Titan Success Story : सरकारी घड्याळापासून ‘टायटन एज’पर्यंत; संघर्ष, नवकल्पना आणि टीमस्पिरिटची भारतीय यशकथा

महेश बर्दापूरकर - saptrang@esakal.comएखादी व्यक्ती, संस्था यशस्वी होते, जागतिक होते, तिचे नाव जगभरातील लोकांच्या मनावर कायमचे कोरले जाते, तेव्हा अशी व्यक्ती किंवा संस्था नक्की कसे काम करते हे अनुभवायचे असल्यास ‘मेड इन इंडिया ः ए टायटन स्टोरी’ तुमच्यासाठी आहे. भारतातील हुशार लोकांनी जगासाठी तयार केलेल्या उत्पादनाची ही प्रेरणादायी कथा तुम्हाला नक्कीच अचंबित करेल!जो वक्त को बदलने की काबिलियत रखते है, वह व्हिजनरी होते है और उनकी सोच हमेशा वक्त के दो कदम आगे रहती है...‘मेड इन इंडिया ः ए टायटन स्टोरी’ या रॉबी ग्रेवाल दिग्दर्शित वेब सिरीजमधील हे सुरुवातीचं वाक्य...यातील एका प्रसंगात टाटाचे सर्वेसर्वा जेआरडी टाटा आपल्या ‘टायटन’ या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक झेरक्सेस देसाई यांना ‘टायटन’च्या भारतातील घवघवीत यशाबद्दल बक्षीस देतात, मात्र देसाई ‘मी फक्त भारतात यशस्वी झालो आहे, जगभरात ‘टायटन’चे नाव होईल तेव्हाच मी बक्षीस घेईल,’ असे सांगत बक्षीस नाकारतात. एखादी व्यक्ती, संस्था यशस्वी होते, जागतिक होते, तिचे नाव कायमचे जगभरातील लोकांच्या मनावर कोरले जाते, तेव्हा अशी व्यक्ती किंवा संस्था नक्की कसे काम करते हे अनुभवायचे असल्यास ‘ए टायटन स्टोरी’ तुमच्यासाठी आहे....Premium|AI Failures and Risks : एआयचा आंधळा वापर की मानवी देखरेख? तंत्रज्ञानाच्या घातक चुका, जीवितहानी आणि कोट्यवधींच्या नुकसानीतून भारतासाठी मोठा इशारा.एका सिनेमात किंवा छोट्या माहितीपटात समजावून सांगता येणार नाहीत अशा सत्यघटनांवरील प्रेरणादायी कथा एका वेब सिरीजच्या माध्यमातून कशा मांडता येतात हे नजीकच्या काळात आपण अनुभवलं आहे. ‘ए टायटन स्टोरी’ त्याच मालिकेतील एक. ऐंशीच्या दशकापर्यंत भारतीयांच्या हातात शंभर-दीडशे ग्रॅम वजनाचे व दररोज सकाळी उठल्यानंतर चावी द्यावे लागणारे सरकारी कंपनीचे घड्याळ असे. (आजच्या पिढीला हातातील घड्याळ चावी दिल्याशिवाय चालतच नसे, हे खरेही वाटणार नाही!) एखादी वस्तू आहे तशीच वापरायची, तिच्यात बदल झाल्यास अस्वस्थ होते, हा मानवी स्वभाव. मात्र, जेआरडी टाटा ऐंशीच्या दशकातच टेलिफोनच्या जागी सेलफोनचा विचार करीत होते. प्रत्येक नवनिर्मितीमध्ये (इनोव्हेशनमध्ये) पैसे गुंतवणं शहाणपणाचं नसलं, तरी त्यापासून प्रेरणा नक्कीच घेता येते आणि यशस्वी होण्यासाठी फक्त यशस्वी होण्याची आस पुरेशी नसते, तर तुमच्याकडं परवडणाऱ्या कल्पनाही गरजेच्या असतात, ही जेआरडी टाटा यांची विचारसरणी. झेरक्सेस देसाई टाटा ग्रुपमधील वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये काम करणारे अवलिया अधिकारी. मात्र, टाटा प्रेसमध्ये काम करीत असताना त्यांना ‘प्रत्येक जणाला परिधान करण्याची इच्छा असते, मात्र सहज उपलब्ध नसते, ’अशा एका उत्पादनाची स्मगलिंगच्या एका प्रकरणामुळं माहिती मिळते व ती वस्तू असते घड्याळ! देसाई बाजारपेठेत जाऊन घड्याळांच्या बाजाराची सैर करून येतात व तो व्यवसाय कसा चालतो, घड्याळांना एवढी मागणी का याचा अंदाज घ्यायला सुरुवात करतात. घड्याळाची कंपनी सुरू करण्यासाठी जेआरडींना पटवताना ‘हे उत्पादन वेळ पाहणाऱ्यांसाठीच नाही, तर स्वतःचा वेळ बदलू पाहणाऱ्यांसाठीही असेल,’ असे ठसवतात. भारतीय अभियंते घड्याळं बनवू शकतील, मात्र जागतिक दर्जाची नक्कीच नाही, असा युरोपियन उत्पादकांचा दावा असतो. त्यामुळं भारतीयांशी सहउत्पादनासही ते तयार नसतात. हा अपमान सहन न झालेले जेआरडी देसाईंना जागतिक दर्जाचं घड्याळ बनवण्याचं आव्हान देतात.स्विस कंपन्यांचा त्यांच्या घड्याळाबद्दलचा माज उतरवून स्वतःचं जागतिक दर्जाचं घड्याळ बनवण्याचा पण करतात व हातातील स्विस कंपनीची घड्याळं फेकून देतात!.यशाची सुरुवात एकोप्यातूनएकदा घड्याळ बनवण्याचा निर्धार केल्यानंतर नेपोलियन हिल यांच्या जगविख्यात ‘थिंक ॲण्ड गो रिच’ या पुस्तकातील तत्त्वांप्रमाणे ही टिम काम करू लागल्याचं दिसते. केवळ भारतीयांच्याच नाही तर जगभरातील लोकांच्या पसंतीस उतरावं असं घड्याळ बनविण्याचं ध्येय देसाई निश्चित करतात. देसाईंना माणसांची पारख असते हे नक्कीच व ते ‘डिस्कशन नहीं डेमॉनस्ट्रेशन’ या तत्त्वातून लोक निवडत आपली टिम तयार करू लागतात. ‘घड्याळ खरेदी करणं हे एक फिलिंग असतं, इमोशन असते,’ असं मानणारी युवती त्यांची मार्केटिंग मॅनेजर बनते, तर ‘आउटऑफ बॉक्स’ विचार करणारा अभियंता त्यांना याच तत्त्वातून मिळतो. भविष्याचा विचार करून मॅकेनिकलऐवजी क्वार्टझ या क्रिस्टलच्या माध्यमातून घड्याळं बनविण्याचा निर्णय ही टिम घेते व त्यातील अडथळ्यांचा विचार आधीच करून ठेवते. या घड्याळांच्या निर्मितीसाठी लागणारी धूळविरहित जागा निवडणं, प्रतिस्पर्धी कंपनीतील मास्टरमाइंड्स शोधणं व त्यांना हव्या त्या सुविधा, मशिनरी देऊन आपल्याकडं ओढणं, घड्याळांसाठी टाटाच्या नावाशी साधर्म्य सांगणारं नाव शोधणं व त्यात क्वार्टझ या तंत्रज्ञानाचा समावेश करणं, जाहिरातीसाठी लोकांच्या मनात ठसेल अशी भाषेचं बंधन नसलेली संगीताची धून निवडणं व मोठ्या शोधानंतर मोझार्टची धून अंतिम करणं या गोष्टी टिम करते. आपलं उत्पादन लोकांच्या पसंतीस उतरणारच अशी श्रद्धा ठेऊनच टिम काम करते.त्यामुळं हे नवं उत्पादन सर्वप्रथम ग्राहकांच्या पसंतीस उतरत नसलं, तरी ते आपल्या उत्पादनावरील विश्वास व श्रद्धेच्या जोरावर प्रयत्न सुरू ठेवतात, त्याच्या मार्केटिंगमधील त्रुटी शोधून काढतात व थोड्याच कालावधीत उत्पादन लोकांपर्यंत पोचवण्यात यशस्वी ठरतात. लोकांना नवं काही स्वीकारायला वेळ लागतो, मात्र एकदा स्वीकारल्यावर त्याला डोक्यावर घेतात हे त्यांच्या प्रयत्नांतून दिसून येतं. चावी नसलेलं घड्याळ ही संकल्पना लोकांच्या पसंतीस उतरण्यास वेळ लागतो, मात्र या काळात टिमला मोठी चिकाटी दाखवावी लागते. मोठी झेप घेण्यासाठी देसाई सहकाऱ्यांशी जिव्हाळ्याचे संबंध कायम ठेवत काळानुसार काही बदलही करतात व ते कर्मचाऱ्यांना पटवूनही देतात. मार्केटिंगमधील नव्या कल्पना आणण्यासाठी वेगळा विचार करणाऱ्या व्यक्तीला नियुक्त करणं, कंपनीची टॅगलाइन सतत बदलण्यापेक्षा एकच टॅगलाइन कायम ठेवणं, जाहिरातीत नावीन्य आणणं हे प्रयोग केले जातात. यातून कंपनी लवकरच घड्याळातील भारतातील क्रमांक एकची कंपनी बनते..संघर्षातून समृद्धीकडे...‘टायटन’ला भारतातील नव्हे, तर जगातील एक क्रमांकाची कंपनी बनविण्याचं देसाईंचं स्वप्न असतं. त्यामुळं ते प्रथम युरोपमध्ये पोहोचण्यासाठी ५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक संचालक मंडळाच्या विरोधाला झुगारून करतात. मात्र, युरोपमधील घड्याळनिर्मिती कंपन्या भारताची स्वस्तातील दर्जेदार घड्याळं आपली बाजारपेठ हस्तगत करतील या भीतीनं एकत्र येऊन ‘टायटन’ला बाजूला सारतात. टायटन मोठ्या तोट्यात सापडते व संचालक मंडळी आठ महिन्यांत कंपनी पुन्हा फायद्यात न आल्यास ती बंद करण्याचा प्रस्ताव ठेवतात. यावर देसाई आपल्या टिमला या आठ महिन्यांसाठी एक अशक्यप्राय आव्हान देतात. जगातील सर्वांत कमी वजनाचं (केवळ २२ ग्रॅम), सर्व जागतिक परिमाणं पूर्ण करणारं ‘मेड इन इंडिया’ घड्याळ कमी कालावधीत तयार करण्याचं हे आव्हान टिम स्वीकारते. प्रत्येकाला आपल्यातील सर्व गुणांचा, शक्तींचा उपयोग करून हे आव्हान पेलायला सांगतात. आपल्या मेंदूचा अधिकाधिक वापर करून हे यश मिळवण्यासाठी प्रेरणा देतात. त्यासाठी लागणारे बदल एवढ्या कमी कालावधीत करण्याचं काम टिम रात्रीचा दिवस करून पूर्णत्वाच्या दिशेनं नेते. वेब सिरीजमधील प्रसंगात टिम कमी कालावधीत बनवलेलं पहिलं ‘टायटन एज’ परदेशात निघालेल्या जेआरडी टाटांना भेट देते. या प्रवासात जेआरडींनी आधी सहकार्य मागितलेल्या ‘फावरलुबा’ या कंपनीचा मालक त्यांच्या शेजारी बसलेला असतो. हस्तांदोलन करताना कंपनीचा मालक हे घड्याळ पाहून आश्चर्यचकित होतो. त्यानंतरच्या काही दिवसांतच टाटा ‘फावरलुबा’ ही कंपनीच विकत घेतात व टायटन जगातील सर्वांत मोठी घड्याळनिर्मिती कंपनी बनते!.‘टायटन’चा हा प्रवास व्यक्ती आणि कंपनी दोन्ही पातळ्यांवर प्रेरणादायी आहे. या मालिकेतील अभिनयाचा डोलारा जिम सरभ या गुणी अभिनेत्यानं पेलला आहे. ‘रॉकेट बॉइज’मधील डॉ. होमी भाभा व ‘टायटन’मधील देसाई, दोन्ही कमालच. जेआरडी टाटांच्या भूमिकेत नसिरुद्दीन शहा हुबेहुब दिसतात आणि आपल्या धीरगंभीर आवाजात आपल्या सहकाऱ्यांना युक्तीच्या चार गोष्टी सांगताना अभिनयाचा वस्तुपाठच उभा करतात. वैभव तत्त्ववादी देसाईंच्या मित्राच्या भूमिकेत भाव खातो, मात्र त्याच्या भूमिकेच्या लिखाणात सातत्य नसल्याचं जाणवतं. नमिता दुबे, कावेरी सेठ, लक्षवीर सरन आदी कलाकारांचा अभिनयही कथेला पुरक. कथेच्या ओघात त्या काळातील गाजलेल्या गाण्यांचा नेमका उपयोग कथा अधिकच मनोरंजक बनवतोएकंदरीतच, व्यवसायातील यशामध्ये कर्मचाऱ्यांचा सहभाग व त्यांचं समर्पण किती महत्त्वाचं आहे हे सिद्ध करणारी व कोणत्याही व्यक्तीला किंवा संस्थेला यशस्वी होण्यासाठी पाळाव्या लागणाऱ्या तत्त्वांची तोंडओळख करून देणारी ही ‘ॲमेझॉन प्राइम’वरील वेब सिरीज मागील पिढीचे कष्ट दाखवते व पुढच्या पिढीला प्रेरणाही देते....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming 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