केदार भारद्वाज - saptarang@esakal.comश्रीवासुदेवानंद सरस्वती (टेंबेस्वामी) महाराज यांच्या मराठी व संस्कृत भाषेतील विपुल वाङ्मयाचा अभ्यास करणे सर्वांसाठी अधिक सुलभ व्हावे, या उद्देशाने त्यांच्या ग्रंथांची मराठी अर्थासह चिकित्सक शब्दसूची प्रकाशित करण्यात आली आहे. व्याकरणाच्या विद्वानांनी शब्दाला ब्रह्माएवढे महत्त्व दिले आहे. एखादा शब्द खऱ्या अर्थाने समजला, तर त्याचा उच्चार करणाऱ्याला स्वर्गीय सुखाचा अनुभव येतो. एवढेच नव्हे, तर त्याला सर्व गोष्टी, अर्थात परमानंदाची प्राप्ती होते. शब्द कसा असावा याबद्दल शास्त्रकारांनी सुंदर व्याख्या केली आहे. सहाणेवर चंदन घासल्यानंतर सुगंध येतो. त्या सुगंधाने शरीराला, मनाला, बुद्धीला आनंद होतो; त्याप्रमाणे शब्द हा मानवाला आनंद देणारा असावा. अज्ञान दूर करून, ज्ञान प्राप्त करून देणे, असे शब्दांचे सामर्थ्य आहे. जीवनाचा साक्षात्कार करण्याचे सामर्थ्य, जीवनाचे अंतिम तत्त्व ओळखण्याची शक्ती ही शब्दरूपी वाङमय ग्रंथांमध्ये असते..भारतामध्ये 'गुरुतत्त्व हेच ईश्वरी तत्त्व आहे', अर्थात गुरूसंस्था सर्वश्रेष्ठ मानली आहे. त्याच्या लगोलग येणारी वाङ्मयसंस्था अतिशय मोठी आहे. श्रीमद्भागवतामध्ये वाङ्मय कशाला म्हणावे, याची अतिशय सुंदर व्याख्या आहे. 'ज्याने लोकांचे सर्व दोष दूर होऊन, परमानंदाची प्राप्ती होते त्याला वाङ्मय म्हणतात.' रचनाकारांनी अशा प्रकारचे लेखन करून जगाला आनंद द्यावा, याकरता ही व्याख्या करण्यात आली आहे. भारतीय ऋषी, मुनी यांनी वेद, उपनिषदे, पुराणे रचली. जगद्गुरू शंकराचार्य आणि श्रीवासुदेवानंदसरस्वती, अर्थात टेंबेस्वामी महाराजांची वाङ्मयसंपदा 'ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा' या पतंजली मुनींच्या सूत्राप्रमाणे सर्वश्रेष्ठ मानली आहे. याचा अर्थ असा, की या दोन्ही महानुभावांची प्रज्ञा म्हणजे बुद्धी ही 'ऋतंभरा' म्हणजे श्रेष्ठ आहे. अशा प्रगल्भ बुद्धीतून ही वाङ्मयसंपदा निर्माण झाली आहे.अनेक विद्वानांनी शब्दकोश कशासाठी करावा ते सांगितले आहे. वेदकाळापासून चालत आलेले हे संस्कृत साहित्य गहन आहे. त्यातील प्रत्येकासाठी स्वतंत्र विश्वकोषाची आवश्यकता आहे. या वाङ्मयाच्या अभ्यासकांची अपेक्षा असते, की शब्दकोशात विशिष्ट उताऱ्यांमध्ये विचित्र अर्थ किंवा अर्थच्छटा असलेल्या शब्दांसाठी आणि सामासिक शब्दप्रयोगांसाठी योग्य प्रतिशब्द मिळतील. त्या वेळी त्यांना एखाद्या विशिष्ट शब्दाचे अनेक अर्थ आहेत, इतकीच माहिती अपेक्षित नसते, तर ग्रंथातील विशिष्ट उताऱ्यात त्या शब्दाचा कोणता अर्थ अभिप्रेत आहे, हेही जाणून घ्यायचे असते. वेगवेगळ्या ग्रंथांमध्ये लेखकांनी तो शब्द इतरत्र कसा वापरला आहे हे पाहून, अभ्यासक विशिष्ट उताऱ्यातील त्या शब्दाचा निश्चित अर्थ आणि ग्रंथ रचनाकारांना त्यातून कोणता निश्चित संदेश द्यायचा आहे, ते समजू शकेल..श्रीवासुदेव निवास, पुणे या संस्थेकडून श्रीवासुदेवानंदसरस्वती स्वामिमहाराजांचे वाङ्मय प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. योगीराज श्रीगुळवणी महाराज आणि ब्रह्मश्री दत्तमहाराज कवीश्वर या दोन श्रेष्ठ संतांनी श्रीस्वामीमहाराजांचे समग्र वाङ्मय एकत्रित करून प्रसिद्ध केले आहे. बारा खंडांत सामावलेले नऊ ग्रंथांचे सुमारे ५५०० पृष्ठांचे हे समग्र वाङ्मय आहे. यावर 'शब्दसूची' तयार करण्याचा मोठा उपक्रम श्रीवासुदेव निवासाचे प्रधान विश्वस्त योगश्री शरदशास्त्री जोशी यांच्या संकल्पनेतून आकाराला आला आहे. ही शब्दसूची तयार करण्याचे कार्य टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ येथील साहायक प्राध्यापिका डॉ. अकल्पिता सप्रे यांनी केले असून, भांडारकर प्राच्यविद्या संस्था येथील संस्कृतज्ञ प्रा. डॉ. गणेश थिटे यांचे त्यांना मार्गदर्शन मिळाले आहे. आतापर्यंत 'शिक्षात्रयम्' (कुमारशिक्षा, युवशिक्षा, वृद्धशिक्षा) आणि 'श्रीगुरुचरित्रकाव्य' अर्थात 'त्रिशतीकाव्य' या दोन ग्रंथांच्या शब्दसूचीचे कार्य पूर्ण झाले आहे.संस्कृत विद्यार्थी, अभ्यासक व धार्मिक ग्रंथांच्या वाचनात रुची असणाऱ्या सर्वांसाठी ही शब्दसूची अत्यंत उपयुक्त ठरणारी आहे. शब्दसूचीचा वापर कसा करायचा, हे सोपे करून सांगण्यात आले आहे. यामुळे वाचकांचा संस्कृत साहित्याकडील ओढा वाडेल, हे निश्चित!.पुस्तक : श्रीगुरुचरित्रकाव्य अर्थात त्रिशतीकाव्य शब्दसूचीपृष्ठे : ३१०, मूल्य : ५०० रु.पुस्तक : शिक्षात्रयम शब्दसूचीपृष्ठे : २७२, मूल्य : ४०० रु.दोन्ही ग्रंथांचे संपादन : डॉ. अकल्पिता सौरभ सप्रेप्रकाशक : श्री. श.ज. जोशी, वासुदेव निवास, पुणे.