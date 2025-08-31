मृत्यूच्या खेळाचं विनोदनाट्य

अक्षय शेलार - shelar.abs@gmail.comऑझगुड पर्किन्सचा ‘द मंकी’ पाहताना एका सरळसोट भयपटाच्या विश्वात शिरतोय असं सुरुवातीला वाटतं; पण चित्रपट जसजसा उलगडत जातो, तसतसा त्याचा स्वर अधिक गुंतागुंतीचा असल्याचं जाणवतं. स्टीव्हन किंगच्या ‘द मंकी’ याच नावाच्या कथेवर हा चित्रपट आधारलेला आहे. .चित्रपटाची मध्यवर्ती कल्पना साधी आहे. दोन जुळ्या भावांना (थिओ जेम्स) एक जुनी, माकडाच्या आकाराची यांत्रिक बाहुली सापडते. त्या बाहुलीची टाळ्या वाजवण्याची लय सुरू झाली की, कुणी ना कुणीतरी अचानक, अकल्पितरीत्या मृत्यूला सामोरं जातं. ही ‘डूमडॉल’ संकल्पना भयकथांमध्ये फार नवी नाही; पण ‘द मंकी’ याला केवळ भीती नि थरारापुरतं मर्यादित ठेवत नाही. उलट, मृत्यूचे प्रसंग इतक्या हास्यास्पद पद्धतीनं चितारले आहेत की भीतीसोबत हसूही आवरलं जात नाही. त्यामुळेच यातील मृत्यूची दृश्यं विशेष लक्षवेधी ठरतात..कुणीतरी जिन्यावरून कोसळतो, कुणाचा गळा चिरला जातो, इत्यादी प्रकारे मृत्यू होतात. साधारणपणे हॉररमध्ये ही दृश्यं प्रेक्षकाला धक्का देण्यासाठी असतात; पण ऑझ पर्किन्स ती अशा रचनेत मांडतो की ती जवळजवळ ब्लॅक कॉमेडीत रुपांतरित होतात. मृत्यू इथे ‘फायनल डेस्टिनेशन’सारख्या नियतीच्या खेळाप्रमाणे येतो, पण त्याला जोडलेली अनपेक्षित हतबलता आणि विनोदी छटा त्याला वेगळं रूप देतात..चित्रपटाचं वातावरण मात्र गंभीर आहे. बालपण, कौटुंबिक नात्यांमधली दडपणं, आठवणींचं ओझं या सगळ्यातून ‘द मंकी’मध्ये एक सततची गडदता आणि दडपण भासतं. माकडाच्या टाळ्यांचा आवाज हा जणू नियतीच्या कठोरतेचं प्रतीकच आहे, ज्यात कोणाचं तरी आयुष्य संपणार, हे आधीच ठरलेलं असतं. या गडद वातावरणात मृत्यू विनोदी पद्धतीनं समोर येतो आणि हे द्वंद्व चित्रपटाचा सर्वात रोचक पैलू ठरते. इथे मृत्यू अनपेक्षित, जवळजवळ अनिवार्य आहे. पात्रं काहीही करून तो टाळू शकत नाहीत. त्यामुळे चित्रपटाचा आशय केवळ ‘भय’ इतकाच राहत नाही, तर तो अस्तित्वाची निरर्थकताही अधोरेखित करतो. आपण कितीही धडपडलो तरी आपल्यावर एक अनामिक शक्ती नियंत्रण ठेवते आणि तिचं प्रकटीकरण मृत्यूतून होतं, या गडद विचाराला पर्किन्सने गडद काळ्या विनोदाची जोड दिली आहे..सौंदर्याची उधळण.ऑझ पर्किन्सचं दिग्दर्शन या ठिकाणी महत्त्वाचं ठरतं. या चित्रपटात पास्टिशचाही अंश आहे. एकीकडे भूतबाधा, शाप, खेळणी यांसारख्या हॉररमधील घटकांवर चित्रपट उभा राहतो. पण दुसरीकडे, तो त्यांची मोडतोड करून सारे काही उपहासात रूपांतरित करतो. विशेषतः मृत्यूच्या प्रसंगातली शैली जणू जुन्या स्लॅशर चित्रपटांना समोर ठेवून तयार केलेली आहे. काही दृश्यांत आपल्या ‘इव्हिल डेड’ किंवा ‘फायनल डेस्टिनेशन’च्या छटा सहज ओळखता येतात, पण त्यातही सरळ नक्कल न करता पर्किन्स त्यांची व्यंगात्मक नक्कल तयार करतो.यात भावनिक धागा मात्र जरूर दिसतो. दोन भावांचं नातं, त्यांच्या बालपणातील अनुभव, आई-वडिलांशी गुंतलेले संबंध, हे सगळं कथानकाला मानवी आयाम मिळवून देतं. त्यामुळे चित्रपट केवळ मृत्यूच्या विनोदी मालिकेतच अडकत नाही. तो स्मृती, भीती आणि कौटुंबिक जखमा यांचा मागोवा घेतो. गडद विनोदाच्या आवरणाखाली एक गंभीर कौटुंबिक नाट्य चाललेलं असतं..‘द मंकी’ अखेरीस दोन विरुद्ध अनुभव देतो: हास्य आणि दडपण. मृत्यूचे प्रसंग पाहताना प्रेक्षक दचकतो आणि लगेचच हसतो. त्या हास्याच्या पाठीमागे एक अस्वस्थ करणारी जाणीव असते की, मृत्यू हा नेहमीच हास्यास्पद आणि भयानक या दोन्ही टोकांचा असू शकतो. ऑझ पर्किन्स या दोन टोकांना एकत्र आणून एक अनोखा अनुभव तयार करतो. पर्किन्सचा हा चित्रपट ॲमेझॉन प्राइमवर पाहता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.