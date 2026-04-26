Premium|Women’s Reservation Bill politics : महिला आरक्षणाची गाजराची पुंगी

‘नारी शक्ती वंदन’ची जाहिरातबाजी मोठी आहे, मात्र भाजपच्या कोणत्याही राज्य सरकारमध्ये महिलांचं स्थान किती, केंद्रात महिलांना किती मत्रिपदं आणि भाजपच्या निर्णयप्रक्रियेत महिला कुठं आहेत.... हे प्रश्न नारी वंदन आणि कृती यातील अंतर दाखवणारे आहेत. तृणमूल काँग्रेस वगळला तरी बाकी पक्षांतही महिलांना निर्णयप्रक्रियेत स्थान देताना स्थिती अशीच आहे. तेव्हा महिला आरक्षण ही सरकारसाठी गाजराची पुंगी होती... वाजली तर श्रेय घ्यायचं नाही वाजली तर प्रचारसंधी साधण्यासाठी मोडून खायची. विधेयकानंतरचा गाजावाजा पश्चिम बंगालमधील प्रचार तेच सांगतो. मूळ मुद्दा मतदारसंघ फेररचना खासदार संख्यावाढीचा आहे तो सरकार सोडेल ही शक्यता नाही.लोकसभेत महिला आरक्षण पराभूत झालं हे वास्तव नाही आणि सरकारचं घटनादुरुस्ती विधेयक विरोधकांच्या एकजुटीमुळे नामंजूर झाले म्हणजे विरोधकांनी महिलांच्या आरक्षणात खोडा घातला, असे कथन हे राजकारण आहे. महिलांना आरक्षण देणारी घटनादुरुस्ती २०२३ मध्येच जवळपास सर्वसंमतीने झाली आहे. आता सरकारला जे काही करायचं होतं त्याचा अर्थ महिला आरक्षणाच्या आडून, ‘नारी शक्ती वंदना’च्या नावानं देशातील लोकसभेच्या जागा वाढवायच्या आणि मतदारसंघाची फेररचना प्रत्यक्षात आणायची होती, त्यातून पुढच्या बऱ्याच काळातील सत्ताधाऱ्यांच्या राजकीय गणिताची बेगमी झाली असती. नारी शक्तीला वंदन करायचं तर २०२३ चं विधेयक किरकोळ दुरुस्तीसह लागू करून विद्यमान लोकसभेत ३३ टक्के आरक्षण देता आलं असतं, तर त्याला विरोधक तयार होते. तेव्हा महिला आरक्षणाची घटनादुरुस्ती कायम आहे. संसदेत पराभूत झाली आहे ती अर्वाचीन चाणक्याची रणनीती... त्यात गृहीत धरलेले, आपण सगळ्या विरोधकांना सहज मागे फरफटत आणू हे गृहीतक. संसदेतील नरेंद्र मोदी सरकारच्या विधेयकावरील पहिल्याच पराभवानंतर भाजपची चिडचिड स्वाभाविक आहे आणि विरोधकांचा आनंदही स्पष्ट दिसतो आहे. .केंद्र सरकारला झटकासरकारचं घटनादुरुस्ती विधेयक नामंजूर होणं हा केंद्र सरकारला मोठा झटका आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला घटनादुरुस्तीवर पहिल्यांदाच पराभव पाहावा लागला. घटनादुरुस्ती मंजूर होण्यासाठी संसदेत एकूण सदस्यांच्या निम्म्याहून अधिक सदस्यांचा पाठिंबा गरजेचा असतो, तसाच उपस्थित सदस्यातील दोनतृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक असतो. यातील दुसऱ्या निकषावर विधेयक कोसळले. ३७० कलम व्यवहारात रद्द करण्यापासून ते नागरिकत्व सुधारणा विधेयकापर्यंतचे घटनेतील बदल लीलया करून घेतलेल्या सरकारला या वेळी विरोधक अधिक भक्कमपणे उभे आहेत, ते विधेयक पराभूत झालं तर विरोधकानं महिलांविरोधी ठरावाच्या भाजपच्या नॅरेटिव्हलाही घाबरत नाहीत आणि त्याविरोधात सरकारच्याच त्रुटी ताकदीनं दाखवू शकतात याचे दर्शन घडलं. तेही भाजपच्या यांच्या सत्ताकाळात अपवादात्मक दृश्य आहे. महिलांना लोकसभेत ३३ टक्के आरक्षणाची चर्चा अनेक दशकं सुरू आहे मात्र प्रत्यक्षात हे माप पदरात पडणार नाही याचीही चतुराईनं खबरदारी घेतली जाते आहे. आता आरक्षण दिले पाहिजे यावर सगळ्यांची सहमती आहे मात्र सरकारने महिलांच्या आरक्षणासोबत लोकसभा मतदारसंघाची फेररचना जोडली आणि त्याला तमाम विरोधकांनी आक्षेप घेतला. महिला आरक्षणाच्या विषयात परिसीमन किंवा मतदारसंघ फेररचनेचा मुद्दा आणायची गरज नव्हती. सरकारला महिला आरक्षणाला विरोध करणं कठीण आहे यासाठी विरोधक खळखळ करून का होईना मागं येतीलच आणि तसं झालं तर आरक्षण लागू केल्याचं श्रेय घ्यायचं आणि त्याचा जमेल तितका लाभ पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडूच्या निवडणुकीत घ्यायचा ही रणनीती होती. विधेयक फेटाळलं तर विरोधी पक्ष महिला आरक्षणात अडथळे आणतात असा प्रचार करायला भाजप मोकळा... असा दुहेरी डाव भाजपनं टाकला होता, मात्र विरोधकांना या जाळ्यात न अडकता लोकसभेची सदस्यसंख्या न वाढवता महिलांना आरक्षण द्या, आम्ही पाठिंबा देऊ. मतदारसंघ फेररचनेचे स्वतंत्रपणे पाहू... असा पवित्रा घेत सरकारच्या सापळ्यातून वाट काढायचा प्रयत्न केला. यातून महिला आरक्षण आणखी लांबणीवर गेलं हा एक परिणाम, पण तितकाच महत्त्वाचा परिणाम या निमित्तानं पुन्हा एकदा भारतातील दक्षिणेकडील राज्यं आणि उत्तर भारत ही राजकीय विभागणी अधिक स्पष्ट झाली. उत्तर अन्याय करत असल्याच्या भावनेला दक्षिण भारतात बळ मिळणं हे भारतीय संघराज्यासाठी चांगलं लक्षण नाही..Premium|Operation Sindoor 2025 : ऑपरेशन सिंदूर माध्यमे आणि माहितीची लढाई .कारकिर्दीतील सर्वांत मोठा विनोदसरकारने महिला आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती विधेयकासोबतच परिसीमन विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश सुधारणा विधेयक संसदेत आणलं. त्यासाठी संसदेचे खास अधिवेशन बोलावलं, हे सारं ज्या घाईनं उरकायचा प्रयत्न झाला आणि त्यासाठी ‘नारी शक्ती वंदना’ची प्रचंड जाहिरातबाजी झाली... त्यातून सरकराच्या हेतूविषयी आक्षेप घेतले जाऊ लागले. महिला आरक्षण असो की देशातील लोकसभा मतदारसंघांची फेररचना असो... हे संवेदनशील मुद्दे आहेत तिथं व्यापक चर्चा देवाण-घेवाण करण्यासाठी हम करे सो वृत्तीनं चाललेला व्यवहार या वेळी विरोधकांनी एकजुटीनं हाणून पाडला. यात अनेक प्रश्न उभे राहिले. एकतर इतक्या तातडीनं हे विधेयक आणायची काय गरज होती. खास करून पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडू या दोन राज्यांत मतदान तोंडावर असताना राजकारणात एक व्यापक बदल घडवून आणणारी घटनादुरुस्ती करण्याचं कारण काय. २०२९च्या लोकसभा निवडणुकीत महिला आरक्षण लागू करायचं हाच जर सरकारचा हेतू असेल तर तो दोन राज्यांतील मतदान संपल्यानंतरही अधिवेशन घेऊन साध्य होऊ शकला असता. सरकारनं अधिवेशनाच्या टायमिंगपासूनच राजकारण सुरू केलं आणि नंतर विरोधकांनी राजकारण आणू नये म्हणणं हा कांगावा बनला. इतकी घाई करण्याचं उघड कारण विधेयक मंजूर झालं तर पश्चिम बंगालमध्ये महिला मतदारांना आपणच न्याय दिला, हे दाखवून प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करता येईल ते पडलं तर आम्हाला तर आरक्षण द्यायचं होतं... विरोधक आडवे पडले म्हणून प्रचार करता येईल, हा हिशेब होता. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या मागं मोठ्या प्रमाणात महिलांची मतपेढी उभी आहे. त्या सत्तेत आहेत, साहजिकच महिलांना थेट लाभ देणाऱ्या योजनांचा भाजपशासित राज्यात भाजपनं फायदा घेतला तसा त्या आपल्या राज्यात घेणार हे उघड आहे. पश्चिम बंगालमध्ये शक्य ते सारे काही केल्यानंतर महिला आरक्षणातून आणखी एक प्रयत्न करणं हा यातील हेतू लपणारा नव्हता. यानंतरही पंतप्रधान संसदेत विधेयक मंजूर झालं तर त्याचं श्रेय विरोधकांना देऊ... मला श्रेयच नको असं सांगत होते, हा त्यांच्या कारकिर्दीतील सर्वांत मोठा विनोद..लोकसंख्या वाढीचा मुद्दामहिला आरक्षण विधेयक बारगळलंच, पण बाकी दोन्ही विधेयकं मागे घ्यायची नामुष्की सरकारवर आली. त्यातील परिसीमन विधेयक सर्वाधिक वादग्रस्त बनलं. सध्या लोकसभेत ५४३ जागा आहेत. ही संख्या १९७१ च्या जनगणनेवर ठरली होती. त्यानंतर देशात वाढलेली लोकसंख्या आणि लोकसंख्या वाढीचं निरनिराळं प्रमाण यातून जागा वाजवल्या पाहिजेत, हा मूळ युक्तिवाद. त्यातून लोकसभेत ८५० जागा असतील, त्यात ३५ जागा केंद्रशासित प्रदेशांतून निवडल्या जातील, ८१५ जागा राज्यातून निवडल्या जातील, असा बदल या विधेयकात प्रस्तावित केला होता. यापूर्वी १९५२, १९६३ आणि १९७३ अशा तीन वेळेस लोकसभेतली जागांची संख्या लोकसंख्येनुसार ठरवली होती. १९७४ मध्ये इंदिरा गांधी सरकाराच्या काळात जागांची संख्या ५४५ हीच पुढील २५ वर्षे कायम ठेवण्याचा निर्णय झाला. २००१ मध्ये वाजपेयी सरकारच्या काळात पुन्हा २५ वर्षे जागांची संख्या गोठवण्याचा निर्णय झाला. तेव्हा कायदामंत्री अरुण जेटली यांनी दक्षिणेतील राज्यांनी आरोग्य, शिक्षण, लोकसंख्या या आघाडीवर चांगली कामगिरी केली असल्यानं मतदारसंघ फेररचनेत लोकसंख्या कमी झाल्याचा परिणाम म्हणून त्या राज्याच्या जागा कमी होतील आणि उत्तरेतील लोकसंख्या वाढलेल्या राज्याचा जागा वाढतील हाच तर्क संख्या गोठवण्यासाठी दिला होता. २०२६ पर्यंत लोकसंख्या वाढ देशभर स्थिरावेल तेव्हा यात बदल करावा हा आशावाद तेव्हा होता २५ वर्षांनी दक्षिणेतील राज्यातील लोकसंख्या वाढीचा वेगच घटला नाही तर एकूण लोकसंख्याही घटत जाईल, अशी स्थिती आली आहे. उत्तरेत मात्र अजूनही लोकसंख्या वाढत राहिल्याने अशा वेळेस २१च्या जनगणनेवर आधारित फेररचना झाली, तर उत्तरेच्या जागा लक्षणीय वाढतील. दक्षिणेचा लोकसभेतील आवाज कमी होईल ही भीती त्या राज्यात आहे.उत्तर विरुद्ध दक्षिणमहिला आरक्षण परिसीमनाशी जोडल्याचा एक परिणाम असा दक्षिणेतील तमिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा कर्नाटक या राज्यात नवी अस्वस्थता तयार करणारा आहे. दक्षिणेत आपली भाषा, संस्कृती यावर आघात होतो, अशा प्रकारची भावना नवी नाही. प्रादेशिक अस्मिता टोकदार असलेला हा भाग आहे. भाषा, संस्कृतीचं वैविध्य मान्य करून देश उभारणीची भूमिका प्रजासत्ताकाच्या सुरुवातीच्या काळात ठोसपणे घेतली गेली होती. मागची ५० वर्षे लोकसभेतील जागांची संख्या गोठवली त्याचसाठी होती. त्यातून ताण निवळण्याचा प्रयत्न होत राहिला.अलीकडं हिंदी सक्तीसारखे मुद्दे असतील किंवा दक्षिणेतील राज्याचं उत्पन्न आणि त्याचा देशाच्या करातील वाटा अधिक असूनही त्यांना परतावा तुलनेत कमी मिळतो यावरून अस्वस्थता असते. त्यात भाषेचा वाद आणि आता मतदारसंघ फेररचनेतून देशाच्या राजकीय अवकाशात आपल्याला मागं टाकलं जात असल्याची भावना तयार होणं हे चांगलं लक्षण नाही. उत्तर विरुद्ध दक्षिण, हिंदी विरुद्ध दक्षिणी भाषा आणि विकसित भाग आणि अविकसित भाग या द्वंद्वात नवी भर पडू नये असाच प्रयत्न मतदारसंघांची फेररचना किंवा जागा वाढवताना व्हायला हवा. त्यासाठी चर्चा, देवाणघेवाण हा मार्ग असतो, सरकारनं यातील काहीच न करता अचानक विधेयकं आणल्यानं त्याचं व्हायचं ते झालं..गुंतागुंतीच्या लढाईची सुरुवातमहिलांना लगेच आरक्षण दिल पाहिजे असं दाखवत असलेल्या भाजपनं २०२३ मध्ये महिला आरक्षणासाठी घटना दुरुस्ती करताना ते २०३४ पर्यंत अंमलात येणार नाही अशा पुढची जनगणना आणि डिलिमिटेशनची अटी घातल्या होत्या. तेव्हा विरोधी पक्षांनी तातडीनं २०१४ च्या निवडणुकीतच आरक्षण लागू करण्याची मागणी केली होती. तेव्हा नारी वंदनेची आठवण नव्हती काय. इतकंच काय त्या घटना दुरुस्तीचं प्रसिद्धीकरण करायचंही सरकार विसरलं होतं ती आठवण काॅंग्रेसच्या काँग्रेसच्या मनीष तिवारी यांनी दिल्यानंतर घाईनं नवं विधेयक मांडण्याआधी प्रसिद्धीकरण केलं. महिला आरक्षणावर इतकी उदासीनता असलेलं सरकार आणि भाजप आता ते रोखलं म्हणून देशभर आंदोलनं करताहेत. नारी शक्ती वंदनाची जाहिरातबाजी मोठी आहे मात्र भाजपच्या कोणत्याही राज्य सरकारमध्ये महिलांचं स्थान किती, केंद्रात महिलांना किती मत्रिपदं, आणि भाजपच्या निर्णयप्रक्रियेत महिला कुठं आहेत हे प्रश्न नारी वंदना आणि कृती यातील अंतर दाखवणारे आहेत. तृणमूल काँग्रेस वगळला तरी बाकी पक्षातही महिलांना निर्णय प्रक्रियेत स्थान देताना स्थिती अशीच आहे.तेव्हा महिला आरक्षण ही सरकारसाठी गाजराची पुंगी होती वाजली तर श्रेय घ्यायचं नाही वाजली तर प्रचारसंधी साधण्यासाठी मोडून खायची. विधेयकानंतरचा गाजावाजा पश्चिम बंगालमधील प्रचार तेच सांगतो. मूळ मुद्दा मतदारसंघ फेररचना खासदार संख्यावाढीचा आहे तो सरकार सोडेल ही शक्यता नाही. त्यात महिला आरक्षणातही ओबीसी आणि अन्य आरक्षणं लागू करावीत हा देशाच्या राजकारणात मोठंच वळण आणण्याचीक्षमता असलेला मुद्दा आहे. बारगळलेली घटनादुरुस्ती एका गुंतागुंतीच्या राजकीय लढाईची ही सुरुवात आहे.. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.