Shakuntala Kulkarni Artist Journey Marathi : चित्रकलेचा रियाज, सराव, प्रयोग

हर्ष भटकळघरात रंगभूमीचे वातावरण सर्वांत जास्त होते, मात्र त्यात सहभागी न होता त्यांनी तिथून संवेदनशीलता मनात रुजवली... अशा व्यापक विचार करणाऱ्या शकुंतला कुलकर्णी सुरुवातीला अमूर्त विषयावर काम करायच्या तेव्हा रंग, आकृती आणि रिकाम्या जागा यातच त्या रमायच्या. त्यानंतर साहित्य वाचनाचा आणि जीवनानुभव यांचा परिणाम त्यांच्या कामावर दिसू लागला. मला माणसांना पडणारे प्रश्न जाणवू लागले.’ फ्रान्झ काफका आणि अल्बर्ट कामू यांच्या लेखनाचा त्या विशेष उल्लेख करतात. त्यांच्या चित्रात व्यक्तीं, व्यक्तींचे गट, त्यांच्या चिंता मानसिक अथवा शारीरिक प्रश्नांसकट येऊ लागल्या.मी स्टेजवर रुळेन असे मला वाटले नव्हतं. मी नेहमी प्रेक्षकांच्या भूमिकेतच असायची,’ शकुंतला कुलकर्णी म्हणाल्या. ‘मी प्रेक्षक’ हे त्यांच्या बोलण्यात वारंवार येते. ते स्टेजपासून दूर पळण्यासाठी नव्हे तर त्याच्याशी एकरूप होण्यासाठी. एक कलाकार म्हणून त्यांच्या कामात आज ड्रॉइंग, इन्स्टॉलेशन, स्टेजसंबंधी काम आणि हलत्या प्रतिमा यांची रेलचेल असते. पण या सर्वांची सुरुवात जाणीवपूर्वकही झाली नाही आणि सुलभ सलगपणेही नाही. त्या एकूण कलाजीवनात समरसून सहभागी होत गेल्या. .Modern Indian Art and Artists : अनुभवाच्या शाळेत घडलेला कलाकार; मनीष पुष्कले यांची कलात्मक यात्रा.कलापूर्ण जडणघडणत्यांच्या घरात निरनिराळ्या कला ह्या पाणी भरत होत्या असे म्हणायला हरकत नाही. त्या त्यांच्या जीवनाचा भाग होत्या. त्यांची आई स्वतः गायक, पेंटर होती आणि नाटकात काम करत असे. घरी अनेक संगीतकार, रंगकर्मी आणि शिक्षक नेहमी येत असत.‘बरेच कलाकार घरी येऊन आपली कला सादर करत.’ त्या आठवण्याचा प्रयत्न करतात. ‘मी फार लहान होते. ते येत असत इतकंच आठवतं.’ भीमसेन जोशी, फैयाज खान, विलायत हुसेन खान, मल्लिकार्जुन मन्सूर ही काही फक्त दुरून साजरी होणारी नावे नव्हती तर प्रत्यक्ष भेटलेली माणसे. घरी संगीताबरोबर नाटकाचेही वातावरण होते आणि एकूण तालमीमुळे घर गजबजलेले असायचे. शकुंतला स्वतः त्यांचे मास्टरजी राघवन नायर यांच्याकडे नृत्याचे धडे घेत होत्या. ‘तेव्हा मला ते कलाशिक्षण आवडत नसे, पण आता माझ्या आईला धन्यवाद द्यावेसे वाटतात.’ तेव्हाच्या शिक्षणातील फक्त तांत्रिक बाब राहिली नाही तर एकूणच सूर, लय, मुद्रा आणि शिस्त या साऱ्या गोष्टी अनेक वर्षानंतर प्रकट होऊ लागल्या. ‘अजाणतेपणे मी शिकत राहिले,’ त्या सांगतात. ‘मात्र आपण काही करावे ही महत्त्वाकांक्षा नव्हती किंवा पैसे मिळवण्याचे ध्येय नव्हते. हा आमच्या जगण्याचाच भाग होता.ते स्वतःला व्यक्त करण्याबद्दल होते... उत्कटतेने जगण्याबद्दल.’अजाणतेपणाने केलेली निवडघरात रंगभूमीचे वातावरण सर्वांत जास्त होते तरी शकुंतला स्वतःला स्टेजवर वावरताना पाहत नव्हत्या. त्या रिंगणाबाहेर राहूनच टेहळणी करायच्या. तालमी पाहत, रंगभूमीवरील हालचालीचा अभ्यास करत. प्रकाशयोजना आणि आवाजाच्या दुनियेत वावरत.प्रायोगिक आणि निकटच्या रंगभूमीचा तिच्यावर खोल प्रभाव पडला, विशेषतः सत्यदेव दुबे, बादल सरकार आणि ‘अनिकेत’सारख्या नाट्यगटांमुळे. तालमी पाहताना आणि अत्यंत मितव्ययी नेपथ्य अनुभवताना तिने एक अशी संवेदनशीलता आत्मसात केली, जी नंतर तिच्या इन्स्टॉलेशन्समध्ये पुन्हा उमटली. प्रत्यक्ष भाग न घेता निरीक्षण करणे ही त्यांच्या चला जीवनाचा गाभा ठरला. त्यांच्या कामात प्रत्यक्ष स्टेज दिसत नाही तर त्या अवकाशात शरीरांच्या हालचाली होतात त्याचे दर्शन घडते.त्यांच्या कलाशिक्षणाची सुरुवात झाली तीच मुळी या तरल लवचीक पद्धतीने. विख्यात कलावंत के. एच. आरा आणि गुरू राघवन नायर त्यांना निरनिराळ्या कलांचे परस्पर संबंध तपासायला उद्युक्त करत. ‘‘नृत्यात तुम्ही ज्या प्रकारे हालचाल करता, ती तुमच्या रेखाटनात दिसली पाहिजे, आणि रेखाटनातील हालचाल नृत्यात उतरली पाहिजे,” ती आठवते. ‘‘आंतरशाखीय कलाविष्काराचा तो माझा पहिलाच धडा होता…’’.शिक्षण आतले आणि बाहेरचेत्या आधी जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टमध्ये शिकल्या आणि नंतर बडोद्याला आणि शांतिनिकेतन गेल्या. पण तिथे जे पारंपरिक प्रशिक्षण मिळाले त्याचे त्यांना महत्त्व वाटत नाही. शांतिनिकेतनमध्ये त्यांना सोमनाथ होर यांच्यासोबत जो अनुभव मिळाला, त्याचा त्यांच्यावर दीर्घकालीन परिणाम झाला. ‘त्यांनी कधी असं सांगितले नाही ‘हे कर ते करू नको’; ते दिवसभर कामात व्यग्र असायचे हेच त्यांचे शिक्षण.’ यापुढे म्हणतात, ‘काही शिक्षक शिकवत बसत नाहीत... पण त्यांची कामाशी बांधिलकी बरेच काही सांगून जाते.’चित्रकार गायतोंडे यांच्यामुळे कामाच्या शिस्तीचे महत्त्व त्यांना लक्षात आले. ते एकदा म्हणाले, ‘तुमच्यात खूपच दर्जा आहे . मला ती माझी स्तुती वाटली!’ त्या हसून म्हणतात. ‘नंतर माझ्या लक्षात आलं की त्यांना सुचवायचं होतं, तुम्ही त्यावर कसा ताबा मिळवणार?’आज त्यांच्यातील ऊर्जा आणि तिला बांध घालणे हे द्वंद्व त्यांच्या पुढील कामात सतत दिसते.अमूर्तापासून मानवी प्रश्नांकडेसुरुवातीला या अमूर्त विषयावर काम करायच्या तेव्हा रंग, आकृती आणि रिकाम्या जागा यातच त्या रमायच्या. त्यानंतर त्यांनी साहित्य वाचनाचा आणि जीवनानुभव यांचा परिणाम त्यांच्या कामावर दिसू लागला. मला माणसांना पडणारे प्रश्न जाणवू लागले.’ फ्रान्झ काफका आणि अल्बर्ट कामू यांच्या लेखनाचा त्या विशेष उल्लेख करतात. त्यांच्या चित्रात व्यक्तीं, व्यक्तींचे गट, त्यांच्या चिंता मानसिक अथवा शारीरिक प्रश्नांसकट येऊ लागल्या. ‘ही काही जाणीवपूर्वक केलेली माणसांची विकृत रूपे नव्हती,’ त्या खुलासा करतात. ‘ती होती माणसच पण वेगळ्या संदर्भात दाखवलेली.’ त्यातून कथन निर्माण झाले नाही, तर एक अस्वस्थतेचा दृश्य आविष्कार. त्या प्रश्न विचारत त्या प्रश्नांचा निचरा न करता..स्त्री प्रश्नांची दखलकुलकर्णी यांच्या कामात एक महत्त्वाचा बदल दिसू लागला. त्या स्त्रियांचे प्रश्न हाताळू लागल्या. ‘काही गोष्टी माझ्या लक्षात आल्या. स्त्रियांना वेगळं काढणं, त्यांना बेदखल करणं हे मला बोचू लागलं. तेव्हा मी प्रश्न विचारू लागले.’ त्यांच्या चित्रांत स्त्रियांचे जीवन दिसू लागले. घरकाम करणाऱ्या बायका, सार्वजनिक ठिकाणी निरनिराळ्या कामात गुंतलेल्या आणि लक्षात घेतली न जाणारी त्यांच्यावरील हिंसा. ‘मी लोकांत मिसळून बोलू लागले. घरकाम करणाऱ्या आणि निरनिराळ्या परिस्थितीत काम करणाऱ्या बायकांशी.’ या तळागाळातल्या अनुभवामुळे त्यांच्या कामाला एक वेगळी खोली प्राप्त झाली. चित्रांत फक्त नवीन विषय आले नाहीत तर एकूण त्यांचे विचार आणि रचनाच बदलू लागली.या पुढील पाऊल : इन्स्टॉलेशनसाधारणपणे १९९० नंतर कुलकर्णी यांना भिंतीवरील चित्रांची मर्यादा जाणवू लागली. ‘फक्त भिंतीवर लावायचं चित्रच का? त्या पलीकडे जाऊन कामाचा विचार का नाही करायचा?’ त्यामुळे ‘बियॉन्ड प्रसिनिअम’ (११९४) किंवा ‘रंगमंचाच्या पलीकडे’ सारखे काम करता आले. यात रंगकर्मी आणि प्रेक्षक या दोघांचाही सहभाग होता. ‘मी रंगकर्मीना हाक मारली आणि त्यांनी आपापला प्रतिसादही दिला,’ त्या म्हणाल्या. ही फक्त सुरुवात होती या प्रयोगातून मग प्रयोगजन्य कला म्हणतात ती तयार झाली. त्यांना स्वतःला ही संज्ञा पसंत नाही. ‘सुरुवातीला लोकांना या कामाचे स्वरूप लक्षात येत नव्हते.’ त्यांचा तो अनुभव महत्त्वाचा होता त्यांचे नामाभिदान नाही. कलाकार आणि आस्वादक यांच्यातील नाते बदलत होते..Arzan Khambatta Sculptures : अरझान खंबाट्टा: शाळेत ड्रॉईंगमध्ये नापास होणारा मुलगा 'असा' बनला देशाचा प्रसिद्ध शिल्पकार.देहबोलीत्यांच्या कामात एक नवीन विशेष म्हणजे मानवी शरीराचे फक्त सौष्ठव नव्हे तर तिची विविध रूपे यांचा समावेश. त्यांचा सगळ्यात प्रकट आविष्कार त्यांनी केलेल्या बांबूपासून रक्षणकवच केले त्यात आहे. त्यात शरीराचे संरक्षण आणि नियंत्रण दोन्ही साधत असे हे त्यांना सुचले एका वैयक्तिक अनुभवामुळे. एका अपघातात त्यांच्यावर तापलेले डांबर पडले. त्यातून त्यांचा विचार सुरू झाला. ‘शरीराचं संरक्षण कसं करायचं?’ सुरुवातीला त्यांनी त्यासंबंधी रेखाटने केली. त्यानंतर त्यांना आकार दिला. त्यातून शिरस्त्राण आणि पेहराव निर्माण झाला. त्या आपल्या कामातून उत्तरे शोधत नाहीत. त्या फक्त अस्वस्थता, संघर्ष आणि सुजाण अवस्था यांचा निर्देश करतात. काम करता करता शकुंतला कुलकर्णी यांनी प्रेक्षकांनाही आपल्या कामात ओढून घेतले. त्यांनी केलेल्या काही इन्स्टॉलेशनमध्ये श्रोतेच त्यांचे शिरस्त्राण वापरतात. काही आरसे वापरून वेगळीच दृश्य तयार करतात. त्यांच्या कामात सहभाग म्हणजे केवळ दर्शनी नसतो. नियंत्रण आणि देखाव्याच्या प्रक्रियेतील आपले स्थान काय याचा विचार करायला त्या लावतात.फक्त प्रक्रियाचत्यांचे सगळे काम करण्यामागे प्रदर्शनाचे प्रलोभन नसते. “मी कधीही प्रदर्शन डोळ्यांसमोर ठेवून काम केलं नाही,” ती म्हणते. “...किंवा पैशाचा विचार करूनही नाही. त्या कामामागे संदर्भ असला पाहिजे, एक उत्सुकता, एक उत्कटता आणि कुतूहल असलं पाहिजे.” त्यांना कलेच्या बाजारपेठेची कल्पना आहे. तरीसुद्धा त्यांची बांधिलकी आहे ती त्यांच्या कामाच्या प्रक्रियेला. त्यांचे शिरीन घांडी आणि केमोल्ड प्रेसकोल्ट रोड यांच्याशी असलेले सख्य यांमुळे तडजोड न करता काम चालू ठेवणे त्यांना शक्य झाले आहे. त्यांच्या कामाचे स्वरूप ‘रियाज’, ‘सराव’, प्रयोग आणि काही वेळा पराभव असेच राहू शकले आहे. ‘मी अजूनही एक साधकच आहे,’ त्या म्हणतात..स्टुडिओपासून आंतरराष्ट्रीय मंचावरत्यांच्या कामाचे हळूहळू जागतिक पातळीवर स्वागत होऊ लागले आहे. ऑस्ट्रेलियातले व्हिक्टोरिया राज्याच्या नॅशनल गॅलरीत , व्हेनिस बीएनएलले, ढाका आर्ट समिट, बुखारा बीएनएलले आणि इतरत्रही त्यांची पेंटिंग पोचली आहेत. ख्रिश्चन डीओर या ख्यातनाम संस्थेच्या कार्यक्रमात कुलकर्णी यांच्या कामाचा मुखवटा सतत बदलत असतो. त्यांचे काम रेखाटन, मंचीय काम, इनस्टलेशन आणि सिनेमा या निरनिराळ्या माध्यमांशी खेळत असते. त्यांनी निश्चित असे धोरण ठरवलेले नाही. त्यांनी केलेले ताजे निरीक्षण, नवीन विषयांची जान पेहचान नव्हे तर त्यांचा स्वीकार आणि आपले काम जीवनानुभवापासून लांब ठेवायचं नाही असा त्यांचा आग्रह. 'मी काम थांबवू शकत नाही,' त्या ठामपणे सांगतात आणि त्यांचे कार्य यशामुळे नव्हे तर कामाच्या स्वरूपामुळे लक्षात राहते. शरीर जाणवते, काम चालू राहते. 