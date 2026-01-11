Marathi Literature Books 2026 : वाचकांसाठी मेजवानी! अध्यात्मापासून भयकथांपर्यंत; 'या' ५ नवीन मराठी पुस्तकांची ओळख

विवेकसंहितासंतपरंपरेचा चिरंतन संदेश अभंगशैलीतून नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न म्हणजेच डॉ. संजय उपाध्ये यांचे ‘विवेकसंहिता’ हे छोटेखानी पुस्तक. छोट्याशा आकारातील देखण्या स्वरूपाचे हे पुस्तक आपल्या सुंदर मुखपृष्ठाने वाचकाचे लक्ष वेधून घेते. विविध विषयांवर साध्या, सोप्या, पण मार्मिक शब्दांत अमूल्य ज्ञान देणारे १०१ अभंग सुविचार उपाध्ये यांनी या पुस्तकात लिहिले आहेत. संतवचनांच्या तेजस्वी दिव्यपथावर प्रत्येकाला सुखाने वाटचाल करता येईल असा प्रकाश देणाऱ्या या रचना वाचकाला अंतर्मुख करतात, नवी प्रेरणा देतात आणि रोजच्या जगण्यातील प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी मार्गही दाखवतात. अक्षरांचा संग । माध्यम व्यक्तांचे । मौन अव्यक्ताचे । भाव सांगे ।। असं म्हणत ‘अक्षरांच्या संगाने’ मांडलेली ही पथदर्शी विवेकसंहिता आवर्जून वाचायला हवी व चिंतनात ठेवावी अशी आहे. वैशिष्ट्य : अभंगशैलीतून विविध विषयांवर केलेले भाष्य. पुस्तकाची नावीन्यपूर्ण व कलात्मक मांडणी प्रकाशक : डॉ. संजय उपाध्ये पृष्ठे : १३० मूल्य : २५० रु..विश्वप्रिया भ्रमंतीसुप्रिया सहस्रबुद्धे यांनी विविध ठिकाणी केलेली भटकंती ‘विश्वप्रिया भ्रमंती’ या शीर्षकाखाली शब्दबद्ध केली आहे. भारतासह परदेशात विविध ठिकाणी प्रवास करताना जाणवलेल्या अनेक गोष्टी, बारीक-सारीक संदर्भ, तेथील संस्कृती, समाज, प्रेक्षणीय स्थळे, वाहतूक ही सर्व माहिती छायाचित्रांसह लेखिकेने पुस्तकात दिली आहे. काश्मीर, गोवा, सिमला, केरळ, अंदमान, गिरनार, लेह-लडाख, राजस्थान याबरोबरच अमेरिका, युरोप, नेपाळ आणि श्रीलंकेच्या प्रवासवर्णनांचाही पुस्तकात समावेश करण्यात आला आहे.वैशिष्ट्य : ओघवत्या शैलीतील वर्णन व प्रवासासाठीची उपयुक्त माहितीप्रकाशक : मिहाना पब्लिकेशन्स, पुणेपृष्ठे : २४२ मूल्य : ४०० रु..Latest Marathi Book Reviews : वाचकांसाठी मेजवानी; अध्यात्मापासून सायबर सुरक्षिततेपर्यंत, ७ नव्या पुस्तकांचा वेध!.... त्या पलीकडल्या गोष्टीमानवी मन भयमुक्त नाही. त्याला कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचे सातत्याने आहे. याच भयामधून ज्या विविध गोष्टी निर्माण होतात त्यात भयकथांचाही समावेश आहे. मराठी साहित्यातील भयकथांच्या प्रवाहाला पुढे नेणारा ‘... त्या पलीकडल्या गोष्टी’ हा दिलीप पेटवे यांचा कथासंग्रह नुकताच प्रकाशित झाला आहे. भयाच्या विविध छटा, अर्थ उलगडून दाखवणाऱ्या नऊ कथांचा समावेश या संग्रहात करण्यात आला आहे. वास्तुशास्त्र, नाट्य-चित्रपट अशा विविध क्षेत्रांत वावरलेल्या पेटवे यांनी आपल्या अनुभवातून या कथांची मांडणी केली आहे. मानवी मनातील भयाचा ठाव घेत प्रसंगी त्याला त्यामधून बाहेर पडण्याचा मार्गही दाखवणाऱ्या या कथा वाचकांच्या पसंतीस उतरतील असे वाटते.प्रकाशक : राहुल मारुलकरपृष्ठे : १६२ मूल्य : २०० रु..Latest Marathi Book Reviews : वाचकांसाठी मेजवानी; अध्यात्मापासून सायबर सुरक्षिततेपर्यंत, ७ नव्या पुस्तकांचा वेध!.ताण-तणाव प्रकार, मापन व व्यवस्थापनदैनंदिन जीवनात येणाऱ्या ताण-तणावाला सामोरं कसं जायचं? हे जाणून घेण्यासाठी प्रा. डॉ. चंद्रशेखर देशपांडे यांचं ‘ताण-तणाव प्रकार, मापन व व्यवस्थापन’ पुस्तक वाचायला हवं. मानसिक ताणतणावाचे स्वरूप व परिणाम, त्यामागची कारणे, जीवनशैली, शारीरिक परिणाम, आत्मसन्मान व ताणतणाव, तणाव कमी करण्याचे उपाय... अशा विविध मुद्द्यांवर देशपांडे यांनी सविस्तर विश्लेषण केले आहे. वेळेचं नियोजन, स्नायू-शिथीलकरण प्रशिक्षण यावरही लेखकाने मार्गदर्शन केलं आहे.वैशिष्ट्य : दैनंदिन समस्यांवर सोप्या शब्दांत मार्गदर्शनप्रकाशक : उन्मेष प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : १२८ मूल्य : १८० रु..आठवणीतील कमलपर्णिकाजीवनसंघर्षात खचून न जाता जिद्दीने, श्रमाने अडचणींवर मात करत कष्टाने संसार उभा करणाऱ्या एक स्त्रीचे हे आत्मकथन आहे. कमल निकम यांच्या आठवणींचं शब्दांकन ‘आठवणीतील कमलपर्णिका’ या नावाने विलास पायगुडे यांनी केलं आहे. या आत्मकथनात लोकसाहित्य, ग्रामीण भाषेतील गाणी, कथा, जात्यावरच्या ओव्या... असा अद्भुत खजिनाही गवसतो. त्यामुळे या कथनाला लालित्याची झालर आली आहे. हे आत्मकथन केवळ आठवणींचा उजाळा यापुरतं मर्यादित न राहता ते प्रेरणादायी, रोचक आणि उद्बोधक साहित्य झाले आहे.प्रकाशक : नरवीर प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : ११२ मूल्य : १६० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.