Marathi Literature Fiction : "निसर्ग काही भव्य रचण्यात वा मोडण्यात मग्न आहे..." मानवी अस्तित्वाचा वेध घेणारा एक अस्वस्थ संवाद

गिरीश कुलकर्णी - writetogpk@gmail.com‘‘सहज डाव्या हाताने गेलं असता नदीकाठाने जाता येतं. उजवीकडे मात्र डोंगर रस्ता लागतो. मी दोन्हीकडूनही पुढे गेलो नाही कधी. या अशा वादळी वाऱ्यात तर साधा अंगणातही कधी थांबलो नाही. तू जेव्हा पलीकडे जाऊ, येतोस का? म्हणालास तेव्हा मनातही वादळ उठले. माझ्यासारख्या शिवही न ओलांडलेल्या अननुभवी तोंडाळ माणसाची सोबत तू अशा अनोळखी प्रवासात का अपेक्षावी या प्रश्नाचे ते आवर्त होते. मग मी अगदीच नवखेपणा दिसू नये म्हणून गावात थोडी विचारणा केली. बऱ्याच जणांना ‘आत्ता पलीकडे जायचंच कशाला?’ हा प्रश्न पडलेला दिसला. घाईने गुरे गोठ्यात घालणाऱ्या एका गुराख्याने मात्र सांगितलं की ‘‘सहज डाव्या हाताने गेलं असता नदीकाठाने जाता येतं. उजवीकडे डोंगर रस्ता लागतो.’’ पण पलीकडे काय आहे? किंवा रस्त्यात काही विसाव्याची ठाणी आहेत का? या माझ्या प्रश्नांना मात्र ‘‘जाऊन पाहा’’ असं त्यानं तुझ्या शैलीचं त्रोटक उत्तर दिलं, तेव्हा त्याच्या चेहऱ्यावर हमखास खोटं बोलू शकणाऱ्या द्वाड शाळकरी मुलाचे भाव होते. आता त्याच्या हवाल्यानं मी ‘‘सहज डाव्या हाताने गेलं असता नदीकाठाने जाता येतं आणि उजवीकडे डोंगर रस्ता लागतो’’ असं म्हणणं तुला पटावं असा आग्रह नाही. जरा पुढे जाताच आपल्याला खरे काय ते कळेलच. पण एकूणच दिशा मला कधी ठरवता आली नाही. लोटल्यासारखा मी कुणामागे तरी जात आलो आहे. एकट्यानं कुठे जावं, काही करावं, नवं शोधावं असं मला कधी जमलं नाही. एकटेपणाची भीती वाटून नाही तर त्या एकांतात कुणी राक्षस प्रकटेल किंवा कुणी चेटकीण आपल्याला उडू न शकणारा कीटक बनवेल अशा काल्पनिक गोष्टीत तथ्य वाटून मी आजवर एकट्यानं प्रवास टाळला आहे. मला कल्पनेचीच भीती वाटत आली आजवर. तिला कसली बंधने नाहीत. उंच डोंगरावरून आपण पाय घसरून निमुळत्या अरुंद खोबणीत पडलो असता सुटकेसाठी हाका मारायला आवाजच नसेल किंवा एकट्या माणसाठायी तयार होणारी शांतता चकवा तयार करून एकाच ठिकाणी स्वतःशी गरगरवत राहील, अशा भित्या ती सहजी तयार करते ! वस्तू आणि प्रतिसाद नसलेल्या भवतालात केवळ निसर्ग आणि आपण ही कल्पना असह्य आहे ! प्रतिसादाकरता सजीव चेतना भोवती हवीच..Premium| Freedom fighters of India: झेंडावंदनाला गुन्हा ठरवल्यानंतर शासनाला माघार घ्यावी लागली. लोकशाही मूल्यांच्या विजयाचा तो सोहळा ठरला.‘‘निसर्ग सजीव नाही?’’‘‘आहे तर! पण निसर्गाचा प्रतिसाद हा काही कुणा एका प्रवाशाला सोबत असावी या उद्देशाने निर्माण होत नाही. काहीतरी भव्य रचण्यात वा मोडण्यात निसर्ग मग्न आहे. त्याची सोबत घेऊन पुढे जाण्याएवढं माझं मन निर्मळ नाही आणि तुला बोलतं करण्यासाठी मी आडवळणानं तुला निर्जीव म्हटलं असं वाटून घेऊ नकोस. आपल्या दोघांचं हे एकत्र जाणं अगदीच मुकं राहू नये म्हणून मी बोलतोय. हे जरी खरंच असलं तरी मला तुझ्याशी बोलावसं वाटतं कारण बोलून प्रतिसाद देत नसलास तरी तुझी सोबत मला दिसते आहे. त्या सोबतीचं मला अप्रूप वाटतं. पोथी ऐकत बसलेल्या जथ्थ्यापरीस धाडस करवून घेणारी सोबत माझ्यासाठी नवी आहे. एकाहून जास्त माणसं सोबतीला असतील, तर कदाचित जास्त सुरक्षित वाटेल पण त्यामुळे प्रवास भरकटू शकतो. एकटं जाण्यात तो धोका अगदीच नाही. आता आपण नेमक्या त्या तिठ्याजवळ जात आहोत. तुला कुणीकडून जावसं वाटतंय?’’‘‘अं? मला डोंगर अन् नदी सारखेच आवडतात. तू ठरवशील तिकडून जाऊ.’’‘‘असं म्हणून तू निर्णयाधिकार मला सोपवत आहेस पण माझ्यात नेतृत्वगुण नाही. मला निर्णय घेण्यातून येणारी जबाबदारी नको वाटते. याकरताच मीही अनेकदा निमूट पोथी ऐकत बसलो आहे.निर्णय घेण्याचं एकटेपण सत्तेपेक्षा जबाबदारीची जाणीवच अधिक देते. आजवर मला अनेक निर्णय घ्यावे लागले आहेत आणि घेतलेले निर्णय चुकले की होणारी ओढाताण अगदीच दमवणारी असते हे मी पुरेपूर अनुभवले आहे. तुझ्यासह येण्याचा निर्णय घेताना मी अगोदरच जबाबदारी घेतली आहे. तूही यापूर्वी अनेकदा निर्णय घेतले असशील. तुझ्या गप्प राहण्यात निश्चय जाणवतो. तुझा निर्णय चुकला तरी मी तुला बोल लावणार नाही पण या वेळी मात्र निर्णय तू घे.’’‘‘मी? मला ठरवता आलं नाही काहीच म्हणून मी गप्प राहत आलो. निश्चयाने काही करावं यासाठी अज्ञान निरागस हवं. मला तर माझ्या अज्ञानात कमालीचा कमीपणा वाटत आला आहे. मला स्वतंत्ररीत्या सारा अर्थ सापडेल यासारखी मूर्ख आशा दुसरी नसेल. तरीही आजवर मी माझ्या अहंकाराचा निगुतीनं प्रतिपाळ करत आलो. पण रस्ता निवडीच्या महत्त्वाच्या निर्णयाचं ओझं वाटावं इतका आता तो बोथटला आहे. एरवी कटाक्षाने एकट्यानं जाणाऱ्या मला आज तुझी सोबत हवी आहे, यातून त्या बोथटपणाची साक्ष मिळते आहे.’’.‘‘तुझ्या मुखातून आलेली ही शब्दसर मला मोहवून गेली. ऐकण्यासाठी कानात प्राण आले तरच बोलावं कुणी. भुकेने जीव जाऊ लागलाकीच घास मिळावा. तहानेविना, विपुल वाहणारं पाणी प्रवास तेवढा मचूळ करतं. नाही? आता पलीकडे जाण्याचा मार्गच निवडता आला नाही तर चार पावलं मागं जाऊन या भुई भेगाळलेल्या गावी आडोसा शोधून मुक्काम करता येईल. किंवा त्या दुबेळक्यापाशी असलेल्या मंदिरात बसून वारा पडायची वाट बघत थांबून राहता येईल. घरा माणसांपासून दूर जायला कुतूहलाची खेच हवी किंवा बेलगाम ईर्षातरी. मला आता त्या झाडातून डोकावणारं ते मंदिराचं गोपुर दिसतं आहे. तिथे देवदर्शन करू आणि कौल लावून पाहू. कौल लावण्यासाठी लागणारी श्रद्धा जरी माझ्याकडे नसली, तरी माझी बुद्धी कुचकामी आहे याची स्वीकृती त्यातून मिळते. मी कधी मंदिरात श्रद्धेनं गेलो नाही. देवाबद्दल ‘माणसाच्या बुद्धीची झेप’ एवढंच मला वाटत आलं. ही माझी अंधश्रद्धा इतकी बळकट की तरुणपणी त्याकरता मी भाविकतेनं माझ्यात देव पाहणाऱ्या स्त्रीस अव्हेरले आहे. एकूणच माझे अज्ञान मोठे आहे हे खरं. मात्र अज्ञानाच्या इतर गुणांबद्दल मला काही कल्पना नाही. ते निरागस असावं की अहंकारजनक हे मी सांगू शकणार नाही. तुला माझ्या बोलण्यात काहीच अर्थ सापडत नसेल पण त्यामुळे चाललेल्या पावलांचा विसर पडतो आणि मोठी अंतरे सहज पार होतात हे तरी तू मान्य करशील. दोन खळाळते उथळ ओढे पार करून आपण या पुरातन जीर्ण मंदिराच्या प्रांगणात उभे आहोत. गावापासून मैल दोन मैल दूर इथे या पाचोळ्यागत मृत शांततेचे पावित्र्य भंग न होण्याकरता मीही मूक झालो तर कौल देणाऱ्या देवतेला तुझ्या माझ्यात फरक करता येणार नाही म्हणून मी बोलतो आहे. का हसलास तू? अरे, यात हास्यास्पद काही नाही. असलेच तर काही करुण आहे. माणूस आपल्या साऱ्याच वागण्याचे समर्थन करत राहतो. त्याबाबतच केवळ तो सश्रद्ध असतो. अगदी क्षमा मागतानाही त्याने कुठल्या कारणांमुळे अपराध केला हे सांगायची त्याची धडपड असते. माझ्या बोलण्यातून एव्हाना तुला हे तरी निश्चित जाणवले असेल. म्हणजे माझे बोलणे निरर्थक भासले तरी तेच तुला माझी नेमकी ओळख पटवून देईल. हे देवते, ही दोन फुले मी तुझ्या डाव्या अन् उजव्या नेत्राखाली ठेवतो आहे. आता पलीकडे जाण्यासाठी कोणता मार्ग आम्ही निवडावा याचा तू कौल दे.’’.‘‘तुला कल्पनेची भीती वाटते तशी मलाही. पण कल्पनेत सुटका आहे असे तुला वाटत नाही का? आपल्या पाहण्याच्या, ऐकण्याच्या, इंद्रियांच्या मर्यादांच्या बंधनातून मुक्तता! म्हणजे कल्पना कर की पलीकडे जाताच आपण कदाचित जमिनीला जखडलेले न राहता पाखरांप्रमाणे उडू शकू. देहाच्या उंचीने आखलेले दृष्टिप्रतल मोडून तिरप्या कोनातून आकार पाहू शकू. कदाचित डोंगरामधून जाणाऱ्या रस्त्यात वारा वाहताच गाणारी शिल्पे दिसतील किंवा पाण्याने खोदलेल्या पाताळदऱ्या दिसतील. त्यावर वेलींनी बांधलेले झुले असतील ज्यावर बसून एक झोका घेताच आपण पलीकडे जाऊ किंवा नदीकाठाने जाताना लागणारे टुमदार गाव समाधानी असेल. कदाचित नदीतील जलचरांनी ते वसवले असेल. आपण त्यांची भाषा शिकू आणि प्रवाहाच्या विरुद्ध पोहोण्याची युक्तीही जाणून घेऊ आणि पोहत पलीकडे जाऊ. हे सारं कल्पनेतच घडू शकतं. या मानवी मर्यादा मोडणाऱ्या शक्यतांचा विचार म्हणजे तर कल्पना नाही का? मग तिचा इतका दुःस्वास का? अनुभवाने येणारं शहाणपण कुचकामी ठरल्यावर प्रवाशानं करावं तरी काय? आणखी पराधीन होत कौलाची वाट पाहत निर्णयाची जबाबदारी टाळावी? मी जास्त बोललो असेन तर मला माफ कर पण माझ्या मूक राहण्याने माझ्या मनातील हे वादळ तुझ्यापासून लपून राहू नये असं मला वाटलं आणि तू म्हणतोस तसा मीही तुझ्यासारखाच वाचाळ वाटलो या देवतेला, तर तिचं अज्ञानही आपल्याइतकच अथांग आहे हे जाणवून आपुलकीने बोलूही लागेल ती आपल्याशी.’’अचानक वाऱ्यानं मौनं धरलं. शांततेनं अंधार ग्रासला. स्तब्धतेनं दिशा थिजल्या आणि अणुरेणु फुटून धरणी दुभंगली. कल्पनातीत अशी अथांग चिरली गेली. भुईच्या त्या अथांग भेगेत मंदिर मोडून कोसळलं. सारं लुप्त झालं. तेव्हा, पलीकडे पाहण्याच्या चिरंतन लालसेनं सूर्य एकटा अंधार फोडत डोंगर चढत होता. मोडून रचण्याच्या एकल खेळात निसर्ग मग्न होता. 