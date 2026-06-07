New Marathi releases : खेडूत ते क्रिकेटर, टेक-३, राजूभाई बीएएमएस आणि सिंधी; प्रेरणादायी प्रवासकथांच्या नव्या मराठी पुस्तकांची ओळख

खेडूत ते क्रिकेटरभारतीय क्रिकेट संघातील खेळाडू ऋतुराज गायकवाडचा संपूर्ण प्रवास ‘खेडूत ते क्रिकेटर - ऋतुराज गायकवाड’ या पुस्तकात उलगडून दाखवण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, ऋतुराजचे वडील दशरथ गायकवाड यांनी स्वतःच या पुस्तकाचे लेखन केले आहे. एका छोट्याशा खेड्यातून क्रिकेटची कोणतीही पार्श्वभूमी नसलेल्या घरातून आलेला मुलगा थेट भारतीय संघाकडून आंतरराष्ट्रीय खेळतो, ही सोपी गोष्ट नाहीच. त्याचा संपूर्ण प्रवास, मार्गात आलेल्या अडचणी, मिळालेल्या संधी, क्रिकेटच्या प्रवासातील टप्पे... यांसह विविध घटकांवर सविस्तर लेखन करण्यात आले आहे. पुस्तकाची मांडणी आकर्षक आहे.वैशिष्ट्य : ऋतुराजच्या कामगिरीची आकडेवारी, छायाचित्रे, पुरस्कार व इतर संदर्भ प्रकाशक : श्रीगणेश प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : १२०, n मूल्य : ६०० रु..‘टेक-३’प्रत्येकाच्या आयुष्यात अनेक अडचणी येतात. मात्र, त्यामुळे खचून न जाता आपण नव्याने प्रयत्न करत राहतो. ज्येष्ठ दिग्दर्शक, पटकथालेखक आणि कवी प्रदीप दीक्षित यांनीही त्यांचा आयुष्याबाबतचा हाच दृष्टिकोन कविता आणि मुक्तछंदांच्या माध्यमातून व्यक्त केला आहे. दिग्दर्शक असल्याने चित्रीकरणाच्याच भाषेत त्यांनी काव्यसंग्रहाचे नाव ‘टेक-३’ असेच ठेवले आहे. दीक्षित यांनी बदलत्या समाजाचे निरीक्षण करत समाजातील आणि स्वत:च्या मनातील अस्वस्थता हेरली. ही अस्वस्थता आणि त्यातूनही पुढे जाण्याचा आशावाद त्यांच्या अनेक कवितांमधून दिसून येतो. ‘चित्रकार’, ‘उद्याचे राष्ट्रीय हमरस्ते’, ‘हाही एक प्रवास’, ‘माझे मृत्युपत्र’ या आणि इतर कविता आपल्याला अंतर्मुख करतात. त्यामुळे हा संग्रह केवळ काव्यवाचनाचा आनंद देणारा नव्हे, तर विचार करायला लावणाराही ठरतो.प्रकाशक : न्यूज स्टोरी टुडे पब्लिकेशन्सपृष्ठे : १५४, n मूल्य : ३०० रु..राजूभाई बी.ए.एम.एस.स्वतःच्या बुद्धीच्या आणि कष्टाच्या जोरावर ‘डॉक्टर’ झालेल्या राजेश कापसे यांची ‘राजूभाई बी.ए.एम.एस.’ ही संघर्षगाथा अत्यंत प्रेरणादायी आहे. मराठवाड्याच्या गंगाखेड गावातील एक मुलगा मुंबईत जिद्दीने डॉक्टर होतो आणि पुढे जपान-लंडन-नायजेरिया असा प्रवास करतो, हे कोणालाही थक्क करणारे आहे. या प्रवासात कापसे यांच्यातील सामाजिक जाणीवाही समृद्ध होत गेल्या. सामाजिक समरसतेसाठी त्यांनी दिलेले योगदान, ‘एचआयव्ही’जागृती व मुक्तीसाठी केलेले कार्य हे कापसे यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे वेगळे पैलू वाचताना वाचक अंतर्मुख होतो. त्यामुळे त्यांची ही कर्तृत्वगाथा मुळातून वाचण्यासारखी आहे. n प्रकाशक : हिंदुस्थान प्रकाशन संस्थापृष्ठे : २००, मूल्य : २७५ रु..सिंधीउद्योजकतेचा नवा अवकाश घडवणाऱ्या जिद्दी विस्थापितांची अनोखी कहाणी म्हणजे ‘सिंधी’! रोहिणी तुकेदव आणि ओंकार थोरात या लेखकद्वयींनी सिंधी लोकांची ही संघर्षगाथा त्यांच्या इतिहासासह लिहिली आहे. विस्थापनाची पार्श्वभूमी ते विस्थापितांच्या पुनर्वसनापर्यंत आणि सिंधी विस्थापितांची फिनिक्स भरारी या दोन विभागांत मिळून आठ प्रकरणांचा समावेश पुस्तकात करण्यात आला आहे. त्यात सिंधी लोकांच्या विस्थापनाची पार्श्वभूमी, अनुभव, त्यांचे पुनर्वसन, त्यांचा ऐतिहासिक चेहरामोहरा, सांस्कृतिक संचित, कठोर परिश्रमाची परंपरा आदी घटकांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला आहे. प्रचंड कष्ट करून विविध क्षेत्रांत यशस्वी झालेल्या सिंधी मान्यवरांच्या मुलाखतींचा समावेश पुस्तकात करण्यात आला आहे.वैशिष्ट्य : उपयुक्त संदर्भसूची.प्रकाशक : मनोविकास प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : ३०४ n मूल्य : ४५० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.