- श्याम मनोहर, saptrang@esakal.comत्या एका वर्तमानपत्रातल्या उपसंपादक पदावरून पाच महिन्यांपूर्वी सेवानिवृत्त झाल्या होत्या. कामावर असताना त्या मधून-मधून वर्तमानपत्रात रविवारच्या पुरवणीत लेख लिहायच्या. स्त्रियांच्या कपड्यांच्या फॅशन्स हा त्यांच्या आवडीचा विषय होता.एक सिनिअर साहित्याचे टीकाकार त्यांच्या लेखनाची खूप स्तुती करायचे. त्या सेवानिवृत्त झाल्यावर टीकाकार त्यांना फोनवर म्हणाले होते, ‘‘सेवानिवृत्त म्हणजे लेखनातून निवृत्ती नाही. जागतिकीकरण आलेच, जग झपाट्याने बदलतेय. स्त्रियांच्या कपड्यांच्या फॅशन रोज बदलताहेत. स्त्रिया धीट होताहेत, नव्या फॅशन्स पटापट उचलताहेत. उदारीकरण आलेच. स्त्रिया फॉर्म सजवायला, दाखवायला उत्सुक आहेत. तुमचे नवे वाचायला मी आणि वाचक उत्सुक आहेत. बाय.’.एकदा त्यांना पहाटे अर्धी जाग आली होती, तेव्हा विचार आला. जागतिकीकरण आलेय. स्वयंपाकघरात नवीन नवीन वस्तू आल्यात.आहाहा! नवीन विषय. त्यांना आनंद झाला.मस्त लेख करायचा. चार-पाच लेख होतील.गरीब, मध्यम, उच्च मध्यम, श्रीमंत, अतिश्रीमंत... अशांच्या स्वयंपाकघरातल्या वस्तू... छान होईल लेख. दहा लेख होतील.अतिगरीब... यांचेही घ्यायचे. अतिश्रीमंत, अतिगरीब... दोन टोके.शेवटाशी अतिगरीब हे त्यांना सुचले.असे नाही होऊ द्यायचे..स्त्रियांच्या कपड्यांच्या फॅशन्स... यात जवळपास मध्यम, उच्च मध्यम... एवढाच स्कोप झाला. मर्यादा होती. स्वयंपाकघरातल्या वस्तू... अतिश्रीमंत ते अतिगरीब नाही... अतिगरीब ते अतिश्रीमंत असे हवे. तळागाळातल्यांना आधी स्थान. संबंध सामाजिकता... स्त्रियांच्या कपड्यांच्या फॅशन्स... फॅशन्स यात सर्व समाज नव्हता येत.स्वयंपाकघरातल्या वस्तू. अतिगरीब ते अतिश्रीमंत. समाजाचा विशाल पट. अतिगरीब व गरीब यांना जागतिकीकरण, उदारीकरण याचा फायदा होतोय का? काय होतोय? हेही टेस्ट होईल... गरीब कामवाल्या स्त्रिया आहेतच. संपर्क... अतिगरीब... अतिश्रीमंत... नाहीय. संपर्क... करावा लागेल, करायचा! रिसर्च करावा लागेल. करायचा! टीकाकारांना करावा फोन. विषय, मुद्दे बोलावेत नको इतक्यात!.मोठा विषय आहे. वेगळा आहे. किती, कसा झेपतोय... बघू, नंतर करू फोन. घाई नको. उतावळेपणा नको. खूप काम करावे लागणार, करायचे! आव्हान घ्यायचे! वेगळं आहे. आव्हान घेण्यात वेगळीच मजा असते. संपादक, सहकारी... त्यांना कळेल... मी काय काय करू शकते.सेवानिवृत्त म्हणून तब्येत सांभाळत इतर सेवानिवृत्तांप्रमाणे जगत नाहीय. मला माझे काम सापडलेय. त्यांची अँजिओप्लास्टी झाली. त्या अविवाहित होत्या. त्यांच्या धाकट्या बहिणीने त्यांना अँजिओप्लास्टीनंतर घरी आणले. धाकट्या बहिणीचा नवरा दोन वर्षांपूर्वी मरण पावला होता. मुलगा, सून, नातू अमेरिकेत होते. धाकट्या बहिणीने व्हीआरएस घेतली होती..धाकटी बहीण त्यांना म्हणाली, ‘आता इथेच राहायचेस. घरी जाते, घरी जाते, म्हणायचे नाही. नीट विश्रांती घ्यायची. लहानपणी आपण एकत्र होतो. पुन्हा आता छान एकत्र राहायचे. मला तू आणि तुला मी.’त्या धाकट्या बहिणीला म्हणाल्या, ‘तू तुझं सायकलिंग बंद कर.’‘मी आधीच तो विचार केलाय. आपण फिरायला जाऊ. ते सावकाश ठरवू.’त्यांना टीकाकार भेटून गेले. गावातले नातेवाईक, मैत्रिणी भेटून गेले. भाच्याचा फोन आला. संपादक, उपसंपादक, वार्ताहर यांचे फोन आले.डॉक्टराच्या सल्ल्यानुसार औषधे, आहार, विहार...रुटीन... सेट झाले. श्वासोच्छ्वास आपोआप व्यवस्थित! जणू काही घडलेच नाही. तीन महिन्यात अँजिओप्लास्टी हा इतिहास झाला..टीकाकारांचा फोन -‘अँजिओप्लास्टी... आता सर्वसाधारण आहे. आहार, पथ्यं, औषधे नीट चालू आहेत, हे समजलंय मला. ऐंशी, नव्वद वर्षे जगलेले अँजिओप्लास्ट माहीत आहेत. मजेत राहायचे. भेटू. बाय.’धाकटी बहीण तिच्या मैत्रिणीकडे गेली होती.‘जाऊ ना? तू एकटी की, नको जाऊ?’‘जाऽ गं. मी मस्त आहेच. जा!’‘तासा-दोन तासांत येते... जाऊ ना?’‘अगदी जा’‘टीव्ही बघ...’‘जाऽऽ... जा...’‘येते लवकर...’त्यांना एकांत...हुरूप आला.स्वयंपाक घरातल्या वस्तू अतिगरीब ते अतिश्रीमंत.वस्तू!.ऊन ही वस्तू नाही. आकाश वस्तू नाही. झाड वस्तू नाही. झाडाच्या लाकडापास्नं खुर्ची केली. खुर्ची वस्तू. निसर्गातले उभे झाड... कच्चा माल. तवा वस्तू. लोखंड वस्तू? लोखंड कच्चा माल. खनिज कच्चा माल. कापूस कच्चा माल. कापसापास्नं कापडं... वस्तू. वस्त्र वस्तू. निसर्गात वस्तू नाही? जमीन, पाणी... वस्तू नाही. सजीव वस्तू नाही. वस्तू म्हणजे निसर्गातल्या कच्च्या मालापास्नं माणसाने निर्माण केलेले... जे जे... घर, फर्निचर... वस्तू उपयोगात येते. वस्तू ही माणसांची खास निर्मिती. मानवाने संरक्षणासाठी हत्यार, शस्त्र निर्माण केले. वस्तू निर्माण केल्या. मानवाने सभ्यता सुरू केली. शस्त्र निर्माण केले. शस्त्र ही वस्तू. शस्त्र...!.शर्ट... शर्ट ही खास वस्तू.शर्ट... शब्द आला, त्यांना आश्चर्य वाटले. पुरुषाचे आले. स्त्रियांच्याऐवजी पुरुषांचे आले. शस्त्रवरून शर्ट आले. त्यांना हे पटले. शस्त्र ते शर्ट.... त्यांना फार भावले.एखाद्याला पंधरा-वीस शर्ट... श्रीमंती!दोन तीन शर्ट... मध्यम!एकच शर्ट.... गरीब!एकही शर्ट नाही... दरिद्री!शर्ट... संपत्तीच की! वस्तू म्हणजे संपत्ती!खरे तर... जमीन ही मूळ संपत्ती. जमीन वाढवता येत नाही. वस्तू वाढवता येतात..हां, सोने. पैसे सोन्यात गुंतवायचे. सोने ही संपत्ती आहे. सोने धातू आहे.माणसाने सोने ही संपत्ती कशी काय केली? सोन्याचे अलंकार. चांदीचे अलंकार. अलंकाराने देह सजवता येतो.रेशमी शर्टानेही देह सजवता येतो. नटायचे. भारी कपडे हवेत.शर्ट हा मुद्दा धरायचा. शर्ट... वस्तू आहे. शर्टचे प्रॉडक्शन करता येते.प्रत्येकाला कमीत कमी दोन शर्ट हवेत. एक वापरायचा. दुसरा धुवायचा... इतके शर्ट निर्माण करायचे. वस्तू वाढवायच्या संपत्ती वाढवायचे. गरिबी घालवायची म्हणजे खूप खूप शर्ट निर्माण करायचे. शर्टाचा उद्योग वाढवायचा, म्हणजे उद्योगपती निर्माण होणार. उद्योगपती श्रीमंत होणार. श्रीमंती साधत नसेल, तर कोण उद्योग करेल? गरिबी जाण्यासाठी श्रीमंत लोक वाढले पाहिजेत. किती श्रीमंत लोक निर्माण झाल्यावर पृथ्वीवरच्या गरिबांची संख्या शून्य होईल?.गरिबांची संख्या कमी, शून्य होण्यासाठी श्रीमंतांची संख्या वाढली पाहिजे. असे आहे?त्यांना धक्का बसला. अँजिओप्लास्टी शॉक नको.धाकटी बहीण परतली.‘चला, चहा पिऊया’दोघी चहा घेत होत्या.धाकटी बहिण म्हणाली, ‘माझ्या मैत्रिणीने कार घेतलीय. त्यासाठी तिने बोलावले होते.’‘फिरलात नव्या कारने?’‘मैत्रीण ड्रायव्हिंग शिकतेय. तिचे मिस्टर ऑफिसातनं परतल्यावर फिरायचे म्हणत होती. मला लवकर परतायचे होते ना? मी आले निघून. ‘‘आपण आता फिरायला जाऊया.’.‘उद्यापास्नं’‘बरं, उद्यापास्नं’त्या रात्री त्यांना झोप येत नव्हती. डोक्यात विषय पुढे जात होता.प्रचंड उद्योग उभारायचे. तऱ्हेतऱ्हेच्या वस्तू प्रचंड संख्येने निर्माण करायच्या. पृथ्वीवरच्या सर्वांना प्रत्येक वस्तू मिळायला हवी. हे शंभर वर्षांनी नको. पन्नास वर्षांनी नको. दहा वर्षांनी? पाच वर्षांनी? नाही. ताबडतोब महिन्या-दोन महिन्यात. दोन महिने गरीब कळ काढतील.कसं होईल हे? कसं जमेल?सोपे आहे. संपत्ती म्हणजे पैसा, नोटा. संपत्ती वाढवायचीय ना? छापा नोटा. छापा नोटा... इतक्या की गरीबही अब्जाधीश होतील!कागदच कमी पडतोय!सकाळी धाकट्या बहिणीला त्या गेल्याचे आढळले. धाकट्या बहिणीने नेहमीच्या डॉक्टरांना बोलावले..त्या मरण पावल्या. डॉक्टरांनी कन्फर्म केले.नातेवाईक, टीकाकार जमले.दोन दिवसांपूर्वी रूटीनमध्ये चेकअप झाला होता. सर्व व्यवस्थित होतं.‘कसल्या काळजीत होत्या?’‘अजिबात नाही. रात्री आम्ही छान जेवलो. गप्पा केल्या. हां, ती तिच्या खोलीत झोपायला लवकर गेली. आधी आमचे गूड नाइटही झाले.’‘पोस्टमार्टेम करावं?’‘छे छे,’’ डॉक्टर म्हणाले, ‘‘त्याची गरज नाही.’डॉक्टरांनी डेथ सर्टिफिकेट दिले आणि निघून गेले.धाकटी बहीण म्हणाली, ‘सगळं व्यवस्थित चाललं होतं. पथ्य, औषधपाणी, खाणं, हलका व्यायाम... तर हे असं!’.‘अँजिओप्लास्टी झाली होती.’‘अँजिओप्लास्टी झालेले पूर्ण आयुष्य जगतात,’ धाकटी बहीण म्हणाली.‘खरंच आपल्या वाट्याला ते नाही आले.’शांतता.‘मी बोलू का?’ टीकाकार म्हणाले, ‘‘माझा प्रसंग सांगतो. शरीरशास्त्र, औषधोपचार... यातलं नाही. साहित्याच्या दृष्टीने सांगतो. त्या लेखन करायच्या. त्यांच्या कामाचाच तो भाग होता. त्या स्त्रियांच्या कपड्यांच्या फॅशनवर लिहायच्या. नर्म विनोदी लिहायच्या. नर्म विनोदी ही त्यांची शैली होती. वाचकांच्यात त्या पॉप्युलर होत्या. त्यांनी अँजिओप्लास्टी झाल्यावर तब्येत ठीक झाल्यावर लेखन करावे, असे मी त्यांना बोललो होतो. खूप प्रेस नव्हतं केले. लेखन करणारा गप्प नाही राहू शकत. त्यांच्या डोक्यात लेखनाचे येत असणार.’.‘नाही कधी ती तसं बोलली,’ धाकटी बहीण म्हणाली.‘ते बरोबर. पूर्वी स्त्रियांच्या कपड्यांच्या फॅशन्सवर लिहायच्या, आता त्या वेगळा विषय शोधत असणार. आणि म्हणून त्या बोलल्या नसतील. माझा कयास असा. त्या डोक्यात वेगवेगळे विषय घेऊन विचार करत असणार, नर्म विनोदी असे काही.. हेही त्यांच्या डोक्यात चालू असणार आणि बघा, त्यांची अँजिओप्लास्टी झालेली... ते त्यांच्या मनात असणारच...ह्रदय... दुरुस्ती केलेले ह्रदय... नर्म विनोदी... पूर्णतः अँजिओप्लास्टी झालेली असताना... पूर्ण नर्म विनोदी. शक्यच नसतं. विनोदाचा वेगळा प्रकार निर्माण होतो. कॉमेडी... पण ब्लॅक कॉमेडी... हसू आणि टोचणी... ब्लॅक कॉमेडी पेलायला स्ट्राँग हार्ट लागते. ते त्यांचे नव्हते. नर्म, विनोदीऐवजी त्या ब्लॅक कॉमेडीशी आल्या. हसू आणि तीव्र टोचणे... त्यांच्या हार्टला झेपले नाही... त्या ... गेल्या.!’.‘तिचे लिहिलेले कागद वगैरे नाही सापडले.’ धाकटी बहीण म्हणाली.टीकाकार म्हणाले, ‘नीट शोधा पुन्हा किंवा तिने मनातही जुळवले असेल.’नातेवाईक पुढच्या व्यवस्थेला लागले. हे रूटीन असते.(क्रमशः).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.