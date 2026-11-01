Narayan Surve Poetry : संघर्षातून सृजनशीलतेचा उजेड निर्माण करणारे नारायण सुर्वे; त्यांच्या कवितांचा वेगळा अर्थ सांगणारे पुस्तक

मयूर भावे - mayur.bhave@esakal.comउपेक्षितांचे जिणे, कष्टप्रद जीवन, संघर्ष-अवमान हीच जमापुंजी आणि रोज न भागणारी पोटातली भूक... वाटेला येऊनही आपल्या कसदार शब्दांनी कविवर्य नारायण सुर्वे यांनी तो काळ स्वतःसाठी सृजनशील आणि इतरांसाठी प्रेरणादायी केला. सुर्वें यांची हीच शब्दकळा अधिक सजगपणे उलगडणारे पुस्तक म्हणजे ‘उजेडाची फुले’! ज्येष्ठ साहित्यिक प्रवीण दवणे यांनी सुर्वे यांच्या कवितांचा आस्वादक वेध या पुस्तकात १६ लेखांच्या माध्यमातून घेतला आहे. सुर्वे यांची कविता कामगारांची, उपेक्षितांची विद्रोहाची आणि अन्यायाला वाचा फोडणाऱ्या विभागातलीच आहे असा सर्वसाधारण समज दूर करून त्यांच्या समग्र कवितेतील विविध पैलू उलगडण्याचा प्रयत्न दवणे यांनी केला आहे. त्यामुळे उंबरठ्यावर थबकलेला सामान्य मध्यमवर्गही सुर्वेंच्या कवितेच्या परिघात सहजपणे येऊ शकेल. काव्याचा रसास्वाद असे हे लेखन असून, ही ‘शास्त्रकाट्याची कसोटी’ नाही, हे लक्षात घ्यावे. लेखकासाठी सुर्वे यांची कविता केवळ कानावर पडलेली किंवा पुस्तकात वाचून भावलेली आहे असं नाही, तर त्या शब्दांना कवीच्या प्रत्यक्ष सहवासाचा स्पर्श झाला आहे. हे लेखन केवळ ‘पुस्तकी’ वाटत नाही..सुर्वे यांच्या कवितेची प्रेरणा, तिचे जन्मस्थान व परिस्थिती कोणती, याचा थोडक्यात मागोवा ‘कविवर्य नारायण सुर्वे यांचे विद्यापीठ’ या पहिल्या लेखात घेण्यात आला आहे. ‘ऐसा गा मी ब्रह्म’ ही सुर्वे यांच्या गाजलेल्या कवितेपैकी एक रचना आणि त्यांचा पहिलाच काव्यसंग्रहसुद्धा. यात ‘घालीन मी साऱ्या ब्रह्मांडास पाठी/सोडवीन गाठी दिक्कलांच्या’ असं म्हणताना कवीला कोणत्या गाठी सोडायच्या आहेत, याची उकल उत्तमरीत्या ‘साकल्याच्या प्रदेशाचे आश्वासन’ या लेखात करण्यात आली आहे. ‘माझी खरी शक्ती आहे जनभक्ती; तेथेच गा मुक्ती चिरंतन’ यामागची अग्निगर्भ ऊर्जाही त्यात जाणवते.‘चार शब्द’ या कवितेत ‘सारस्वतांनो!’ अशी हाक देत कामगारांचा आक्रोश सुर्वेंनी ‘कामगार आहे मी तळपती तलवार आहे...’ अशी भूमिका स्वीकारत मांडला, तो हुंकार शब्दबद्ध करण्याचा ‘थोडासा’ गुन्हाही केला. ही संपूर्ण कविता म्हणजे अंगार आहेच. त्या शब्दांमधली धग दवणेंनी तशीच उबदार ठेवली आहे. सुर्वेंच्या कवितांचे विविध आयाम मांडताना त्यांच्या संबोधनांकडे लेखक आपले लक्ष वेधून घेतो. ‘हे रिक्त हातांनो’ या कवितेत ‘माझ्या देवतांनो! हे थोर किमयागारांनो! मुके दुःख गिळणाऱ्यांनो! नांगराच्या तप्त फाळांनो!’ अशी संबोधने येतात, हे लेखक सहजपणे दाखवतो..Premium|Traditional Chirote Recipe : दिवाळीच्या फराळात बनवा खुसखुशीत चिरोटे.सुर्वे यांच्या कवितेतील कामगार भांडवलशाहीच्या विरोधात आक्रोश करणारा असला, तरी त्याला जीवनाचे इतर पदरही आहेतच. अशा कवितांचा उल्लेखही दवणे यांनी केला आहे. त्यापैकी एक म्हणजे, ‘पुन्हा भेटू सखे’. ज्यात सुर्वे लिहितात -असा पेटलो मी जसा सूर्य तापेतुरुंगाचे क्रूर गज वितळलेमाझे हात शूर बंधूंच्या हातातपुन्हा भेटू सखे केतकी बनात!सुर्वे यांच्या क्रांतीचं मुख्य साधन त्यांचे शब्द होते. त्यावर दवणे यांनी ‘शब्द : ऊर्जेचे अद्भुत रसायन’ या प्रकरणात भाष्य केले आहे. त्यातील -शब्दांनो! सावध असा; सक्त पहारे बसलेततुम्ही दिलेत चंद्र त्याच्या डोळ्यात खुपलेतया ओळी वाचकाला अस्वस्थ करतात.सुर्वे यांच्या कवितेतील ‘व्यक्तिचित्रांचा काफिला’, ‘आश्वासकता’ आणि ‘मुंबई’ समजून घेण्यासाठी त्यावरील लेख आवर्जून वाचावेत. कामगाराच्या पत्नीच्या जाणिवा टिपणारा लेखही अस्सल झाला आहे.पुस्तकात काही ठिकाणी कवितांच्या ओळींची पुनरावृत्ती जाणवते. काही ठिकाणी भावनेच्या भरात मुद्दा थोडा अधिक लांबलेला जाणवतो, पण तो ‘दोष’ वाटावा असे नाही. त्याकडे सुर्वेंच्या शब्दांच्या परिणामाचा तीव्र आविष्कार म्हणून पाहता येते.पुस्तकाच्या शीर्षकासाठी निवडलेले सुर्वेंचे शब्द सार्थ वाटतात. त्याबद्दल दवणे यांनी लिहिलेले पटते. ते असे की, मानव्याचे पाझर व्यक्त होताना सुर्वे यांच्या कवितेतील प्रखरता अधिक खोल होत जाते. अंधारयात्रा कधी सरेल हे माहीत नसलेले जिणे व्यक्त करीतही ती ‘उजेडाची फुले’ देऊ इच्छिते. ‘भाकरीचा चंद्र’ शोधण्यात बरबाद झालेली जिंदगी अनुभवूनही -मी लिहितो दारावर मागल्यांसाठी शेवटचा उच्चार,‘सूर्यकुलातील लोकांना थांबणे माहीत नाही’असे आश्वासक हा कवी लिहितो व नव्या पिढीला बळ देतो. हेच त्याचे विस्तृत जग आहे!पुस्तक : उजेडाची फुलेलेखक : प्रवीण दवणेप्रकाशक : परम मित्र पब्लिकेशन्स, ठाणेपृष्ठे : १५२ मूल्य : ३०० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.