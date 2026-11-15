Theatre Education : नाटक शिकून पोट भरता येत नाही? मराठी रंगभूमीच्या अर्थकारणाचा घेतलेला वेध

आशुतोष पोतदार- potdar.ashutosh@gmail.comविद्यापीठात एका विद्यार्थिनीला नाटकाशी संबंधित एका विषयासाठी प्रवेश घ्यायचा होता. तिला नाटक पाहायला, करायला, त्याबद्दल लिहायला आणि बोलायला आवडतं. ह्युमॅनिटीज आणि विज्ञान या दोन्ही क्षेत्रांतील विषयांतही तिला चांगली गती आहे. घरची आर्थिक परिस्थिती उत्तम, आईवडील उच्चशिक्षित. मी म्हटलं, ‘‘मग घे की प्रवेश. तुला जे शिकायचं आहे ते शिक.’’ त्यावर ती म्हणाली, ‘‘मला नाटकाचे कोर्स करता येणार नाहीत.’’ कारण विचारल्यावर तिने सांगितलं, तिचे वडील म्हणाले, ‘नाटक करके झोला लेकर घुमना है क्या.’हे ऐकून मी थोडा नाराज झालो. मुलांनी काय शिकावं, याबद्दल आईवडिलांच्या काही अपेक्षा असतात. कधी त्या लादल्याही जातात आणि मुलांना आवडीचं शिकता येत नाही. कला, साहित्य आणि नाटक म्हणजे छंद म्हणून जोपासायच्या गोष्टी, फावल्या वेळात करायचे उद्योग, असं अनेकदा गृहीत धरलं जातं. नाटक शिकावं, परंतु पोटापाण्यासाठी नाही हा विचार असतो. नाटक करणाऱ्याचा झोला म्हणजे रिकामा खिसा, अनिश्चित उत्पन्न आणि अस्थिर भविष्य, अशी प्रतिमा समाजात आहे. या प्रतिमेला काही अनुभवांचा आधार असला, तरी ती संपूर्ण वास्तव दाखवते का, हे तपासून पाहायला हवं.‘नाटक करताय ते ठीक आहे, पण पोटापाण्यासाठी काय करता?’ हा प्रश्न फक्त नाटक करणाऱ्यांनाच नाही, तर गाणं, चित्रकला, नृत्य आणि साहित्य अशा कलाक्षेत्रांतही विचारला जातो. आवडणारं काम आणि त्यातून मिळणारं उत्पन्न यांची सांगड कशी घालायची, हा कळीचा मुद्दा आहे. नाटकाचं अर्थकारण एका प्रयोगापुरतं नसतं. नाटकाची संकल्पना तयार होण्यापासून तालमी, प्रयोग आणि दौऱ्यांपर्यंत अनेक जण वेगवेगळ्या टप्प्यांवर काम करत असतात. अभिनय, तंत्र, प्रयोगस्थळ, निर्मिती, नियोजन आणि व्यवस्थापन अशा अनेक गोष्टी त्यात येतात. विशेषतः मराठी नाटकात हौस, प्रायोगिकता आणि व्यावसायिकता यांची सरमिसळ असल्यामुळे त्यामागचं अर्थकारणही अनेकदा गुंतागुंतीचं असतं..भारतात कलाकारांच्या उत्पन्नाविषयी पुरेशी आणि नियमित आकडेवारी उपलब्ध नाही. मात्र, कोविडच्या काळात झालेल्या काही अभ्यासांतून या क्षेत्रातील आर्थिक असुरक्षिततेची कल्पना येते. लॉकडाउनमुळे प्रयोग बंद पडले आणि कलाकारांबरोबरच रंगमंचामागे काम करणाऱ्यांचंही उत्पन्न थांबलं. त्यानंतरही काही कलाकारांना पूर्वीइतकं काम आणि उत्पन्न मिळवणं कठीण झालं. नाटक, संगीत आणि नृत्य क्षेत्रातील काही कलाकारांना उदरनिर्वाहासाठी पर्यायी कामं शोधावी लागल्याचं आपण पाहिलं. जगभरातील सांस्कृतिक क्षेत्रात आर्थिक असुरक्षिततेचे प्रश्न आहेतच. ‘युनेस्को’च्या एका अहवालानुसार, सांस्कृतिक आणि सर्जनशील क्षेत्रांतील सुमारे ४० टक्के कामगारांना त्यांच्या देशातील किमान वेतनापेक्षाही कमी उत्पन्न मिळतं. म्हणजेच, नाटक किंवा इतर कलाक्षेत्रांत काम केल्याने पुरेसं उत्पन्न मिळेल, याची हमी देता येत नाही. तरीही, नाटकात करिअर करण्याच्या आणि त्यातून उत्पन्न मिळवण्याच्या काही शक्यता आहेत.करिअरच्या संधीनाटकातलं करिअर म्हणजे फक्त रंगमंचावरचा कलाकार होणं नाही. लेखक, दिग्दर्शक, नेपथ्यकार, प्रकाश आणि ध्वनीचे तंत्रज्ञ, वेशभूषाकार, निर्माते आणि व्यवस्थापक नाटक उभं करतात. शिवाय नाट्यशिक्षण, कार्यशाळा, संशोधन, समीक्षा, जाहिरात आणि अनुदान मिळवणं अशीही कामं आहेत. मी स्वतः कलाक्षेत्राला अनुदान देणाऱ्या संस्थेत काम केलं. तिथे अर्थसंकल्प तपासणं, अहवाल लिहिणं आणि कार्यक्रमांचं नियोजन करणं ही कामं होती. अशी कामं प्रेक्षकांच्या नजरेस पडत नसली, तरी कला क्षेत्राच्या कामकाजासाठी ती तितकीच महत्त्वाची असतात. नाटक करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्था आपली कौशल्यं आणि साधनं वापरून उत्पन्नाचे वेगवेगळे मार्गही शोधतात. स्थानिक संस्थांशी सहयोग करून एका गावात अनेक प्रयोग करणं, प्रयोगांबरोबर कार्यशाळा घेणं, कॉर्पोरेट क्षेत्राबरोबर काम करणं, असे मार्ग त्यात येतात. बंगळूर, चेन्नई आणि पुण्यातल्या कलासंकुलांत काम करणारी मंडळी जागेचं व्यवस्थापन, प्रयोगांचं नियोजन आणि निर्मिती यांची सांगड घालतात. शहरात कामानिमित्त येणारे तंत्रज्ञान आणि कला व्यवस्थापनाच्या शक्यता तपासतात. काही जण, नाटकाबरोबर इतर कला आणि सामाजिक क्षेत्रात पूर्णवेळ काम करतात. स्वतःच्या शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्याची काळजी घेत काम नेटकं आखणारे हे ‘झोला’वाले कलाकार इतरांनाही प्रेरणा देतात..अर्थात, एवढं करूनही प्रत्येकाला नाटकातून पुरेसं उत्पन्न मिळेल असं नाही. प्रत्येक व्यक्तीच्या आणि कुटुंबाच्या गरजा वेगळ्या असतात. शिवाय, ज्यांना आर्थिक पाठबळ नसतं, त्यांच्यासाठी नाटकाच्या क्षेत्रात येणं आणि टिकून राहणं अधिक कठीण असतं. आर्थिक परिस्थितीमुळे अनेकांना नाटक करणं किंवा त्याचा अभ्यास करणं शक्य होत नाही. याचा परिणाम नाटकाच्या आशयावर, भाषेवर आणि मांडणीवरही होऊ शकतो. आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीतील व्यक्ती आणि विचार नाटकात आले, तर कला-विश्व अधिक समृद्ध होईल आणि आपणही समाजही अधिक समावेशक. यासाठी परस्परांना संधी आणि बळ देणं महत्त्वाचं आहे.अशा परिस्थितीत, कला क्षेत्राबाहेरचं एखादं कौशल्य आत्मसात करणं किंवा उत्पन्नाचे इतर मार्ग शोधणं काही कलाकारांसाठी आवश्यक ठरू शकतं. अनेक क्षेत्रांत लोक एकाच उत्पन्नाच्या स्रोतावर अवलंबून राहत नाहीत. मग कलाकारांनी वेगवेगळी कामं करणं गैर का मानावं? दिवसभर दुसरीकडे काम करून संध्याकाळी नाटक करणं किंवा एकापेक्षा अधिक प्रकारची कामं करणं ही कलाकाराच्या सक्षमतेची खूण नाही का?पोटापाण्याचा विचार करताना गाडी अनेकदा सुरक्षिततेवरच अडते. विशेषतः मध्यमवर्गीय कुटुंबात सुरक्षित नोकरी, नियमित पगार, बँक बॅलन्स, आणि स्थिर आयुष्य यांना प्राधान्य दिलं जातं. त्यामुळे नव्या संधीसाठी जोखीम पत्करणं आव्हानात्मक ठरू शकतं. मात्र, केवळ सुरक्षिततेचा विचार केला, तर नव्या शक्यता अनुभवण्याची संधीही गमावली जाऊ शकते. ज्यांना शक्य आहे त्यांनी आर्थिक जोखीम पत्करून नव्या वाटा चोखाळल्या, तर नवं काम, नवी माणसं आणि नवं जग अनुभवता येऊ शकतं. त्यातून निर्मितीलाही नवी दिशा मिळू शकते..Premium|Karnataka Campaign : आदिलशाही-मुघल संघर्षाचा फायदा घेत शिवरायांची दक्षिण मोहीम; कर्नाटकातील राजकीय डावपेच.जुळवून घेण्याची तयारीकरिअरचा विचार करताना केवळ किती पैसे मिळतात, नोकरी किती सुरक्षित आहे किंवा भविष्यात किती कमाई होईल, एवढंच पाहायचं का? हा प्रश्न विचारायला हवा. आपल्याला काय शिकायचं आहे, कोणतं काम करायचं आहे आणि त्यातून आपलं आयुष्य कसं घडवायचं आहे, हे ठरवण्याचं स्वातंत्र्यही करिअरमध्ये महत्त्वाचं आहे. अर्थात, निवडलेल्या क्षेत्रात टिकण्यासाठी आर्थिक नियोजन, मेहनत आणि बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची तयारी लागते. परंतु ही तयारी करण्याची संधीच नाकारली, तर आपल्याला काय जमते हे कळणार कसं? घरची आर्थिक परिस्थिती बरी असूनही ज्यांना आवडीचं शिक्षण घेता येत नाही त्यांच्यासमोरचा प्रश्न फक्त पोटापाण्याचा नाही. स्वतःचं आयुष्य स्वतःच्या अटींवर आणि हिमतीवर घडवण्याच्या अधिकाराचाही आहे..एखाद्याला नाटक करायचं, अभ्यासायचं असतं परंतु आर्थिक मर्यादा आड येऊ शकतात. ज्यांना जोखीम पत्करणे शक्य आहे, त्यांना स्वतःचे मार्ग चोखाळता यावेत. ज्यांना गरज आहे, त्यांना आवश्यक ते आर्थिक बळ मिळावं. विषयातली आवड, जिज्ञासा, मनातले प्रश्न आणि हिंमत घेऊन खांद्यावर झोला घेणारी व्यक्ती वाट शोधत असते. तिला पोटापाण्याचं भान द्यावं, गरज पडेल तिथे तिला हात द्यावा. परंतु तिची वाट बंद करू नये. नाटक करणाऱ्या व्यक्तीला भेटल्यावर तिच्या पोटापाण्याची चिंता करण्याबरोबर तिच्या कामाबद्दल, तिच्या धडपडीबद्दल आणि तिने निवडलेल्या वाटेबद्दलही आपण जाणून घ्यायला हवं. कदाचित तिच्या अनुभवांतून जगण्याचे आणि काम करण्याचे नवे, समृद्ध मार्ग आपल्यालाही दिसतील.कोणतीही कला शिकत असताना करिअरसाठी त्याचा कितपत उपयोग होईल, असा स्वाभाविक प्रश्न विचारला जातोच. त्यातून स्थायी स्वरूपाचे उत्पन्न मिळेल की नाही, यावर चर्चा केली जाते. करिअरचा विचार करताना केवळ किती पैसे मिळतात, नोकरी किती सुरक्षित आहे किंवा भविष्यात किती कमाई होईल, एवढंच पाहायचं का? हा प्रश्न विचारायला हवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.