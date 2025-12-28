Managing the Restless Mind : मनाच्या चंचलतेवर नियंत्रण; उपवासाचा खरा अर्थ

ऋचा थत्ते - rucha19feb@gmail.com‘मन’ म्हणजे केवळ दोन अक्षरांचा शब्द; पण तुम्ही सुखात आहात की दुःखात हेसुद्धा अनेकदा परिस्थितीपेक्षा मनस्थितीच ठरवते. न दिसणाऱ्या मनाची पटकन आठवणारी वैशिष्ट्ये म्हणजे ते चंचल, चपळ आणि अधीर असतं. ध्यान लावणं पटकन जमत नाही, कारण मन स्थिर होत नाही. आजोबा घरात येतायेताच कडाडले, ‘‘करा करा माझ्या उपवासाच्या दिवशीच भरीत करत जा.’’ भाजलेल्या वांग्याचा दरवळ अंगणातही पोहोचला होता. आजोबांना खडसावू शकेल अशी त्यांची मोठी बहीण बेबीआत्या म्हणाली, ‘‘वसंता, तुझ्यासाठीही भरीत केलंय भोपळ्याचं. लहानपणी पेपरात मिळवलास तोच आता ताटात.’’ घरात एकच हशा पिकला. ‘‘ताई, पण मुद्दाम का करावं म्हणतो मी. खावसं वाटतं ना मग.’’ ‘‘इथेच चुकतं तुझं वसंता, अरे खावसं वाटलं इथेच उपवास मोडला. उपवास काय फक्त जिभेचा असतो? तो मनालाही घडायला हवा, आवडीच्या पदार्थांपासून मनाने लांब राहणं हा खरा उपवास. खरंतर उपवास म्हणजे बरंच काही; पण इतकं तरी जमायला हवं. मनाला आवर!’’ असे संवाद आपणही ऐकले असतील. एखादी गोष्ट कटाक्षाने न करणं किंवा नित्यनेमाने करणं यामध्ये जसा श्रद्धेचा भाग असतो, तसाच मनाला वळण लावणं हासुद्धा उद्देश असल्याचं जाणवतं. चातुर्मासाचे नेम, पारायणं, स्तोत्रांची आवर्तनं... ठरवल्याप्रमाणे तो संकल्प पूर्ण केला, की मनाला समाधान मिळतंच, पण आत्मविश्वास वाढतो आणि मनाची शक्तीही. .अगदी वर्षाच्या सुरुवातीला जवळ जवळ प्रत्येकजण संकल्प करतो; पण काहीजण तो पूर्णत्वास नेतात, तर काहीजण पहिल्याच आठवड्यात सोडून देतात. कारण काय? मनाचा निग्रह कुणाचा कच्चा, तर कुणाचा पक्का असतो!एकदा सायलीला पावभाजीचा ताव मारताना पाहून जो-तो विचारत होता, ‘‘काय गं डाएटवर आहेस ना?’’ यावर हिचं उत्तर एकच ‘‘आज चिट डे आहे रे.’’ थोडक्यात काय, तर ‘चिट डे’ ही आपल्याच मनाने दिलेली सवलत ‘डाएटला पूर्ण फाटा देण्यापेक्षा हे परवडलं’ कदाचित अशा विचारातून दिलेली! अशा रोजच्या प्रसंगातून लक्षात येतं, की मन हे प्रकरण आवरायला जरा जास्तच कठीण आहे! जे करायचं नाही तिथेच धाव घेतं आणि जे जवळ नाही त्यातच अडकून पडतं.अशीच अगदी साधी गोष्ट. समुद्रकिनाऱ्यावर सूर्यास्त पाहून परतत असताना मी दोन्ही हातात धरलेले काही शंखशिंपले निसटल्याचं जाणवलं; पण उशीर होत असल्यामुळे ते परत उचलण्याच्या भानगडीत न पडता रूमवर आले आणि मग ते सगळे शंखशिंपले टेबलवर मांडल्यावर लक्षात आलं, की किनाऱ्यावर सापडलेली एकुलती एक शिंपल्याची डबी -तीच नेमकी निसटली! मनाला चुटपूट लागलीच. असं हे मन. जे गवसलं त्यापेक्षा जे हरवलं त्याच्या मागे मागे जाणारं..Premium| Lata Mangeshkar Funeral Song: भावाच्या शब्तूदातून उलगडलेली दीदींची मायाळू कहाणी.‘मन’ म्हणजे केवळ दोन अक्षरांचा शब्द; पण तुम्ही सुखात आहात की दुःखात हेसुद्धा अनेकदा परिस्थितीपेक्षा मनस्थितीच ठरवते. न दिसणाऱ्या मनाची पटकन आठवणारी वैशिष्ट्ये म्हणजे ते चंचल, चपळ आणि अधीर असतं. ध्यान लावणं पटकन जमत नाही, कारण मन स्थिर होत नाही. म्हणूनच भ्रमराचं रुपक करून माऊली मनाला सांगतात. हे मनरूपी भ्रमरा, चंचलता हा तुझा अवगुण आहे. तो सांडलाच पाहिजे, तरच पुन्हा तो तुलाचिकटणार नाही.रुणुझुणु रुणुझुणु रे भ्रमरा।सांडी तू अवगुणु रे भ्रमरा॥आणि हे मन चपळ तरी किती असावं? बहिणाबाई किती सुंदर शब्दात वर्णन करतात-मन पाखरु पाखरुयाची काय सांगू मात?आता होतं भुईवरगेलं गेलं आभाळातअगदी मारुतीरायांच्या गतीचे वर्णन करताना समर्थ तुलना करतात तीदेखील मनाशीच ‘मनासी टाकिले मागे’ म्हणजे विचार करा मनाचा वेग काय असावा! आणि अधीरता तर काय वर्णावी. ‘पी हळद हो गोरी’ ही म्हण यावरूनच आली असणार. तजेलदार कांती हवी असेल, तर नियमितपणे प्रमाणात हळद घ्यावी लागते. घडाभर हळद एकदम घेतली म्हणून काही एका रात्रीत परिणाम दिसणार नाही! अर्थात हे सगळीकडेच लागू होतं. आपल्याला कळतं तर खरं, पण मनाला वळेल तर ना. रोपाला रोज थोडं थोडं पाणी दिलं, तर योग्य वेळी ते बहरेल. हेच उदाहरण देत कबीरजी म्हणतात.धीरे धीरे रे मना धीरे सबकुछ होय।माली सिंचे सौ घडा रितु आये फल होय॥भलते सलते विचार करीत बसणं हादेखील मनाचा अजून एक वेडेपणा. कुणाला बातम्या ऐकल्या, की भलते सलते विचार येतात. रोगाची लक्षणं वाचली, की स्वतःमध्ये दिसू लागतात. म्हणूनच ‘मन चिंती ते वैरी न चिंती’ असं म्हणतात. अशा किती म्हणी आपण येता जाता वापरतो किंवा शब्दप्रयोग करतो. एखादी छानशी कल्पना सुचते, पण मनातला तो विचार बदलायच्या आत ती अमलात यावी म्हणून आपण म्हणतो ‘शुभस्य शीघ्रम’. झोपण्यापूर्वी शांत संगीत ऐका, सकारात्मक वाचन करा हे का सांगतात? रात्रीच्या वेळी थरारपट पाहताना ‘थ्रील’ वाटतं खरं, पण मग कुणी झोपेत ओरडत उठतं, कारण ‘मनी वसे ते स्वप्नी दिसे’ आणि सतत अशा गोष्टींचा मारा होत राहिला की मनाकडून वाणीवर आणि मग आचरणावरही नकळत परिणाम होतो. हाच विचार, उच्चार, आचार असा क्रम लक्षात घेऊन समर्थ रामदास दिवसाची सुरुवात कशी करायला सांगतात? ‘प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा’ मग वाणीनेही त्याचा उच्चार व्हावा ‘पुढे वैखरी राम आधी वदावा’ मनात आणि मुखात राम असेल, तर आचरणात येईलच ना! म्हणूनच सज्जनांची व्याख्या करतानाही ‘मनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णा:’ असंच भर्तृहरी वर्णन करतात. थोडक्यात अंतर्बाह्य सत्कर्मरूपी अमृत.. इथेही मन, वाणी, काया हाच क्रम आहे. मात्र, गोड बोलणारे सगळेच मनाने चांगले कसे असतील? तो मुखवटा असू शकतो. म्हणूनच ‘ओठात एक पोटात एक’ ही म्हण तयार झाली, पण मनापासून चांगलं बोलणं कळतं किंवा नाही बोललं तरी चेहरा वाचता येतो. मनाचं तेज झळकतंच..‘माइंड स्पा’ वगैरे शब्दप्रयोग अलीकडे होत असले, तरी मनाचा सखोल विचार प्राचीन ग्रंथात दिसतो, संतांच्या अभंगात दिसतो. जे ताब्यात आल्यावर संत आणि सामान्य असा भेद ठळकपणे जाणवतो, ती गोष्ट म्हणजे ‘मन’. समर्थांचे २०५ मनाचे श्लोक समजून घेतले, तर मन कितीतरी शहाणं होईल. ‘मना सज्जना भक्तिपंथेचि जावे’ पावलं मंदिराकडे जाणं म्हणजे भक्तिमार्ग नव्हे, तर मनाला भगवंताची ओढ लागणं हा खरा भक्तिमार्ग! संत नामदेवांचा रोखही मनाकडे कसा आहे पाहा ‘अमृताहूनि गोड नामदेव तुझे देवा मन माझे केशवा का बा नेघे‘ म्हणजे मुखाने नाम घेतलंही जाईल, पण त्या नामात मन का नाही? कारण हेच ‘मन माझे गुंतले विषयसुखा’जसं, लहानपणी कानावर एका खास घंटेचा आवाज आला, की सगळी मुलं बाहेर पळायची! का? कुल्फी घ्यायला! लोणच्याची जाहिरात दिसली तरी तोंडाला पाणी सुटतं! पण पडवळाची भाजी खाताना तोंड वाकडं होतं. हे ऐकणं, पाहणं आणि चाखणं हे कान, डोळे किंवा जिभेचं नाही, तर मनाचं आहे. विषयसुखात गुंतणारं मनच आहे. भगवंतही गीतेत म्हणतात, इंद्रियांमध्ये मी ‘मन’ आहे. रोजच्या जगण्यातही वजन किंवा शुगर कमी करायला ताबा मनावर हवा. अगदी भूतकाळातील दुःख आणि भविष्याच्या चिंता टाळून वर्तमानात रहाण्यासाठी, ध्येयाकडेच धाव घ्यावी म्हणून लगाम हा मनालाच घालायला हवा. म्हणूनच स्वामी विवेकानंद व्यक्तिमत्त्व विकास कशाला म्हणतात? तर मन, मनगट आणि मेंदू यांचा एकत्रित विकास! त्यामुळेच येणाऱ्या नवीन वर्षात प्रयत्नपूर्वक मनाला शिस्त लावली, तर संकल्प कोणताही असो, पूर्ण होईलच. समर्थ सांगतात त्याप्रमाणे ‘मना सत्यसंकल्प जीवी धरावा’ हीच सदिच्छा! आणि हो माऊलींचे पसायदान कसे विसरता येईल? आपल्या जगण्याचे प्रयोजन प्रत्येकाला गवसावं आणि त्यासाठी आवश्यक ते ते लाभावं. त्या दिशेने मनासहित आपण चालत रहावं. या माऊलींच्या पसायदानाचं स्मरण करून या वर्षाचा निरोप घेऊया.दुरिताचे तिमिर जावो। विश्व स्वधर्मसूर्ये पाहो।जो जे वांछील तो ते लाहो। प्राणिजात॥(लेखिका निवेदिका आणि व्याख्यात्या आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.