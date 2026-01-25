Premium|Donald Trump: ‘ग्रीनलॅंडवर ट्रम्पांची दादागिरी, युरोप-अमेरिका संबंध ताणावर!’

जगातील सर्वांत स्थिर लष्करी आघाडी असलेले नाटो देश आणि अमेरिका युरोपातील आर्थिक राजकीय सामंजस्य इतिहासजमा होण्याची पायाभरणी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरू केली आहे. त्याचं निमित्त आहे, ट्रम्प यांची ग्रीनलॅंड ताब्यात देण्याची केलेली मागणी. ग्रीनलॅंड ताब्यात घेण्यासाठी ट्रम्प काहीही कारण सांगत असलेले तरी युरोपीय देशांसाठी हे मोठं संकट बनतं आहे. मागचा बराच काळ अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणातील पावलं उचलणाऱ्या युरोपिअन देशांसमोर आता संरक्षणाची जबाबदारी दिली तोच उलटणार असेल तर काय करावं हा या श्रीमंत देशांसमोरचा प्रश्न आहे..ट्रम्प यांनी ग्रीनलॅंडसाठी युरोपातील काही देशांवर अतिरिक्त आयात शुल्क लावायचं जाहीर केलं आणि ट्रम्प टॅरिफचं हत्यार कसंही आणि कशासाठीही वापर करू शकतात याचं दर्शन घडवलं. ट्रम्प यांचे बहुतांशी हट्ट मान्य करून अमेरिकेसोबत व्यापार करार केलेल्या युरोपातील देशांना हा मोठा धक्का आहे. त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी युरोपातील देशही व्यापार संरक्षणाची आणि अमेरिकी आयातीवर अधिक टॅरिफ लादण्याची शक्यता नव्या व्यापार संघर्षाची नांदी बनू शकते. ट्रेड बझुका म्हणून ओळखलं जाणारं युरोपचं हे संभाव्य धोरण प्रत्यक्षात येतं का, याकडं जग उत्सुकतेनं पाहत आहे..Premium|US military intervention in Venezuela 2026 : नवा 'डोन्रो सिद्धांत': अमेरिकेचा व्हेनेझुएलावर थेट प्रहार; जागतिक राजकारणात युद्धाचे नवे ढग!.युरोपीय देशांविरुद्ध हत्यारव्हेनेझुएलातील कारवाईनंतर ट्रम्प यांची नजर ग्रीनलॅंड आणि इराणवर आहे. त्यातील इराण हे पेचदार प्रकरण आहे. ग्रीनलॅंड मात्र अमेरिकेलगत आणि अमेरिकेनं ठरवलं तर लष्करी प्रतिकाराची शक्यता नसलेला प्रांत आहे. ट्रम्प यांनी सत्तेवर येताच ग्रीनलॅंड ताब्यात घेण्याचा मनोदय बोलून दाखवला होता. तेव्हा ट्रम्प यांच्या अतिशयोक्त बोलण्याचा भाग म्हणून त्याकडं तितकं लक्ष दिलं गेलं नाही. आता मात्र ट्रम्प यांनी ग्रीनलॅंड विकत घ्यायचं ठरवल्याचं दिसतं. म्हटलं तर ही थेट दादगिरी आहे. अमेरिकेला हवा म्हणून आपला एखादा भाग विकून टाकायचा हे कोणत्याही सार्वभौम देशाला शोभणारं नाही. डेन्मार्कसमोरचं आव्हान हेच आहे. ग्रीनलॅंड डेन्मार्कचा भाग आहे. तो विकायचं काहीच कारण नाही. केवळ शेजारच्या शक्तिशाली देशाला वाटलं म्हणून त्याची किंमत करावी, ही सक्ती ट्रम्प करू पाहताहेत. आपल्याकडे जमिनीवर ताबा मारण्याचं जे महानगरातून लोण आलं आहे, त्याचा हा आंतरराष्ट्रीय प्रकार म्हणायचा. शहरात गुंडांनी जमिनीवर ताबा सांगितल्यास जमीन मिळवणं कठिण, पण तडजोडीतून त्याची मिळेल ती किंमत घेणं इतकंच सामान्य जमीनमालकाच्या हाती राहतं. तेच ट्रम्प ग्रीनलँड आणि डेन्मार्कच्या गळी उतरवू पाहत आहेत. अर्थातच मामला आंतरराष्ट्रीय असल्यानं गल्लीतल्या गुंडगिरीइतकं हे सरळ साधं नाही. याची ट्रम्प यांनाही जाणीव आहे म्हणूनच त्यांनी डेन्मार्कसह ब्रिटन, जर्मनी, नाॅर्वे, स्विडन, नेदरलॅंड या सात देशांवर १० टक्के अतिरिक्त आयात शुल्क करायची घोषणा केली आहे. एक जूनपर्यंत ग्रीनलॅंड अमेरिकेकडं सोपवलं नाही तर हे शुल्क २५ टक्क्यांवर नेण्याची धमकीही दिलेली आहे. हा टिपिकल ट्रम्प पॅटर्न आहे. मोठ्या टॅरिफ भिंती घालून वाटाघाटींना भाग पाडायचं आणि वाटाघाटीत आपल्याला हवं ते साधून घ्यायचं. ही रणनीती त्यांनी जगभरात त्यांनी सुरू केलेल्या टॅरिफ वॉर मध्ये अवलंबली आणि भारत, चीन, ब्राझीलसारखे काही देश वगळता ट्रम्प त्यात यशस्वीही झाले आहेत. पुन्हा तेच हत्यार त्यांनी युरोपातील देशांविरोधात परजलं आहे..व्यापार युद्धाचा परिणाम जगावरयुरोपातील देश आता अमेरिकेच्या मागण्यांपुढं मान तुकवणारी तडजोड करणार की युरोपच्या हाती असलेल्या साधनांचा वापर करून ट्रम्प यांच्या धोरणांचा प्रतिकार करण्यासाठी खरंच पावलं टाकणार हा उत्सुकतेचा मुद्दा आहे. अमेरिका आणि युरोपातील देशांमध्ये मतभेदाचे वातावरण ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यापासून दाटत आहे. त्याआधी रशियाला कसं रोखावं यावर उभय पक्षात सहमती होती. त्यात युक्रेनला अधिकाधिक ताकद देत रशियाची दमछाक करणारं युद्ध सुरू ठेवण्यावर भर होता, शिवाय रशियाची आर्थिक कोंडी करून माघारीस भाग पाडायचं धोरण राबवलं जात होतं. रशियाची युक्रेनमध्ये कोंडी करण्यामागे प्रामुख्यानं युरोपीय देशांचं रशियाविषयीचं भय आहे. युक्रेनमध्ये रशियाची मनमानी प्रस्थापित झाली, तर रशिया कधीही युरोपच्या दारात उभा राहील, ही भीती युरोपातील अनेक नेते आणि व्यूहनीतीकारांना वाटते. ट्रम्प यांनी मात्र रशियाला रोखण्यापेक्षा युक्रेनला कानपिचक्या देत युद्ध थांबवण्याचे प्रयत्न सुरू केले. त्यातून अमेरिका आणि युरोपातील देशात भूराजकीय दृष्टिकोनातील मतभेद समोर येत होते. ग्रीनलॅंडवरील अमेरिकेच्या दाव्यानं ते अत्यंत स्पष्टपणे जगासमोर आले आहेत. पहिल्यांदाच अमेरिका आणि युरोपातील प्रमुख देश एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. ट्रम्प लष्करीदृष्ट्या युरोपची पत्रास न बाळगता मनमानी करू शकतात मात्र युरोपनं ठरवलं तर अमेरिकेला आर्थिक आघाडीवर जोर का झटका देण्याची क्षमता या देशांत आहे. जगातील सर्वांत मोठा व्यापारी देशांचा गट युरोपीय महासंघ आहे. अमेरिका आणि युरोपमध्ये व्यापार युद्ध भडकलं तर त्याचे परिणाम जगातील बाजारपेठांवर होतील. याचं कारण बहुतांशी जग या दोन्ही बाजारपेठांवर अवलंबून आहे. ग्रीनलॅंडवरून अमेरिकेनं धमक्या द्यायला सुरुवात केली. त्यानंतर अमेरिकेसह जगभरातील भांडवल बाजारात जी पडझड सुरू आहे आणि सोन्या चांदीचे दर आकाशाला गवसणी घालू लागले आहेत. त्याचं कारणही ग्रीनलॅंडवरचा संघर्ष अमेरिका आणि डेन्मार्क असा न उरता त्यात युरोप उडी घेत आहे, हेच आहे..डेन्मार्कची विचित्र अवस्थाग्रीनलॅंड ट्रम्प यांच्यासाठी इतकं महत्त्वाचं का, याला काही समजून घेण्यासारखी कारणं आहेत. ग्रीनलॅंड हे जगातील सर्वांत मोठं बेट आहे. अमेरिकेला लागून आहे आणि रशियाकडून अमेरिकेला सुरक्षेविषयी धोका निर्माण झालाच तर तो या मार्गानं होण्याची शक्यता अधिक. तेव्हा ग्रीनलॅंडवर थेट अमेरिकी नियंत्रण असेल, तर तेथील सुरक्षेचा बंदोबस्त करता येईल आणि ग्रीलॅंडलगतच्या आर्क्टिक भागातील रशिया आणि चीनच्या वाढत्या प्रभावाला शह देता येईल हा ट्रम्प यांचा होरा आहे. ट्रम्प यांची एक महत्त्वाकांक्षी योजना अमेरिकेभोवती गोल्डन डोम या नावानं हवाई सुरक्षा चक्र उभं करण्याचा आहे. यात अमेरिकेसह कॅनडावरचा कोणताही हवाई हल्ला रोखण्याची क्षमता असेल. अगदी हायपर सॉनिक क्षेपणास्त्रंही ही यंत्रणा नष्ट करेल असं सांगितलं जातं. ती पूर्ण क्षमतेनं काम करण्यासाठी ग्रीनलॅंडवर ताबा हवा असं ट्रम्प यांचं म्हणणं आहे. खरंतर आताही ग्रीनलँडमध्ये अमेरिकेचा लष्करी तळ आहे. तेथील खाणकामाची कंत्राटं अमेरिकी कंपन्यांनाच मिळतात. सुरक्षेचाच मुद्दा असेल तर त्यापलीकडं काय हवं असा प्रश्न आहे. अमेरिकेतील व्यूहनीतीकारांसाठीही ग्रीनलॅंडमधील प्रभाव आणि त्यातून आर्क्टिकमधील नव्यानं उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या सागरी मार्गांवरचं वर्चस्व हा... भविष्यातील नजर ठेवली पाहिजे आणि स्पर्धा शिल्लक राहू नये असा मुद्दा आहे. हे कितीही अमेरिकी हितसंबंधांसाठी गरजेचं वाटत असलं तरी डेन्मार्क एक स्वतंत्र देश आहे आणि ग्रीनलॅंड त्यातला एक स्वायत्त प्रदेश आहे. ग्रीनलॅंडनं सार्वमतानं होमरूल म्हणजे जवळपास स्वातंत्र्य मिळवलं आहे. चलन, संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार वगळता सर्व अधिकार ग्रीनलॅंडकडं आहेत. तिथं स्वतंत्र संसद, सरकार आणि पंतप्रधान आहेत. अशा देशाला विकत द्या नाहीतर बळाचा वापर करू असं धमकावणं म्हणजे सारे आंतरराष्ट्रीय संकेत, कायदा पायदळी तुडवण्यासारखं आहे. ट्रम्प धमक्या देत ग्रीनलॅंडवर वाटाघाटीला डेन्मार्क आणि युरोपला भाग पाडत आहेत. ते जमलं नाही तर लष्कराचा वापर करण्याचे संकेतही देत आहेत. .Premium|Venezuela US military action : संघर्ष सारा दुर्मीळ खनिजे आणि डॉलरसाठी .इथं युरोपला एका भयावह वास्तवाला सामोरं जावं लागणार आहे. युरोपातील काही देशांनी ग्रीनलॅंडमध्ये आपल्या लष्करी तुकड्या पाठवल्या. हे प्रतीकात्मकरीत्या आम्ही डेन्मार्कसोबत आहोत हे दाखवण्यासाठी आहे. या तुकड्या अमेरिकेचं काही वाकडं करू शकत नाहीत हे त्यांना समजतं. मात्र हे सारे देश नाटोचा भाग आहेत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगाची एक विशिष्ट घडी बसली. त्यात नाटो हा उत्तर अटलांटिक देशांमधील संरक्षणाचा करार एक प्रमुख घटक आहे. या करारानुसार नाटो देशांतील कोणावरही आक्रमण झाल्यास ते सगळ्या नाटो गटावरचं मानलं जाईल आणि त्याचा मिळून प्रतिकार करतील, हे सारं तात्कालिन सोव्हिएत संघाच्या विरोधात होतं. द्विध्रुवी जगाचा तो काळ मागं पडला पण नाटोचं अस्तित्व कामय राहिलं, त्यात नवे देशही जोडले गेले. नाटोच्या वतीनं प्रत्यक्षात युरोपच्या सुरक्षेची जबाबदारी अमेरिकेनं घेतली आणि त्या बदल्यात अमेरिकेच्या सगळ्या भूराजकीय चालींना युरोपतील देश साथ देत आले. आता ग्रीनलॅंडमध्ये लष्करी तुकड्या पाठवणारे देश नाटो सदस्य आहेत. खुद्द डेन्मार्क नाटो सदस्य आहे आणि त्यांना धमकावणारा अमेरिका नाटोच्या वतीने या सगळ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी घेतलेला देश आहे. ही विचित्र अवस्था आहे..आर्थिक संघर्षाला तोंड फुटणारट्रम्प शक्यतो लष्करी कारवाईचा मार्ग टाळायचा प्रयत्न करतील. यातील यशाची खात्री असली तरी युरोपपासून बाजूला होणे अमेरिकेसाठी सोपं नाही. त्यासाठी त्यांचा भर टॅरिफचं हत्यार वापरण्यावर आहे. डेन्मार्कसह त्या देशांच्या साहाय्याला धावून निघालेल्या युरोपातील देशांवर १ फेब्रुवारीपर्यंत ग्रीनलॅंड ताब्यात द्या अन्यथा या देशातून सर्व आयातीवर १० टक्के अधिक टॅरिफ लागू होईल, अशी घोषणा केली आहे. १ जूनपर्यंत हा प्रश्न सुटला नाही तर २५ टक्के टॅरिफची धमकीही दिली आहे. आता हे प्रत्यक्षात आलं तर युरोप-अमेरिका यांच्यातील व्यापारावर विपरीत परिणाम होईल. ट्रम्प यांच्या या घोषणेनंतर हे अत्यंत चुकीचे आहे, आक्षेपार्ह आहे आम्हाला मान्य नाही इथंपासून हे तर ब्लॅकमेलिंग आहे, इथपर्यंतच्या प्रतिक्रिया युरोपातील राष्ट्रप्रमुखांनी दिल्या आहेत. या नेत्यांसमोरचा पेच आगळा आहे. एका बाजूला त्यांना अमेरिकेचं संरक्षण छत्र सोडायचं नाही. व्यापार युद्धातून आर्थिक प्रगतीला खीळ बसेल हे दिसतं आहे. दुसरीकडं ग्रीनलॅंड असंच सोडून देणं ही शरणागती ठरेल आणि एकदा या मार्गानं वाटचाल सुरू झाली की ती रोखणं कठिण. ट्रम्प यांच्या इराद्यांना खीळ घालण्याचे दोन संभाव्य मार्ग उपलब्ध आहेत. अमेरिकी काँग्रेसनं ग्रीनलॅंड ताब्यात घेण्यास विरोध केला, तर कायदेशीररीत्या ट्रम्प काही करू शकणार नाहीत. ट्रम्प ज्या रीतीनं अमेरिकी व्यवस्थेला आपल्यामागं फरफटत नेत आहेत, ते पाहता हे घडेल याची शाश्वती नाही. दुसरा मार्ग युरोपनं प्रतिकारसाठी सज्ज होणं आणि प्रतिकार ट्रम्प यांच्याच शैलीत व आर्थिक आघाडीवर करणं. आतापर्यंत युरोपातील नेते अमेरिकेच्या टॅरिफला जशास तसं उत्तर द्यायचं टाळत होते. ग्रीनलॅंडवरील धमकीनंतर मात्र या पर्यायावर गांभीर्यानं विचार सुरू झाला आहे. खास करून फ्रान्स यासाठी आग्रही दिसतो आहे. युरोपातील हे देश अमेरिकेवर १०६ अब्ज डाॅलर किमतीच्या अमेरिकी मालावर आयात शुल्क वाढवू शकतात. त्याशिवाय युरोपातील श्रीमंत देश अमेरिकेतील गुंतवणूक ठप्प करू शकतात. अमेरिकेतील बलाढ्य तंत्रज्ञान कंपन्यांवर नियंत्रण आणू शकतात, अमेरिकी बाॅंड आणि डाॅलरमधील गुंतवणूक कमी करू शकतात. याला ट्रेड बझुका म्हटलं जातं. हे जगानं याआधी पाहिलं नाही, अशा आर्थिक संघर्षाला तोंड फोडणारे असेल..असं घडणं म्हणजे अत्यंत स्थिर, संपन्न, समर्थ आणि परस्परांवर अवलंबून असलेल्या युरोप - अमेरिकेत अस्वस्थता, अस्थैर्याचं पर्व सुरू होणं. ज्या चीन-रशियाला रोखणं हा अमेरिकेच्या जागतिक धोरणातील प्रमुख धागा होता, त्यांच्यासाठी याहून मोठी संधी काय असेल?युरोपातील राष्ट्रप्रमुखांसमोरचा पेच आगळा आहे. एका बाजूला त्यांना अमेरिकेचं संरक्षण छत्र सोडायचं नाही. व्यापार युद्धातून आर्थिक प्रगतीला खीळ बसेल हे दिसत आहे, दुसरीकडं ग्रीनलॅंड असंच सोडून देणं ही शरणागती ठरेल आणि एकदा या मार्गानं वाटचाल सुरू झाली की ती रोखणं कठीण. ट्रम्प यांच्या इराद्यांना खीळ घालण्याचे दोन संभाव्य मार्ग उपलब्ध आहेत. अमेरिकी काँग्रेसनं ग्रीनलॅंड ताब्यात घेण्यास विरोध केला तर कायदेशीररीत्या ट्रम्प काही करू शकणार नाहीत. ट्रम्प ज्या रीतीनं अमेरिकी व्यवस्थेला आपल्यामागं फरफटत नेत आहेत ते पाहता हे घडेल याची शाश्वती नाही. दुसरा मार्ग युरोपनं प्रतिकारासाठी सज्ज होणं आणि प्रतिकार ट्रम्प यांच्याच शैलीत व आर्थिक आघाडीवर करणं... अर्थात हे प्रत्यक्षात किती येईल, हा प्रश्नच आहे.. 