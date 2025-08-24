विकासाच्या वाटेवरचे ‘निढळ’ पाऊल

प्रशांत कोठडिया- editor@esakal.comमाणगाव (ता. खटाव, जि. सातारा) परिसराच्या रखरखत्या पंचक्रोशीतील ‘निढळ’ हे देशातील सर्वसामान्य गावाप्रमाणेच एक गाव. दुष्काळ पाचवीला पुजलेला. वस्ती पाच हजारांची. मुख्यत्वे करून ज्वारी व बाजरी ह्या जिरायती पिकांचा थोडाफार आधार. गावात प्राथमिक व माध्यमिक शाळेचे अस्तित्व असले तरी, आचके देत चालणाऱ्या शाळा! हंगामी शेतीवर गुजराण होणं अशक्य... मग नोकरी करण्यासाठी गावातील युवा पिढी पुणे-मुंबईच्या आश्रयाला जाणे स्वाभाविकच होते. .निराशाजनक परिस्थितीतही या गावचे मूळ रहिवासी व निवृत्त आय.ए.एस. अधिकारी चंद्रकांत दळवी यांच्या नेतृत्वाखाली गावकरी एकत्र आले आणि योग्य नियोजन, अफाट कष्ट, सामुदायिक प्रयत्नातून ‘निढळ’चे संपूर्ण परिवर्तन त्यांनी केले. आपल्या गावाचे नाव राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचवले. सुनील चव्हाण यांनी निढळच्या सर्वांगीण विकास प्रक्रियेचा वेध ह्या पुस्तकात घेतला असून, अभिनेते व ‘नाम’ फाऊंडेशनचे अध्यक्ष नाना पाटेकर यांची त्याला प्रस्तावना लाभली आहे..चंद्रकांत दळवी व त्यांच्या भावंडांकरिता शिक्षणाची ही वाट मुळीच सोपी नव्हती. प्रचंड कष्टात मोठे होत, अभ्यास करत महाराष्ट्र लोक सेवा आयोगाच्या स्पर्धात्मक परीक्षेत घवघवीत यश मिळवून १९८३ साली सांगली जिल्ह्यात उपजिल्हाधिकारी म्हणून शासकीय सेवेत चंद्रकांत दळवी यांनी पदार्पण केले. त्यानंतर त्यांच्या कुटुंबाचा व पर्यायाने निढळ गावाचा कायापालट होण्याचा नवा अध्याय सुरू झाला. दळवी पुढे १९९५ साली आय.ए.एस. झाले..पाण्याचे दुर्भिक्ष्य, उजाड शेती, उद्योगधंद्यांचा अभाव यांसारख्या कारणांमुळे अढळ गावातील जवळपास ८०० हून अधिक लोकांना, नोकरी-धंद्याच्या निमित्ताने इतर शहरांमध्ये स्थलांतरित व्हावे लागले असले तरी, या सर्व गावकऱ्यांच्या मनातील गावाबद्दलचे प्रेम आणि ओढ मात्र कायम राहिली होती. गावच्या विकासाची आस असल्यामुळेच या सर्व नोकरदार व व्यावसायिकांनी एकत्र येणे दळवी यांना फार गरजेचे वाटत होते. त्यांनी आणि इतर सहकाऱ्यांनी हनुमान विद्यालयाचे माजी विद्यार्थी, तसेच नोकरीधंद्यासाठी गावापासून दूर राहणाऱ्या लोकांशी संपर्क साधला आणि १९८३ च्या दिवाळी पाडव्याला सर्व मंडळींना गावात एकत्र केले. त्या दिवशी मोठ्या उत्साहात पार पडलेल्या बैठकीत, गावाच्या विकासासाठी ‘निढळ नोकरवर्ग व व्यावसायिक संघटना’ स्थापन करण्याचा दूरगामी निर्णय एकमताने घेण्यात आला..मुंबईत कुर्ला या उपनगराच्या खंडाळा चाळीत या संघटनेचे मुख्यालय ठेवण्यात आले. संघटनेच्या बैठका नियमितपणे सुरू झाल्या. गावाच्या परिवर्तनाचे कार्य सुरू करण्याच्या दृष्टिने वर्गणी जमा होऊ लागली. वर्षभरातील कामाचा आराखडा तयार केला गेला. दळवी आवर्जून मुंबईतील बैठकांना उपस्थित रहायचे, तसेच गावालाही भेट देऊन ग्रामस्थांशी सतत संवाद साधायचे. लोकवर्गणीतून हनुमान शाळेच्या जुन्या इमारतीचा पुनर्विकास करून एक अद्ययावत इमारत उभी केली. त्याचबरोबर, गावातील प्राथमिक शाळेचेही विस्तारित बांधकाम केले गेले. जवळच्याच ठोंबरेवाडी आणि रामोशी वस्त्यांमध्येदेखील नव्याने प्राथमिक शाळा सुरू करण्यात आल्या..पुढील टप्प्यात गावातील एकूण जमीन, माती, डोंगर, नैसर्गिक चढ-उतार आदींचे पद्धतशीर सर्वेक्षण केले गेले आणि त्यावर आधारित ‘माथा ते पायथा’ या तत्त्वानुसार जल व मृदासंधारणाची कामे करण्यासाठी सर्वंकष पाणलोटक्षेत्र विकासाचा आराखडा तयार करण्यात आला. या प्रकल्पाकरिता दळवी यांनी ‘इंडो-जर्मन पाणलोटक्षेत्र विकास प्रकल्पा’अंतर्गत ‘नाबार्ड’चे अर्थसाहाय्य मिळवले. मात्र, दुर्दैवाने अपेक्षित श्रमदान न झाल्यामुळे १९९९ मध्ये ‘नाबार्ड’ने हा प्रकल्प बंद केला. गावाला एक प्रकारची मरगळ आली होती. गावकऱ्यांच्या बदलणाऱ्या मानसिकतेचा अंदाज आलेल्या आणि त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या दळवी यांनी स्वतःच्या आणि ग्रामस्थांच्या मनातील आशा पुन्हा प्रज्वलित करण्याच्या हेतूने शासनाच्या ‘संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियाना’चे माध्यम निवडले. गावकऱ्यांनी राज्य शासनाच्या या अभियानात कसून काम केल्याचा परिणाम लगेचच दिसून आला आणि ‘अढळ’ला ग्रामस्वच्छता अभियानात राज्यात पहिला क्रमांक मिळाला. या यशामुळे गावकऱ्यांचा उत्साह वाढला. त्यामुळे ‘नाबार्ड’चा पाणलोटक्षेत्र विकास प्रकल्प पुन्हा सुरू झाला..नव्याने मंजूर झालेल्या पथदर्शी प्रकल्पांतर्गत, गाव परिसरातील १५० हेक्टरवर समांतर चर, बांधावर वृक्षलागवड, शेतजमिनीवरील कामे, कच्चे बंधारे, ओढ्यांवरील सिमेंट बंधारे आदी कामे झाली. यामुळे जवळपास २००० हेक्टरहून अधिक क्षेत्रात पडणाऱ्या पाण्याचा प्रत्येक थेंब अडवला गेला आणि तो जमिनीत मुरू लागला. त्याला जोड म्हणून चराईबंदी, कुऱ्हाडबंदी, वनीकरण आदी उपक्रम यशस्वीपणे राबविल्यामुळे उजाड जमिनीचे जंगलात रूपांतर होण्याचा चमत्कार दिसू लागला. त्यानंतरच्या टप्प्यात कृषिक्षेत्राच्या विकासासाठी सूक्ष्मसिंचन, फळबाग लागवड, दुग्ध व इतर जोड व्यवसायांवर मोठ्या प्रमाणात भर देण्यात आला..नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन करत असतानाच, सामाजिक ऐक्य आणि समतेचेही गावात संगोपन करण्याचा ‘निढळ’च्या ग्रामस्थांनी निर्धार केला आणि त्यानुसार अस्पृश्यता निवारण व दलितवस्ती विकासाची विशेष योजना कार्यान्वित केली. हळूहळू लोकांच्या हाती पैसा येऊ लागल्याने पतपेढी, सहकारी संस्था आणि राष्ट्रीयकृत बॅंकासारख्या यंत्रणा उभ्या राहिल्या आणि पुढील काही वर्षांत गावाचा आर्थिक आणि सामाजिक कायापालट होत असल्याचे लोकांना प्रत्यक्षपणे दिसू लागले..वेगवेगळ्या बोलींमधली ‘मिलनरेषा’!.गावातील वाढलेले ऐक्य आणि शेतीचा शाश्वत विकास यामुळे गाव सोडणाऱ्यांचे प्रमाण ४० टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. उलट, गावाबाहेर गेलेल्यांचे ‘रिव्हर्स मायग्रेशन’ सुरू झाले असून, गावाचा कायापालट होण्याचा ‘निढळ’पॅटर्न आता अधिक मजबूत होताना दिसतो आहे.निढळ गावाच्या विकासप्रक्रियेवर आधारित ‘निढळ : ग्रामविकासाचा दळवी पॅटर्न' हे पुस्तक 'सत्त्व' फाउंडेशनच्या वतीने नुकतेच प्रकाशित झाले. त्या निमित्ताने विकासकामांचा आणि गावकऱ्यांच्या सहभागातून झालेल्या प्रगतीचा वस्तुपाठ घालून देणाऱ्या निढळ गावाचा घेतलेला धांडोळा.... 