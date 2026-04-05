Premium|US Iran Geopolitical Trap : भू-राजकीय सापळ्यात अडकलेली अमेरिका

इतिहासाची पुनरावृत्ती होते, असे म्हटले जाते. पण महासत्ता जेव्हा इतिहासातील चुकांपासून धडा घेण्यास नकार देतात, तेव्हा ती पुनरावृत्ती विनाशाकडे नेणारी ठरते. आज अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणविरुद्ध युद्धाचे बिगुल अतिरेकीवादी विचारानं पुन्हा फुंकलं आहे, त्याकडे पाहताना प्रकर्षाने जाणवते, की हे केवळ एका देशाने दुसऱ्या देशाविरुद्ध पुकारलेले युद्ध नाही, तर अमेरिकेने स्वतःच्या हाताने स्वतःसाठी रचलेला एक 'भू-राजकीय सापळा' आहे. गुरुवारी जागतिक पटलावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा युद्धाचे बिगुल वाजवून संपूर्ण जगाला अनिश्चिततेच्या गर्तेत लोटले आहे. व्हिएतनाम आणि अफगाणिस्तानमधील पराभवातून अमेरिका काहीही शिकलेली नाही, हेच आजच्या परिस्थितीवरून स्पष्ट होत आहे. गुरुवारी ट्रम्प यांनी जे भाषण केले, ते केवळ गर्जना करणारे नसून अमेरिकेच्या घसरत्या वर्चस्वाचा एक पुरावाच ठरत आहे. या भाषणात ट्रम्प यांनी इराणमधील कारवाईला ‘मोठे यश’ म्हटले असले, तरी जमिनीवरचे वास्तव वेगळे आहे. त्यांनी इराणला ‘पाषाण युगात" पाठवण्याची धमकी दिली. त्याबरोबर हे सर्व पुढच्या दोनतीन आठवड्यांत पूर्णत्वाला आणून अमेरिकन सैन्य मागे घेण्याचे संकेत दिले. मात्र, हा केवळ एक ‘पॉलिटिकल सर्कस’चा भाग वाटतो. इराणसारख्या देशावर युद्ध लादणे सोपे आहे, पण तिथून बाहेर पडणे अमेरिकेला पुन्हा एकदा जड जाणार आहे. ट्रम्प यांचे हे भाषण म्हणजे आगीत तेल ओतण्यासारखे आहे, ज्यामुळे आखाती देशांमधील शांतता कायमची भंग पावली आहे..Premium|US-China Cold War : अमेरिका-चीन शीतयुद्धाला इराणची युद्धभूमी .या युद्धाचा सर्वांत मोठा फटका ‘नाटो’ या लष्करी संघटनेला अस्तित्वाला बसला आहे. ट्रम्प यांच्या ‘प्रथम अमेरिका’ या धोरणामुळे युरोपीय देश वैतागले आहेत. युरोपला सध्या इंधनाच्या महागाईचा आणि असुरक्षिततेचा मोठा फटका बसत आहे. जर्मनी आणि फ्रान्ससारखे देश आता उघडपणे अमेरिकेच्या भूमिकेचा निषेध करत आहेत. अमेरिकेने आपल्या मित्र राष्ट्रांना विश्वासात न घेता हे पाऊल उचलल्यामुळे नाटोचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. जर युरोपने अमेरिकेची साथ सोडली, तर अमेरिकेचे ‘महासत्ता’ हे पद इतिहासात जमा होण्यास वेळ लागणार नाही.अमेरिकेच्या या गोंधळात रशिया आणि चीन मात्र शांतपणे आपली खेळी खेळत आहेत. ट्रम्प यांची ही ‘सर्कस’ जग पाहत असताना, पडद्यामागून चीन आणि रशिया इराणला शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करत आहेत. रशिया आपली अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि गुप्तचर माहिती इराणला पुरवत आहे, तर चीन आर्थिक रसद देऊन अमेरिकेची नाकेबंदी करत आहे. अमेरिकेला इराणच्या वाळवंटात गुंतवून ठेवून, आशिया आणि युरोपवर आपले वर्चस्व गाजवण्याची ही रशिया-चीनची मोठी रणनीती आहे.कोणताही देश केवळ बॉम्ब आणि बंदुकांच्या जोरावर महासत्ता राहत नाही, तर त्याला नैतिक नेतृत्व करावे लागते. आज अमेरिका ते नेतृत्व गमावताना दिसत आहे. व्हिएतनाममध्ये जे घडले, अफगाणिस्तानात जी नाचक्की झाली, त्याचीच पुनरावृत्ती आता इराणमध्ये होताना दिसत आहे. अमेरिकेचा लष्करी इतिहास हा एका बाजूला अफाट शक्तीचा, तर दुसऱ्या बाजूला धोरणात्मक अज्ञानाचा इतिहास राहिला आहे. १९६० च्या दशकात व्हिएतनामच्या जंगलात अमेरिका अडकली, तिथे अतोनात जीवितहानी आणि वित्तहानी सोसल्यानंतर त्यांना रिकाम्या हाताने परतावे लागले. त्यानंतर अलीकडच्या काळात अफगाणिस्तानमध्ये दोन दशके घालवून, अब्जावधी डॉलर्स खर्च करूनही अखेर तालिबानच्याच हातात सत्ता सोडून अमेरिकेला माघार घ्यावी लागली. इराणच्या बाबतीतही ट्रम्प नेमकी तीच चूक करत आहेत. इराण हा इराक किंवा अफगाणिस्तानसारखा कमकुवत देश नाही. तिथली भौगोलिक परिस्थिती, लोकांची राष्ट्रवादाची भावना आणि त्यांचे प्रबळ लष्करी सामर्थ्य पाहता, हे युद्ध अमेरिकेसाठी ‘दुसरे व्हिएतनाम’ ठरेल, यात शंका नाही. तरीही, केवळ आपली ‘मॅचो मॅन’ प्रतिमा जपण्यासाठी ट्रम्प यांनी जगाला अनिश्चिततेच्या गर्तेत लोटले आहे. डॉलरचे घसरते मूल्य आणि जागतिक बाजारपेठेतील अमेरिकेचा कमी होत असलेला धाक, हे नवीन जागतिक व्यवस्थेचे संकेत आहेत. थोडक्यात सांगायचे तर, ट्रम्प यांनी आपल्या आक्रमक स्वभावातून अमेरिकेला एका अशा वळणावर आणून ठेवले आहे, जिथून मागे फिरणे कठीण आहे. हे युद्ध केवळ इराणपुरते मर्यादित नसून, ते अमेरिकेच्या महासत्ता असण्याच्या कल्पनेलाच सुरुंग लावणारे आहे. जर अमेरिकेने वेळीच सावध होऊन मुत्सद्देगिरीचा मार्ग स्वीकारला नाही, तर २१ व्या शतकातील हा ‘सापळा’ अमेरिकेच्या अधःपतनाचे मुख्य कारण ठरेल..जागतिक व्यवस्थेचा हा बदलता चेहरा भारतासारख्या देशांसाठीही चिंतेचा आणि आव्हानाचा आहे. आता वेळ आहे ती अमेरिकेने आपल्या चुकांमधून शिकण्याची, अन्यथा जगाचा नकाशा आणि सत्तेची केंद्रे बदलल्याशिवाय राहणार नाहीत. जगाच्या नकाशावर जेव्हा जेव्हा महासत्तांच्या अहंकाराची टक्कर होते, तेव्हा त्याचे हादरे केवळ युद्धभूमीपुरते मर्यादित राहत नाहीत. आज अमेरिका आणि इराणमधील संघर्षाने जागतिक व्यवस्थेचा जो चेहरा समोर आणला आहे, तो केवळ बदलणारा नाही, तर तो अत्यंत चिंताजनक आहे. अमेरिकेने आपल्या चुकांमधून धडा घेण्यास नकार दिला असला, तरी या संघर्षाचा धूर आता नवी दिल्लीच्या अवकाशात दाटू लागला आहे. हा बदलता काळ भारतासारख्या उदयोन्मुख शक्तीसाठी जितका संधीचा आहे, त्याहून अधिक तो एका ‘अग्निपरीक्षे’चा आहे.भारतासाठी ही परिस्थिती ‘इकडे आड आणि तिकडे विहीर’ अशी झाली आहे. एकीकडे अमेरिकेसोबतची आपली वाढती धोरणात्मक भागीदारी आणि दुसरीकडे इराणसोबतचे ऐतिहासिक संबंध आणि ऊर्जेची गरज या दोन्हीमध्ये संतुलन राखणे आता कठीण होत चालले आहे. इराणमधील अस्थिरतेमुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणारी वाढ भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडू शकते. जर आखाती देशांमध्ये युद्धाची आग भडकली, तर तिथे राहणाऱ्या लाखो भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नही गंभीर होईल. अशा वेळी भारताला केवळ ''तटस्थ'' राहून चालणार नाही, तर सक्रिय मुत्सद्देगिरीचा वापर करावा लागणार आहे .गुरुवारच्या भाषणात ट्रम्प यांनी ज्या पद्धतीने ‘इराणला संपवून टाकू’ अशी भाषा वापरली, ती एका जबाबदार जागतिक नेत्याची वाटत नाही. जेव्हा एखादी महासत्ता संवाद आणि मुत्सद्देगिरी सोडून केवळ लष्करी बळाची भाषा करते, तेव्हा समजण्यास हरकत नाही की तिची बौद्धिक आणि नैतिक पकड ढिली झाली आहे. ट्रम्प यांचे हे भाषण जागतिक स्तरावर अमेरिकेचे मित्र कमी आणि शत्रू जास्त निर्माण करणारे ठरणार आहे. डॉलरची मक्तेदारी संपवण्यासाठी जग आता पर्याय शोधत आहे, अशा काळात हे युद्ध अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेसाठी मुळावरचा घाव ठरू शकते. यातून ट्रम्प नकळतपणे पुतीन आणि जिनपिंग यांच्याच योजनेला हातभार लावत आहेत..अमेरिकेने स्वतःला 'लोकशाहीचा रक्षक' म्हणवून घेणे केव्हाच सोडून दिले आहे, पण आता ते 'जागतिक स्थैर्याचे रक्षक' ही राहू शकलेले नाहीत. ट्रम्प यांचे पाऊल हे केवळ इराणसाठी संकट नाही, तर ते अमेरिकेच्या महासत्ता या बिरुदाच्या अस्ताची सुरुवात आहे. ज्या देशाला आपल्या इतिहासातून शिकता येत नाही, त्या देशाचे भविष्य अंधकारमय असते. या युद्धानंतर जग खंडप्राय सत्ताकारणाकडे वळलेलं पाहायला मिळू शकतं. यातून शस्त्र आणि अणुअस्त्र स्पर्धा वाढीला लागणार, हे निश्चित. 