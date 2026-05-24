Premium|Maharashtra Kushti History and Legacy : लाल मातीची ताकद आणि मल्लविद्येचा वारसा; महाराष्ट्राच्या कुस्तीचा श्रीपती खंचनाळेंपासून ते आजपर्यंतचा रंजक प्रवास

अशोक निंबाळकर कुस्ती म्हणजे लाल मातीतील रांगडा खेळ. या मल्लविद्येला पौराणिक इतिहास आहे. हनुमान, कृष्ण-जरासंध, भीम हे त्यात पारंगत असल्याचे दाखले पुराणात आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रेरणेने अनेक मल्लांनी कुस्तीच्या आखाड्यात, युद्ध मैदानात शौर्य गाजवले. पुढे शाहू महाराज यांनी कुस्तीला राजाश्रय दिला. कोल्हापूरच्या खासबाग मैदानाने पैलवानांना सर्वाथाने बळ दिलं. गावोगावच्या आखाड्यांमुळे ही लाल माती आणखीच ‘सुपीक’ केली. ‘महाराष्ट्र केसरी’, ‘हिंद केसरी’ स्पर्धेमुळे कुस्तीला ग्लॅमर आले. ऑलिम्पिकमध्ये देशाला पहिले पदक मिळवून दिले ते सातारच्या खाशाबा जाधव यांनी.देशात आतापर्यंत ३९ ‘हिंद केसरी’ झालेत. त्यातील दहा महाराष्ट्राचे आहेत. यावरून महाराष्ट्राच्या लाल मातीच्या ताकदीचा अदमास यावा. श्रीपती खंचनाळेंपासून सुरू झालेला प्रवास सातारमध्ये झालेल्या ‘हिंद केसरी’ महेंद्र गायकवाडपर्यंत आलाय. हिंद केसरी मारुती माने, रुस्तुम ए हिंद हरिश्चंद्र बिराजदार, दख्खन का काला चिता छबूराव लांडगे, ट्रिपल महाराष्ट्र केसरी नरसिंग यादव व विजय चौधरी, स्टार मल्ल सिकंदर शेख आदींच्या कुस्त्यांनी देशभरातील आखाडे गाजवले. शिवराज राक्षे, हर्षवर्धन सदगीर, माउली जमदाडे, पृथ्वीराज पाटील, जयदीप पाटील, विक्रम भोसले, सुदर्शन कोतकर, बाळू बोडखेसारख्या मल्लांनी दबदबा निर्माण केलाय. संघटनेचं जाळं उभारून कुस्तीला बळ दिलं ते मामासाहेब मोहोळ यांनी..महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेने गावोगावचे आखाडे केवळ जिवंत ठेवले नाही, तर पैलवानांना प्रकाशझोतात आणलं. आता गावोगाव मुलींचे आखाडे सुरू झालेत. त्यांचाही शड्डू ऐकू येतोय. महाराष्ट्र केसरीसह हिंद केसरीही होतेय, ही बाब नक्कीच सुखावणारी आहे. भाग्यश्री फंड, अमृता पुजारी, शिवानी मेटकर, अपेक्षा पाटील, समृद्धी किन्हीकर आजघडीच्या नामांकित मल्ल आहेत. महाराष्ट्राचा कुस्तीचा केंद्रबिंदू अलीकडच्या काळात कोल्हापूर, सातारहून पुण्याकडे सरकला आहे. मामासाहेब मोहोळ, महेश लांडगे संदीप भोंडवे, अभिजित कटके, गणेश बराटे आदीसह मुलींची जोग महाराज व्यायाम शाळा प्रसिद्ध आहे. काका पवार, योगेश दोडके, अमोल बुचुडे यांच्या तालमीत खेड्यापाड्यातील मुलं धडे गिरवीत आहेत.आंतरराष्ट्रीय स्तरावर फोगट भगिनी, साक्षी मलिक या प्रेरणास्थान ठरत आहेत. काल-परवा सातारमध्ये आयोजित महिला हिंद केसरीचा किताब पटकावला तो हरियानाच्या डोचकने. तिची प्रतिस्पर्धी होती दिल्लीची खुशी दलाल. याच स्पर्धेतील एका कुस्तीवेळी एक महिला कुस्तीपटू मुलीला मार्गदर्शन करीत होती. नंतर समजले त्या दोघी मायलेकी आहेत. हे हरियानातील कुस्तीचं चित्र आहे. महाराष्ट्र उशिरा का होईना त्याच्यामागे धावू लागलाय ही जमेची बाजू..Premium|Kashmiri Pashmina Shawl Heritage : काश्मिरी पश्मीना शालींचा शतकांचा वारसा धोक्यात.कुस्तीचा विस्तारभारतासह अमेरिका, इराण, रशिया, जपान, तुर्कस्थान, चीन आणि अझरबैजान हे देश जागतिक कुस्तीत महासत्ता मानले जातात. विशेषतः इराण आणि रशियामध्ये कुस्तीला राष्ट्रीय उत्सवाचे स्वरूप असते. जगभरात एकूण ९० देशांत कुस्तीचा आखाडा विस्तारलाय. फ्री स्टाईल व ग्रीको रोमन असे दोन मुख्य प्रकार आहेत. फ्री स्टाईलमध्ये कमरेच्या वर आणि खाली कुठेही पकड घेण्याची मुभा असते. ग्रीको रोमन प्रकारात केवळ कमरेच्या वरील भागाचा वापर करून डाव टाकावे लागतात. पूर्वी भारतीय मल्लांना या मॅटवरील कुस्तीशी जुळवून घेण्यात फार वेळ गेला. परंतु आता ही लाल मातीतील कुस्ती यूडब्ल्यूडब्ल्यूने (युनायटेड वर्ल्ड रेसलिंग) स्वीकारली आहे.भारतीय शैली कुस्ती या नावानेच ती ओळखली आणि खेळली जाणार आहे. हा भारतीय कुस्तीचा एक प्रकारे गौरवच आहे. या संघटनेच्या प्रमुख सुलतान बेकोवा, ज्येष्ठ मल्ल महाबली सतपाल, दीनानाथ सिंह यांच्या हजेरीने हिंद केसरी कुस्ती स्पर्धेला वेगळ्याच उंचीवर नेले. महाराष्ट्राच्या मातीने देशाला अनेक दिग्गज मल्ल दिले. दिल्ली, हरियाना, पंजाबचे आव्हान याच मातीने दिल्याची कबुली महाबली सतपालने दिली. हा खरे तर महाराष्ट्राच्या मल्लांचा गौरवच होता.कुस्तीचे ग्लॅमर आणि आर्थिक गणितआजचा मल्ल आणि कुस्ती केवळ आखाड्यापुरती मर्यादित राहिलेले नाहीत. कुस्तीला आता अफाट ग्लॅमर आणि पैसा मिळत आहे. कोणत्याही जत्रे-यात्रेतला आखाडा लाख-दोन लाखांच्या खाली नसतो. महाराष्ट्र केसरी असो नाही तर हिंद केसरी. प्रत्येक स्पर्धेत आलिशान मोटारी आणि लाखोंची बक्षिसे असतात.सातारा हिंद केसरी स्पर्धेचेच उदाहरण घेतले, तर तिथे विजेत्यांना चांदीची गदा, थार, ट्रॅक्टर, बुलेट, मोटारसायकल, स्कुटी आणि लाखांची रोख बक्षिसे होती. यातून मल्लांना चांगला पैसा हाती येत आहे. नोकरीत खेळासाठी पाच टक्के आरक्षण आहेच, शिवाय कुस्तीतील राष्ट्रीय व महाराष्ट्र केसरीला थेट नोकरी मिळते. आंतरराष्ट्रीय कुस्तीपटू राहुल आवारे, विजय चौधरी यांना पोलिस दलात डीवायएसपी सारख्या पोस्ट मिळाल्यात. रेल्वे किंवा इतर कंपन्यांनीही हात मोकळा सोडलाय. कुस्तीमुळे ''युट्युबर'' आणि ''इन्फ्लुएन्सर'' तयार होत आहेत. ''महाखेल'' आणि ''मल्लविद्या'' सारख्या युट्यूब चॅनल्समुळे कुस्ती थेट लोकांच्या मोबाइल स्क्रीनवर पोहोचली आहे. कुस्तीच्या रिल्सला मिलियन मध्ये व्ह्यूज मिळतात, ज्यातून त्यांचे तगडे ''पीआर'' आणि ब्रँडिंग होते. शंकरअण्णा पुजारी यांच्यासारख्या निवेदकाने कुस्ती बोलकी केली. डाव-प्रतिडावाचे वर्णन करतानाच इतिहासही ते उलगडून दाखवत. आता त्यांचा वारसा हंगेश्वर धायगुडेसारखा तरुण चालवतो आहे. मराठीसोबतच हिंदी आणि इंग्रजी भाषेवर त्याचे प्रभुत्व आहे. कुस्तीशौकिनांना निवेदकामुळे इतिहासाचा उलगडा होतो आणि कुस्तीपटूंना प्रोत्साहनही मिळते. निवेदनाला आता अर्थकारणाची जोड मिळालीय..Raigad Tourism : रायगड जिल्ह्यात नाताळ आणि नववर्षासाठी पर्यटन स्थळे हाऊसफुल्ल; ऐतिहासिक पर्यटनाची वाढती मागणी!.‘नुरा कुस्ती’ अन् थरारक लढती''नुरा कुस्ती'' या प्रकाराने (अगोदरच कुस्ती फिक्स करणे) अनेकदा कुस्तीच्या प्रतिमेला गालबोट लावले. तीनदा महाराष्ट्र केसरी ठरलेल्या विजय चौधरी यांनीही यावर उघडपणे भाष्य केले. ही हिंद केसरी स्पर्धा फिक्स नव्हती, हेच त्याने सांगितले. तसे असते तर मी विजयी झालो असतो, असे म्हणत त्याने नुरा कुस्तीचा आरोप करणाऱ्यांचा बुरखा फाडला. दुसरे म्हणजे सदोष पंचगिरीचाही मल्लांना अनेकदा फटका बसतो. उत्तरेकडील पंचांनी, संघटनेतील पदाधिकाऱ्यांनी नेहमीच मराठी मल्लांना पाण्यात पाहिले. नरसिंग यादव, राहुल आवारे, सिकंदर शेख त्यांच्यावरील अन्याय आणि राजकारण विसरता येण्यासारखे नाही.अहिल्यानगरमध्ये झालेल्या महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेत उपांत्य फेरीत पृथ्वीराज मोहोळने शिवराज राक्षेला चीतपट केलं. ही कुस्ती वादग्रस्त ठरली. त्याचे फुटेज पाहायला नकार दिल्याने राक्षेने उद्विग्नतेतून पंचांना लाथ मारली. ते सदोष पंचगिरीविरोधातील पाऊल होतं, असं त्याचे समर्थक सोशल मीडियातून सांगत. अंतिम लढत पृथ्वीराज विरुद्ध महेंद्र गायकवाड अशी झाली. त्या लढतीलाही गालबोट लागलं होतं. त्या स्पर्धेतील पृथ्वीराज मोहोळचं यश झाकोळलं. राक्षेसोबत महेंद्र पंचगिरीबाबत नाराज होता. साताऱ्यात हिंद केसरी वेळी अहिल्यानगरच्याच घटनेची पुनरावृत्ती झाली.महेंद्र आणि पृथ्वीराज हेच प्रतिस्पर्धी हिंद केसरी गदेसाठी लढले. मात्र, यात विजयी झाला होता महेंद्र गायकवाड. पहिल्या अठरा सेकंदांत महेंद्रने पृथ्वीचा पट काढत खाली घेतले. हात फिरवून घिस्सा डावावर चीत करण्याचा त्याचा प्रयत्न होता. यात पृथ्वीच्या हाताला इजा झाली. कुस्ती थांबवली गेली, पृथ्वीचे कोचने या डावावर आक्षेप घेतला. ही दुखापत नियमबाह्य डावामुळे झाल्याचा मोहोळप्रेमींचा आरोप आहे. तर महेंद्र म्हणतो, मी चुकीचा असतो तर पंचांनी ताकीद दिली असती. यावरून सोशल मीडियात तसेच कुस्ती क्षेत्रात रोज नवे दावे-प्रतिदावे केले जात आहेत. आता पृथ्वीराजसह समर्थकांना जे झालं ते नियमबाह्य वाटू लागलंय.एकंदर त्या वेळी शिवराज राक्षे, महेंद्र जात्यात व पृथ्वीराज सुपात होता, आता जात्यात आहे इतकाच काय तो फरक. पृथ्वीराजचा हात प्रॅक्चर झाला हेही तितकेच खरे. एकुणात काय तर हिंद केसरी महेंद्राचं यश असं थरारक ठरलं. वारंवार घडणाऱ्या या प्रकाराने मल्लांसोबतच कुस्तीचंही नुकसान होते..भारतीय शैली कुस्ती जगभरात !क्रीडा जगतातून सर्वांत आनंदाची आणि अभिमानाची बातमी म्हणजे, यूडब्ल्यूडब्ल्यू मान्यतेने आता ''एशियाड''सारख्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये भारतीय कुस्तीचा समावेश होत आहे. ''भारतीय कुस्ती शैली'' (Indian Wrestling Style) याच अधिकृत नावाने ओळखली आणि खेळली जाईल.आपल्या लाल मातीतील डावांची महती आता परदेशी मल्ल अभ्यासणार आहेत. हा निर्णय भारताच्या पारंपरिक मल्लविद्येला जागतिक पातळीवर अमर करणारा ठरेल, यात शंका नाही!भारतासह अमेरिका, इराण, रशिया, जपान, तुर्कस्थान, चीन आणि अझरबैजान हे देश जागतिक कुस्तीत महासत्ता मानले जातात. विशेषतः इराण आणि रशियामध्ये कुस्तीला राष्ट्रीय उत्सवाचे स्वरूप असते. जगभरात एकूण ९० देशांत कुस्तीचा आखाडा विस्तारलाय. फ्री स्टाइल व ग्रीको रोमन असे दोन मुख्य प्रकार आहेत. फ्री स्टाइलमध्ये कमरेच्या वर आणि खाली कुठेही पकड घेण्याची मुभा असते. ग्रीको रोमन प्रकारात केवळ कमरेच्या वरील भागाचा वापर करून डाव टाकावे लागतात. पूर्वी भारतीय मल्लांना या मॅटवरील कुस्तीशी जुळवून घेण्यात फार वेळ गेला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.