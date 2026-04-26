Premium|Women Reservation Bill : सरकारने संसदेची प्रतिष्ठा कमी केलीय का?

Indian Parliamentary Democracy : संसदेने १३१ वे घटनादुरुस्ती विधेयक फेटाळल्यानंतर पंतप्रधानांच्या राजकीय संबोधनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून, संसदीय स्वायत्तता आणि चर्चेविना मंजूर होणाऱ्या विधेयकांमुळे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवर गदा येत असल्याची चिंता राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे.
सप्तरंग टीम
प्रियदर्शन

लोकसभेत १३१ वे राज्यघटनेतील दुरुस्तीचे विधेयक फेटाळले गेल्यानंतर पंतप्रधानांनी दूरदर्शनवर राष्ट्राला संबोधित केले. पण हे संबोधन पूर्णपणे राजकीय भाषणासारखे होते, ज्यात पंतप्रधानांनी महिलांच्या ३३ टक्के आरक्षणाच्या मार्गात अडथळा आणण्यासाठी काँग्रेसला जबाबदार ठरवले. मग या भाषणातून पंतप्रधानांनी स्वतःची आणि संसदेचीही प्रतिष्ठा कमी केली नाही का?

तटस्थपणे पाहिले तर सरकारने मांडलेले विधेयक काँग्रेसने फेटाळले नाही, तर या देशाच्या संसदेने फेटाळले. संसद सर्वोच्च आहे आणि कोणताही कायदा करण्यासाठी सरकारला तिची मंजुरी आवश्यक असते. संसदेने या दुरुस्तीला मंजुरी दिली नाही. पंतप्रधान आणि त्यांच्या सरकारने हा निर्णय नम्रतेने स्वीकारायला हवा होता. पण सरकार नाराज झाले की संसदेने त्यांची गोष्ट का मानली नाही. पंतप्रधान लोकांमध्ये जाऊन निवडणुकीच्या शैलीत सांगू लागले की महिला आपला अपमान विसरत नाहीत आणि त्या काँग्रेसला धडा शिकवतील. पंतप्रधान याचा अर्थ असा लावू इच्छित होते का, की महिला संसदेलाच धडा शिकवतील? कारण असहमती संसदेने व्यक्त केली होती, काँग्रेस फक्त तिचा एक भाग होती.

