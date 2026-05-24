Student Journey from Science to Arts Stream : 'सायन्स सोडलं आणि कल्याणात बातमी पसरली...' वाचा, चौकटीबाहेरचा मार्ग निवडणाऱ्या एका मुलाची गोष्ट!

प्रणव सखदेव - sakhadeopranav@gmail.comआपण स्वतंत्र अस्तित्व आहोत, वेगळी व्यक्ती आहोत आणि आपल्या काही आवडीनिवडी आहेत, हे वयाच्या एका टप्प्यावर जाणवू लागतं. मग मन बंड करतं, आपला मार्ग शोधू लागतं. काही जण हा मार्ग शोधत जातात, वाटेत जे अडथळे लागतील ते तुडवत जातात, तर काही तसे जात नाहीत किंवा त्यांना विविध कारणांनी जाता येत नाही. ते आहे तोच मार्ग चोखाळतात. त्यामुळे प्रत्येकाचा प्रवास वेगवेगळा असतो. पण कधी ना कधीतरी प्रत्येकालाच या बंडखोरीच्या ज्वाळांची धग लागलेली असते, त्यांची ऊब हवीहवीशी वाटलेली असते.मी दहावीला असताना चांगले गुण पडले की बाकी कुठेही न पाहता विज्ञान शाखेत प्रवेश घ्यायचा हा तेव्हाचा शिरस्ताच होता. मीही मेंढराप्रमाणे तोच पाळला आणि सायन्सला गेलो. पण जसजसे वर्ग सुरू झाले, तसतसा जीव घुसमटू लागला. मला भौतिकशास्त्र आवडायचं, पण भाषेचे विषय सुटले होते... आणि मला तेच तर जास्त आवडायचे. केमिस्ट्री आणि माझं काही केल्या गणित कधी जुळलं नाही. अकरावीला ही घुसमट असह्य झाल्यावर मी बारावीला कला म्हणजे आर्ट्स शाखेत प्रवेश घेतला. (खरंतर मला मराठी, भौतिकशास्त्र, मानससशास्त्र, तत्त्वज्ञान असे विषय घ्यायला जास्त आवडलं असतं, पण तेव्हा तसे पर्याय नव्हते!) आणि ही बातमी कल्याणात पसरली. अचानक माझ्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच बदलला – आर्ट्स म्हणजे काय? वाया गेला मुलगा! नातेवाइकांपासून मित्रांच्या आई-वडिलांपर्यंत सर्वांच्या नजरेत मी खाडकन उतरलो. तेव्हा माझं वयही असं होतं की, राग, चिडचिड आणि एकटं पडल्याची भावना मनाला घेरून राहिली. एक निश्चित होतं – मी जो निर्णय घेतला होता, त्याचा मला पश्चात्ताप अजिबात होत नव्हता! उलट माझ्या आवडीचे विषय शिकता येत असल्याने आनंदात होतो.या फार क्रुशियल टप्प्यावर माझ्यापेक्षा दोन वर्षांनी मोठा असलेल्या एका मित्राने, किरणने मला सांगितलं, 'प्रणव, इथून बाहेर पड. मुंबईत जा. जग फार मोठं आहे.' किरण माझ्याच शाळेत होता. विशेष म्हणजे दहावीत बोर्डात आला असूनही तो आपल्याकडे 'खालच्या' नजरेने पाहत नाहीये, हे पाहून मी चकित आणि आनंदित झालो. आता मागे वळून पाहताना वाटतं, किरणने तो सल्ला दिला नसता, तर आज मी कसा असतो? तेव्हा त्याने मला एक कॅसेट दिली – 'दिवस असे की'... संदीप खरे, शैलेश रानडे. अल्बमच्या कव्हरवर चित्र होतं – निळ्या आकाशाखाली एकटं उभं निवडुंग..आमच्या घरात 'वाचन-संस्कृती' वगैरेचा प्रश्नच नव्हता. वाचनाची गोडी लागलेला घरात बहुधा मी पहिलाच होतो. पण बाबांना गाण्यांची ज्याम आवड होती. रोज सकाळी ते टेपरेकॉर्डरवर, नंतर सीडी प्लेअरवर गाणी लावायचे. त्यांच्याकडे गीतरामायण, प्रल्हाद शिंदे, भीमसेन जोशींनी गायलेले अभंग, शुक्रतारा, ऋतू हिरवा अशा मराठी गाण्यांचं खास कलेक्शन होतं. पंकज उधास यांच्या गझला होत्या, बाकी हिंदी फार नव्हतं. चित्रपट संगीत तर नव्हतंच. शास्त्रीयही नव्हतं, मराठी नाट्यगीतं, पदं मात्र होती. वसंतराव देशपांडे आणि जितेंद्र अभिषेकी यांची. सुधीर फडके यांची जवळपास सगळी गाणी होती. ती मला आवडो-न आवडो... पण आपोपाच कानांवर पडायची. त्यामुळे कान थोडा तयार झाला. आणि कविता लिहायला-वाचायला लागल्यावर तर मी त्या गाण्यांमधले शब्द नीट कान देऊन ऐकू लागलो. मला वाटायचं, ही गाणी सांगीतिकदृष्ट्या असतीलही चांगली, पण यात मला जे वाटतं, माझ्या काळाचं, माझ्या आजूबाजूचं, माझ्या मनातलं यांचं फारसं प्रतिबिंब पडलेलं नाहीये. त्यामुळे मन लकी अली, बीटल्स, अलिशा चिनॉय, पॉप संगीत, तेव्हाचं चित्रपट संगीत यांकडे आकर्षिलं गेलं. ही गाणी जास्त जवळची वाटत. त्यातलं दुःखं, प्रेमाची भावना, आनंद यांच्याशी पटकन जुळवून घेता यायचं.पण 'दिवस असे की'ने मी चकित झालो. मराठीत असं काहीतरी आहे, व्वा. क्या बात! हा अल्बम बाजारात आला तो १९९९च्या आसपास. पण माझ्या हाती पडला तो दोन-तीन वर्षांनी. तो काळ हायपर डिजिटल युगाचा नव्हता. आज एखादं गाणं बाजारात आलं की, त्याची लाट तत्काळ तयार होते, आणि तितकीच लवकर विरते. पण तेव्हा प्रचार-प्रसाराची गती मंद होती. बहुतेकदा तरी ती तोंडी – किरणने मला अल्बम दिला ना - तशी व्हायची. तेव्हा मी बीटल्स किंवा लकी अली यांची किंवा इतरांची जी गाणी ऐकत होतो, त्यांमध्ये त्या गायकाचं किंवा नायकाचं स्वतःचं असं काहीतरी म्हणणं असायचं - त्याच्या खासगी अवकाशाबद्दल, मनातल्या विविध आंदोलनांबद्दल. त्या काळाबद्दल. ते जगण्याशी सहज जोडलं जाणारं, त्यामुळे भिडणारं होतं. म्हणजे ते एकाच वेळी खूप 'पर्सनल' होतं, पण त्यामुळे तितकंच 'युनिव्हर्सल'ही होतं. 'दिवस असे की'मधली सगळी गाणी याच जातकुळीतली होती. ती रॉ होती. संगीतही छानसं, बसवलेलं, खूप वाद्यमेळ असलेलं नव्हतं. जसे शब्दांना साजेसं, शब्दांसह विरघळून गेलेलं संगीत होतं. कट्ट्यावर बसून म्हटल्याप्रमाणे चाली होत्या. त्यामुळे त्यात 'सुंदर कृत्रिमता' नव्हती. गायक होते, स्वतः संदीप आणि शैलेश रानडे. त्यांचा आवाज खर्जातला, तथाकथित 'गोड' नव्हता. त्यात दुःख होतं, दर्द होता, नाराजी होती, बंडखोरी, उपहास असं सारं होतं. पण म्हणून आता सगळं जग बदलून टाकतो आणि क्रांती करतो असले मोठ्ठे दावेही – 'ग्रँड नॅरेशन' नव्हतं. मला सगळ्यात आवडलेली गोष्ट म्हणजे 'दिवस असे की'मधली सगळी गाणी कविता होत्या. त्यात शब्दांना महत्त्व होतं. शब्दांतला आशय पोचवण्यासाठी संगीत तिथे हजर होतं.'मन तळ्यात, मन मळ्यात' या गाण्यातली तरलता लाघवी होती, पण त्यात व्यक्त झालेली प्रेमभावना मढवलेल्या आलंकारिक मॉडेलसारखी नव्हती. ती साधी, सहज आणि थेट होती. किंवा 'स्वर टिपेचा' हे गाणं मला गाणं कायम विधायक बंडखोरीचं गाणं वाटतं. हे गाणं मी तेव्हा भरपूरदा ऐकलं आहे. 'स्वर टिपेचा आज वेचा, रे उद्या फुटणार काचा, जायचे जातील पाहू, सोहळा उरतील त्यांचा...' या ओळी माझ्या तेव्हाच्या मनःस्थितीला इतक्या साजेशा वाटायच्या की, ते गाणं ऐकताना मनात नेहमी विचार येत - आत्ता आपल्याला जे जे बोलताहेत, कमी लेखताहेत त्यांच्या काचा खरोखरच उद्या आपल्या आवाजाने फोडायच्या! किंवा 'एवढंच ना एकटे जगू' या गाण्यात म्हटलंय तसं 'आमचं हसं, आमचं रडं समोर ठेवून एकटे बघू... एवढं 