाला. तारखा काही जमेनात. पुन्हा पुन्हा विचार करून जुळणी करू लागलो. कॅलेंडरला चकवा कसा द्यावा... बायपास कसं करावं. आडाखे बांधू लागलो. जमलं नाहीच... गजेंद्रला फोन केला. वाटत होतं हा माणूस वारंवार आपल्यासाठी संधी घेऊन येतो आणि तारखांचे रकाने माझा खेळ काही जमू देत नाहीत... पुन:पुन्हा नामुष्की पत्करावी लागते... सपशेल हार स्वीकारावी लागते... गजेंद्रनं फोन उचलला...‘‘नाही जमत... ‘फुलराणी’च्या तारखा आहेत...’’‘‘तू आयुष्यभर फक्त ‘फुलराणी’च कर...’’ त्यानं खाडकन फोन ठेवला.संपलं... हीसुद्धा संधी गेली...दिवसभर दादर स्टेशनवर कुत्र्यासारखं भटकत राहिलो. आता गिअर बदललाच पाहिजे... सांधा बदललाच पाहिजे. दादर स्टेशनच्या सगळ्या वेस्टर्न, सेंट्रलच्या फलाटावरचे सांधे बदलले जात होते. त्याचे खटॅक खटॅक आवाज येत होते. आपणही सांधा बदलूच...गजेंद्रला फोन केला.‘‘मी करतो...’’‘‘तारखा..?’’‘‘करतो मॅनेज..’’आता ठरलं होतं.‘फुलराणी’ सांभाळून गजेंद्रचा सिनेमा करायचा...कुणाला काही सांगायचं नाही, सांधा बदलूच...शूटिंगही चालू होतं. प्रयोगही सुरू होते. जवळपास सत्तर टक्के शूटिंग पूर्ण झालं होतं...२६ तारखेला शूटिंग आहे. २६ जानेवारीला... पुण्यात... ‘‘गजेंद्र अरे पण २६ जानेवारीलाच मला प्रयोग आहे मुंबईत.’’ गजेंद्र पुन्हा चिडला. कर काही तरी ॲडजस्ट... फोन ठेवला. पुन्हा आला. ऐक प्रयोग कधी आहे? कुठे आहे..? रात्री साडेआठला... दादरला. 'शिवाजी'ला.''ठीक आहे. मी तुला अडीच वाजता सोडतो जा तू... पोहचशील वेळेत..गणित मांडलं वेळेचं... जमलं...चंद्रलेखेतून फोन आला दोन दिवसांनी.'प्रयोग २६ जानेवारीला रात्री साडेआठला नाही, दुपारी अडीच वाजता आहे.'आता...?२६ जानेवारीला काय करायचं...?(लेखक प्रसिद्ध अभिनेते आहेत.). 