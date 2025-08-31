सप्तरंग

मृत्यूच्या खेळाचं विनोदनाट्य

‘द मंकी’ चित्रपट भयाचं गडद वातावरण आणि विनोदी मृत्यू यांची विसंगती सादर करत नियतीच्या खेळाची एक अजब, अस्वस्थ आणि रंजक मांडणी करतो.
ऑझगुड पर्किन्सचा ‘द मंकी’ पाहताना एका सरळसोट भयपटाच्या विश्वात शिरतोय असं सुरुवातीला वाटतं; पण चित्रपट जसजसा उलगडत जातो, तसतसा त्याचा स्वर अधिक गुंतागुंतीचा असल्याचं जाणवतं. स्टीव्हन किंगच्या ‘द मंकी’ याच नावाच्या कथेवर हा चित्रपट आधारलेला आहे.

