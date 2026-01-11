Travels in India by Jean-Baptiste Tavernier : १७ वर्षांची तपश्चर्या आणि हिऱ्यांच्या खाणींचा थरार; फ्रेंच प्रवासी तावर्नियेच्या भारतवारीचा 'मराठी' दस्तऐवज!

गणाधीश प्रभुदेसाई - ganashidh.prabhudesai@esakal.comजाँ बातीस्त तावर्निये यांचा जन्म १६०५ मध्ये पॅरिस येथे झाला. ‘‘आपल्याला मिळालेले पहिले ज्ञान हे आपल्यासाठी पुनर्जन्मासारखे असते असे मानले, तर मी असे म्हणेन की प्रवास करण्याची इच्छा घेऊनच मी या जगात आलो,’’ असे तावर्निये आपल्या मनोगतात म्हणतात. लहानपणापासूनच तावर्निये यांच्या आजूबाजूला भूगोलविषयक वातावरण होते आणि विद्वान लोकांच्या त्यांच्या वडिलांशी होणाऱ्या चर्चा ते कुतूहलाने ऐकत असत. त्यामुळे विविध देश बघण्याच्या इच्छेने त्यांच्या मनात मूळ धरले व त्यांनतर जो काही प्रवास सुरू झाला, तो थक्क करणारा आहे. ‘बघणे’, ‘पर्यटन’, ‘निरीक्षण करणे’, ‘अभ्यास करणे’ हे शब्द फिके पडतील असा त्यांचा अवघड, पण कुतूहल वाढवणारा प्रवास या पुस्तकातून वाचायला मिळतो. मूळ फ्रेंच भाषेत असलेले हे पुस्तक १६७६ मध्ये प्रसिद्ध झाले. १८८९ मध्ये त्याची प्रथम इंग्रजी आवृत्ती आली. दुसरी आवृत्ती १९२५ मध्ये प्रसिद्ध झाली. आता या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद वाचकांच्या हाती आला आहे. अनुवादाचा हा प्रवासही एक, दोन नाही तर तब्बल १७ वर्षे चालला. त्यामुळे हा विषय निवडायला, त्याचा अनुवाद करण्याचे व्रत सुरू करून निष्ठेने ते पूर्ण करणाऱ्या तिन्ही अनुवादकांच्या सहनशीलतेला, जिद्दीला सलाम! तीन भागांतील एकूण ७५ प्रकरणे, आठ परिशिष्टे व ११ नकाशांचा वापर करून या पुस्तकाची मांडणी केलेली आहे. तावर्निये यांनी केलेला प्रवास व त्याबाबत केलेले लिखाण हे नुसते वर्णन नसून एक मोठा दस्तऐवज आहे. .Premium| The Chronicle Project: फ्लेम विद्यापीठात 'द क्रॉनिकल प्रोजेक्ट'ची सुरुवात, भारतातील जिल्ह्यांचे सखोल दस्तावेजीकरण ज्ञानाचे भंडार उघडे करणार.मनोगतात अनुवादक विनायक नेरलेकर यांनी म्हटल्याप्रमाणे ‘हे निव्वळ प्रवासवर्णन नाही. केवळ इतिहासही नाही. तो भूगोल आहे, सामाजिक शास्त्र आहे, राजकारण, अर्थकारण आणि व्यापारही आहे...’ याची प्रचिती पुस्तक वाचताना प्रत्येक पानावर येते. प्राचीन काळातील प्रवासाची साधने, मार्ग, सुविधा, त्या-त्या प्रदेशातील माणसे, त्यांचे स्वभाव, चालीरीती, भारतातील व्यापार, व्यवहार, आयातशुल्क, चलन, विनिमयदर, वजने-मापे यासंबंधी तावर्निये यांनी केलेले चिकित्सक विश्लेषण वाचायला मिळते. इतकी प्रचंड, सविस्तर माहिती एकाच प्रवासवर्णनात सापडणे हेही अद्भुत म्हणावे लागेल.एवढा मोठा दस्तऐवज वाचकांच्या हाती देताना तो वाचनीय व्हावा याची काळजीही अनुवादकांनी घेतली आहे. पण माहिती रंजक करताना त्याची तथ्यावर आधारित मांडणी करणेही आवश्यक असल्याने तळटीप देण्यात आल्या आहेत. सत्येन वेलणकर व रोहित सहस्रबुद्धे यांनी विश्लेषण करताना त्यात बरीच भर घातली आहे. सुमारे दीड हजारांच्यावर जाणारी तळटीपांची संख्या कामाचा आवाका केवढा होता हे दाखवून देते. सहस्रबुद्धे यांचा फ्रेंच भाषेचाही अभ्यास असल्याने इंग्रजी अनुवादात गाळलेला काही मूळ मजकुराचा फ्रेंच पुस्तकातील मुद्यांचा मराठी अनुवाद करताना अंतर्भाव केलेला आहे..पतीच्या मृत्यूनंतर सती जाणाऱ्या स्त्रिया, कोरोमंडल तटावरील सतीची प्रथा, आजारी अर्भके उघड्यावर टाकून देण्याची क्रूर प्रथा, गाईच्या मृत्यूसंबंधी असलेला दंड, विजापूर राजाच्या सेनापतीकडून पराभूत झाल्यामुळे राज्य आणि प्राण गमावलेल्या वेल्लोरच्या राजाच्या निधनानंतर अकरा स्त्रियांनी सती जाण्याचा निर्णय घेतला व त्यानंतर जे काही घडले त्याचे अंगावर काटा आणणारे वर्णन यात आहे.औरंगजेबाच्या राजवटीची सुरुवात आणि शाहजहानचा मृत्यू, भारतीय समुद्रातील प्रवास, सुरत येथील आयातशुल्क कचेरी, सोन्याची तस्करी, सोने तोलण्याची पद्धत याबाबतची माहितीही वाचनीय आहे. बनावट नोटांचा उल्लेख हल्ली आपल्या ऐकिवात आहे, पण पूर्वीच्या काळात खोटी नाणी आढळली तर त्याची वाच्यता करण्यात काय धोका होता याचेही वर्णन आहे. नाणी तपासण्याचे काम पेढीवाले करायचे आणि यासाठी त्यांना रुपयाला एक आण्याची अडत मिळायची, एवढ्या बारीक नोंदी तावर्निये यांनी केलेल्या आहेत.‘‘चाळीस वर्षांत मी भूमार्गाने साठ हजार लीगपेक्षा अधिक प्रवास केला व आशियातून युरोपात येताना केवळ एकदाच समुद्रामार्गे आलो. अशा प्रकारे माझ्या सोयीनुसार विविध मार्गांनी केलेल्या सहा प्रवासांमध्ये संपूर्ण तुर्कस्तान, इराण, हिंदुस्तान आणि विशेष करून माझ्या आधी यरोपातील कोणीही न बघितलेल्या सुप्रसिद्ध हिऱ्यांच्या खाणी, असे सगळे बघता आले. या तिन्ही भव्य साम्राज्यांचा पूर्ण व तंतोतंत वृत्तांत मी देऊ इच्छितो...’’ हे तावर्निये यांचे मनोगतातील शेवटचे वाक्य पुस्तकाची व्याप्ती आणि खोली दर्शवते. एका सजग निरीक्षकाने व प्रवाशाने अफाट प्रवास करून नोंदवलेली ही निरीक्षणे वाचक म्हणून आपल्याला थक्क करतात आणि नवा दृष्टिकोन देतात..पुस्तकाचे नाव : जाँ बातीस्त तावर्निये याचे भारतातील प्रवासअनुवादक : सत्येन वेलणकर, रोहित सहस्रबुद्धे, विनायक नेरलेकरप्रकाशक : marathaempire.inपृष्ठे : ५७७ मूल्य : ८९५ रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.