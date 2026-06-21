Tripura Development Model : ईशान्य भारतातील विकासाची नवी ओळख बनत आहे त्रिपुरा

मयूर भावे - saptrang@esakal.comनिसर्गसौंदर्य आणि साधनसंपत्तीचे वरदान लाभलेल्या त्रिपुरासारख्या छोट्या राज्यातील नागरिकांच्या महत्त्वाकांक्षा काही वर्षांपासून पल्लवित झाल्या आहेत. स्थानिक उत्पादने आणि कुशल मनुष्यबळ जागतिक बाजारपेठेत पुरवठा करण्यासाठी सर्वतोपरी सज्ज होत आहे. हेच या राज्याच्या अभ्यासदौऱ्यात जाणवले.अवघ्या आठ जिल्ह्यांंचं राज्य असलेल्या त्रिपुरामध्ये इतिहास, परंपरा आणि आधुनिकतेचा संगम झालेला दिसून येतो. शिक्षण, पर्यटन, कृषी, विज्ञान-तंत्रज्ञान अशा विविध क्षेत्रांचा विकास व्हावा यासाठी ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालयाच्या (डोनर) अखत्यारीत कार्य करणाऱ्या ईशान्य परिषदेने (एनएईसी) विविध संस्थांना निधी देत विकासकामे करण्याचा धडाका लावला आहे. हा निधी पुरेसा आहे किंवा यामुळे सर्व प्रश्न सुटले आहेत असे नसले, तरी विकासाची दिशा फारसे कोणाचे लक्ष नसलेल्या या सीमावर्ती भागातील नागरिकांना गवसली आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही.रोजगाराभिमुख शिक्षणपारंपरिक शिक्षणाबरोबरच आधुनिक उच्च शिक्षणही विद्यार्थ्यांना मिळावे आणि त्यातून रोजगारनिर्मिती व्हावी या उद्देशाने सरकारकडून त्रिपुरामध्ये नवीन शिक्षणसंस्था स्थापन केल्या जात आहेत. त्रिपुराची राजधानी असलेल्या आगरताळामध्ये डिसेंबर २०२२मध्ये ‘स्टेट इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट’ सुरू करण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या महाविद्यालयाचे उद्घाटन केले आहे. सुमारे ४ कोटी रुपयांचा निधी या महाविद्यालयासाठी देण्यात आला आहे. पदवी आणि पदविका हे दोन्ही अभ्यासक्रम ‘जेएनयू’मार्फत चालवले जातात. उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांपैकी काही जणांना पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये नोकरी मिळाल्याचे महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी सांगितले.पशुवैद्यकीय महाविद्यालयातील आधुनिक साधनांच्या खरेदीसह विविध सुविधांसाठीही आतापर्यंत सुमारे एक कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला असून, त्यापैकी एक कोटी ३२ लाख रुपयांची कामे करण्यात आली आहेत. त्या भागात तेवढे एकच पशुवैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय असल्याने नागरिकांना त्याची नितांत गरज आहे..भाषिक धोरणराज्यातील ६० टक्क्यांहून अधिक बंगाली भाषा लोक बोलतात. अधिकृत कामकाजात आणि दैनंदिन व्यवहारात या भाषेचा सर्वाधिक वापर होतो. ‘कोकबोरोक’ ही त्रिपुरातील मुख्य स्थानिक व आदिवासी भाषा आहे. या भाषेला १९७९मध्ये राज्याची अधिकृत भाषा म्हणून मान्यता देण्यात आली. ‘कोक’ म्हणजे भाषा आणि ‘बोरोक’ म्हणजे लोक, असा या शब्दाचा अर्थ.काळाच्या प्रभावामुळे व थोड्या फार पर्यटनामुळे इंग्रजी व हिंदी भाषेचा प्रसार थोड्या फार प्रमाणात आहे.पर्यटन हब‘स्मार्ट सिटी’ असलेल्या आगरताळाच्या मधोमध गांधीघाट येथे ‘टुरिझम अँड प्रमोशनल हब’ उभारण्याचे काम सुरू आहे. सुमारे ३० कोटींचा निधी ह्या प्रकल्पासाठी देण्यात आला आहे. ‘ओपन थिएटर’, वातानुकूलित सभागृह, कलादालन... अशा विविध वास्तूंचा समावेश या संकुलात करण्यात आला आहे. गोमती जिल्ह्यात असलेल्या माताबाडी म्हणजेच त्रिपुरेश्वरी मंदिर प्रकल्पासाठीही निधी देण्यात आला आहे. माताबडी ‘टुरिझम सर्किट प्रोजेक्ट’ या मोठ्या प्रकल्पांतर्गत विविध विकासकामेही करण्यात आली आहेत. आगरताळाला लागून असलेल्या ‘सेपाहिजाला’तील प्राणिसंग्रहालय व वन्यजीव प्रकल्पासाठी ५८ कोटींचा निधी मागच्याच वर्षी देण्यात आला. निसर्गतःच चष्माच्या फ्रेमसारखी चौकट चेहऱ्यावर घेऊन आलेले ‘स्पेक्टॅकल्स मंकी’ फक्त याच भागात आढळतात. बंगाल टायगरसह, सिंह, पाणघोडा आणि इतर अनेक प्राणी या संग्रहालयात आहेत..‘ड्रोन’साठी लष्कराशी करार‘त्रिपुरा इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी’ या अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामासांठी सुमारे ७४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, त्यापैकी ६६ कोटींची कामे करण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधांसह अत्याधुनिक शिक्षणाची साधने व यंत्रसामुग्री असलेल्या या महाविद्यालयात ‘ड्रोन टेक्नॉलॉजी सेंटर’ आहे. तिथे विद्यार्थी विविध प्रकारचे ड्रोन कसे तयार करायचे हे शिक्षण घेतात. भारतीय लष्कराने त्यांच्या काही विशिष्ट मागण्या सांगून तसे ड्रोन निर्माण करण्याबाबत महाविद्यालयाशी करार केला आहे. त्याची औपचारिक घोषणा अद्याप झाली नसल्याचे विभागप्रमुखांनी सांगितले. याशिवाय, ‘विज्ञानग्राम’मध्ये ‘सायन्स पार्क’ उभारणीसाठी सुमारे साडे दहा कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. मुंबईतील ‘नेहरू प्लॅनेटोरियम’सारखे तारांगणही येथे उभारण्यात आले आहे.क्वीन पायनॅपलत्रिपुराच्या वैशिष्ट्यांपैकी एक म्हणजे ‘क्वीन पायनॅपल’! अत्यंत मधुर चव असलेली ही अननसाची प्रजाती फक्त त्रिपुरात पाहायला मिळते. त्रिपुराचे कृषिमंत्री रतनलाल नाथ यांनी सांगितले की, ११ हजार ६९८ हेक्टर क्षेत्रांत अननसाची शेती केली जाते. प्रत्येक हंगामात सुमारे १.७१ लाख टन उत्पादन होते. जर्मनी, रशिया, यूएई, बांगलादेश येथे मोठ्या प्रमाणावर अननसाची निर्यात होते. डबाबंद गरही परदेशात पाठवला जातो. आंतरराष्ट्रीय अननस दिनाच्या निमित्ताने २७ ते २९ जूनदरम्यान दिल्लीत आंतरराष्ट्रीय अननस महोत्सव आम्ही घेत आहोत. तसेच, आगामी काळात अननसाच्या सालीपासून धागे काढून त्याच्या विविध वस्तू बनवण्याचा प्रकल्प सुरू केला जाणार आहे. त्यामुळे आणखी रोजगारनिर्मिती होईल..भारताच्या टोकावर असलेल्या त्रिपुराच्या पाहणी दौऱ्यात आमच्यासोबत कृषी खात्यातील एक अधिकारी होते. ते वारंवार उच्चारत असलेल्या वाक्यातच त्रिपुराच्या भविष्याची मेख आहे. ते म्हणत होते, ‘हमारे यहां शब कुछ हैं... बस लोक आने चाहिए...’ त्यामुळे सारांश हाच की, पर्यटन व उद्योजकतेच्या पारंपरिक चौकटी ओलांडू पाहणाऱ्यांच्या स्वागतासाठी हे ‘रूपाशी’ (रूपवान) राज्य आतुर आहेच, गरज आहे आपल्या सकारात्मक प्रतिसादाची!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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