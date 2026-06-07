Premium|Shivaji Maharaj vs Mughals : उंबरखिंडी ते लालमहाल; मुघलांना थकवणाऱ्या शिवरायांच्या युद्धनीतीची कहाणी

जानेवारी १६६१चे उंबरखिंडीचे युद्ध ते एप्रिल १६६३चा लालमहालावरील छापा यामधील दोन वर्षांच्या काळात मुघलांविरुद्ध झालेल्या क्षयकारी युद्धाच्या फारशा नोंदी नाहीत. मराठ्यांची सत्त्वपरीक्षा पाहणारी आणि मुघलांना शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या थकविणारी ही युद्धनीती आजही अभ्यासाचा विषय आहे. पुढे भविष्यात १६८१ ते १७०७ ही २७ वर्षे मुघलांशी कशा पद्धतीने लढायचे? याचे जणू प्रशिक्षणच या काळात मराठ्यांना घडले.मे १६६०मध्ये एक लाखाचा फौजफाटा घेऊन स्वराज्यात दाखल झालेल्या शायिस्ताखानाने १६६०च्या अखेरीपर्यंत सुपे, इंदापूर, पुणे, चाकण, कल्याण प्रांतावर ताबा मिळविला होता. मात्र उत्तर कोकणातील प्रांतावर ताबा मिळविणे व टिकविणे अवघड जात होते. जानेवारी १६६१च्या उंबरखिंडीतील मानहानिकारक पराभवामुळे मुघलांना चांगलाच धडा मिळाला. त्यामुळे औरंगजेबाने डिसेंबर १६६१मध्ये गुजरातचा सुभेदार महाराजा जसवंतसिंहाला अधिकची कुमक देऊन पाठविले. ज्यामुळे मार्च १६६३ पर्यंत मुघलांनी कोकणातील चौलवरही ताबा मिळविला. दरम्यान १६६१ ते १६६३ या काळात मोठ्या मोहिमा झाल्या नसल्या तरी झालेल्या छोट्या झटापटींमधून आपल्याला मराठ्यांच्या या अभिनव युद्धतंत्राबाबत अंदाज लावावा लागतो.मुघलांना जेरीस आणणारी युद्धनीतीप्रचंड सामर्थ्यवान शत्रूला थेट न भिडता छुप्या हल्ल्यांनी थकवायचे, चिकाटीने त्याला क्षीण करून जेरीस आणावयाचे आणि आपले राजकीय ध्येय स्वीकारण्यास भाग पाडायचे. या क्षययुद्धाच्या रणनीताचा वस्तुपाठच शिवरायांनी या काळात झालेल्या मुघलांविरुद्धच्या संघर्षातून आखून दिला. बलाढ्य मुघल सैन्याशी समोरासमोरचा संघर्ष टाळून, अत्यंत सूत्रबद्ध हालचाली; गतिमानता व अनपेक्षित हल्ला यांचे आपल्या सैन्याला प्रशिक्षण देऊन, शत्रूची लढण्याची शक्ती क्षीण केली. मुघल सैन्य किल्ला जिंकण्यासाठी येई, तेव्हा फिरत्या गतिमान घोडदळाद्वारे त्यांच्यावर चौफेर हल्ले केले जाई; याशिवाय त्यांची रसद तोडणे; त्यांचे घोडे, शस्त्रसाठा व किंमती साहित्य लुटून नेणे; त्यांच्या तुकड्यांना मुख्य सैन्यापासून विलग करणे; मागे राहिलेल्या सैन्यावर हल्ले करणे; मुघल सैन्य येताच गावे मोकळी करणे, त्यांना लुटता येईल असे काहीही मागे न ठेवता डोंगरदऱ्यांमध्ये आश्रय घेणे... असे छुपे हल्ले व रसदेला अडथळे केल्याने मुघलांचा पराजय होणार नाही, हे राजांना माहिती होते. मात्र मुघली सेनासागर सतत मानसिक दबावाखाली राहील, त्यांची लढण्याची शक्ती क्षीण होत जाईल, हेच अनोखे युद्धतंत्र राजांनी याकाळात विकसीत केले..मुघलांशी झालेल्या संघर्षाचे उल्लेखया दोन वर्षांच्या काळात मुघल-मराठे संघर्षाचे काही मोजके उल्लेख येतात. नोव्हेंबर १६६१च्या सुमारास जुन्नर येथील वाडे/वाडा परिसरात मराठ्यांनी हल्ले करून लूट केली. मे १६६२मध्ये सुपे प्रांतातील होलेर गावाजवळील मुघली सैन्यावर हल्ले करून त्यांचे घोडे व इतर साहित्य पळवून नेले. मे १६६२मध्ये सुपे परिसरात नामदारखान व नेतोजींचा संघर्ष झाल्याचाही उल्लेख मिळतो.पेण येथील युद्ध१६६२-६३च्या दरम्यान शिवाजीराजे स्वतः मिरे डोंगरावर गेले (या डोंगराच्या दक्षिण टोकावर मिरगड तर पूर्व टोकावर रत्नगड/रत्नदुर्ग आहे) आणि त्यांनी पेण येथे असलेल्या नामदारखानावर अकस्मात हल्ला चढविला. या युद्धात वाघोजी तुपे व इतर काही मराठा सैनिक जखमी झाले तर काहींना वीरगती प्राप्त झाली. हा संघर्ष सुरू असतानाच, स्वराज्यातील काही असंतुष्ट लोकांना आपल्या बाजूला ओढण्याचे कामही राजे करीत होते. (केदारजी खोपडे यांना पाठविलेले ५ सप्टेंबर १६६१चे पत्र उपलब्ध आहे.)रयतेचे हालयुद्धाच्या या धुमश्चक्रीत स्वराज्यातील रयतेला मोठा त्रास सहन करावा लागला. याचेच एक उदाहरण २६ जानेवारी १६६२च्या मुघल कागदपत्रांतून मिळते, त्यातील सारांश ः ‘२३ जानेवारी रोजी नामदारखान व इतर मनसबदारांना शायिस्ताखानाने लोहगड व परिसरातील किल्ल्यांच्या दिशेला धाडले होते. त्याने जाताना वाटेतील सुमारे ७०-८० गावांना आगी लावल्या, गावकऱ्यांकडील धान्य व अन्य साहित्याची लूट केली. त्यानंतर नामदारखानाने तिकोण्याच्या पायथ्याशी आपला तळ ठोकला. तेथील गावातील रहिवाशांनी आपली गुरेढोरे व इतर मालमत्ता डोंगरावर नेऊन लपवली होती. त्यामुळे दुसऱ्या दिवशी मुघल सैन्याने तिथे जाऊन १००० हून अधिक गुरेढोरे आणि सुमारे ३०० स्त्री-पुरुषांना पकडले. तिसऱ्या दिवशी त्याने पुढे चाल करून लोहगड, विसापूर, तुंग इत्यादी किल्ल्यांच्या दरम्यान वसलेली गावे लुटली व जाळून टाकली.’ (सिलेक्टेड डॉक्युमेंट्स ऑफ औरंगजेब, पृ.२७)बहुत जनांसी आधारुप्रजेची ही ससेहोलपट पाहून राजांचे काळीज पिळवटून निघत होते. सर्जेराव जेधेंना २३ ऑक्टोबर १६६२ रोजी पाठविलेले राजांचे पत्र त्यांची प्रजेविषयीची काळजी दर्शवते. शिवाजीराजांना ‘प्रजाहितदक्ष राजा’ असे का म्हटले जाते, हे या पत्रातून कळते.शायिस्ताखानावर छापा (एप्रिल १६६३)मे १६६० ते मार्च १६६३ या तीन वर्षांत मराठ्यांच्या छुप्या हल्ल्याने त्रस्त झाल्यानंतर शायिस्ताखान डोंगरी किल्ले व सह्याद्रीच्या वाट्याला गेला नाही. मात्र बहुतांश भूप्रदेशात यथेच्छ लूट करून त्याने उच्छाद मांडला होता. त्यामुळे आता औरंगजेबाच्या या मामाचा सोक्षमोक्ष लावण्याचे राजांनी ठरविले. खानाच्या छावणीची, तेथील सरदारांची व लालमहालाच्या बदललेल्या स्वरूपाची इत्थंभूत माहिती राजांनी मिळविली. आणि बेत ठरला! हजारोंच्या संख्येने वेढलेल्या मुघल सैन्यात वेश बदलून प्रवेश करायचा आणि खानावर हल्ला करायचा..Premium|Shaista Khan Invasion of Swarajya 1660 : जेव्हा स्वराज्यावर चालून आला १ लाखाचा सेनासागर! जाणून घ्या औरंगजेबाच्या 'मामा'ची क्रूर पार्श्वभूमी.राजांची योजनाशायिस्ताखान पुण्यात मुठा नदीकाठाजवळ असणाऱ्या राजांच्या ‘लाल महाल’ या वाड्यात मुक्काम ठोकून होता. त्याच्या सैन्यात विविध प्रांतांसोबत अनेक मराठा अधिकारीही होते, त्यांच्यात जाऊन मिसळण्याची योजना आखण्यात आली. एके दिवशी, शहराच्या कोतवालाकडे जाऊन, एका लग्नाच्या वरातीसाठी २०० लोकांना शहरात प्रवेश करण्याची परवानगी मिळविण्यात आली. त्यानुसार छापा टाकण्याच्या दिवशी, नवरदेवाप्रमाणे सजवलेला एक तरुण आणि त्यासोबत २०० वऱ्हाडी मंडळी वाजतगाजत शहरात आली. साधारण त्याच वेळी, काही मराठा सैनिकांनी काही कैद्यांना हात मागे बांधून व त्यांना चाबकाचे फटके देत देत शहरात आणले आणि कोतवालाकडे अशी बतावणी केली की, ‘या कैद्यांना एका ठिकाणावरून पकडून आणले आहे.’ याशिवाय अंधार पडायच्या सुमारास, काही मराठा सैनिक ‘आम्ही बाहेर चौकी पहाऱ्यावर गेलो होतो.’ असे सांगून शहरात घुसले. इकडे शिवाजीराजे आपल्या निवडक सैन्यासह राजगडावरून घोड्यांवर स्वार होऊन निघाले. वाटेत त्यांनी आपल्या माघारीच्या मार्गाचे रक्षणासाठी घोडदळाच्या काही तुकड्या ठिकठिकाणी तैनात केल्या आणि साधारण ५ एप्रिल १६६३च्या रात्री ते पुण्यात दाखल झाले. नदीकाठावर पूर्वीच थांबलेल्या सर्जेराव जेधे यांच्याकडे त्यांनी आपला घोडा सोपविला आणि नदी ओलांडून ते गुप्तपणे छावणीत शिरले.लालमहालातील रात्रीचा थरारमध्यरात्रीच्या सुमारास सर्व छावणी शांत झाल्यावर राजे आपल्या सैन्यासह खान राहत असलेल्या लालमहालाजवळ आले. महालाच्या स्वयंपाकघराला एक लहान दरवाजा होता, जो विटा आणि मातीने बुजवून बंद केलेला होता. तिथे एक भगदाड पाडून राजे निवडक लोकांनिशी आत शिरले. तो रमजानचा महिना असल्याने, पहाटेच्या आधीचे भोजन (सहरी) बनविण्यासाठी काही आचारी जागे झाले होते. त्यांना तात्काळ ठार करण्यात आले. परंतु या गोंधळामुळे काही दासींनी शयनकक्षात झोपलेल्या शायिस्ताखानाला सावध केले. त्यानंतर महालात झालेल्या अभूतपूर्व झटापटीत, मराठ्यांनी शायिस्ताखानाला जबर जखमी केले (राजांना वाटले की, खान मेला!). खानाची काही बोटे कापली गेली आणि तो कसाबसा आपला जीव वाचवून तिथून दूर पळाला. मात्र त्याचा थोरला मुलगा अबुल फतह, जावई व काही स्त्री-पुरुष ठार झाले. खानाचे आणखी २ मुले व काही स्त्रिया जखमी झाल्या. राजांच्या बाजूचे ६ सैनिक ठार झाले व ४० जखमी झाले.या हातघाईच्या लढाईनंतर, राजे आपल्या सैन्यानिशी महालाच्या मागील बाजूस असलेल्या दिंडी दरवाजातून बाहेर पडले व नदीपलीकडे अगोदरच थांबविलेल्या घोडदळाच्या तुकडीजवळ आले. आणि वेगाने पूर्वी ठरल्याप्रमाणे सिंहगडाच्या दिशेने वेगाने निघाले. वाटेत थांबलेल्या घोडदळाच्या इतर तुकड्यांना सोबत घेत दुसऱ्या दिवशी सुखरूपपणे सिंहगडावर पोहोचले.कात्रजचा घाट दाखविलाखानाच्या सैनिकांची दिशाभूल करण्यासाठी व आपण कात्रजच्या दिशेने गेल्याचे भासविण्यासाठी, राजांनी कात्रज घाटाजवळ बैलांच्या शिंगांना पेटते पलिते बांधून ठेवले होते. छाप्यामुळे भांबावलेल्या खानाच्या सैनिकांनी हे जळते पलिते पाहून त्या दिशेकडे वेगाने कूच केले. मात्र जवळ येऊन पाहताच त्यांना आपली पुरती फजिती झाल्याचे ध्यानात आले. मुघल सरदार जसवंतसिंह आपल्या सैन्यासह सिंहगडाच्या जवळच तळ ठोकून होता; आणि हा छापा त्याच्याच संगनमताने घातला गेला असावा, अशी कुजबुजही त्यावेळी सुरू झाली.खान पुण्यातून निघालाप्राणावर बेतलेल्या या हल्ल्यामुळे भयभीत आणि अपमानित झालेला शायिस्ताखान, सर्व कारभार जसवंतसिंहाच्या हाती सोपवून औरंगाबादला परतला. लाहोरहून काश्मीरकडे निघालेल्या औरंगजेबाला ही बातमी समजताच, तो आपल्या मामावर (‘अमीर-उल उमरा’ शायिस्ताखान) कमालीचा नाराज झाला. त्यानंतर लवकरच, मे १६६३ च्या सुरुवातीला, त्याची दख्खनच्या सुभेदारीवरून उचलबांगडी करून २० वर्षांच्या शाहजादा मुहम्मद मुअज्जम याची नेमणूक करण्यात आली..निष्कर्ष१) लाखाच्या फौजेमध्ये घुसून मुघल अधिकाऱ्यावर प्राणघातक हल्ल्याचे धाडस, तोपर्यंत हिंदुस्थानात कोणाही व्यक्तीने केले नव्हते. या घटनेचे उल्लेख अनेक मुघली व युरोपियन इतिहासकारांनी करून ठेवले.२) या जोखमीच्या मोहिमेसाठी एखाद्या सरदाराला पाठविण्याऐवजी, राजांनी स्वतःच याचे नेतृत्व केले; यांमुळे राजांच्या जीवनाला एक विलक्षण रोमांच आणि दंतकथेचे वलय प्राप्त झाले.३) या धाडसी हल्ल्याची बातमी संपूर्ण भारतात दुमदुमली. यामुळे राजांच्या प्रतिष्ठा व कीर्तीमध्ये वाढ झाली.४) यानंतर शिवाजीराजांचे मुघल अधिकाऱ्याला पाठविलेले एक पत्र मिळते, त्यात ते म्हणतात, ‘...गेल्या ३ वर्षांपासून बादशाहाचे सेनापती आमचा मुलूख ताब्यात येईल अशा खोट्या बातम्या बादशाहाला पाठवित आहेत. अशा खोट्या गोष्टी कळविण्याची तुम्हांला लाज कशी वाटत नाही... या आमच्या दुर्गम प्रदेशात कल्पनेचा घोडा देखील नाचविणे कठिण आहे (समंदे तलाशे बेकयास), मग तो प्रदेश काबीज करण्याची गोष्ट कशाला करता? जी वस्तुस्थिती आहे ती तुम्ही बादशाहाला का कळवित नाही?... माझ्या मातृभूमीचे रक्षण करणे हे माझे परमकर्तव्य आहे (मुहाफिजत ए वतन खुद लाजिमात)...’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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