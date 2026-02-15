चंद्रावरती दोन गुलाब...! (एक विज्ञान काल्पनिका)

आजवर लागलेले सर्व महत्त्वाचे शोध आधी कल्पनेत किंवा स्वप्नात वगैरे लागले. वेडीवाकडी स्वप्ने पडणे हे अपचनाचे लक्षण मानले जाते. ऑगुस्ट केकुले नामक जर्मन रसायनशास्त्रज्ञाने काहीतरी अभक्ष्य खाल्ले आणि तो झोपी गेला. झोपेत त्याला शेपट्या तोंडात धरुन बसलेले साप दिसले. त्यावरुन त्याला बेंझिनच्या सहा अणूंची संरचना सुचली. हा शोध सेंद्रिय रसायनशास्त्रात क्रांती घडवणारा ठरला म्हणे. असेलही. आम्हाला काय त्याचे? अपचनातूनही शोध लागतात, एवढा धडा सध्या आम्हाला पुरे आहे. केकुले असे आडनाव असते तर आम्ही हे असले शोध मुळात लावलेच नसते! पण ते जाऊ दे..जगातील सर्वात धनाढ्य उद्योगपती इलॉन मस्क यानं मध्यंतरी चांद्रवस्तीची घोषणा केली. त्याची खरी नजर आहे मंगळावर. पण एकदम मंगळावर उडी मारण्यापूर्वी मध्ये चंद्रावर उतरावं, असं त्याच्या मनानं घेतलं. स्वाभाविकच आहे. एकदम लफड्याची जागा घेऊ नये, हे अंगलट येऊ शकतं, हे भान बहुतेक सगळ्याच डेव्हलपर लोकांना असतं. धंद्यात जम बसला की मोठा हात मारायचा, हे सोपं गणित आहे. मंगळावर जाणं तसं कठीणही होतं. दर २६ महिन्यांनी सगळे ग्रह एका रांगेत येतात, तेव्हा तीनेक कोटी मैल अंतरावर मंगळ येतो. तिथं पोचायचं तर अंतराळयानाला किमान सहा महिने लागतात. त्यामानानं चंद्र जवळ. हा इथेच...हाकेच्या अंतरावर. मनात आलं तर दोन दिवसांत पोचता येतं. भागून भागून भागेल कुठे? (संदर्भ : चांदोबा चांदोबा भागलास का? ‘भ’ इंपॉर्टंट आहे, प्लीज नोट.) मस्कने जिद्दीने चंद्रावर स्वयंवृद्धी करणारी वसाहत उभी करण्याचं ठरवलं. त्याची ‘स्पेसेक्स’ कंपनी कामाला लागली. पण...(इथे कथानकातला पहिला आणि एकमेव ट्विस्ट आहे! प्लीज नोट.).दरम्यान, त्याला हे माहीतच नव्हतं की त्याच्याही पेक्षा भविष्यवेधी आणि द्रष्टा व्यक्ती विश्वात आहे. आणि भारतात त्या व्यक्तीनं आपला चमत्कार दाखवायला सुरवातही केली आहे! विश्वगुरु असलेल्या भारतानं २०१४ सालीच शांतपणे ‘ऑपरेशन चंद्रकमल’ ही मोहीम हाती घेतली होती. कुणालाही पत्ता लागण्याच्या आत भारताचा भूभाग तिथं बहरलादेखील. त्यालाच ‘चंदिया’ असं म्हटलं जातं. पृथ्वीवर इंडिया, तसा चंद्रावर चंदिया. चंद्रावर प्राणवायूची कमतरता आहे. पण ‘गाडानी रिअल्टी’नं तातडीनं भारतातून तिथं कोट्यवधी बिया नेऊन त्या पेरल्या. चंद्राच्या उत्तर ध्रुवावरुन पाणी आणण्यात आलं. आज तिथं दहा वर्षांत निबीड अरण्य उभं राहिलं आहे. ती झाडंच प्राणवायू देतात..वाचकांना वाचून आश्चर्य वाटेल की चंद्रावर पशुपक्षीदेखील आहेत. पण कावळा नाही. चकोर हाच तिथला कावळा आहे. वेदकाळापासून या चकोर पक्ष्यानंकथाकाव्यात नुसता उच्छाद मांडला होता. त्याची शेवटी रवानगी थेट चंद्रावर करण्यात आली. बस लेका आता बोंबलत! पी हवं तितकं चांदणं! चकोर हा तिथला ‘राष्ट्रीय पक्षी’ असून ससा हा राष्ट्रीय प्राणी आहे. चंद्रावरचा ससा जगप्रसिद्ध आहेच.स्थळ : रोहिणी अंतराळतळ, चांद्रभूमी. वेळ : चांद्र सकाळ. वार : सोमवार..चंदामामा स्पेसलाइन्सचं अंतराळयान लँडिंगच्या तयारीत होते. ‘कुर्सी की पेटी बांध लें’ असं सांगून अंतराळसुंदरी अंतर्भागात तरंगत गायब झाली होती. आधीच लेट झाल्यामुळे प्रवासी हैराण झाले होते. तीन लाख चौऱ्यांयशी हजार किलोमीटरचा प्रवास बसल्या बसल्या केला तरी दमायला होते. त्यात आपला कथानायक आणि इकॉनॉमी क्लासचा मुसाफिर ए. चंद्रमोहनचे बुटासकट वजन अठ्ठावीस किलो. पृथ्वी सोडून अंतराळात आल्यावर गुरुत्वाकर्षण शक्ती कमी झाल्याने त्याच्या कपाळाला मोजून सात टेंगळे आली होती. कुर्सी की पेटी सोडली की दाणकन त्याचे डोके वरल्या बॅगा ठेवण्याच्या खणांना हापटत असे. पुढल्या ट्रिपमध्ये हेल्मेट घातल्याशिवाय यायचं नाही, असं त्यानं मनोमन ठरवलं..चंद्रमोहनच्या सोबत बी. चंद्रकांत, सी. चंद्रशेखर, डी. चंदा, इ. निशिकांत असे तीसेक पाशिंजरही होते. चांद्रपाशिंजरांना तेथील हाउसिंग कॉम्प्लेक्स आणि आसपासच्या वस्तीची ओळखभेट (फॅम टूर) घडवून आणण्यासाठी गाडानी रिलअल्टर्स अँड डेव्हलपर्सतर्फे नेण्यात आलं होतं. (त्वरा करा, तुमच्या स्वप्नातलं घर! टूबीएचके विथ स्वतंत्र बाल्कनी, अर्ली बर्डसना चांदीचे नाणे बक्षीस!! ताबा मिळेपर्यंत हप्ता नाही...कबुक आणायला विसरू नका!)चांद्रयान उतरताना चंद्रमोहनला आठवं टेंगूळ आलं. कपाळ चोळत ओशाळून त्यानं चोरट्या नजरेनं पाहून घेतलं. डी. चंदाचे केस विस्कटून हवेत चेटकिणीसारखे तरंगत होते. त्याला उगाचच नाटकात चेटकिणीची भूमिका करणाऱ्या दिलीप प्रभावळकरांची आठवण आली..यान उतरलं, पण बराच वेळ पार्किंगला जागा नसल्यामुळे फिरत राहिलं. मुंबई-पुण्याच्या विमानतळापेक्षा इथं वेगळं काही नाही, हे बघून चंद्रमोहनला घरच्यासारखं वाटलं.‘स्पेसपोर्ट प्लीज...’ समोर एक सुटाबुटातला अधिकारी निर्विकार चेहऱ्यानं उभा होता. तो भारतीय होता, हे इंग्रजीत बोलल्यामुळे स्पष्ट झालं. परदेशात फिरताना पासपोर्ट लागतो, स्पेसमध्ये त्याला स्पेसपोर्ट म्हणतात. इमिग्रेशनचा अधिकारी इतका निर्विकार होता की विचारु नका. चंद्रमोहनला वाटलं की हा रोबोटच असला पाहिजे. पण तसं नव्हतं. तो नुकताच दिल्लीहून बदलून आला होता, हे मागाहून कळलं. व्हिसा वगैरे सोपस्कार झाल्यावर सगळे प्रवासी एकत्र जमले. चंद्रलाडू आणि चंद्रचिवड्याची पाकिटं वाटण्यात आली..‘तुमचं चांद्रभूमीवर स्वागत आहे. माझं नाव चांदनी चंद्रात्रे. तुम्ही भविष्यातले ल्युनॅटिक, आय मीन, चांद्रजन असू शकता. म्हणून तुम्हाला चंद्राबद्दल बेसिक माहिती देणं योग्य राहील..,’ अतिशय उत्साहात एका अंतराळसुंदरीनं त्यांच्या गटाचा ताबा घेतला होता. तिच्या हसण्यातून खरोखर चांदणं सांडत होतं. चंद्रमोहनला वाटलं की तिचा मुखचंद्र ओंजळीत धरुन...जाऊ दे.‘चंद्राचा व्यास साधारणपणे ३४७६ किलोमीटर इतका आहे आणि कार्पेट एरिया सुमारे तीन कोटी ८० लाख चौरस किमी इतका आहे. पृथ्वीचा एक दिवस म्हणजे चंद्राचे पंधरा दिवस!,’ चंद्रिकानं बॉम्ब टाकला.‘बाप रे, म्हणजे पंधरा दिवस झोपायचं नाही की काय?’ कुणीतरी उगीच शंका काढली..‘बरं का, आमच्या चंद्रावर खूप मोठे खड्डे आहेत. इतके की एकेका खड्ड्यात एकेक शहर वसवता येतं. पृथ्वीवर शहरं वसवून सगळे कालांतरानं खड्ड्यात जातात. पण इथं सुरवातच खड्ड्यात केली की कुणीही खड्ड्यात जा, असं म्हणत नाही...’ चंद्रिकानं विनोद केला असेल का? असा प्रश्न पडून चंद्रमोहन संभ्रमात पडला. बिचाऱ्या चंद्रमोहनाला आधीच कुंडलीत चंद्रबळ नाही. असो.‘...आपण जिथं उतरलोय तिला चंदामाता म्हणतात. बाकीच्या वसाहतींमध्ये चंदिया म्हणतात. बघण्यासारखं खूप आहे. तुम्ही जरा जोरात उडी मारली, तर तीसेक मीटर उंचीपर्यंत जाऊन खाली याल. तेवढ्यात परिसर बघून घ्या. आता किनई आपण ‘गाडानी ल्यूनर संकुलात जाऊ. सँम्पल फ्लॅट रेडी आहे. मला खात्री आहे तुम्हाला नक्की आवडेल. आधी सगळ्यांनी फ्रेश व्हा, चांद्रन्याहरी करा आणि मग आपण निघू...चालेल नं?,’’ चांदनी चंद्रात्रेच्या मुखातून सुकी भेळ सांडावी, तेवढं चांदणं सांडलं. शेवटचं ‘चालेल नं?’ हा चंद्रप्रश्न तर बिचाऱ्या चंद्रमोहनाचा पार पाचोळा करून गेला. त्याच्या मनात कविवर्य कुसुमाग्रजांची कविता रुंजी घालू लागली….या चंद्राचे त्या चंद्राशीमुळीच नाही काही नातेत्या चंद्रावर अंतरिक्ष-यानात बसोनीमाकड, मानव, कुत्री यांना जाता येतेया चंद्राला वाटच नाही,एक नेमके ठिकाण नाहीहा ही नभाचा मानकरी पणलक्ष मनांच्या इंद्रगुहांतून भटकत राही...चांद्रन्याहारी हे एक स्वतंत्र प्रकरण आहे. चंद्रावरही भेळ, उसळपाव, मूगभजी, वडापाव, मिसळपाव उपलब्ध आहे, याची वाचकांनी नोंद घ्यावी. फक्त ही मिसळ खाणं जरा कठीण जातं. चंद्रावर गुरुत्वाकर्षण अगदी कमी आहे. पृथ्वीच्या एक षष्ठांश. हे ऐकून डी. चंदानं शेजारी उभ्या असलेल्या डी. निशिकांताच्या पोटात कोपर मारलं. या क्षणाला आपण फक्त सोळा किलोचे आहोत, या कल्पनेनं ती हरखून गेली. गुरुत्वाकर्षण नसल्यानं प्लेटीतल्या रश्शात पाव बुडवून मुखापर्यंत नेताना बरीच कसरत करावी लागते. त्यामुळे बी. चंद्रकांत या डावीकडे बसलेल्या सहप्रवाश्याने बशीतून उचललेला घास अनेकदा चंद्रमोहनच्या मुखात गेला. उजवीकडे बसलेल्या डी. चंदाचाही घास चुकत होता. परिणामी चंद्रमोहनास तीन प्लेट मिसळ खावी लागली. त्याचा पुढे त्याला फारच त्रास झाला..चांद्रभूमीवर चालताना मायकेल जॅक्सनप्रमाणे मूनवॉक करावा लागतो, हा गैरसमज अकारण पसरला आहे. भविष्यातील प्रवाश्यांनी तसं काही करू नये, महागात जातं. केलाच तर स्वत:च्या रिस्कवर मूनवॉक करावा.उंच उंच उड्या मारत सगळा गट गाडानी निवासी संकुलाकडे निघाला.‘आमच्या चांद्रभूमीवर खड्डे फार आहेत. जपून..,’ चंद्रिका चंद्रात्रेनं आणखी एक पिंप चांदणे हवेत ओतलं.‘कुठे छे! आमच्या पुण्यात यापेक्षा ज्यास्त खड्डे असतात, रस्त्यात!’ चंद्रमोहनने खड्डा हुकवत म्हटलं.‘कैयतरी बोलियाचा नाय, मुंबय बगितली? खड्ड्यात रवताव असा वाटतलंय!,’ बी. चंद्रकांत मालवणचो बागवे चंद्रकांत निंगाला! एकंदरीत चंद्राची पृष्ठभूमी ही पृथ्वीपेक्षा फारशी वेगळी नव्हती..‘जय श्रीराम! पाण्याचं काय हो?’’ कोथरुडात जन्म काढलेल्या एम. रामचंद्र यांनी विचारलं.‘चोवीस तास पाणी आहे, काळजीचं कारणच नाही. चंद्राच्या उत्तर ध्रुवावर उंच पर्वत आहेत, तिथून येतं!’ चंद्रिका म्हणाली.‘चंद्रावर पाणी सापडलं? कमालच झाली, मी कुठे वाचलं नव्हतं..,’ झेड. चंदू म्हणाला.‘छे, पाणी कुठलं सापडायला? तो हायेस्ट पॉइण्ट आहे नं, तिथं टाकी बसवलीये!’ चंद्रिकानं जणू चांदण्याची तीन इंची पाइपलाइनच फोडली. त्या चांदण्यात चंद्रमोहन कंप्लीट भिजला.चंद्रिकाने एका ठिकाणी थांबवलं..‘आमच्या निवासी संकुलात तुमचं स्वागत असो. या संकुलात तुमचं स्वप्नातलं घर आहे. इथं काय नाही? स्वत: वाढणारी ही वस्ती आहे, हे तुमचं सेकंड होम आहे, इतकंच नाही तर टू बीएचके घर घेणाऱ्याला एक मोलकरीण फ्री आहे!’’ चंद्रिका माहिती देत होती. ही धक्कादायक माहिती होती. थ्रीबीएचके किंवा बंगलो घेणाऱ्याला तीन मोलकरणी आणि दोन गडी फ्री मिळणार असल्याचं चंद्रिकेनं सांगताच अनेकांनी कांदा मागवला. हो, चंद्रावर उत्तम कांदा पिकतो.हा सारा मामला बघून चंद्रमोहनाचा ऊर भरुन आला. भारतात ‘अच्छे दिन’ आले नाहीत, पण चंद्रावर आले, हेही नसे थोडके, असं त्याला वाटलं..अर्थात हे घरसहायक रोबोट आहेत. पण अगदी खरेखरे वाटतात. अधूनमधून दांड्या मारुन ते खरे असल्याचा फीलही देतात, असं चंद्रिका सांगत होती. हे सगळं अतिशय अकल्पनीय होतं. केवळ धुण्याभांड्याला हमखास बाई मिळणार, या एका अटीवर अनेक संसारी लोकांनी चेकबुकं काढली.‘चंद्रिकाबाई, तुम्ही तरी खऱ्या आहात ना? ईश्श्श्श...' ऐश्वर्या राय फिकी पडेल, अशी चंद्रिका लाजली, त्यानं चंद्रमोहन खलास झाला. 'चंद्रावरती दोन गुलाब, सहज दृष्टीला घडला लाभ' हे गजानन वाटव्यांचं जुनं गाणं त्याला नेमकं आठवलं....'आणखी एक विचारायचं होतं...चंद्रावरचे लोक मधुचंद्रासाठी कुठं जातात?'' चंद्रिकेला धीटपणाने त्यानं विचारलं. तेव्हा तिला आश्चर्यच वाटलं.'हिंजवडी, बावधन, दहिसर आणि डोंबिवली एमायडीसी...खूप ठिकाणं आहेत की!,'' तिनं सहज उत्तर दिलं. त्यानं थेट चेकबुक खिशातून काढत तीन बोटं, म्हणजे थ्रीबीएचके बुक करायचाय, हे सांगून टाकलं..तेवढ्यात चंद्रिकानं हसत हसत चांदण्याचे लोट त्याच्या अंगावर सोडले आणि तेवढ्यात त्याची तीन बोटं पकडली आणि जोरात पिरगळली. 'ओय ओय ओय' ओरडत चंद्रमोहन झोपेतून जागा झाला.उपरोक्त चंद्रकथेला विज्ञान काल्पनिका असं म्हटलं असलं तरी त्यात विज्ञानही नाही आणि कल्पकता अजिबातच नाही, हे कोणीही सांगेल. पण ही कथा मुळात चंद्रावरच लिहिली आहे, त्याला आम्ही तरी काय करणार? सारांश, इलॉन मस्क यांस सेल्फ ग्रोइंग मूनसिटी उभी करायला बराच लेट झाला आहे. नये भारत को अब कोई रोक नहीं सकता, हे त्याला आता कळलं असेल.. 