AI and post‑2000 era : दोन हजारोत्तरी काळ, डिजिटल क्रांती आणि एआयचा उदय; बदलत्या जगातल्या आपल्या जाणिवांचा वेध

प्रणव सखदेव - sakhadeopranav@gmail.comजग बदललं, माध्यमं बदलली, म्हणजे ऑर्कुट आलं, मग फेसबुक, ट्विटर (आता एक्स), मग इन्स्टाग्राम आणि डेटिंग ॲप्स वगैरे वगैरे. जंत्रीच नुसती. म्हणजे वैयक्तिक कॉम्प्युटर ही पहिली क्रांती, मग इंटरनेट क्रांती, मग मोबाईल, त्यातच स्मार्ट फोन क्रांती आणि डेटा क्रांती अशा विविध क्रांतीच, एकामागोमाग एक रेल्वेगाडीच्या डब्यांसारख्या घडत गेल्या. मोबाईल फोनची रिंग वाजली. नंबर अनोळखी होता. समोरून एका माणसाचा आवाज आला, ‘नमस्कार, प्रणव सर बोलताय का?’ बहुधा हा कॉल बँक किंवा फायनान्शियल प्रॉडक्ट देणाऱ्या ॲपच्या प्रतिधिनीचा आहे की काय, अशी शंका आली. असे कॉल फार इरिटेटिंग असतात. हे एजंट्स जेव्हा कमी व्याजात असं लोन मिळणार नाही सर, क्रेडिट घ्या आणि इन्वेस्ट करा असं सांगतात, तेव्हा तर जिवाचा नुसता राग राग होतो. पण मी डोक्यावर बर्फ ठेवून अशा कॉल्सना शांतपणे उत्तर देतो. दररोज ती बाई किंवा तो बुवा कित्येकांना असे कॉल करतो, माहिती सांगतो आणि कित्येक जण त्याला नाही म्हणतात, कॉल कट करतात आणि काही तर शिव्या देतात... तर याचा त्या व्यक्तीच्या मनावर किती निगेटिव्ह परिणाम होत असेल, दिवसाच्या शेवटी त्याच्या मनात किती मोठ्या प्रमाणात राग, चीड आणि निराशा साठून राहत असेल? असा प्रश्न मला पडतो आणि म्हणून मी त्यांना शांतपणे नकार देऊन संभाषण संपवतो. मी म्हणालो, ‘हो, बोलतोय.’ ‘सर, आम्ही आमच्या कॉलेजमध्ये दोन हजारोत्तरी साहित्य यावर दोन दिवसांचं चर्चासत्र आयोजित करतो आहे.’ ‘अच्छा.’ म्हणजे हा कॉल स्पॅम नाहीये तर! कामाचा कॉल आणि स्पॅम कॉल एकमेकांत किती मिसळले आहेत! तो पाठ केल्यागत, घडाघडा बोलत होता, ‘तुम्ही एका सत्रात यावंत असं वाटतं. तारखा आहेत... तर तुमची उपलब्धता कळवाल का?’ माझ्या डोक्यात चक्रं सुरू झाली. वर्ष दोन हजार नंतरचा काळ. त्यानंतरचं साहित्य, त्याबद्दलची चर्चा. त्यासाठी अख्खे दोन दिवस. व्वा, उत्तम. नव्या साहित्याचा विचार होतोय. एक मन म्हणालं, तू गेलं पाहिजेस. तुझ्या लेखनाच्या भूमिकेशी आणि जाणिवांशी सुसंगत आहे हे. पण दुसऱ्या मनाने मला रोखलं. मी थोडा विचार करूनच हल्ली कार्यक्रम स्वीकारतो. कुठे जायचं आहे, काय विषय आहे आणि कधी जायचं आहे हे समजल्यावरच होकार कळवतो. बरेचदा नकारच. बाहेरगावी- अगदी मुंबईला जरी जायचं म्हटलं, तरी प्रवासामधून जाण्यात खर्च होणारी ऊर्जा लेखनकामात किंवा वाचनात खर्च करणं मला जास्त योग्य वाटतं. पूर्वी लोकांपर्यंत जाण्यासाठी कार्यक्रम, चर्चासत्रं ही माध्यमं होती, आता सोशल मीडियामुळे क्षणात जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचणं शक्य झाल्याने एखादा कार्यक्रम खरंच तितका वर्थ आहे का, याचा विचार करणं मला गरजेचं वाटू लागलं आहे. अर्थात, प्रत्यक्ष गाठीभेटी आणि बोलणं, संवाद साधणं मला अजून तरी- म्हणजे मिलेनियल पिढीचा असल्याने- आवडतं आणि महत्त्वाचं वाटतं, पण संवादातून खरंच किती क्वालिटेटिव्ह मिळणार आहे की तेच तेच जुनं गुऱ्हाळ आणि शिळ्या कढीला ऊत येणार आहे- पूर्वीचा काळ, लेखक, गाणी सारं किती छान होतं, आता कशी वाट लागली आहे वगैरे- याचा विचार करावासा वाटतो. .Psychology of boredom : कंटाळा ही क्रिएटिव्हिटीची जननी: स्क्रीनच्या हायपर वेगात हरवलेल्या पिढीला ‘नुसतं बसून राहण्याचा’ धडा.मी त्यांना म्हणालो, ‘मला डिटेल्स व्हॉट्सॲप करा. मी थोड्या वेळात कन्फर्म काय ते कळवतो.’वर्ष दोन हजार नंतरच्या काळाचा विचार करू लागताच, एका क्षणात पहिले मनात आलं- या फोनच्या निमित्ताने आपण जो विचार केला, तो दोन हजारोत्तरीच तर आहे... साठ किंवा अगदी ऐंशी-नव्वदच्या काळातील लेखकाने कदाचित तत्काळ होकार दिला असता. आपण ज्या काळात वाढलो, जगलो आणि मोठे झालो, त्या काळामुळे असा विचार (ओव्हरथिंकिंग?!) करू लागलो असू का?असेलही तसं, पण ट्रॅफिक, साहित्य-संस्थांच्या जुनाट व्हाइब्ज, एकुणातच साहित्य-कला यांचं समाजजीवनातलं महत्त्व कमी होत जाणं, अतिजास्त प्रमाणात दृश्यप्रतिमा आदळणं आणि डिजिटल मीडियामुळे आपली सगळी माहिती सगळ्यांना कळणं आणि त्यातून होणारं खोलवरचं मार्केटिंग या सगळ्याचा हा दोन हजारोत्तरी इफेक्ट असावा!मी जन्मलो १९९० च्या आसपास, पण वर्ष दोन हजारमध्ये मी १३ वर्षांचा होतो. जगाला समजून घेण्याच्या, त्याला प्रतिक्रिया देण्याच्या आणि त्यावर स्वार होण्याच्या वयात. जागतिकीकरण, उदारीकरण, खासगीकरण यांचे प्रत्यक्ष परिणामवर्ष दोन हजारनंतर ठळकपणे दिसू लागले. मला आठवतं, मी लहान असताना सायकलचे दोन-तीन ब्रँड्सच होते, अचानक विविध प्रकारच्या, मटेरिअलच्या सायकली बाजारात येऊन दाखल झाल्या. मी चवथी-पाचवीत असतानाची गोष्ट. वर्गातल्या एका मित्राचे वडील परदेशात होते. त्यामुळे त्याच्याकडे इम्पोर्टेड घड्याळं, वस्तू नेहमी असत. त्याचं आम्हाला अप्रूप वाटे, पण मग त्या किंवा तशा वस्तू, घड्याळं मुंबईतही मिळू लागली आणि ते अप्रूप संपलं. मित्राचं ‘प्रीव्हिलेज्ड’ स्थानही गेलं!नंतर ऑर्कुट आलं, मग फेसबुक, ट्विटर (आता एक्स), मग इन्स्टाग्राम आणि डेटिंग ॲप्स वगैरे वगैरे. जंत्रीच नुसती. म्हणजे वैयक्तिक कॉम्प्युटर क्रांती, मग इंटरनेट क्रांती, मग मोबाईल, त्यातच स्मार्ट फोन क्रांती आणि डेटा क्रांती अशा विविध क्रांतीच, एकामागोमाग एक रेल्वेगाडीच्या डब्यांसारख्या घडत गेल्या. आणि त्याही किती वर्षांत? अवघ्या गेल्या २५ वर्षांत! म्हणजे जे १०० वर्षांत घडायला हवं ते २५ वर्षांत घडलं. आणि आता एआय नामक जीनी बाटलीतून बाहेर पडला आहे..एक मात्र नक्की, हा एआय काहीच्या काही वेगळं प्रकरण असणार आहे. मध्यंतरी मी असंच त्याच्याशी दिवाळीबद्दल मराठीतून गप्पा मारल्या, तर त्याने फराळ, चकली वगैरेबद्दल इतकी चांगली उत्तरं दिली की थक्क झालो! अजून ते 'बाळ' आहे, पण जसं ते आणखी 'मोठं' होईल तेव्हा कसं असेल याचा विचार करून एकाच वेळी अचंबा आणि भीती मनात दाटते. कारण ते ज्या गतीने शिकतं आहे आणि वाढतं आहे आणि विकसित होतं आहे ते पाहता हे मूल चांगलंच हुशार म्हणजे इंटेलिजंट निपजणार हे दिसतंय. फक्त प्रश्न असा की इंटेलिजंट असणं म्हणजे शहाणं असणं नव्हे, शहाणीव ही हुशारी, भावनिकता आणि अनुभवजन्यता अशा अनेक गोष्टींच्या घुसळणीतून जन्माला येते. ती त्याच्याकडे असेल का? दोन हजारोत्तरी काळापुढचा हा कळीचा प्रश्न असेल का? कारण श्रीमंत आणि गरीब, आहे रे आणि नाही रे वर्ग यांसारख्या भेदांबरोबरच आता स्मार्टफोन असणारे आणि नसणारे, डेटा ॲक्सेस असणारे आणि नसणारे आणि एआयचा वापर करणारे आणि तो न करता येणारे किंवा एआय वापरणारे, आणि प्रो व्हर्जन्स वापरणारे अशी वेगळीच विषमता समाजात निर्माण होते आहे आणि होत जाणार आहे.कलांसह सर्व क्षेत्रांमध्ये एआय पुन्हा पुन्हा करायचं म्हणजे रिपिटेविव्ह काम करू लागला आहे. त्यामुळे चंद्र, मंद्र, दिठी, मिठी, सावळी, खळी, गजरा, मोगरा असे शब्द वापरून कविता पाडणाऱ्या कवड्यांना एआय हा पहिला धक्का देणार! कारण हे शब्द त्याला प्रॉम्प्टमध्ये दिले की तो उत्तम कविता लिहील. कुणी म्हणेल त्या कवितांमध्ये भावना नसतील. पण हा आशावाद फोलच म्हणायचा! तो जसजसा अधिक शिकेल, मोठा होईल तसतसं त्याला भावनांचा उत्तम आभास निर्माण करता येईल. असंही आत्ताचे सगळे प्रेमकवी थोडीच सर्व अनुभवून कविता लिहितात! तेही वर उल्लेखलेले 'कीवर्ड्स' तेवढे कवितेत ओततात आणि होते कविता! आणि हेच कथा-कादंबरीच्या बाबतीतही लागू होईल. रिपिटेटिव्ह काम एआय आपल्यापेक्षा जास्त चांगलं करेल! नीट प्रॉम्प्ट दिला की झालं.'प्राप्तकाल हा विशाल भूधर, सुंदर लेणी तयात खोदा' असं केशवसुत म्हणून गेलेत. प्राप्तकाल आणि भविष्यकाल विखंडित, अस्थिर आणि सतत कात टाकायला लावणारा असेल तर 'सुंदर लेणी' खोदायची कशी हा प्रश्न आपल्यासारख्या जैविक एंटिटीपुढे आ वासून उभा राहिलाय......मी व्हॉट्सॲप उघडून सेमिनारचे डिटेल्स चाळले आणि हे सर्व मुद्दे मांडायचे असं ठरवून होकार कळवून टाकला! 