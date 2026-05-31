Premium|Time management mindset : तुमच्या करिअरमध्ये उरलेत फक्त २००० आठवडे! वेळेची किंमत सांगणारी 'W2K' ची नवी डोळे उघडणारी संकल्पना

डॉ. किशोर पाकणीकरजर माणसांनी वेळेला पैशाइतकेच महत्त्व दिले, तर अनेक गोष्टी बदलू शकतील. बैठका लहान होतील. निरर्थक व्यत्यय कमी होतील. आरोग्याकडे दुर्लक्ष होणार नाही. नाती अधिक जपली जातील आणि सततच्या धावपळीपेक्षा अर्थपूर्ण कामाला अधिक प्राधान्य दिले जाईल. आयुष्य हे पुढे कधीतरी सुरू होणारी गोष्ट नाही. प्रत्येक आठवडा म्हणजेच आयुष्याचा एक भाग आहे. कारण एकदा निघून गेलेला आठवडा आयुष्यात पुन्हा कधीच परत येत नाही.कधीकाळी जगभरात ‘वायटूके’ समस्येची मोठी चर्चा होती. संगणक प्रणाली १९९९ वरून २००० मध्ये जाताना अनेक प्रणाली बंद पडतील, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. त्या काळात सरकार, बँका, उद्योग आणि तंत्रज्ञान कंपन्या रात्री जागून तयारी करत होत्या. जगभरातील माध्यमांमध्ये ‘वायटूके’ हा शब्द सतत ऐकू येत होता. पण आज आपल्यासमोर एक वेगळीच समस्या उभी आहे. ती संगणकांची नाही, तर मानवी आयुष्याची आहे. तिला आपण ‘डब्ल्यू टू के’ म्हणू शकतो.या W२K चा अर्थ आहे ‘Working २००० Weeks’, म्हणजे एखाद्या माणसाच्या संपूर्ण व्यावसायिक आयुष्यात प्रत्यक्षात अवघे दोन हजार खऱ्या अर्थाने कामाचे आठवडे असतात. पहिल्यांदा हा आकडा ऐकला की तो अविश्वसनीय वाटतो. पण थोडे गणित करून पाहा. एखादी व्यक्ती साधारण पंचविशीत करिअर सुरू करते आणि साठ-पासष्ट वयापर्यंत काम करते. म्हणजे साधारण चाळीस वर्षांचे कामकाजाचे आयुष्य. त्यातून शनिवार-रविवार, सुट्ट्या, आजारपण, प्रवास, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या, मानसिक थकवा आणि अनुत्पादक दिवस वजा केले, तर खरोखर अर्थपूर्ण कामासाठी उरतात सुमारे अठराशे ते दोन हजार आठवडे..Premium|Seasonal changes in nature : ग्रीष्माच्या प्रगल्भतेचा अनुभव: ऋतूंच्या बदलांचा मानवी भावनांशी संबंध .दोन हजार! एवढेच! कल्पना करा, कोणीतरी तुम्हाला सांगितले की तुमच्या संपूर्ण आयुष्यासाठी फक्त दोन हजार रुपये आहेत. मग तुम्ही प्रत्येक रुपया जपून वापराल. अनावश्यक खर्च टाळाल. प्रत्येक खर्चामागे अर्थ शोधाल. पण वेळेबाबत आपण तसे करत नाही. आपण असेच कितीतरी आठवडे सहज खर्च करून टाकतो. ‘नंतर करू’, ‘थोडा वेळ जाऊ दे’, ‘पुढच्या महिन्यापासून सुरू करीन’, ‘निवृत्तीनंतर वेळ मिळेल’ अशा वाक्यांमध्ये आपले आयुष्य निघून जाते.पूर्वीच्या काळात काम आणि वैयक्तिक आयुष्य यांच्यामध्ये काही प्रमाणात स्पष्ट सीमा होत्या. ऑफिस संपले की माणूस घरी परतायचा आणि काम तिथेच थांबायचे. आज ती रेषाच पुसली गेली आहे. मोबाइल, इंटरनेट आणि डिजिटल साधनांमुळे काम सतत आपल्या भोवती फिरत राहते. एखादा संदेश, ईमेल किंवा फोन कधीही येऊ शकतो. अनेक जण रात्री उशिरापर्यंत लॅपटॉपसमोर बसलेले दिसतात. काही जण सुट्टीवर गेले तरी प्रत्यक्षात सुट्टीवर नसतात. शरीर दुसऱ्या ठिकाणी असते, पण मन ऑफिसमध्येच अडकलेले असते.आधुनिक कामकाजाच्या संस्कृतीमुळे ही समस्या अधिक गंभीर झाली आहे. आज जवळजवळ प्रत्येक क्षेत्रात माणूस सतत धावत असल्यासारखा दिसतो. बैठका, ईमेल, व्हॉट्सॲप संदेश, सादरीकरणे, ऑनलाइन मीटिंग्ज, फोन कॉल्स, नोटिफिकेशन्स… दिवस संपतो, पण काम संपत नाही. एखादे काम पूर्ण झाले की त्याजागी लगेच आणखी काही कामे उभी राहतात. विशेष म्हणजे यश मिळाले की ही धावपळ कमी होत नाही. उलट ती वाढत जाते. जो कार्यक्षम असतो, त्याच्यावर अधिक जबाबदाऱ्या टाकल्या जातात. त्यामुळे आधुनिक व्यावसायिक जीवनात एक विचित्र विरोधाभास दिसतो. जितके कार्यक्षम व्हाल, तितके अधिक व्यस्त व्हाल..आज अनेक लोक जगत कमी आहेत आणि व्यस्त जास्त असतात. सर्वांत मोठी शोकांतिका म्हणजे अनेक जण आयुष्य पुढे ढकलत जगतात. तरुणपणी वाटते, प्रमोशन मिळाले की निवांत जगू. मध्यमवयात वाटते, आर्थिक स्थैर्य आले की वेळ मिळेल. वृद्धापकाळी वाटते, निवृत्तीनंतर खरे आयुष्य सुरू होईल. पण हे ‘खरे आयुष्य’ सुरू होण्याची वेळ अनेकदा कधीच येत नाही. मुलांबरोबर वेळ घालवणे, मित्रांना भेटणे, पुस्तक वाचणे, प्रवास करणे, आरोग्याकडे लक्ष देणे, एखादी कला शिकणे किंवा शांतपणे बसून विचार करणे… या गोष्टी सतत पुढे ढकलल्या जातात.आपण वेळेला अमर्याद संसाधन समजतो. पण प्रत्यक्षात वेळ हीच सर्वांत मर्यादित गोष्ट आहे. पैशाचे नुकसान भरून निघू शकते. हरवलेली मालमत्ता पुन्हा मिळू शकते. पण गेलेला वेळ पुन्हा मिळत नाही. म्हणूनच वेळेबद्दलची आपली मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. आपण वेळेचा विचार ‘उरलेल्या आयुष्याच्या’ दृष्टीने करत नाही. त्यामुळेच लोक सहजपणे अनेक वर्षे अशा कामांमध्ये घालवतात, ज्यातून त्यांना आनंद, समाधान किंवा अर्थ काहीच मिळत नाही.खरे पाहिले तर ही समस्या फक्त वैयक्तिक नाही. तिचा परिणाम कुटुंबांवर, संस्थांवर आणि समाजावरही होत आहे. सततच्या कामाच्या दडपणामुळे ताण, मानसिक थकवा आणि एकटेपणाच्या समस्या वाढताना दिसत आहेत. अनेक घरांमध्ये संवाद कमी होत चालला आहे. पालकांकडे मुलांसाठी वेळ नाही आणि मुलांकडेही शांतपणे बसून विचार करण्याची सवय उरलेली नाही. तंत्रज्ञानाने माणसांना जोडले असले, तरी अनेकदा त्याने माणसांमधील निवांत संवादच कमी केला आहे..Premium|Parenting tips for modern families : 'आजचा दिवस कसा गेला?' मुलांच्या मनातील मूक अपेक्षा आणि हरवत चाललेला संवाद.आजच्या जगात सतत व्यस्त असणे हे जणू प्रतिष्ठेचे लक्षण बनले आहे. ‘मी खूप बिझी आहे’ हे अनेकदा अभिमानाने सांगितले जाते. पण सतत व्यस्त असणे म्हणजे जीवनात काहीतरी महत्त्वाचे घडत आहे, असे नाही. अनेक लोक संदेश, फोन आणि इतरांच्या अपेक्षांना उत्तर देण्यात दिवस घालवतात, पण खोल विचार करण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळच उरत नाही. खरे सर्जनशील काम, महत्त्वाचे निर्णय, नवे शोध, गंभीर लेखन किंवा आत्मपरीक्षण यासाठी सलग आणि शांत वेळ लागतो. सततच्या व्यत्ययांमध्ये मोठ्या कल्पना जन्माला येत नाहीत.W२K समस्या आपल्याला एक अस्वस्थ करणारे सत्य दाखवते. आपण सर्व काही करू शकत नाही. प्रत्येक बैठकीला उपस्थित राहणे, प्रत्येक संदेशाला तत्काळ उत्तर देणे, प्रत्येक संधी स्वीकारणे आणि प्रत्येक अपेक्षा पूर्ण करणे अशक्य आहे. कारण प्रत्येक ‘हो’ आपल्या मर्यादित आयुष्यातील काही आठवडे खर्च करत असतो. म्हणूनच आता प्रश्न बदलण्याची वेळ आली आहे. ‘अजून किती काम करू?’ या प्रश्नाऐवजी ‘खरोखर महत्त्वाचे काय आहे?’ हा प्रश्न विचारण्याची गरज आहे..उच्च पद, खूप मोठा पगार, प्रतिष्ठा आणि सामाजिक मान्यता या गोष्टी महत्त्वाच्या असतातच. पण त्या मनातील थकवा, सततची पोकळी किंवा आयुष्यात काहीतरी हरवत असल्याची भावना दूर करू शकत नाहीत. आज अनेक जण करिअरमध्ये यशस्वी दिसतात, पण त्यांच्या आयुष्यात निवांतपणाच हरवलेला असतो. यशस्वी आयुष्य म्हणजे फक्त पद, पैसा किंवा मोठा बँक बॅलन्स नव्हे. यशस्वी आयुष्य म्हणजे आपल्या मर्यादित आठवड्यांचा जाणीवपूर्वक आणि अर्थपूर्ण वापर.जर माणसांनी वेळेला पैशाइतकेच महत्त्व दिले, तर अनेक गोष्टी बदलू शकतील. बैठका लहान होतील. निरर्थक व्यत्यय कमी होतील. आरोग्याकडे दुर्लक्ष होणार नाही. नाती अधिक जपली जातील आणि सततच्या धावपळीपेक्षा अर्थपूर्ण कामाला अधिक प्राधान्य दिले जाईल.W२K समस्या शेवटी आपल्याला एक साधी पण खोल जाणीव करून देते. आयुष्य हे पुढे कधीतरी सुरू होणारी गोष्ट नाही. प्रत्येक आठवडा म्हणजेच आयुष्याचा एक भाग आहे. कारण एकदा निघून गेलेला आठवडा आयुष्यात पुन्हा कधीच परत येत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.