‘ट्विन एक्झॉस्ट’चा दबदबा!

अरविंद रेणापूरकर - arvind.renapurkar@esakal.comभारतीय तरुणांचे बाइकप्रेम सर्वश्रूत आहे. ‘एआय’च्या प्रवेशानंतर तर बाइकच्या श्रेणीत कमालीचा बदल झाला आहे. पण तरुणांना खरे वेड तर गाडी वेगात नेण्याचे असते आणि ती बाइक ट्विन एक्झॉस्टची असल्यास वेगाला आणखीच बूस्ट मिळतो. दुचाकी श्रेणीचा विचार केल्यास सध्या काही वैशिष्ट्यपूर्ण मॉडेल आणि ठरावीक सीसीच्या दुचाकीत ट्विन एक्झॉस्टचा पर्याय दिला जात असून, तो भारतीय बाजारपेठेत लोकप्रिय ठरत आहे. प्रामुख्याने वाहन वेगात असेल तेव्हा त्यावर नियंत्रण राहण्यासाठी ट्विन एक्झॉस्ट किंवा ‘मफलर’ मोलाची भूमिका बजावते..डबल सायलेन्सर म्हणजे बाइकमध्ये दोन एक्झॉस्ट, मफलर्स असणे केवळ स्टाइलपुरती मर्यादित नाही, तर त्यामागे एक उत्कृष्ट एअरफ्लो, कमी कंपनं, शांत आवाज आणि इंजिनची कार्यक्षमता वाढवणे, हा उद्देश असतो. सध्याच्या काळात दुचाकी क्षेत्रात अनेक नवकल्पना व रचनात्मक बदल घडविले जात असून त्यापैकीच एक महत्त्वाची रचना म्हणजे दोन एक्झॉस्टच्या बाइक्स. सामान्य दुचाकी वाहनांच्या तुलनेत ट्विन एक्झॉस्टच्या बाइक सरसकट दिसत नाहीत. ड्युअल एक्झॉस्ट बाइक चालवणे एक लाइफस्टाइल सिम्बॉल बनले आहे. तंत्रज्ञान जसजसे पुढे जाते, तसतशा अशा बाइक्स अधिक स्मार्ट, शांत आणि शक्तिशाली बनत आहेत. ट्विन एक्झॉस्ट प्रणाली असलेल्या काही मॉडेलमध्ये एकाच बाजूला किंवा काही मॉडेल्समध्ये दोन्ही बाजूंना एक्झॉस्ट दिलेले असतात. डबल सायलेंसर बाइक सौंदर्य (aesthetics) वाढवतात आणि रायडरला ‘बिग बाइक’ फिल देतात..महाग कशामुळे?आजमितीस दुचाकी बाजारात विविध प्रकारच्या बाइक्स उपलब्ध असून, त्यातही ग्राहकांच्या गरजेनुसार ट्विन एक्झॉस्टच्या बाइक्स उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. मात्र या बाइक्स महाग का असतात, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. ट्विन एक्झॉस्ट बाइक्स बहुतेक वेळा ट्विन सिलिंडर, थ्री सिलिंडर किंवा फोर सिलिंडर इंजिनासह येतात. एकप्रकारे या बाइक्स सहसा प्रीमिअम सेगमेंटमध्ये येतात.एक्झॉस्टची अदलाबदलीबाइकचे एक्झॉस्ट काढणे किंवा बदलणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य असले, तरी ते नियमानुसार ही प्रक्रिया पार पाडावी लागते. केवळ आवाज किंवा लूकसाठी नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंडात्मक कारवाई होऊ शकते आणि पर्यावरणावरही परिणाम होऊ शकतो. आज अनेक ब्रँड्सकडून कायदेशीर व पर्यावरणमान्य एक्झॉस्ट पर्याय उपलब्ध आहेत. पण फॅशनसोबत जबाबदारीदेखील महत्त्वाची आहे. भारतात मोटर वाहन कायद्यानुसार, एक्झॉस्टमध्ये बदल करताना काही मर्यादा आणि अटी पाळाव्या लागतात. नवीन सायलेन्सरमुळे आवाजाची पातळी ८० डेसिबलपेक्षा जास्त झाल्यास आणि BIS/ARAI प्रमाणित नसेल, शिवाय त्याचा पीयूसी वैध नसल्यास दंड आणि कारवाई होऊ शकते..ट्विन एक्झॉस्ट बाइक्सचा इतिहास१९२०-४० : विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी म्हणजे मोटरसायकलच्या प्रारंभीच्या काळात बहुतेक सर्व बाइक्स सिंगल सिलिंडर किंवा एक सायलेन्सरसह येत असत; परंतु डिझाइनमध्ये ट्विन सिलिंडर (दोन सिलिंडर) इंजिन आले, तेव्हा प्रत्येक सिलिंडरसाठी स्वतंत्र एक्झॉस्टची गरज भासू लागली. या काळात ब्रिटनमधील बीएसए, नॉरटॉन (Norton) आणि ट्रायम्फ (Triumph)सारख्या कंपन्यांनी डबल सायलेन्सर बाइक्स सादर केल्या. तत्कालिन काळात एक्झॉस्ट प्रणालीचा वापर फक्त वाहनाच्या कार्यक्षमतेसाठी केला जात होता.१९५०-१९७० : या दशकात डबल सायलेन्सर बाइक्सना एक नवी व्याप्ती मिळाली. Triumph Bonneville, Norton Commando आणि Royal Enfield Bullet Twins यासारख्या बाइक्सनी ट्विन एक्झॉस्टचे डिझाइन अधिक लोकप्रिय केले.१९८०-२००० : या कालखंडात बाइक्समध्ये स्पीड, पॉवर आणि स्पोर्टी लूक यांचा भर पडू लागली. Kawasaki Ninja, Honda CBR, Yamaha RD350 यांसारख्या बाइक्समध्ये ड्युअल एक्झॉस्टचा वापर प्रामुख्याने केला गेला. संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, भारतामध्ये यामाहा आरडी ३५० ही पहिली डबल सायलेन्सर बाइक मानली जाते. आवाज आणि पॉवरमुळे ती आजही एक ‘क्लासिक’ मानली जाते.२००० नंतर आजपर्यंत : या काळात डबल सायलेन्सर बाइक्स पुन्हा नव्या रूपात बाजारात आल्या. Royal Enfield Interceptor 650, Benelli 502C, Harley-Davidson Street Rod यांसारख्या मॉडर्न बाइक्समध्ये डबल एक्झॉस्ट डिझाइन आढळते..चारचाकीमध्येही ट्विन एक्झॉस्टप्रामुख्याने स्पोर्ट्स मोटार, आलिशान मोटार, हाय-परफॉर्मन्स एसयूव्ही किंवा काही प्रीमिअम सेदानमध्ये ट्विन एक्झॉस्ट असतात. दुचाकीप्रमाणेच चारचाकी वाहनांत ट्विन एक्झॉस्ट देण्यामागचे कारण म्हणजे इंजिन परफॉर्मन्स वाढवणे. मोठ्या क्षमतेचे इंजिन जास्त गॅस निर्माण करतात आणि एकच एक्झॉस्ट पाइप असल्यास गॅसचा प्रवाह अडथळा निर्माण करू शकतो. दोन पाइप्समुळे गॅस सहज बाहेर पडतो आणि इंजिनचे हॉर्सपॉवर आणि टॉर्क सुधारते. शिवाय बॅलन्स्ड एअरफ्लो राहण्यासाठी ट्विन एक्झॉस्ट असते. योग्य गॅस फ्लो झाल्यामुळे इंजिनवर ताण कमी येतो आणि कार्यक्षमता वाढते. बीएमडब्लू ३ सीरिज, ५ सीरिज, ७ सीरिज (दोन्ही श्रेणीत), मर्सिडिझ बेन्झ सी क्लास, ई क्लास आणि ए क्लास, ऑडी, जॅग्वार, जीप कंपासच्या काही श्रेणीत ट्विन एक्झॉस्टची सुविधा आहे.हर्ले डेव्हिडसन एक्स-४८ : हर्ले डेव्हिडसन ४८ ही केवळ एक बाइक नाही, तर ती एक परफॉर्मन्स, स्टाइल आणि आवाजाचा एकत्रित अनुभव आहे. तिचा युनिक ड्युअल सायलेंसर सेटअप आवाजातही कंपनीचा खास ठसा उमटवतो. यात आगळीवेगळी ड्युअल सायलेंसर रचना आहे. पहिला सायलेंसर सिलिंडर हेडच्या पुढच्या बाजूला सुरू होतो आणि रायडरच्या फूटरेस्टजवळ आहे. दुसरा सायलेंसर तुलनेने लांब आणि बाइकच्या मागच्या भागापर्यंत पोहोचतो. दोन्ही सायलेंसर क्रोम फिनिशमध्ये असून बाइकला क्लासिक हर्ले स्टाइल देतात. या सायलेंसरची लांबीही वेगवेगळी आहे आणि या व्यवस्थेमुळे ती आकर्षक ठरते. यात १२०२ सीसीचे, व्ही-ट्विन आणि एअरकुल्ड इंजिन असून ते ६० बीएचपी ऊर्जा आणि ९७ एनएमचा टॉर्क जनरेट करतो..सुझुकी हायाबुसा : सुझुकीच्या हायाबुसा वाहनाचे चारचाकी वाहनाच्या क्षमतेएवढे १३४० सीसी इंजिन असून यात ट्विन एक्झॉस्टची सुविधा आहे. सुपरबाइक म्हणून सुझुकी हायाबुसा प्रचलित असून त्याचा एक्झॉस्ट साउंड लोकप्रिय आहे. The Refined Beas या संकल्पनेवर आधारित नवीन हायाबुसा तिच्या लांबट आणि झुकलेल्या डिझाइनसह शिकाऱ्याप्रमाणे ताकद, गती, स्थिरता आणि भान असलेल्या शक्तीचे प्रतिनिधित्व करते. उंचावलेला टेल सेक्शन आणि आक्रमक लूक देणारे मफलर्स हे तिच्या डिझाइनला आणखी प्रभावी बनवतात. हायाबुसा हे एक खऱ्या अर्थाने शक्ती, सौंदर्य आणि प्रावीण्याचे प्रतीक. ३०० किलोमीटर प्रतितासाच्या आसपास जाणाऱ्या वेगासाठी एरोडायनॅमिक परफॉर्मन्स अत्यावश्यक असतो आणि तो हायाबुसामध्ये आहे. ड्युअल मफलर्स हे स्टील आणि क्रोम फिनिशसह येतात आणि ते बाइकला एक प्रीमियम आणि स्पोर्टी लूक देतात.रॉयल एन्फिल्डची कॉन्टिनेंटल जीटी ६५० : रॉयल एन्फिल्डची कॉन्टिनेंटल जीटी ६५० बाइकचे इंजिन ६४८ सीसी ट्विन सिलिंडरचे असून, यात ट्विन एक्झॉस्टचा वापर केला आहे. याचा ‘क्लासिक कॅफे रेसर’ लूक असून दमदार एक्झॉस्ट आवाजामुळे ही बाइक्स लक्ष वेधून घेते. कॉन्टिनेंटल जीटी ६५० ही आकर्षक आणि प्रभावी ड्युअल सायलेंसर सेटअपसाठी देखील ओळखली जाते. शिवाय इंटरसेप्टर ६५० मध्येदेखील ट्विन एक्झॉस्टचा वापर केला जातो. .ट्रायम्फ टायगर ९०० : ट्रायम्फ टायगर ९०० ही परफॉर्मन्स, आरामदायी आणि थरारक ऑन-रोड व ऑफ-रोड सफारीसाठी सर्वोत्तम बाइकपैकी एक ओळखली जाते. यातील लिक्विड कुल्ड, १२ वॉल्व डीओएचसी, इनलाइन तीन सिलिंडरचे ८८८ सीसीचे इंजिन १०८ पीएसची ऊर्जा आणि ९० एनएमचा इसी टॉर्क जनरेट करतो. या बाइकमध्ये सर्वोत्तम एक्झॉस्ट सिस्टिम बनवणाऱ्या ब्रँड्सपैकी एक ‘Akrapovic’ कंपनीने टायगर ९०० साठी भागीदारी केली आहे. त्याचा एक्झॉस्ट ‘प्लग अँड प्ले’ प्रकारचा आहे. नवीन एक्झॉस्ट हा मूळ एक्झॉस्टच्या तुलनेत ३५ टक्क्यांनी हलका (केवळ १.९ किलोग्रॅम) असून ज्यामुळे हँडलिंग व अॅजिलिटी (चपळता) अधिक सुलभ राहते आणि एक्झॉस्टचा आवाजही खोलवर जाणारा आहे.(संदर्भ : संबंधित कंपन्यांचे संकेतस्थळ आणि अन्य डिजिटल स्रोत).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 