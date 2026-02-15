सप्तरंग

चंद्रावरती दोन गुलाब...! (एक विज्ञान काल्पनिका)

आजवर लागलेले सर्व महत्त्वाचे शोध आधी कल्पनेत किंवा स्वप्नात वगैरे लागले. वेडीवाकडी स्वप्ने पडणे हे अपचनाचे लक्षण मानले जाते.
Two Roses on the Moon

प्रवीण टोकेकर pravintokekar@gmail.com
