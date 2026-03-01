Historical Fort Records : सातारा, कोल्हापुरातील दुर्गनोंदींचा संदर्भग्रं

गणाधीश प्रभुदेसाईमहाराष्ट्रातील गड-किल्ले हे शौर्य, स्वाभिमान आणि इतिहासाचे जिवंत प्रतीक आहेत. विशेषतः छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्थापनेसाठी अनेक किल्ल्यांची उभारणी व दुरुस्ती के होता, तर सिंहगड किल्ला, प्रतापगड किल्ला आणि शिवनेरी किल्ला हे ऐतिहासिक दृष्ट्या महत्त्वाचे किल्ले आहेत. डोंगरकडे, समुद्रकिनारी व सपाट प्रदेशात बांधलेले हे किल्ले संरक्षणात्मक दृष्टीने भक्कम होते. आज हे गड-किल्ले पर्यटनस्थळे असून ते महाराष्ट्राच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाची साक्ष देतात. पण असे अनेक गड-किल्ले आहे जिथे जायचे सोडा त्यांची नावेही आपल्याला माहीत नाहीत. सातारा व कोल्हापूर या दोन जिल्ह्यांतच असे असंख्य गड-किल्ले आहेत आणि ते जाणून घ्यायचे असेल तर ‘ऐतिहासिक नोंदी दुर्गांच्या’ हे पुस्तक संग्रहात असणे गरजेचे आहे. .सातारा म्हटले की डोळ्यांसमोर येतो तो अजिंक्यतारा आणि प्रतापगड. पण या पुस्तकात इतर २२ गड-किल्ल्यांची सविस्तर माहिती दिलेली आहे. तसेच कोल्हापूर जिल्हा म्हटले की ‘पन्हाळा’ आणि ‘विशाळगड’ सर्वश्रृत आहे. पण इतर १३ गड-किल्ल्यांच्या माहितीसाठी हे पुस्तक वाचावेच लागेल. पण आपण पाहिलेल्या महत्त्वाच्या तीन-चार किल्ल्यांबाबतही किती त्रोटक माहिती आपल्याला आहे, हे पुस्तक वाचल्यानंतर कळते. म्हणून दोन्ही जिल्ह्यांतील किल्ल्यांची संदर्भासह सखोल माहिती जाणून घेण्यासाठी हे पुस्तक हाती घ्यावेच लागेल.इतिहासप्रेमींसाठीच नाही तर गड-किल्ले सर करण्याची आवड असलेल्यांना व ट्रेकिंग करणाऱ्यांसाठी तसेच विद्यार्थ्यांसाठी पुस्तक पथदर्शी आहे. ‘गडांवर कसे जावे आणि काय पहावे’, एवढे मर्यादित हे पुस्तक नसून तो एक ‘ऐतिहासिक दस्तावेज’ आहे. कारण लेखकाने महाराष्ट्रातील अनेक गड-किल्ले फिरून पाहिले आहेत. भारत इतिहास संशोधक मंडळ, पेशवे दप्तर, कोल्हापूर दप्तर, मुंबई अभिलेखागार यांच्या सूची, तसेच संशोधनासाठी निवडलेल्या इतर संदर्भांचा समावेश पुस्तकात आहे. त्यामुळे जे आहे ते पुराव्यांसह, ही या पुस्तकाची खासीयत. प्रत्येक किल्ल्याच्या खाली माहिती कुठून घेतली यांचा संदर्भ आहे..महाराष्ट्रातील गड-किल्ल्यांबाबत वाचताना बऱ्याचदा अत्यल्प माहिती मिळते. उंच गडांची माहिती वाचकांपुढे ठेवण्यासाठी संशोधनाची खोली गाठणे महत्त्वाचे असते. म्हणून येथे नोंद घ्यावीशी वाटते आणि ती म्हणजे हे पुस्तक म्हणजे सातारा जिल्ह्यातील २४ व कोल्हापूर जिल्ह्यातील १५ अशा एकूण ३९ दुर्गांशी संबंधित अनेक ग्रंथांत विखुरलेल्या ऐतिहासिक नोंदींचे संकलन आहे..Jain caves Maharashtra : महाराष्ट्रातील जैन लेण्यांचे सांस्कृतिक वैभव; 'महाराष्ट्रातील जैन लेणी' पुस्तकाचा सखोल आढावा.आदिलशहाच्या काळापासून अमदानीपर्यंत दोन्ही जिल्ह्यांतील किल्ल्यांचे संदर्भ यात आहेत. किल्ल्यांवरील शिलालेखांचे वाचन आणि उंचीबाबतच्या अचूक नोंदी यात आहेत. इतिहासाचा अभ्यास म्हटला की त्यात भूगोलही येतोच. म्हणून किल्ल्यांवर लिखाण करताना नकाश्यांचा आधार घ्यावाच लागतो आणि वाचकांच्या संदर्भासाठी ते पुस्तकात समाविष्ट करावे लागतात. म्हणून लेखकाने काही नकाशेही दिलेले आहेत. आजवर किल्ल्यांच्या भौगोलिक वर्णनात किल्ल्यांच्या समुद्रसपाटीपासून असलेल्या उंचीत तफावत आढळते. या पुस्तकात किल्ल्यांची उंची मीटर व फुटांमध्ये देताना त्या ‘भारतीय सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या नकाशांवरून घेतलेल्या आहेत, हे विशेष. प्रत्येक किल्ल्याच्या शेवटी वापरलेल्या संदर्भग्रंथांची सूचीही दिलेली आहे.पुस्तकाचा हेतू ‘दुर्गवर्णन’ नाही तर वाचकांपुढे इतिहास आणणे हा आहे. त्यामुळे पुस्तकात दुर्गवर्णन कमी व ऐतिहासिक नोंदी जास्त आहेत. ‘‘ज्येष्ठ इतिहाससंशोधक व दुर्गअभ्यासक कै. रमाकांत पाळंदे यांनी ८०-९०च्या दशकात केले. त्यांनी केलेल्या सूचीकरणाचे सर्व काम हस्तलिखित स्वरूपात असल्याने आजवर प्रसिद्ध झालेले नाही. पाळंदे यांच्या कार्यापासून प्रेरणा घेऊन किल्ल्यांची सूची करण्याचे ठरवून दुर्गसूची करण्यास सुरुवात केली. मला उपलब्ध झालेल्या साधनांतून गेल्या तीन-चार वर्षांत किल्ल्यांसंबंधी जवळपास १५ हजारांवर नोंदी काढलेल्या असल्या तरी अजूनही अनेक संदर्भग्रंथातील नोंंदी करण्याचे काम शिल्लक आहेत,’’ असे लेखक म्हणतात. यावरून लेखकाची संशोधक वृत्ती कळते आणि या पुस्तकातील त्यांचे श्रमही दिसतात. थोडक्यात, या पुस्तकात अनेक किल्ल्यांसंबंधी आपणास फारशा माहिती नसलेल्या ऐतिहासिक व अभ्यासपूर्ण नोंदी संकलित करण्यात आल्या आहेत..पुस्तक : ऐतिहासिक नोंदी दुर्गांच्यालेखक : संदीप परांजपेप्रकाशक : इंद्रायणी साहित्य, पुणेपृष्ठे : २९६ मूल्य : ४५० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.