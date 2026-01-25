Premium|Uddhav Thackeray: ‘महाराष्ट्राचा मोठा प्रश्न: मुंबईत उद्धवाचे ‘आवाज’ कुठे?’

संजीव साबडे saptrang@esakal.comउद्धव ठाकरे यांनी शहरावरील लक्ष कायम ठेवून ग्रामीण प्रश्नांवर लढलं पाहिजे. कोकणात व अन्यत्रही अनेक अमराठी लोकांनी ग्रामीण भागात जमिनी व मालमत्ता घ्यायचा सपाटा चालवलाय, तेथील कामांचे ठेकेही अमराठी लोकच मिळवत आहेत. असे अनेक प्रश्न शहरात व गावागावांमध्ये आहेत. या मराठी माणसाला रोजगार, नोकऱ्या मिळाव्यात यासाठी शिवसेनेने काही केल्याचं आठवत नाही, शेतीच्या प्रश्नांवरही लढे दिले नाहीत. हिंदुत्वाच्या नावाखाली धार्मिक वैमनस्य पसरवणाऱ्यांना उत्तर देण्यासाठी रोजगारासाठी लढा हे उत्तर असू शकते. .महाराष्ट्रातील २९ महापालिकांच्या निवडणूक निकालांतून निर्माण झालेला प्रश्न म्हणजे एके काळी मुंबईसह अनेक शहरांत दबदबा, प्रभाव वा दहशत असलेल्या शिवसेनेचं यापुढे काय होणार? प्रश्न केवळ उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा नाही. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेलाही राजकीय भवितव्याचा विचार करावा लागणार आहे. याचं कारण उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना जेव्हा भाजपसोबत राहिली, तेव्हा ते सत्तेत वा सत्तेच्या जवळ राहिले. ते वेगळे होताच पक्षच फुटला आणि राज्यातील सत्ता गेली. शिवसेनेतून बाहेर पडलेला गटच आज अधिकृत शिवसेना ठरला असला, तरी तोही राज्यात सत्तेत आहे केवळ भाजपमुळे. पुढे-मागे एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेची भाजपशी असलेली साथ सुटली, तर त्यांनाही उद्धव ठाकरे यांच्यासारखं अस्तित्वासाठी झगडावं लागेल. महापालिका निवडणुकीत शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या जास्त जागा निवडून आल्या असल्या, तरी काही ठिकाणी भाजपसमवेत असल्याचा फायदाही मिळाला आहे. तरीही ठाणे शहर, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, नवी मुंबई, नाशिक, मालेगाव, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर येथे मात्र शिंदे यांची शिवसेना मजबूत व ताकदवान झाली आहे..अग्रलेख : …ते झाड तोडले कोणी?.‘आवाज’ मंदावलापण उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला मुंबईत व परभणी वगळता कोणत्याच शहरात प्रभाव पाडता आलेला नाही. बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थापन केलेली शिवसेना यंदा साठ वर्षं पूर्ण करत आहे. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, छत्रपती संभाजीनगर (पूर्वीचं औरंगाबाद) या महत्त्वाच्या शहरांच्या महापालिकेत एकट्या शिवसेनेची वा भारतीय जनता पक्षासह युतीची सत्ता होती. मुंबईत तर गेल्या ४० वर्षांपैकी सुमारे ३५ वर्ष शिवसेनेची व्यक्तीच महापौर होत असे. भाजपशी केलेल्या युतीमुळे राज्यात दोनदा शिवसेनेचे मुख्यमंत्री झाले. ठाण्यात महापालिका स्थापन झाल्यावर पहिला महापौर झाला तो शिवसेनेचा. ठाण्यानंतर कल्याण-डोंबिवली, संभाजीनगर यांनीही बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थापन केलेल्या शिवसेनेलाच साथ दिली. आता मात्र उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाला मुंबईत २२७ पैकी फक्त ६५ जागा मिळाल्या आहेत. ही संख्या खूप लहान नाही आणि फुटीनंतरही आम्ही संपलेलो नाही, असं उद्धव यांनी दाखवून दिलं आहे. पण आता मुंबईत ‘आवाज कुणाचा, शिवसेनेचा’ या घोषणेतील हवा खूपच कमी झाली आहे.भूमिका स्पष्ट व रोखठोकएके काळी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या एका हाकेवर हजारो शिवसैनिक रस्त्यावर उतरत. ‘मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्कासाठी’ ते फेरीवाल्या भय्यावर हल्ले करत, ‘हटाव लुंगी, बजाव पुंगी‘ म्हणत दाक्षिणात्यांच्या रेस्टॉरंटवर बिनधास्त दगडफेक करत. मुंबईत आणि एकूणच भारतात आक्रमक हिंदुत्वाची घोषणा केली ती शिवसेनेने. हाजी मलंग की मलंग गड हा वाद उकरून काढला तोही शिवसेनेनेच. ‘काँग्रेसचे रजनी पटेल, जनताचे शांती पटेल, हे मराठी माणसाला कसे पटेल,’ असं गुजराती समाजाविरोधात जाहीरपणे बोलण्याची हिंमत फक्त शिवसेनेतच होती. कम्युनिस्ट मंडळींना उघडपणे शिव्या देण्याची ताकद या संघटनेत होती आणि कम्युनिस्ट आमदार कृष्णा देसाई यांच्या हत्येप्रकरणी ज्यांना शिक्षा झाली तेही शिवसेनेचेच होते. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या या सर्व भूमिका स्पष्ट आणि रोखठोक होत्या. त्यामुळे बाळासाहेब हे तमाम शिवसैनिकांचे नेते नव्हेत, तर दैवत होते. त्यांच्यामुळे सरकारी व खासगी कार्यालयांत, बँकांत मराठी माणसाला नोकऱ्या मिळाल्या होत्या, मिळत होत्या. शिवसेनेने हे जे काही केलं, ते सर्व योग्य वा समर्थनीय होतं, असं म्हणता येणार नाही. पण हे सर्व करूनच शिवसेना ताकदीने मुंबईत व नंतर महाराष्ट्रात उभी राहिली आणि पसरत गेली..कॉँग्रेसबरोबरची दोस्ती नडलीयाशिवाय आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे गेली ३५ वर्ष भाजपसारखा सक्रिय व काँग्रेसविरोधात सतत उभा राहणारा पक्ष शिवसेनेसोबत होता. ती स्थिती आता राहिली नाही. उद्धव ठाकरे यांचा मुकाबला यापुढे काँग्रेससारख्या अत्यंत विस्कळीत तसंच मवाळ व सहिष्णू पक्षाशी नव्हे, तर राजकीय वैरी बनलेल्या भाजपसारख्या आक्रमक आणि कॅडरबेस्ड हिंदुत्ववादी पक्षाशी आहे. गेल्या ३०-४० वर्षांत भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाने शिवसेनेची ताकद व कमजोरी बारकाईने समजून घेऊन आपली रणनीती तयार केली आहे. त्या जोरावरच भाजपने आपली ताकद वाढवली आणि आपल्याखेरीज हिंदुत्वाची भाषा करणारा काँग्रेसविरुद्ध अन्य पक्ष राज्यात असता कामा नये, म्हणून शिवसेनेतील फुटीला प्रोत्साहन दिलं. शिवसेनेने भाजपला आव्हान देत २०१९ मध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्याशी दोस्ती करून काही काळ सत्ता मिळवली, पण ते भाजपच्या पथ्यावर पडलं. शिवसेना हिंदुत्व विसरली, हा भाजपचा प्रचार अनेकांना पटला. शिवसेना फुटू शकली. उद्धव ठाकरे यांच्याविषयी प्रेम व सहानुभूती असली, तरी काँग्रेस, शरद पवार यांच्याशी दोस्ती करणं मराठी जनतेला फारसं आवडलं नव्हतंच..शेवटचं अस्त्रही निष्प्रभया मुद्द्याचा ऊहापोह करूनच शिवसेना व उद्धव ठाकरे यांना आपलं राजकीय भवितव्य टिकवण्यासाठी मजबूत करण्यासाठी काय करायचं, याचा विचार करावा लागणार आहे. मुळात आपल्या वडिलांप्रमाणे उद्धव हे आक्रमक व जहाल नेते नव्हेत. त्यामुळे शिवसेना व शिवसैनिकही शांत व थंड झाले वा होत आहेत. त्यांना स्वतःला भाजपशी तोडलेली दोस्ती आवडली नव्हती. ते शिवसेनेतून २०२२ मध्ये बाहेर पडले नाहीत, पण ज्यांच्या विरोधात लढलो , ती काँग्रेस त्यांना कायम शत्रूच वाटत राहिली आहे. आता तर भाजपविरुद्ध लढताना उद्धव यांना आक्रमक हिंदुत्वाचं राजकारण करणंही शक्य राहिलेलं नाही. मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्कासाठी बोलायचं, तर तो मराठी माणूस मुंबईबाहेर गेला आहे. त्याच्या मतांवर किमान मुंबईत जिंकता येणं अशक्य आहे, हे महापालिका निवडणुकीने दाखवून दिलं आहे. मुस्लीम व अल्पसंख्याक मतदार शिवसेनेवर नाराजच असतात. उत्तर भारतीय व गुजराती हे केव्हाच दूर गेले आहेत आणि दक्षिण भारतीयांनाही शिवसेनेविषयी प्रेम नाही. मुंबईत मराठी महापौर ही शिवसेनेची घोषणा भाजपने खिशात घातली. मराठी जनतेला भावनिक साद आणि भाजपा हा मराठी व महाराष्ट्रविरोधी पक्ष आहे, हे शिवसेनेच्या भात्यातलं सर्वांत मोठं आणि शेवटचं शस्त्र होतं. पण त्याचा फार उपयोग वा फायदा उद्धव यांना झालाच नाही. ते बोथट असल्याचं निकालांनी दाखवून दिलं..लोकांशी संपर्क तुटलाहे लक्षात आल्यावर उद्धव ठाकरे यांनी जसं काँग्रेसला दूर केलं, तसं काँग्रेसलाही शिवसेनेशी दोस्ती अडचणीची वाटली. एकनाथ शिंदे पक्ष, आमदार, खासदार, नगरसेवक आणि शिवसैनिकांना घेऊन दूर झाल्याने उद्धव यांनी चुलत भाऊ राज ठाकरे यांना जवळ केलं. पण धरसोड वृत्ती, अनेकदा भाजपचं केलेलं कौतुक, एकनाथ शिंदे व त्यांच्या नेत्यांशी होणाऱ्या भेटी आणि गांभीर्याचा अभाव यामुळे मराठी मतदार राज ठाकरेंपासून दुरावले आहेत. ते भाषण ऐकायलाच फक्त येतात. शिवसेनेतून बाहेर पडल्यानंतरच्या गेल्या २० वर्षांत त्यांचा राजकीय पाया वाढण्याऐवजी खचत गेला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेशी युती करून उद्धव यांच्या हाती काही लागलं नाही. उद्धव यांच्या पक्षाला २९ पैकी केवळ चार महापालिकांत दोन आकड्यात जागा मिळाल्या. जिथं पूर्वी उपस्थिती होती, त्यातील काही ठिकाणी शून्य हाती आलं. थोडक्यात काय, तर गेल्या काही वर्षांत शिवसेनेने आपला सारा अजेंडाच गमावला आहे. जिथं कुठे सत्तेत होते, तिथं अनेक नेते गब्बर झाले, सत्ता असलेल्या महापालिकांत भ्रष्टाचार वाढला आणि शाखांद्वारे लोकांशी असलेला संपर्क तुटला आणि नागरी विकासाची कामंही फार झाली नाहीत..त्यामुळे उद्धव ठाकरे आणि शिवसेना आता कोंडीत अडकली आहे. या कोंडीतून बाहेर येऊन पुन्हा लढणं आणि जिंकणं सोपं नाही. जिंकण्यासाठी एकट्यानेच लढावं लागेल. त्यासाठी शरद पवार, काँग्रेस, राज ठाकरे हे उपयोगी पडणारे नाहीत, हे लक्षात घेऊन फक्त आपली शिवसेना व शिवसैनिक यांच्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवं. संघटनेची नव्याने बांधणी करायला हवी आणि दुसऱ्या फळीत आणखी नेते तयार करायला हवेत. बाळासाहेब ठाकरे असताना सुधीर जोशी, मनोहर जोशी, प्रमोद नवलकर, दत्ता नलावडे असे खमके आणि बडे नेते होते. छगन भुजबळ, दिवाकर रावते यांसारखे राज्यात भटकणारे नेते तयार केले पाहिजेत. त्यांना ताकद दिली पाहिजे. संजय राऊत यांची भाषा शिवसैनिकांना आवडत असली, तरी त्यांच्याकडे संघटन शक्ती नाही. बाळासाहेबांनी शिवसेना स्थापन केली, तेव्हा संयुक्त महाराष्ट्र नुकताच स्थापन होऊन, मराठी माणसावरील अन्याय हा मुद्दा ऐरणीवर होता. आजही तो तसाच आहे. कैक मराठी तरुण महिना आठ-दहा हजारावर काम करत आहेत, कमी पगार व घरं लहान यांमुळे लग्न होईनात, त्यांना मुली मिळेनात. सरकारी व बँकांतील नोकऱ्यांवर अवलंबून राहणं शक्य नाही. आरक्षणातूनही यापुढे फार नोकऱ्या मिळणार नाहीत. त्यामुळे ते निराश आहेत. त्यांना चांगल्या नेतृत्वाची गरज आहे..Latest Marathi News Live Update: वॉर्ड क्रमांक 206 शिवडी चे महाविकास आघाडीचे उमेदवार सचिन पडवळ यांच्या कार्यालयाचे उद्घाटन .प्रश्न आजही आहेतशहरात जी अवस्था आहे, तीच ग्रामीण भागात आहे. तिथंही बेकरी प्रचंड आहे. खासगीकरणामुळे शिक्षण परवडत नसल्याने अर्धवट शिकून मुलं रोजगारासाठी तिथं वा शहरात येऊन भटकत आहेत. शेती हा तर तोट्यातला व्यवसायच बनला आहे. खर्चापेक्षा शेतकऱ्यांचं उत्पन्न कमी कमी होत चाललं आहे. ग्रामीण भागातील तरुण जात व धर्म यांच्या नावाने भावनिक साद देणाऱ्यांच्या मागे धावत आहेत. त्यातून त्यांच्या हाती मात्र काहीच पडत नाही. ग्रामीण भागात उद्योगांची संख्याही कमी आहे. मोठ्या शहरांत समृद्धी असल्याचा ग्रामीण जनतेचा भ्रम आहे. एके काळी स्थानीय लोकाधिकार समित्या व मराठी माणसाच्या रोजगाराला प्राधान्य देणाऱ्या शिवसेनेला तिथं पोहोचायला हवं. शहरावरील लक्ष कायम ठेवून ग्रामीण प्रश्नांवर लढलं पाहिजे. कोकणात व अन्यत्रही अनेक अमराठी लोकांनी ग्रामीण भागात जमिनी व मालमत्ता घ्यायचा सपाटा चालवलाय, तेथील कामांचे ठेकेही अमराठी लोकच मिळवत आहेत. असे अनेक प्रश्न शहरांत व गावागावांमध्ये आहेत. या मराठी माणसाला रोजगार, नोकऱ्या मिळाव्यात यासाठी शिवसेनेने काही केल्याचं आठवत नाही, शेतीच्या प्रश्नांवरही लढे दिले नाहीत. हिंदुत्वाच्या नावाखाली धार्मिक वैमनस्य पसरवणाऱ्यांना उत्तर देण्यासाठी रोजगारासाठी लढा हे उत्तर असू शकते. विकासाच्या नावाखाली उगाच मोठमोठे आणि अनावश्यक रस्ते व प्रकल्प बांधण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्यास विरोध केल्यास त्यास जनतेची साथ नक्की मिळेल. जिल्हा परिषद निवडणुका तोंडावर आहेत. त्यातही फार वेगळे निकाल लागतील, असं वाटत नाही. पण ते पाहून शिवसेनेने ग्रामीण भागासाठी लढायला शिकायला हवं, असं वाटतं.. 