Premium|India-China Gopolitics : ५०० वर्षांनंतर पुन्हा एकदा जगाचे आर्थिक केंद्र आशियाकडे; भारतीय अर्थव्यवस्था जगात तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचणार?

श्रीराम कुंटे - saptrang@esakal.comहिंदी महासागरातला चीनचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी २००७ पासून विचारात असलेला क्वाड हा भारतासाठी चीनला रोखण्याचा चांगला पर्याय होऊ शकतो. क्वाडमुळे भारताला कोणत्याही प्रकारच्या करारांमध्ये बांधून न घेता कराराचे फायदे मिळतील. भारतासाठी हिंदी महासागर अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या महासागरात चीनची ढवळाढवळ सुरू झाली असताना, क्वाडमुळे भारताला इतर सदस्यांकडून टेहळणीत मदत, संयुक्त नाविक कसरतीचे फायदे आणि अत्याधुनिक उपकरणं मिळतील. क्वाडमुळे चीन काही आगळीक करायच्या आधी दोनदा विचार करेल.२० मे १४९८. याच दिवशी वास्को द गामाने केरळच्या किनाऱ्यावर पाऊल ठेवलं आणि जगाचं आर्थिक केंद्र पश्चिमेकडे सरकलं. त्यानंतर तब्बल ५०० वर्षांनी २००८ च्या आर्थिक मंदीनंतर ते पुन्हा एकदा आशियाकडे सरकायला लागलं. त्याचा परिणाम म्हणून आज भारताची अर्थव्यवस्था जगात सहाव्या क्रमांकावर आहे आणि लवकरच आपण पहिल्या तीन अर्थव्यवस्थांमध्ये असू. तसं झाल्यावर जगात पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणावर गरीब आणि उपेक्षित जनता असलेल्या दोन अर्थव्यवस्था पहिल्या तिघांमध्ये असतील. जागतिकीकरणाच्या या विरोधाभासाचं प्रतिबिंब भारतातल्या सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीत दिसू लागलंय हे तुम्हाला जाणवलं असेलच. .भू-राजकारणाचा २०१४ नंतरचा प्रवास समजून घेण्यासाठी आणखी एक जागतिक प्रवाह लक्षात घेतला पाहिजे. एकीकडे जगभरातल्या बहुसंख्य लोकांचा जागतिकीकरणाबद्दल भ्रमनिरास होतोय. दुसरीकडे अतिशय वेगाने बदलणाऱ्या अर्थकारण आणि तंत्रज्ञानामुळे जगभरातल्या व्यवस्थांची आपल्या जनतेच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्याची क्षमता कमी होतेय. जनतेच्या व्यवस्थेवरच्या नाराजीमुळे जगभरात मी व्यवस्थेचा भाग नाहीये, लाभार्थी नाहीये असं दाखवून सत्तेवर येणाऱ्या नेत्यांची संख्या वाढू लागली आहे. असे नेते व्यवस्था बदलायच्या ऐवजी अतिरेकी राष्ट्रवाद आणि वैयक्तिक करिष्म्याचा आधार घेऊ लागले आहेत. करिष्म्याचा आधार घेणारे तो टिकवण्यासाठी संस्थात्मक उभारणी करू शकत नाहीत. कारण अशा उभारणीचा भविष्यात त्यांच्याच मार्गात अडथळा होऊ शकतो. त्यामुळे करिष्मा टिकवून ठेवण्यासाठी अनेकदा दीर्घकालीन राष्ट्रहितापेक्षा लघुकालीन देशांतर्गत राजकारणाला महत्त्व दिलं जातंय. २००८ नंतर जपान, चीन, तुर्कीये आणि इतर अनेक महत्त्वाच्या लोकशाही देशांमध्ये अतिरेकी राष्ट्रवादाने ते सत्तेवर आले. या नेत्यांचं विशिष्ट पठडीतलं लघुदृष्टीचं राजकारण आणि संस्थात्मक राजकारणाची मोडतोड हा निव्वळ योगायोग नाहीये. हे नेते या दिशाहीन काळाची अपत्ये आहेत. अमिताभ बच्चनचा उदय ८० च्या अस्वस्थ दशकात झाला नसता तर तो अँग्री यंग मॅन म्हणून प्रसिद्ध झाला नसता. हर्षद मेहता उदयाला आला, त्याला व्यवस्थेतल्या दोषांबरोबरच आर्थिक उदारीकरणानंतर गरिबीला कंटाळलेल्या खूप मोठ्या जनतेला भल्याबुऱ्या मार्गाने झटपट श्रीमंत व्हायची इच्छा होती, हे सुद्धा कारण होतं. काळ समाजाची दिशा ठरवतो ती अशी.मोदींच्या पहिल्या पंतप्रधानपदाला वेगाने बदलणारं जागतिक भू-राजकारण आणि भारतातला वाढता विरोधाभास यांची अशी गुंतागुंतीची पार्श्वभूमी आहे. मोदी सत्तेवर आल्यानंतर भारताचं तोपर्यंत असलेलं संतुलनाचं परराष्ट्र धोरण बदलून ते आक्रमक झालं. पण भारताला आज सगळ्या प्रमुख देशांची गरज आहे, त्यामुळे इतक्या लवकर संतुलनाचं धोरण सोडता येणार नाही. उदाहरण द्यायचं तर भारत अमेरिकेबरोबर क्वाडमध्ये सामील झालाय. क्वाड प्रामुख्याने चीनविरोधी आहे. पण भारताचा चीनबरोबर खूप मोठा व्यापार आहे. रशिया अमेरिकेच्या गटात नाही. पण भारत अजूनही रशियाकडून सगळ्यात जास्त शस्त्रखरेदी करतो. तो ब्रिक्स आणि शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनमध्ये रशिया आणि चीनबरोबर काम करतो. त्यामुळे भारताला एकाच वेळी अमेरिका, चीन आणि रशियामध्ये संतुलन साधावं लागतं. वेळेआधी झालेल्या या धोरण बदलांमुळे भारताला अनेकदा नुकसान सोसावं लागलं. २०१४ नंतर गेल्या १२ वर्षांमधल्या मोदी सरकारच्या भू-राजकारणाचा आढावा घेतला, तर या काळात भारतासाठी काही चांगल्या गोष्टी घडल्या. काही बाबतीत भारत आपल्याच गलथानपणामुळे दुर्दैवी ठरला. काही बाबतीत मात्र मोदींना खूप मोठं आणि दीर्घकालीन परिणाम करणारं अपयश स्वीकारावं लागलं. काही भू-राजकीय घडामोडी मात्र इतर कोणीही पंतप्रधान असते तरी रोखू शकले नसते. आहे. या महासागरात चीनची ढवळाढवळ सुरू झाली असताना क्वाडमुळे भारताला इतर सदस्यांकडून टेहळणीत मदत, संयुक्त नाविक कसरतीचे फायदे आणि अत्याधुनिक उपकरणं मिळतील. क्वाडमुळे चीन काही आगळीक करायच्या आधी दोनदा विचार करेल. ट्रम्प यांच्या काळात क्वाड काहीसा थंडावल्यासारखा वाटत असला, तरी इतके मोठे करार एकदोन वर्षांमध्ये होत नसतात. काही बाबतीत भारत दुर्दैवी ठरला. कोलकात्याला ईशान्य भारताशी जोडणारा एकमेव मार्ग असलेल्या सिलिगुडीची युद्धकाळात चीन नाकेबंदी करू शकतो. त्यामुळे सिलिगुडी टाळणारा म्यानमारमधला कलदान प्रकल्प भारतासाठी अगदी महत्त्वाचा आहे. पण पूर्ण व्हायला १२ वर्ष उशीर झालेला हा प्रकल्प २०२१ ला म्यानमारमध्ये नागरी युद्ध सुरू झाल्यापासून जवळपास ठप्पच झालाय. अफगाणिस्तानमध्ये २००१ पासून भारताने लोकोपयोगी कामांसाठी जवळपास २५ हजार कोटी रुपये ओतले. या मदतीमागे अफगाणी लोकांची सदिच्छा मिळवण्याबरोबरच पाकिस्तानला स्ट्रॅटेजिक डेप्थ नाकारण्याचाही हेतू होता. जनतेची भरपूर सदिच्छा मिळाली पण २०२१ ला तालिबान सत्तेवर आल्यावर भारताला तिथला दूतावास बंद करावा लागला. अफगाणिस्तानमध्ये आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी सॉफ्ट पॉवरला लष्करी किंवा राजनयिक ताकदीची जोड द्यायला भारत विसरला. त्यामुळे २० वर्षांची गुंतवणूक करून सुद्धा भारताचं अफगाणिस्तानमधलं अस्तित्व इतकं नगण्य होतं, की २०२० ला अमेरिकेने तालिबानबरोबर दोहा येथे सत्तांतराची चर्चा सुरू केली, तेव्हा भारताला त्यात महत्त्वाची भूमिका नव्हती. भारत आपले दूतावास बंद करत असताना चीनने मात्र तालिबानला भक्कम आर्थिक मदत करून आपलं स्थान आणखी पक्कं केलं. तालिबान सत्तेवर आल्यावर अखेर पाच वर्षांनी भारताने काबूलमधला आपला दूतावास पुन्हा चालू करण्याचा निर्णय घेतलाय. भारताच्या दुर्दैवाचं आणखी एक उदाहरण म्हणजे छाबहार. येणाऱ्या काळात मध्य आशिया जगातल्या महासत्तांची रणभूमी होणार आहे. चीन या भागात आपलं महत्त्व वाढवत असताना मध्य आशियाशी थेट संपर्क नसल्याने भारताला भौगोलिक मर्यादा आहेत. अशा वेळी इंटरनॅशनल नॉर्थ साउथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉरमध्ये मोक्याच्या ठिकाणावर असलेलं छाबहार अफगाणिस्तानमार्गे मध्य आशियाला जोडतं. या प्रकल्पातून भारत चीनला शह देऊ शकतो. छाबहारचा विकास करण्यासाठी भारताने अनेक वर्ष आणि अब्जावधी रुपये खर्ची घातले. पण हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाला नाही. आता तर निर्बंधांमुळे याचं भवितव्य अधांतरीच आहे. अमेरिकेच्या निर्बंधांचा भारताला त्रास होत असताना चीनचे याहून गुंतागुंतीचे प्रकल्प सुरळीतपणे पुढे जात असतात यावर आपण विचार केला पाहिजे.अमेरिका असो किंवा ब्रिटन, प्रत्येक जागतिक महासत्ता ही आधी प्रादेशिक महासत्ता बनली. चीन आज आशियात आक्रमक झालाय कारण त्यालाही आधी आशियातली महासत्ता बनायचं आहे. भारत आपल्या शेजाऱ्यांच्या धोरणांवर प्रभाव टाकू शकत नसेल किंवा इतर प्रादेशिक सत्तांची नाकेबंदी करू शकत नसेल, तर तो प्रादेशिक महासत्ता बनणार नाही याची प्रत्येक भारतीय पंतप्रधानाला जाणीव होती. त्यामुळे त्यांनी जाणीवपूर्वक आपल्या शेजाऱ्यांशी संबंध सुधारले. आज मात्र जवळपास प्रत्येक शेजाऱ्याशी आपले संबंध या ना त्या कारणाने बिघडले आहेत. खरंतर मोदी पहिल्यांदा सत्तेवर आल्यावर त्यांनी सार्क नेत्यांना आपल्या शपथविधीसाठी बोलावून आणि नवाझ शरीफ यांच्या वाढदिवसाला अचानकपणे लाहोरला जाऊन आपल्याकडे चाकोरी मोडायचं धैर्य आहे, याची चुणूक दाखवली होती. पण त्या वेळेला आणि नंतरही अनेकदा आपण चांगल्या सुरुवातीचं देशाच्या फायद्यात रूपांतर करण्यात कमी पडलो..आशियातल्या शेजारी देशांबद्दल आपलं धोरण बघू या. २०१४ ला पंतप्रधान बनल्यावर मोदींनी नेपाळला भेट देऊन मोठी आर्थिक मदत जाहीर केली. एप्रिल २०१५ च्या भूकंपातही भारताने नेपाळला मोठी मदत केली. पण सप्टेंबरमध्ये नेपाळच्या सीमेची सलग पाच महिने नाकेबंदी केली. त्यामुळे नेपाळमध्ये इंधनाचा आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा निर्माण झाला. साहजिकच तिथे भारतविरोधी मोठी लाट उसळली. त्यानंतर नेपाळ चीनच्या जवळ गेला तो आजपर्यंत. हिंदी महासागरावर भारताची हुकूमत मोडून काढण्यासाठी चिनी पाणबुडी सप्टेंबर २०१४ ला पहिल्यांदाच कोलंबोच्या बंदरात आली. त्यानंतर २०१६ ला चीनने हिंदी महासागरात श्रीलंकेच्या सामरिक आणि व्यापारीदृष्ट्या मोक्याच्या हंबनटोटा बंदराचा ताबा घेतला. राजपक्षे यांच्या काळात भारताच्या विरोधात गेलेला श्रीलंका हळूहळू भारताला अनुकूल भूमिका घेतोय. हिंदी महासागरातील मालदीवला मोदींनी २०१६ ला भेट दिली. त्यानंतर २०१८ ला मालदीव दहशतवादाविरुद्ध भारताबरोबर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या दहशतवादविरोधी गटात सामील झाला. पण २०२३ च्या निवडणुकांमध्ये इंडिया फर्स्ट या धोरणालाच विरोध करणारे मुईझझू सत्तेवर आले. त्यानंतर मालदीवची चीनशी जवळीक वाढली. चिनी नौदल सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या मालदीवमधून भारतीय नौदलावर लक्ष ठेवू लागलं. भारताच्या प्रयत्नांमुळे २०२४ पासून मालदीव पुन्हा एकदा भारताकडे वळू लागलाय. बांगलादेशात शेख हसीना यांच्याशी मोदी सरकारने अतिशय जवळचे संबंध प्रस्थापित करून अनेक किचकट प्रश्न मार्गी लावले यात शंकाच नाही. पण बांगला देशात हसीनांविरुद्ध बदलत असलेल्या वातावरणाची दखल घेण्यात भारत कमी पडला. हसीनांच्या प्रत्यार्पणावरून आज बांगलादेशात भारतविरोधी वातावरण आहे. ज्या पाकिस्तानपासून वेगळा झाला त्याच पाकिस्तानशी आज बांगलादेश जवळीक करतोय. चीन, पाकिस्तान आणि बांगलादेश अशी नवीच भारतविरोधी आघाडी अधिकृतपणे तयार झालीये. आकाराने लहान देश आपल्या फायद्यासाठी महासत्तांना झुंजवत असतातच. त्यामुळे आपल्या शेजाऱ्यांच्या वागण्यात विशेष काही नाही. आपण मात्र त्यांची असुरक्षितता समजून घेऊन त्यांना विश्वास देण्यात कमी पडतोय का?२०१४ पासून इतक्या असंख्य भू-राजकीय घडामोडी घडल्या आहेत, की त्यांचा एका भागात आढावा घेणं शक्य नाही. त्यामुळे पुढच्या भागात आपण गेल्या दशकातले चीन आणि पाकिस्तानचे भू-राजकीय डावपेच समजून घेऊ. ऑपरेशन सिंदूरच्या निमित्ताने भू-राजकारण किती गुंतागुंतीचं असतं ? आपले मित्र अनेकदा आपल्याला मदत का करू शकत नाहीत ? मित्र म्हणवणारे प्रत्यक्षात मेंढीचं कातडं पांघरलेले लांडगे कसे असतात हे आपण बघू या. त्याचबरोबर सध्या सुरू असलेल्या इराण-इस्राईल-अमेरिका युद्धात भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची कशी कोंडी झालीये हे सुद्धा आपण समजून घेऊ या. 