- डॉ. मिलिंद शिंदे, saptrang@esakal.comचित्रपटाची निर्मिती करणे खरोखरच अफलातून असते. त्याची निर्मिती होऊन तो प्रत्यक्ष पडद्यावर साकारल्याचे समाधान वेगळेच असते. अनेक अडथळ्यांची शर्यत पूर्ण करत स्वप्नपूर्तीचा आनंद सुखावह असतो.याचे सिनेमे रिलीजच होत नाहीत. याच्यावर पैसे लावू नका... याचा आधीचा सिनेमा ‘नाच तुझंच लगीन हाय’ झाला का रिलीज? मग? पुढचा सिनेमा ‘भिडू’ झाला का रिलीज? आ? नाहीच झाला... मग?-- आहे हा... तुमचा पैसा वाया जाईल. तुमच्या भल्यासाठी सांगतोय. अपशकुनी माणूस आहे हा....हे बघा माझं तुम्हाला चांगलं सांगायचं काम आहे ते मी करतोय. याउपर तुम्हाला काय ठरवायचं ते तुम्ही ठरवालच... का नाय?पण मी म्हणतो दिसायलाही काळा आहे आणि पायानंही पांढरा आहे इतकं सांगतो... पैसे वाया जातील. पुन्हा सांगतो. पै- से- वा- या- जा- ती- ल ऽऽऽ.’’माझ्याकडे नवीन सिनेमा चालत आला तेव्हा माझ्या अतिशय मनस्वी हितचिंतकानं आगामी निर्मात्यांशी साधलेला हा उद्बोधक संवाद... म्हणजे विखार किती असावा मनात... तोंडावर ‘सर सर’ करायचं आणि मागे असं चर्वीतचर्वण...असो...त्या उत्साही हितचिंतकाचे प्रयत्न अविरत सुरू राहिले. तरीही किरण बेरड हा नगरमधला अतिशय धडाडीचा निर्माता आणि प्रयोगशील लेखक, वात्रटीकाकार आणि निर्माते संजय पोपटानी, अजय सुखेजा यांनी ‘तरीही आपण सिनेमा करतोय’ यावर शिक्कामोर्तब केलं..कथा-पटकथा-संवाद किरण बेरड यांचे होते. मी गाणी लिहिण्याचा प्रयत्न केला. मंगेश धाकडे या अतिशय सृजनशील संगीतकारानं संगीताची जबाबदारी स्वीकारली आणि एफटीआयचा माझा रूममेट प्रताप नायर हा पुन्हा एकदा छायाचित्रकार म्हणून माझ्या सोबतीला उभा राहिला. मंगेश धाकडे, प्रताप नायर हे माझे नेहमीचे सहकारी... या वेळी अमित सोनावणे याला संकलक (Editor) म्हणून चमूत सहभागी करून घेतलं...पात्रयोजना सुरू झाली. नक्कीकरणानंही वेग घेतला. दुसरीकडे पटकथेवर पुन्हा माध्यमसंस्कार सुरू झाले. चित्रीकरण स्थळाची पाहणीही जोडीला सुरू होती. शिर्डी, नगर आणि पुणे (बालेवाडी स्टेडियम) इथं आपलं चित्रीकरण होणार हे निश्चित झालं. पुन्हा विषय तोच नगरचा सिनेमा, निर्माते नगरचे, लेखकही तिथलाच. मग तिथले कलाकार नकोत? हवेतच....म्हणून काहींना फोन केला. तर त्यांनी ‘मी जरा प्रवासात आहे. नंतर करतो’ असं म्हणून फोन ठेवला. तो प्रवास काही त्या व्यक्तीचा बहुतेक अजूनही संपलेला नाही. असो... प्रवासी राहा...एका नटीचं नाव निश्चित केलं तर ती डायरेक्शन टीमला अचानक म्हणाली, ‘या डेट्स मला जमणार नाहीत.’बदला मग - मी.तसं कळवलंही गेलं, की तुम्ही आता हा सिनेमा करत नाही. लगेच तारखा जमल्या...दिग्दर्शन चमूनं अतिशय सुरेख नियोजन केलं होतं. फक्त निर्मात्याला ‘आम्ही कसं कमी दिवसांत शूटिंग पूर्ण करून तुमचे पैसे वाचवतोय असं म्हणून एका दिवसात न होणारे अनेक सीन त्यात घुसवू नका. नंतर ते अंगावर पडतात आणि निर्मात्याचा दुहेरी खर्च होतो, वाद होतात...’ असं करूया नको असं ठरलं. काटेकोर जितकं होऊ शकतं तितकंच नियोजित करायचं. त्या-त्या दिवशीचे सीन त्याच दिवशी पूर्ण झाले पाहिजेत. एखाद्या दिवशी लवकर ‘पॅक-अप’ झालं तर ‘अरे बापरे... आज लवकर संपलं असं वाटून दुःख करत बसायचं नाही...’.चित्रीकरणाला सुरुवात झाली.सिनेमाचं नाव ठरलं.‘रे राया.’सगळं सुरळीत पार पडतंय असं कळल्यावर जन्मदत्त हितचिंतक कसा गप्प बसेल? हे सगळं सुरळीत चालल्यावर निर्मातेही काही आपल्या बहकाव्यात येत नाहीत म्हटल्यावर त्यानं समाजमाध्यमाचा (फेसबुक) आधार घेऊन ‘आता हा आणखी नासाडी करणार’ असं लिहिलं. ‘नासाडी’ हा त्यांचा एनएसडी (NSD)चा अर्थ (?) त्यांनी माझ्या शिक्षणसंस्थेला जबरदस्ती या वादात ओढलं... असो...तरीही चित्रीकरण वेगात सुरू होतं.दिग्दर्शक चमूमुळे ते वेळेत सुरू होत असे आणि वेळेत संपत असे. कधी-कधी वेळेच्या आधीही संपत असे. ‘अचंबा वाटून घ्यायचा नाही’ हे आधीच ठरलेलं होतं....सात ते सात म्हणजे ६ वाजून साठ मिनिटे ते ६ वाजून साठ मिनिटे... पॅक-अप झाल्यानंतर दिग्दर्शक चमूची एक मॅरेथॉन बैठक होणार. त्यात दुसऱ्या दिवशीचं सगळं नियोजन होणार. तीस मिनिटांत सगळे आपल्या खोलीत. नंतर अजिबात भेटायचं नाही. थेट सकाळी सेटवर भेटायचं असं ठरलेलंच होतं. तसंच घडत होतं. काही कलाकारांची माझ्याबद्दल एक गोड तक्रार होती, की शॉट संपल्यावर ‘तो कसा झालाय? जमलाय की नाही? हे मी सांगत नाही.’ मग मी म्हणालो, ‘सांगत जाईन.’ तक्रार मिटली. परंतु ज्या गुरुकुलात मी शिकलो तिथलं शिक्षण सांगतं शॉट चांगला झालाय की नाही हे सगळ्यात आधी नटाला कळतं... तो सीन करताना आपण शंभर टक्के तिथं होतो की नाही, हे फक्त त्यालाच माहीत असतं... हा... त्यातली काही तांत्रिक उणीव असेल तर दिग्दर्शक सांगेलच; पण नसेल तर कशाला सांगेल.नित्रळ नितळ तंटा मिटला..एके दिवशी दुपारी साडेतीनलाच पॅक-अप झालं. अचंबा नव्हताच. कारण तसंच ठरलं होतं. दुसऱ्या दिवशी पुण्याला बालेवाडी स्टेडियममध्ये चित्रीकरण होतं. त्यासाठीच्या निघण्यासाठीच्या नियोजनाचा भाग होता तो.अनेक नियमांसह फक्त पाच वाजेपर्यंतच शूटिंग करता येईल यावर अतिशय जिकिरीचे प्रयत्न करून निर्माते संजय पोपटानी आणि अजय सुखेजांनी ते आम्हाला उपलब्ध करून दिलं होतं...छायाचित्रण संघ आणि दिग्दर्शन चमू यांच्या काटेकोर समन्वयानं पाच कॅमेऱ्यांच्या सोबतीनं लंच टाइम झाला. व्हॅनिटी व्हॅनच्या एका कंपार्टमेंटमधून एक संवाद कानी पडला...‘‘तुमको मालूम है क्या... मिलिंद शिंदेका आज का काम हो गया है... पूरा सीन निपट गया है... अभी लंच के बाद वो डेकोरेशन करेंगे... मेन काम हो गया है.’’आमचा चमू सुखावला. आम्ही चार वाजताच बालेवाडी स्टेडियम सोडलं...सिनेमाचं चित्रीकरण संपलं...उत्तम निर्मितीचे शिलेदार सरसावले....निर्माते नवीन असतील, त्यांचा पहिला सिनेमा असेल किंवा याआधी त्यांचा या क्षेत्राशी फार संपर्क आला नसेल तर त्यांना ‘कच्चा सिनेमा’ (रशेस) दाखवू नये... त्यांना तर नाहीच. त्यांच्या मित्रांना त्याहून नाही... कारण पूर्ण तयार सिनेमा आणि कच्चा सिनेमा (फस्ट कट, रशेस) यात खूप तफावत असते. त्यावरचा निर्मितीपश्चातचा संस्कार अजून बाकी असतो... त्याचं सजणं, नटणं, खुलवणं अजून व्हायचं असतं...हे असा ‘कच्चा कट’ पाहून त्या निर्मात्यांना आपला ‘पैसा वाया गेला...’ ‘ये क्या बन गया...’ असं वाटतं. आणि ‘तेरा पैसा वेस्ट गया... जितना गया उतना जाने दो... अब और मत खर्च करो. डूब जायेगा,’ असं मित्रांना वाटतं. निर्मात्यांचा भ्रमनिरास होऊ शकतो म्हणून शक्यतो काही दिग्दर्शक, नवीन निर्माते आणि त्यांच्या मित्रांना ‘फर्स्ट कट’ दाखवत नाहीत. त्यांना कितीही उत्सुकता असली आणि कितीही वाद झाले तरी....इथं एक निरागस गंमत आहे... याच संदर्भातली... शिर्डीमध्ये चित्रीकरण सुरू होतं. एके दिवशी गाण्याचं चित्रीकरण होतं. प्रताप नायरनं अतिशय उत्तम प्रकाशसंगती केली होती... आणि ‘हाय स्पीड’चे (स्लो मोशनचे) काही शॉट आम्ही चित्रित केले. नायिकेचे हळूवार उडणारे केस... स्लो मोशनमध्ये पळणं. तिची उडणारी स्लो मोशनमधली ओढणी पाहून ते खूश झाले. खूपच आनंदले आणि म्हणाले,‘‘मिलिंदसर अब लग रहा है फिल्म बन रही है...’’दुसरी एक हळूवार आणि ऊबदार आठवण.अमित सोनावणेनं गाण्याच्या संकलनात काही ठिकाणी उठाव येण्यासाठी ‘जंप कट्स’ (काही भाग वगळणे) वापरले होते. निर्मात्यांनी ते पाहिले. त्यांनी मला फोन केला. काळजीत म्हणाले,‘‘सर गाणा बहोत झटके मार्रा.’’आम्ही त्यांना सांगितलं, ते नवीन तंत्र आहे. जंप कट्स म्हणतो आपण त्याला...आम्ही सगळे दिलखुलास हसलो... संजय पोपटानी मोकळं हसले. अतिशय उमदा निर्माता. लवचीक. व्यवहारी....वर्षभरात सिनेमा प्रदर्शनासाठी तयार झाला...मोहीम सज्ज हितचिंतकाला कळेच ना आता काय करू? या निमित्तानं जो धडा माहीत होताच तो आणखी अधोरेखित झाला... समाजमाध्यमावर कुणालाही उत्तर देत बसायचं नाही... द्यायचं नाही.मोहीमबाज हितचिंतक कायमचे परागंदा झाले. तेव्हा ‘चला हवा येऊ द्या’ हा कार्यक्रम फार प्रसिद्ध होता. त्यात एखादा सिनेमा किंवा नाटक गेलं नाही, तिथं एखाद्या सिनेमाचं प्रमोशन झाले नाही तर ती कलाकृती दर्जाहीन आहे, असा समज होता. काहीअंशी ते खरंही होतं... रूचणारंही होतं...‘अपनी फिल्म जायेगी ना सर हवा येऊ द्या मे?’ पोपटानी.‘चला हवा येऊ द्या’ ‘रे राया’चा बहुमान झाला.सिनेमा सर्वदूर प्रदर्शित झाला..निर्माते संजय पोपटानी आणि अजय सुखीजा यांनी नगरमध्ये त्याचे दोन खास खेळ ठेवले होते... हाऊसफुल्ल झाले. पोपटानी-सुखीजा यंग पार्टी सुखावली.वैशाली मांडे आणि कैलाश खेर यांच्या गाण्यावर प्रेक्षकांनी धरलेला ठेका त्यांच्या खांद्यात दिसत होता. तसा भरलेल्या डोळ्यांतही थिरकत होता...आमच्या सिनेमानं पडदा पाहिला.मीही पडद्याला पाहिलं आणि त्या सत्तर एमएम पडद्यावर शेवटी येणारं‘A Milind Shinde''s Film ही पाहिलं.’तेव्हाच ‘गोदावरी’ या शासकीय इमारतीच्या गच्चीवर आरशाच्या दाराच्या फटीतून बल्बवर प्रकाश टाकून त्यापुढे फिल्म धरून कॉलनीतल्या मुलांना दाखवलेला सिनेमाचा खेळ आठवला. त्यांच्याकडून तिकीट म्हणून घेतलेले दहा-दहा पैसेही आठवले आणि त्यांनीही सढळपणे दिलेले तिकीटमूल्यही चमकून गेले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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