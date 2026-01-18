Premium|Trump international policy : ‘अमेरिका फर्स्ट’ : स्वहितकेंद्री सौदेबाजी!

हर्ष काबराअमेरिकेने दुसऱ्या महायुद्धाच्या जखमा ताज्या असतानाच नव्या जागतिक व्यवस्थेच्या जडणघडणीत मोलाचा पुढाकार घेतला होता. मित्रराष्ट्रांची सैन्ये युरोपमध्ये शिरण्याआधीच अमेरिकेने एका आंतरराष्ट्रीय संस्थेची गरज ओळखत त्या दिशेने काम करायला सुरुवात केली होती. १९३०च्या दशकातील ग्रेट डिप्रेशन या आर्थिक संकटकाळाच्या आठवणी अद्याप ताज्या होत्या. आर्थिक अराजकता आणि विषारी राष्ट्रवादाची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून एका जागतिक संस्थेची गरज असल्याची अमेरिकेची भूमिका होती. पहिल्या महायुद्धानंतर उदयास आलेल्या आदर्शवादी उदार आंतरराष्ट्रीयतावाद यातून बहुपक्षीयतेचा जन्म झाला. इमॅन्युएल कांट, नॉर्मन एंजेल आणि वुड्रो विल्सन यांसारख्या विचारवंतांच्या प्रेरणेने आकारास आलेली ही संकल्पना दुसऱ्या महायुद्धानंतर अधिक वास्तववादी झाली. तिने केवळ सहकार्यावर नव्हे, तर सत्तास्पर्धेच्या वास्तवाशी तडजोड करणाऱ्या संस्थात्मक चौकटीचा आकार घेतला. जुलै १९४४ मध्ये अमेरिकेच्या धोरणकर्त्यांनी न्यू हॅम्पशायरमध्ये घेतलेल्या एका सभेत जागतिक चलन स्थिर ठेवण्याच्या आणि हानिकारक व्यापार धोरणांना लगाम घालण्याच्या उद्देशाने जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या संस्थांची स्थापना झाली. त्यानंतर जून १९४५मध्ये अमेरिकेने सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये आयोजित एका परिषदेत सामूहिक सुरक्षा, मानवाधिकार आणि राजनैतिक सहकार्य यांना चालना देण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या स्थापनेत कळीची भूमिका बजावली. त्यानंतर दशकानुदशके अमेरिकेने बहुपक्षीयतेला उत्तेजन दिले, केवळ एक नैतिक कर्तव्य म्हणून नव्हे, तर जागतिक नियम आकारण्याचे धोरणात्मक मार्ग म्हणून. १९४५नंतर अमेरिकेला खात्री पटली; की वाढ एकाकी राहून नव्हे, तर जगाशी संवाद साधत सहकार्यानेच शक्य आहे. दुर्दैवाने तो विश्वास आता मावळत असल्याचे चित्र आहे. मागील आठवड्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ६६ आंतरराष्ट्रीय संस्थांना अमेरिका सोडचिट्ठी देणार असल्याची घोषणा केली. यात हवामान, हरित ऊर्जा, मानवाधिकार, लैंगिक समता, बालकल्याण, स्थलांतर, लोकशाही आणि आफ्रिकेचे विकास यासारख्या जागतिक कृतीच्या केंद्रस्थानी असलेल्या क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांशी निगडित ३१ आणि इतर ३५ संस्थांचा समावेश आहे.व्हाईट हाऊसने या संस्था 'अमेरिकेच्या हिताविरुद्ध' असल्याचा ठपका ठेवत त्यांना अनावश्यक, ढिसाळ, पूर्वग्रहीत आणि अमेरिकेचे सार्वभौमत्व धोक्यात आणणारे ठरवले आहे. हा निर्णय ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या शासनशैलीस अनुसरूनच आहे. यात आंतरराष्ट्रीय करार सोडणे, साहाय्य निधीत हात आखडता घेणे, हवामान बदल नाकारणे अशा अनेक वादग्रस्त पैलूंचा समावेश आहे. अमेरिका उघडपणे जागतिक संस्थांपासून आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यापासून अंतर साधत आहे. ट्रम्प यांचा हा आदेशदेखील फक्त पैसे वाचवण्याचा प्रकार नाही. यामागचा स्पष्ट संदेश असा, की यापुढे अमेरिका जागतिक सहमतीला बांधील न राहता स्वतःचे नियम स्वतःच घडविण्याचा मार्ग स्वीकारत आहे..माघारीचे परिणामअमेरिकेच्या या धोरणाचे पडसाद दीर्घकालीन आहेत. आरोग्य, हवामानातील बदल, पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि दहशतवाद यांसारखे आव्हान भूराजकीय सीमांची तमा बाळगत नाहीत. त्यामुळे त्यांना एकट्याने सोडवणे शक्य नाही. अमेरिका अनेक वर्षांपासून मानवतावादी सहाय्याचा प्रमुख स्रोत राहिला आहे. मागील पाच वर्षांतच अमेरिकेने सुमारे ५४ अब्ज डॉलर मदत म्हणून दिले आहेत. फक्त यूएसएआयडी अर्थात आंतरराष्ट्रीय विकास व मानवतावादी मदत पुरविणाऱ्या अमेरिकेच्या प्रमुख संस्थेने २०२० ते २०२३ दरम्यान ४७ देशांतील ५.३ कोटी लोकांना साहाय्य केले आहे. परंतु साहाय्य निधीतल्या अलीकडच्या कपातींमुळे अनेक विकसनशील देशांवर परिणाम झाला आहे. अमेरिकेच्या नवीन धोरणामुळे जागतिक आरोग्य संघटना, 'युनेस्को', तसेच हवामान बदल व मानवी हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय करारांची परिणामकारकता पोकळ होण्याचा धोका संभवतो. अमेरिकेची माघार जागतिक निधीबरोबरच नैतिक अधिष्ठानालाही कमकुवत करू शकते. बहुपक्षीय साहाय्य मातृआरोग्य, प्रजनन सेवा आणि अस्थिर राज्यांमध्ये मूलभूत आरोग्यसेवेचा कणा असायचा. अमेरिकेच्या माघारीमुळे निर्माण झालेली पोकळी इतर कुठल्याही शक्तीला भरून काढणे अवघड आहे. चीन काही प्रमाणात हस्तक्षेप करू शकतो, पण त्याची मदत बहुतेक वेळा निव्वळ देवाणघेवाणीवर आधारित असते. नैतिक ढाच्याची कमतरता ही त्यातील अतिशय खटकणारी बाब आहे. परिणामी एक कठोर, विषम आणि मानवताविहिन जग निर्माण होण्याचा धोका उद्भवतो. .हवामान आणि ऊर्जा व्यवस्थापनअमेरिकेने अनेक आंतरराष्ट्रीय हवामान संस्थांमधून काढता पाय घेतल्यानंतर हवामान कृतीसमोरील आव्हाने अधिकच तीव्र होतील. द्विपक्षीयतेच्या चौकटीत हवामानविषयक बांधिलकी ही नीतीपेक्षा निवडीचा विषय ठरते. परिणामी, इलेक्ट्रिक वाहने, हायड्रोजन प्रणाली आणि विशाल सौर-जाळ्यासारखी स्वच्छ तंत्रज्ञाने आशिया व आफ्रिकेतील अनेक देशांसाठी अजूनही परवडणाऱ्या स्वप्नापलीकडेच आहेत. प्रचंड पायाभूत खर्च, दुर्मिळ खनिजांवरील वाढते अवलंबित्व आणि गगनाला भिडलेल्या किमती जागतिक असमानतेची दरी आणखी खोल करताहेत. अमेरिकेच्या निर्णयाची झळ आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीसारख्या (आयएसए) उपक्रमांना अधिक तीव्रतेने बसणार आहे. भारत आणि फ्रान्स यांच्या नेतृत्वाखाली उभारलेल्या या मंचाचा उद्देश आहे उष्णकटिबंधीय देशांमध्ये सौरऊर्जेच्या विस्ताराचा वेग वाढवणे आणि त्याचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी करणे.अमेरिकेचा प्रभाव घटणारट्रम्प यांची एकांगी भूमिका केवळ हवामानापुरती मर्यादित नाही. युक्रेन, लॅटिन अमेरिका, आफ्रिका आणि आशियातील संघर्ष जागतिक समन्वयाशिवायच मिटवता येतील, अशी त्यांची धारणा आहे. युक्रेनमधील विज्ञान व तंत्रज्ञान केंद्रातून आणि लॅटिन अमेरिका–कॅरिबियनसाठीच्या संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोगातून माघार ही त्या मानसिकतेची खूण आहे. मात्र बहुपक्षीय वैधतेशिवाय एकट्याने चालण्याचा हट्ट अमरिकेला जागतिक प्रवाहाविरुद्ध उभा करतो. आफ्रिकेत अपुरे मनुष्यबळ असलेले अनेक अमेरिकी दूतावास याचे जिवंत उदाहरण आहे. चीन ती जागा भरून काढतो आहे. सहकार्य, विश्वासार्हता आणि आर्थिक पाठबळ यांच्या जोरावर मिळवलेला प्रभाव अमेरिका हळूहळू गमावत आहे. बदलती समीकरणेअमेरिकेचा हा दुरावा आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेची क्षमता कमी करू शकतो. त्यातून संस्थात्मक सुधारणांच्या मागण्या तीव्र होत आहेत, तर काही देश पर्यायी जागतिक शासकीय मॉडेल्सचा आग्रह धरू लागले आहेत. आशियायी पायाभूत गुंतवणूक बँक (एआयआयबी) आणि इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर मेडिएशन यांसारख्या उपक्रमांद्वारे चीन समांतर शासकीय चौकटी उभारत आहे. रशिया-युक्रेन संघर्षानंतर डॉलरकेंद्री आर्थिक वर्चस्वाला दिलेले आव्हान हे जागतिक शासकीय व्यवस्थेला आव्हान देण्याचेच लक्षण आहे. रशिया, चीन आणि भारत द्विपक्षीय व प्रादेशिक व्यवस्थांद्वारे आपापली धोरणात्मक स्वायत्तता अधिक ठामपणे अधोरेखित करत आहेत. बहुपक्षीयतेशी निष्ठा राखत धोरणात्मक स्वायत्तता जपणारे दुहेरी संलग्नतेचे भारतीय मॉडेल हा एक व्यवहार्य पर्याय ठरत आहे. हवामानविषयक आघाडीवर निर्माण झालेली स्थिती भारतासाठी संधी ठरू शकते. 'वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड'सारखा उपक्रम आणि त्याला पाठबळ देणारी एक लाख कोटी डॉलरची गुंतवणूक योजना भारताला नवीकरणीय ऊर्जा आणि हवामान वित्त या क्षेत्रांमध्ये आजतागायत अमेरिकेच्या वर्चस्वामुळे मर्यादित राहिलेल्या आपल्या राजनैतिक प्रभावाला विस्तारण्याची संधी पुरवू शकते.बहुपक्षीय संस्थांमध्ये सुधारणाअमेरिकेच्या माघारीला सध्याच्या जागतिक प्रशासनपद्धतीवर टीका म्हणून पाहणेही गरजेचे आहे. अनेक बहुपक्षीय संस्था ठोस यशमापन निकषांशिवाय आपले अधिकारक्षेत्र आणि अर्थसंकल्प सातत्याने फुगवत गेल्या आहेत. उदाहरणार्थ, हवामान निधी अनेकदा प्रत्यक्ष उत्सर्जनकपात किंव 