Marathi Literature Childhood Stories : ‘पांढऱ्या आजोबां’ची आठवण

आईने मला भाजी घेतानाचे काही निकष शिकवले होते, जे आजही उपयुक्त ठरतात. उदा. पडवळ थोडं नख लावून कोवळा आहे ना हे पाहायचं, वांग्यांचे काटे बोथट असतील तर ती शिळी, भेंडीचं टोक पटकन मोडलं की ती ताजी किंवा बारीक तोंडली कोवळी इत्यादी. ती मला फुला-फुलांची कापडी पिशवी हातात द्यायची आणि कोणत्या भाज्या आणायच्या आहेत हे सांगायची. मी ती यादी मनातल्या मनात दोन-तीनदा म्हणून लक्षात ठेवायचो. निघताना शेवटी ती खिशात पैसे ठेवून ते किती आहेत हे सांगायची. साधारण भाजीला किती लागतील याचा अंदाज देऊन ठेवायची.मग मी हळूच विचारायचो, 'आई येताना शाळेसमोरच्या काकांच्या दुकानातून लाल ठिपक्याची बिस्किटं आणू का?'ती होकार द्यायची, पण बजावायची- 'दोनच' (मला आणि माझ्या भावाला).मला कोण आनंद व्हायचा! माझी शाळा चौकातल्या बाजाराकडे जायच्या रस्त्यावर होती. शाळेतच कँटीन आणि खायला-प्यायला मिळणं असले प्रकार तेव्हा नव्हते. शाळेसमोरच्या दुकानांत विविध जिन्नस मिळायचे. शाळा सुटायच्या वेळेस आइसकँडी, चिंचा-बोरं यांच्या गाड्या लागायच्या. तेव्हा मला त्यातले सर्वांत आवडणारे दोन जिन्नस होते... लाल ठिपक्याची गोल बिस्किटं. म्हणजे आता जिम-जॅम म्हटलं जातं ना ती. आणि विविधरंगी क्रीम लावलेली हार्ट शेपची छोटी बिस्किटं. ही बिस्किटं दुकानांमध्ये काचेच्या पारदर्शी बरण्यांमध्ये समोरच दिसतील अशी ठेवलेली असायची. आता मॉलमध्ये बिलिंग काउंटरपाशी रांगेत उभं राहिल्यावर आपण इम्पल्स बाइंग करावं म्हणून मोठाली चॉकलेट्स किंवा बिस्किटांचे पुडे ठेवलेले असतात ना तशीच ही ट्रिक होती!.आठवीनंतर फुलफँट घालायची किंवा एखादा खास समारंभ असेल तरच फुलपँट घालायची असा अलिखित नियम तेव्हा होता. त्यामुळे मी सदान् कदा हाफ पँटमध्येच उंडारायचो. नमस्कार मंडळावर क्रिकेट खेळण्यापासून ते सायकलीने आधारवाडी, गांधारी पुलावर जाण्यापर्यंत – सर्वत्र एकच गणवेश हाफ पँट आणि शर्ट किंवा टीशर्ट! त्यामुळे सायकलच्या चेनच्या तेलाचे, ग्रीसचे डाग; चिखलाचे शिंतोडे; धुळीचा थर यांनी पाय भरून जायचे. किंवा खेळताना पडलो किंवा सायकल स्लिप झाली की गुडघे फुटायचे, रक्त यायचं; कधी खरचटायचं, सोलवटायचं; कधी कधी बॅट नडगीला लागून काळंनिळं व्हायचं, धावताना पावलं घासली जाऊन फाटायची, पण कशाचीही पर्वा न करता त्या त्या वेळी योग्य घरगुती उपाय करून (हळद लावणं) मी कल्याणभर उधळलेलो असायचो.एकदा सुट्टीच्या दिवशी आईने मला भाजी आणायला पाठवलं. मी पिशवी हातात घेतली, खिशात पैसे जपून ठेवले, पायात चपला सरकवल्या आणि निघालो पिशवी उडवत. आपल्याच तंद्रीत. नेहमीप्रमाणे आईकडून लाल ठिपक्यांच्या बिस्किटांचा वायदा करून घेतला होता! आणि तिनेही का कुणास ठाऊक पण उदार अंतःकरणाने क्रीमची हार्ट शेप बिस्किटंही आण, असं सांगितलं होतं. त्यामुळे माझा आनंद डबल झाला होता. मनात विचारांचे तरंग, त्यावर मी स्वार... मी स्लो मोशनमध्ये चालतोय विचार करत... पहिले बिस्किटाचे दोन्ही भाग वेगळे करायचे. मग साखर पेरणी केलेला जॅमचा भाग बाजूला ठेवून द्यायचा. सगळ्यात शेवटी खायचा तो! मग दोन्ही भागाचं क्रीम चाटून खायचं. मग मागचा भाग खायचा. मग खायचं ते जॅमच्या बाजूचं बिस्किट आणि सगळ्यांत शेवटी तो साखर पेरलेला, मऊसर, थोडा दाटसर जॅमचा भाग... अहाहा! आणि क्रीमची बिस्किटं? त्यांचं काय करू या?... क्रिकेट खेळायला जाऊ दुपारी तेव्हा ती खाऊन जाऊ या का? पण दोनदा बिस्किटं खायला आई हो म्हणेल का? म्हणेल म्हणेल हो, आज तिचा मूड चांगलाय... मी चाललोय खयाली पुलाव खात खात!.टिळक चौकात पोहोचलो. बाजार लागला होता. मी आमच्या नेहमीच्या भाजीवाल्या आजोबांना शोधू लागलो. त्यांना मी ‘पांढरे आजोबा’ म्हणायचो. कारण ते नेहमी पांढरा लेंगा, पांढरा झब्बा घालायचे. डोक्यावर गांधी टोपी. कपाळाच्या मध्यभागी चंदनाचा टिळा. गळ्यात माळ. आई म्हणायची, माळकरी आहेत ते. तेव्हा मला माळकरी म्हणजे काय? असा प्रश्न पडायचा. पण उगाच चौकश्या केल्या तर ओरडा पडेल म्हणून मी तो गिळून टाकायचो. नंतर समजलं ते तुळशीमाळ घालतात. म्हणजे ते वारकरी आहेत. आषाढीला न चुकता वारीला पंढरपूरला जातात.ते मला नेहमी मायेने जवळ घ्यायचे आणि शाळेबद्दल विचारपूस करायचे. त्यांच्या हातांचा स्पर्श खरखरीत असला, तरी इतक्या हळुवार स्पर्श करायचे की ती खर खर ज्याम मऊ वाटायची. आईने बजावून सांगितलं होतं, ‘या आजोबांकडूनच घ्यायची भाजी. चांगली ताजी असते, भावही योग्य असतो.’पण आज ते कुठे दिसत नव्हते. ते नेहमी टोपली घेऊन, आपला भाज्यांचा संसार मांडून जिथे बसायचे तिथे मी पाहिलं. आज ती जागा वेगळ्याच आजीबाईंनी घेतली होती. म्हणून मी ओळखीच्या दुसऱ्या काकांना विचारलं, ‘आज पांढरे आजोबा नाही का आले?’त्याने माझ्याकडे प्रश्नार्थक नजरेने पाहिलं.मी म्हणालो, ‘हे इकडे आजोबा बसतात ना ते नाहीयेत का आज?’‘खपला तो आजोबा, काल रातरी,’ तो मनुष्य निर्विकारपणे उत्तरला. ‘रामकृष्ण हरी! देवगतीपुढं कुणाचं चालतं राजा,’ असं म्हणून तो गिऱ्हाइकांशी बोलू लागला.मी तिथल्या तिथे स्तब्ध झालो.एकदा मी अशीच भाजी आणायला गेलो होतो. सांगितल्याप्रमाणे भाजी घेतली, हिशेब करून पैसे दिले. उरलेले परत घेतले. पांढरे आजोबांना बाय करून निघालो, तोच ते म्हणाले, ‘थांब पोरा, हे घे!’त्यांनी माझ्या हातावर एक कागदी पुरचुंडी ठेवली. उघडून पाहतो तर काय एक, नाही दोन नाही तर चांगली चार लाल ठिपक्यांची बिस्किटं! मी आनंदाने उडीच मारली. तसे पांढरे आजोबा म्हणाले, ‘माझ्या नातवाचा बड्डे हाये आज. म्हून समद्यांना गोळ्या वाटल्या. म्हटलं तू आलास आज तर घिऊन ठेवू. म्हून या बिस्कुट्या घितल्या. तुला आवडतात ठाव हाये, पाह्यलंय तुला शाळंम्होरच्या दुकानात! घे खा.’.मी प्रथेप्रमाणे बिस्किटांचे दोन भाग केले. आतलं क्रीम चाटत विचारलं, ‘तुमचा नातू किती वर्षांचा आहे? त्याला हॅपी बर्थडे सांगा हा आजोबा!'ते गप्प झाले. काहीच बोलले नाहीत. एकटक नुसते पाहत राहिले. त्यांच्या डोळ्यांच्या कडा पाणावल्या असाव्यात. माझ्या डोक्यावरून मायेने हात फिरवत ते म्हणाले, 'तू बिस्कुट्या खाल्ल्या म्हन्जे त्याने बी खाल्ल्या बघ...' मला तेव्हा नीट कळलं नाही, कारण माझं तन-मन सारं काही बिस्किटांत गुंतलं होतं...…मी भाजी न घेताच घरी निघालो. पावलं भराभरा पडू लागली. शाळेसमोरचं नेहमीचं दुकान लागलं. दुरूनच मला त्या काचेच्या, पारदर्शक, बिस्किटांनी भरलेल्या बरण्या दिसल्या. मी काही क्षण थबकलो, चलबिचल झाली मनात. पण मग सरळ पुढे निघून गेलो. मी मागे वळून पाहिलं नाही.... Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.