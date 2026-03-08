The Roses Movie Review : प्रेमाच्या गुलाबाबरोबर काट्याची नर्मविनोदी कथा

सुहास किर्लोस्कर - suhass.kirloskar@gmail.comप्रेम म्हणजे प्रेम म्हणजे प्रेम असतं, तुमचं आणि आमचं सेम असतं... खरंच असं असतं का? प्रत्येकाची प्रेमकथा वेगळी असते, प्रेमकथा यशस्वी होण्यासाठी केलेला संघर्ष वेगळा असतो. त्याची परिणती म्हणून विवाह झालाच तर त्यानंतरची कथा अतिशय रोमांचकारक असते. खरा सिनेमा तर लग्नानंतर सुरू होतो, जो रोमँटिक कमी आणि कधी कॉमेडी तर कधी सस्पेन्स थ्रिलर होतो. दोघांनी एकमेकांवर कुरघोड्या करायला सुरुवात केली तर त्याचे रूपांतर सवाल-जवाब करता करता नाट्यमय होते. आजचा दिवस कसा गेला, यापेक्षा आज जो डाव टाकला गेला, त्याचा प्रतिवाद कसा करायचा, ‘ती अशी बोलली तर त्यावर उत्तर काय द्यायचे’ अशा पद्धतीचे नियोजन सुरू होते आणि संसाराचे रूपांतर बुद्धिबळामध्ये होते. अशाच स्वरूपाची कादंबरी वॉरेन अडलर यांनी लिहिली,‘द वॉर ऑफ द रोजेस.’‘जोनाथन रोज’ एक यशस्वी वकील आहे आणि त्याची पत्नी ‘बार्बरा रोज’ हिला एक यशस्वी उद्योजक बनण्याची आस आहे. दोन मुलांचे आई-बाप असणाऱ्या ‘रोज’ पती-पत्नीचा संसार सुख-दुःखाचा आहे, ज्यामध्ये प्रेम आहे, भांडणे आहेत, रुसवे-फुगवे आहेत. एक दिवस भांडण विकोपाला जाते आणि बार्बरा घटस्फोटाची मागणी करते. दोघांनी मिळून बांधलेल्या घराची संकल्पना बार्बराची होती आणि त्यामध्ये पैसा ओतला होता जोनाथनने. बार्बरा घटस्फोट मागताना घर तिच्या नावावर करण्याची मागणी करते आणि इथेच प्रकरण विकोपाला जाते. एकमेकांवर कुरघोड्या करण्यामध्ये वकील हातभार लावतात, घराचा ताबा हातातून सुटू नये, या कारणास्तव त्याच घरात एकत्र राहून आज भांडता भांडता उद्याच्या बुद्धिबळ चालींचे नियोजन करतात..अशा या उपहासात्मक विनोदी कादंबरीवर आधारित ‘द रोजेस’ हा चित्रपट ऑगस्ट २०२५ मध्ये रिलीज झाला आणि आता ‘जिओ हॉटस्टार’वर उपलब्ध झाला आहे. टोनी मॅकनमारा यांनी कादंबरीवर पटकथा लिहिताना आताच्या काळानुसार काही बदल केले आहेत. नायक थिओ यशस्वी आर्किटेक्ट आहे आणि नायिका आयव्ही उत्तम शेफ आहे. एका जोरदार वादळामध्ये थिओचा एका इमारतीचा प्रोजेक्ट कोसळतो; परंतु त्याच वेळी आयव्ही रोझच्या हॉटेलमध्ये गर्दी होते. उद्भवलेल्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी पत्नी आर्थिक जबाबदारी घेते आणि तिचा नवरा, ज्याची नोकरी नुकतीच गेली आहे, तो मुलांचा सांभाळ करतो. आयव्हीच्या हॉटेलची उत्तरोत्तर भरभराट होत राहते, ज्यामुळे ती मुलांच्या संगोपनामध्ये लक्ष घालू शकत नाही; परंतु तिला वाटत राहते, की तिचा नवरा मुलांना विविध खेळांमध्ये गुंतवून त्यांचे बालपण हिरावून घेत आहे. एकामधून एक उडणारे खटके, त्याची परिणती घटस्फोटामध्ये आणि आयव्हीच्या उत्पन्नामधून बांधलेल्या घराचा ताबा घेण्याची तिची मनीषा हे एकूणच चित्रपटामध्ये बघण्यासारखे आहे.डार्क कॉमेडी प्रकारातला हा चित्रपट उपहासात्मक विनोदाचे उत्तम उदाहरण आहे. आयव्ही आणि थिओ दोघेही मूळचे ब्रिटिश आहेत; परंतु आता त्यांचे वास्तव्य अमेरिकेत आहे. त्यामुळे त्या दोघांमधील ब्रिटिश ह्युमर आवर्जून बघावा, असा आहे. ब्रिटिश ह्युमरमध्ये विनोदी वाक्य- पंच अत्यंत निर्विकार चेहऱ्याने, शारीरिक हालचालीशिवाय बोलले जाते. ब्रिटिश ह्युमरमध्ये काय बोलले गेले, यापेक्षा न बोलता अर्धवट सोडलेल्या वाक्याचा अर्थ अधिक विनोदी असतो ज्याला प्रतिसाद देताना मंद स्मित अपेक्षित असते. ब्रिटिशांचे भाषाप्रभुत्व वादातीत आहे, त्यामुळे त्यांच्या संभाषणामध्ये विडंबनात्मक विनोद जागोजागी आढळून येतात. म्हणूनच ‘द रोजेस’ चित्रपटातील संभाषण सबटायटल्ससह ऐकल्यास त्यामधील नवरा-बायकोचे एकमेकाला मारलेले टोमणे लक्षात येतात. ‘डेथ अट फ्युनरल’, ‘जॉनी इंग्लिश’, ‘इन ब्रजेस’ असे चित्रपट ब्रिटिश ह्युमर समजून घेण्यासाठी आवर्जून बघावेत, असे आहेत..Premium|Juror No.2 Movie Review : उत्तम दिग्दर्शकाचे सूचक भाष्य.‘द रोझेस’ चित्रपटाच्या सुरुवातीला मानसशास्त्रीय समुपदेशक (कौन्सेलर) रोझ पती-पत्नी या दोघांना एक प्रश्न विचारते, ‘‘तुम्हाला एकमेकांबद्दल काय आवडते, त्याबद्दल सांगा.’’ यावर पती थिओ सांगतो, ‘‘एका लांडग्याबरोबर राहण्याऐवजी मला हिच्याबरोबर राहायला आवडेल. हिच्या डोक्याचा आकार मला आनंददायी वाटतो. हिचा थट्टेखोरपणा मला फार आवडतो.’’ याला उत्तर देताना पत्नी आयव्ही म्हणते, ‘‘याच्या हसण्याचा आवाज आजारी कुत्र्याच्या विव्हळण्यासारखा येतो आणि मला कौतुक वाटते, की तो अतिशय वाईट असा बाप आहे आणि विशेष म्हणजे तो विलक्षण बोअरिंग आहे.’’ दोघांनी हसता हसता एकमेकाला काढलेले भीषण चिमटे ऐकून मानसशास्त्रीय समुपदेशक अवाक् होते आणि म्हणते, ‘‘हे कौतुक होते? खरे तर तुम्ही एकमेकांची माफी न मागता त्यावर अत्यंत गंभीर चेहऱ्याने टीका करत आहात. फारच विखार आहे तुम्हा दोघांच्या बोलण्यात.’’ यावर थिओ म्हणतो, ‘‘याला इंग्लंडमध्ये आम्ही repartee (समयसूचकतेने चतुर जवाब देण्याचे कौशल्य) म्हणतो!’’ या संवादाला ब्रिटिश ह्युमर म्हणतात. याचाच आणखी एक नमुना - थिओ त्याच्या ऑफिसच्या मिटिंगमध्ये सहभागी झालेला असताना त्याचा बॉस एका बिल्डिंगचा प्लान दाखवतो. इतर सर्व सहकारी तोंडभरून कौतुक करतात, त्या वेळी थिओ म्हणतो, ‘‘आपण या बिल्डिंगमध्ये गार्डन बाल्कनी काढून टाकल्यामुळे या ७०० सुंदर खोक्यांत जे लोक राहणार आहेत, त्यांना ताजी हवा मिळू शकणार नाही, याची काळजी आपण घेतली आहे, ते बघून मी अचंबित झालो आहे.’’‘द रोजेस’ चित्रपट ओलिव्हिया कोलमन आणि बेनेडिक्ट कंबरबॅच यांच्या सशक्त अभिनयामुळे दर्जेदार झाला आहे. ओलिव्हियाने चित्रपटाच्या सुरुवातीला गृहकृत्यदक्ष गृहिणी आणि त्यानंतर स्वतःचा मार्ग सापडलेली ‘शेफ’ तितक्याच कौशल्याने साकारली आहे. ‘द क्राउन’ वेबसीरिजमधील राणी, ‘द फादर’ चित्रपटातील म्हाताऱ्या वडिलांची काळजी घेणारी कन्या, ‘द लॉस्ट डॉटर’ चित्रपटात पर्यटनामधून स्वतःचा शोध घेणारी नायिका अशा गंभीर भूमिका प्रभावीपणे साकारल्या आहेत. तिच्या अभिनयाचा हा वेगळा आविष्कार एका समर्थ कलाकाराचे दर्शन घडवतो. ‘इमिटेशन गेम’, ‘ट्वेल्व्ह इयर्स ऑफ स्लेव्ह’, ‘डंकर्क’मधील बेनेडिक्ट कसा विसरता येईल? बेनेडिक्टने एक उद्ध्वस्त झालेला आर्किटेक्ट, ध्यास घेतलेला पालक आणि प्रतिवाद करणारा नवरा असे अनेक रंग या भूमिकेमध्ये दाखवले आहेत..दिग्दर्शक जय रोच ‘ट्रम्बो’ चित्रपटासाठी प्रसिद्ध आहे. रोमन हॉलिडे चित्रपटाच्या ‘घोस्ट रायटर’ची व्यथा ‘ट्रम्बो’ या बायोपिकमध्ये दाखवली आहे. त्यानंतर ‘जय रोच’ने वेगळ्या धाटणीचा चित्रपट दिग्दर्शित करताना चित्रपटाच्या प्रकारानुसार दिग्दर्शन शैली बदलली आहे, हे विशेष. अन्यथा भारतामध्ये एका प्रकारचा चित्रपट यशस्वी झाल्यानंतर दिग्दर्शक अनवट वाटेवरून चालण्याचे धाडस करू पाहत नाहीत.याच कादंबरीवर आधारित डॅनी डीव्हिटो दिग्दर्शित ‘द वॉर ऑफ रोझेस’ हा कॉमेडी थ्रिलर चित्रपट १९८९मध्ये रिलीज झाला होता, ज्यामध्ये मायकेल डग्लस आणि कथलीन टर्नर यांनी उत्तम भूमिका वठवल्या होत्या. हा चित्रपट डॅनी डीव्हिटो याने साकारलेल्या वकिलाच्या निवेदनामधून कथा दाखवली जाते. या चित्रपटामध्ये डार्क कॉमेडीची मात्रा अधिक प्रमाणात आहे आणि काही प्रसंगात तो अमेरिकन फार्सिकल विनोदी ढंगाने सादर केला आहे. या चित्रपटामध्ये नायिकेचे करिअर आणि मुलांच्या संगोपनातील बारकावे दाखवण्याला बगल दिली आहे. मायकेल डग्लसने साकारलेली विनोदी ढंगाची भूमिका बघण्यासारखी असली तरीही आजच्या काळात शारीरिक विनोदापेक्षा २०२५ मध्ये ‘द रोजेस’मधील ब्रिटिश ह्युमर आणि त्यामधील मार्मिक तरलता अधिक भावते. ‘द रोजेस’मधील काही ब्रिटिश इंग्रजीमधील टोमण्यांचा गर्भितार्थ दुसऱ्या वेळेस हा चित्रपट बघताना समजेल, तो युरेका क्षण असेल.पती-पत्नीच्या नात्यामधील गुंत्याबद्दल नर्मविनोदी शैलीत चिमटे काढणारा ‘द रोजेस’ उभयतांनी बघावा; पण चित्रपट बघितल्यानंतर वाद घालू नये, हे निर्विवाद!(लेखक संगीत आणि चित्रपटाचे अभ्यासक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.