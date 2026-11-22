आजचं जगणं पकडायची धडपड करताना आजच्या लेखक-कवींना भाषिक संकराशिवाय पर्याय नाही. गेल्या काही वर्षांत अनेक क्रांती झाल्या. विविध ‘सोशल नेटवर्किंग साइट्स’ आपल्या जगण्याचा अविभाज्य भाग झाल्या. त्यातून आभासी जग, प्रत्यक्ष जग अशी दोन जगं तयार झाली. त्यामुळे सध्याच्या व्हॉट्सॲप आणि फेसबुकच्या काळात चिन्हांचा आणि प्रतिमांचाही समावेश आमच्या भाषेत झालाय. उदा. विन्डोज ११. इथे इलेव्हनऐवजी अकरा असं लिहिलं तर चालणार नाही. तिथे तो अंकच हवा, तोही इंग्रजीच हवा. कारण ११ हे त्या सॉफ्टवेअरच्या व्हर्जनचे नाव आहे. तो एक संकेत आहे जो आहे तसाच कोणत्याही भाषेत घेणं अपरिहार्य आहे. किंवा सोशल साइट्सवर भावना व्यक्त करणारी इमोटिकॉन्स. त्यांनी नेणिवेत आणि भाषेतही शिरकाव केला आहे. (आपण पुन्हा चित्रलिपी वापरायला लागू की काय अशी शंका यावी एवढा!) त्यामुळे जगण्यावर पडत असलेला तंत्रज्ञानाचा प्रभाव, इमोटिकॉन्ससारख्या चिन्हांचा वापर करून व्यक्त केल्या जाणाऱ्या भावना आणि आभासी जग व वास्तव जग यांचा एकमेकांवर पडत असलेला प्रभाव, त्यातले ताणेबाणे व्यक्त करण्यासाठीही वेगळी भाषा घडवण्याचं काम आजचे लेखक-कवी करताना दिसतात..अंबाजोगाईत राहणाऱ्या बालाजी सुतार यांच्या ‘विच्छिन्न भोवतालाचे संदर्भ’ या कथेची सुरुवातच एका मार्केटिंगच्या एसएमएसने होते. सतत असे एसएमएस येणं हे केवळ महानगरीच नव्हे, तर निमशहरातल्या लोकांच्या जीवनाचा (भयावह) भाग झालाय. सुतार यांनी निमशहरातला भोवताल चित्रित करताना तिथली ग्रामीण ढंगाची मराठी भाषा आणि इंग्रजी भाषा यांचा संकर या कथेत केला आहे :‘Past Lives imply Future Lives! Know what you were in your previous birth, sms PAST to 56060. Only 3/- sms’ असा म्यासेज माझ्या फोनवर रोज दिवसातून तीनदा तरी येतोय. आमच्या टुडेला पास्ट नाही आणि टुमॉरोला फ्युचर नाही हे आधीपासूनच म्हायती असल्यामुळे मागच्या जन्मात मी कोण होतो हे हुडकण्यासाठी तीन रुपये हार्ड क्याश मोजण्याची आपली तयारीच नसते...’.आता, हे वरचं उदाहरण किंवा मागच्या रविवारच्या लेखातली काही उदाहरणं आणि असे माझ्यासह लिहिणारे लेखक-कवी लोक्स असं का करताहेत? का अशी भाषिक तोडमोड करताहेत? असे प्रश्न पडणं साहजिकच आहे. आणि ते कायमच विचारले जातात किंवा ‘तुमच्याकडे भाषासमृद्धीच नाही’ असले आरोपही केले जातात. परंतु आजचं जगणं, भवताल पकडायची धडपड करताना आजच्या लेखक-कवीला या भाषिक संकराशिवाय पर्याय नाही, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. कारण लेखक-कवी जितके भाषेला बांधील असतात, तितकेच ते आशयला, अभिव्यक्तीलाही बांधलेले असतात..काळाच्या ओघात भाषा कायमच बदलत असते. कारण ती जगण्याला चिकटून असते. जगणं आणि त्याचं चलनवलन बदललं की तीही बदलणं अपरिहार्य असतं. अशा वेळी ती बदलली नाही, तरच उलट तिचं डबकं होऊन तिचा प्रवाह थांबण्याची शक्यता जास्त असते.भाषेची अशी संक्रमणं, बदल पूर्वीही झाली आहेत, होत आहेत आणि होत राहणार आहेत. त्यामुळे भाषा शुद्धीकरणाचा अति आग्रह धरणं हे मला भाषेच्या दृष्टीने घातकच वाटतं.शिवाय इंग्रजीचं आक्रमण किंवा इंग्रजीकरण होतंय, असल्या गोष्टी मला ‘बायनरी’- चांगलं किंवा वाईट स्वरूपाच्या- एकाच कोणाचीतरी बाजू घेणाऱ्या वाटतात. कारण कुठलीतरी एक बाजू घेतल्यास, जागतिक राजकारण, जागतिकीकरण, त्यात तगून राहणं, तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर, भारताकडे एक मोठी बाजारपेठ म्हणून पाहिलं जाणं आदी गुंतागुंतीच्या आणि अधिक महत्त्वाच्या गोष्टी बाजूला राहून केवळ भावुकपणातून येणाऱ्या ‘अस्मिताबाज’ घोषणा दिल्या जातात. भाषिक राजकारण केलं जातं. परंतु भाषेच्या दृष्टीने काम काहीच होत नाही. पोकळ, वरवरच्या गोष्टी तेवढ्या होतात..खरंतर, रोजमर्रा जगण्याला चिकटून असलेली भाषा ही एवढी लवचीक असते, की सहज वेगळं वळण घेऊन कात टाकते. त्यामुळे आता आपल्याला तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे जगण्यात वापरल्या जाणार्या संज्ञांचं ‘मराठीकरण’ करायला हवंय, हे आजच्या लिहिणार्यांना बर्यापैकी समजलं आहे. त्यामुळे ईमेलू का, सेंडू का, पोस्टू का, असले शब्द नव्याने तयार होऊन लेखनात येत आहेत. आणि फक्त आपली भाषा बदलत आहे असं नाही. तर इंग्रजी शब्दकोशांनाही एसएमएसच्या भाषेतले काही शॉर्ट फॉर्म्स आपल्या शब्दसाठ्यात घ्यावे लागले आहेत. (गुरू, जंगल हे आपले शब्द किंवा किती तरी फ्रेंच शब्द इंग्रजीने घेतले आहेत)..एका मर्यादेनंतर कोणतीही भाषा असो, ती तोकडीच पडते. कारण आपल्याला जे सांगायचं असतं, ते भाषेत मावत नसतं. त्यामुळेच आपल्याला भावना व्यक्त करताना बरेचदा स्पर्श, डोळे यांच्याही भाषेचा वापर करावा लागतो. म्हणजे जर असा डेटालॉस होणार असेल, तर मला, मी जी भाषा बोलतो ती मरणार आहे किंवा नाही, याचा विचार करून न्यूनगंडात जाण्यापेक्षा भाषा घडवणं जास्त महत्त्वाचं वाटतं. आणि म्हणूनच लेखक भाषेची मोडतोड करतो, ती हवी तशी वाकवायचा प्रयत्न करतो. कारण मला जे काही सांगायचंय त्यासाठी ‘टूल’ म्हणून मी भाषा वापरत असेन, तर ती प्राकृत किंवा हिंदी किंवा गुजराती किंवा मिंग्लिश किंवा जुनी मराठी, काहीही असली तरी मला ती वाकवण्याचा प्रयत्न करावाच लागणार असतो..शेवटी, माझ्या पिढीला आणि त्याच्या पुढच्या पिढीला- ती कोणत्याही माध्यमात शिको- इंग्रजी शिकण्यावाचून आणि ती आत्मसात करण्यावाचून पर्याय नाही हे सत्य गवसलं आहे. कारण आर्थिक संधी प्राप्त करून घेण्यासाठी ती भाषा येणं गरजेचं आहे. याशिवाय रोजच्या जगण्यात, सांस्कृतिक-साहित्यिक गोष्टींसाठी मराठी-हिंदी अशा भाषांचाही वापर करावा लागणार आहे. म्हणजेच तगून राहण्यासाठी भाषेबाबत ‘रिजिड’- कर्मठ न राहता, ‘फ्लेक्सिबल’- लवचीक राहावं लागणार आहे. त्यामुळे भाषिक-स्वचंही तुकड्यांमध्ये विखंडीकरण (फ्रॅग्मेंटेशन) होणं अपरिहार्य आहे. त्यातूनच संकरित, नवी मराठी भाषा निर्माण होतेय आणि पुढेही होत राहील. त्यातून नवं साहित्य प्रसवत राहील!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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