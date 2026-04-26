Premium|Women Reservation Bill : सरकारने संसदेची प्रतिष्ठा कमी केलीय का?

प्रियदर्शनलोकसभेत १३१ वे राज्यघटनेतील दुरुस्तीचे विधेयक फेटाळले गेल्यानंतर पंतप्रधानांनी दूरदर्शनवर राष्ट्राला संबोधित केले. पण हे संबोधन पूर्णपणे राजकीय भाषणासारखे होते, ज्यात पंतप्रधानांनी महिलांच्या ३३ टक्के आरक्षणाच्या मार्गात अडथळा आणण्यासाठी काँग्रेसला जबाबदार ठरवले. मग या भाषणातून पंतप्रधानांनी स्वतःची आणि संसदेचीही प्रतिष्ठा कमी केली नाही का?तटस्थपणे पाहिले तर सरकारने मांडलेले विधेयक काँग्रेसने फेटाळले नाही, तर या देशाच्या संसदेने फेटाळले. संसद सर्वोच्च आहे आणि कोणताही कायदा करण्यासाठी सरकारला तिची मंजुरी आवश्यक असते. संसदेने या दुरुस्तीला मंजुरी दिली नाही. पंतप्रधान आणि त्यांच्या सरकारने हा निर्णय नम्रतेने स्वीकारायला हवा होता. पण सरकार नाराज झाले की संसदेने त्यांची गोष्ट का मानली नाही. पंतप्रधान लोकांमध्ये जाऊन निवडणुकीच्या शैलीत सांगू लागले की महिला आपला अपमान विसरत नाहीत आणि त्या काँग्रेसला धडा शिकवतील. पंतप्रधान याचा अर्थ असा लावू इच्छित होते का, की महिला संसदेलाच धडा शिकवतील? कारण असहमती संसदेने व्यक्त केली होती, काँग्रेस फक्त तिचा एक भाग होती..यातून एक चिंताजनक विचार पुढे येतो. आपली संसदीय व्यवस्था हळूहळू सरकारकडून हस्तगत केली जात आहे का? सरकारे आपली इच्छा संसदेवर लादत आहेत का? संसदेत महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा न होता ती थेट मंजूर केली जातात. संसदेत मांडता येणारे मुद्दे सरकार टाळत राहते. १३१व्या दुरुस्ती विधेयकापूर्वी अर्थसंकल्पी अधिवेशनातच सरकारने ट्रान्सजेंडर दुरुस्ती विधेयक मंजूर केले - जरी विरोधकांना या महत्त्वाच्या विधेयकावर अधिक सखोल चर्चेची गरज वाटत होती आणि ते संसद समितीकडे पाठवण्याची मागणी करत होते. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर विविध मानवाधिकार संघटनांनी चिंता व्यक्त केली आहे. कारण या कायद्यानुसार ट्रान्सजेंडर व्यक्तींची ओळख त्यांच्या स्वतःच्या निवेदनावर आधारित न राहता, वैद्यकीय मंडळाच्या शिफारशीवर ठरणार आहे. वैयक्तिक ओळख आणि गोपनीयतेचे हे उघड उल्लंघन असूनही यावर संसदेत आवश्यक तेवढी चर्चा झाली नाही.हेही दिसते, की लोकसभाध्यक्ष किंवा राज्यसभेचे उपसभापती अनेकदा सरकारच्या प्रतिनिधीप्रमाणे वागतात. ते नियम आणि प्रक्रियेचे मुद्दे विरोधकांसाठी उपस्थित करतात, सरकारसाठी नाही. अर्थसंकल्पी अधिवेशनात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान याचे उदाहरण दिसले. राहुल गांधी जेव्हा माजी लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांच्या पुस्तकाच्या आधारे सरकारला प्रश्न विचारू इच्छित होते, तेव्हा त्यांना थांबवण्यात आले. आधी सांगितले गेले की पुस्तक प्रकाशित झालेले नाही, नंतर सांगितले गेले की त्याची प्रत आधी सभागृहात सादर करावी लागेल. नंतर सांगितले गेले, की चर्चा राष्ट्रपतींच्या भाषणापुरती मर्यादित ठेवावी. परिणामी, राहुल गांधी बोलू शकले नाहीत..पण पंतप्रधान जेव्हा उत्तर देण्यासाठी उभे राहिले, तेव्हा त्यांनी किमान पंधरा मिनिटे जेएनयूच्या काही अज्ञात विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या घोषणांवर खर्च केली - 'मोदी तेरी क़ब्र बनेगी'. हे घोषवाक्य निश्चितच योग्य नव्हते, पण हे विद्यार्थी कोणत्याही पक्षाशी संबंधित नव्हते आणि कोणाचाही त्यांना पाठिंबा नव्हता. राष्ट्रपतींच्या भाषणात त्यांचा उल्लेखही नव्हता, तरी लोकसभाध्यक्षांनी पंतप्रधानांना त्यांच्या भाषणाला मूळ विषयावर केंद्रित करण्याची आठवण करून दिली नाही.१३१व्या दुरुस्ती विधेयकाबाबत लोकसभाध्यक्षांनी आनंदी व्हायला हवे होते की किमान संसदेची ताकद आणि सर्वोच्चता स्पष्ट झाली. त्यांनी सरकारला विचारायला हवे होते की लोकसभेने नाकारलेल्या विधेयकाचा मुद्दा राष्ट्रीय संबोधनात का उपस्थित केला जात आहे ? लोकसभेच्या निर्णयाबद्दल त्यांना आदर नाही का?.दुर्दैवाने, पंतप्रधानांचे भाषण केवळ या अनादराचेच नव्हे तर असत्याचेही प्रतीक होते. लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक फेटाळले गेले नव्हते. ते २०२३ मध्येच मंजूर झाले होते आणि त्याची अधिसूचनाही जारी झाली होती. जे विधेयक फेटाळले गेले, त्याच्या नावात महिला आरक्षणाचा उल्लेखही नव्हता. म्हणजेच पंतप्रधानांनी आधी लोकसभेला दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आणि ते शक्य न झाल्यावर देशालाच दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. ही आपल्या लोकशाहीसाठी चिंतेची वेळ आहे. योगायोगाने हे तेच दिवस आहेत जेव्हा आपल्या घटनात्मक संस्थांची विश्वासार्हता धोक्यात आहे. बिहारपासून बंगालपर्यंत मतदार यादीच्या विशेष सखोल तपासणीवर ठाम असलेला निवडणूक आयोग विरोधकांच्या निशाण्यावर आहे. विरोधकांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिली, ज्यावर शंभराहून अधिक खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या असूनही ते स्वीकारले गेले नाही. ही परिस्थिती तेव्हा आहे जेव्हा बंगालमध्ये २७ लाख नागरिकांचे मतदानाचे अधिकार काढून घेतले गेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाकडून सर्वांना अपेक्षा आहे, पण मतदानाचा पहिला टप्पा पार पडला आहे. अशा वेळी नागरिकांची वाढती निराशा आणि संसदेप्रती सरकारचा अनादर हे चांगले संकेत नाहीत..