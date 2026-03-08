New Marathi Book : जिज्ञासू वाचकाच्या पथदर्शी वाचननोंदी

डॉ. आलोक जत्राटकर - saptrang@esakal.com ‘पुस्तकांविषयीचे पुस्तक’ या गटात मोडणारे ‘पुस्तके : साद आणि दाद’ हा पारंपरिक अर्थाने ‘समीक्षा-ग्रंथ’ नसून तो रसिक वाचकाने लिहिलेला संवादात्मक आस्वाद आहे. येथे समीक्षेपेक्षा वाचनानुभवाची प्रामाणिक नोंद अधिक ठळकपणे होते आहे. सोशल मीडियावरून उभ्या राहिलेल्या वाचन-संवादातून या पुस्तकाची निर्मिती झाली आहे. त्यामुळे हे पुस्तक डिजिटल काळातील वाचनसंस्कृतीचे दस्तऐवज ठरते. इतिहास, संस्कृती, राजकारण, विज्ञान, वैद्यक, पर्यावरण, कादंबरी, कविता, विनोद, अनुवाद – असा मोठा पट पुस्तकात येतो. हीच या ग्रंथाची ताकद आहे.या पुस्तकाच्या वाचनातून काही महत्त्वाची निरीक्षणे सामोरी आली. ती अशी की, ही तशी काही पारंपरिक समीक्षा नाही, तर वाचलेल्या पुस्तकांचे आस्वादात्मक, वाचककेंद्रित रसग्रहण आहे. वाचनासाठी आणि विशेषतः लिहिण्यासाठी ज्या पुस्तकांची निवड केली आहे, त्यांत ‘आवडी’बरोबरच ज्यांच्याशी वाचनाचे ‘भावनिक नाते’ जोडलेले आहे, त्यांचा समावेश आहे..पुस्तकामध्ये लेखकाचे इतिहासविषयक प्रेम प्रकर्षाने जाणवते. ‘हंपी-विजयनगर’, ‘राजाधिराज कृष्णदेवराय’, ‘मराठ्यांचा दरारा’ – इतिहास जिवंत करून सांगण्याची लेखकाची ताकद अधोरेखित करणारे असे अनेक लेख पुस्तकात आहेत. त्याखेरीज विनोदी आणि हलक्या-फुलक्या विषयांवरील पुस्तकेही त्यांनी वाचली आहेत. अनुवादित आणि मूळ इंग्रजी पुस्तकांचेही रसग्रहण यामध्ये आहे. ‘साद आणि दाद’ हे पुस्तक म्हणजे - वाचकाने दिलेली साद आणि दुसऱ्या वाचकाला दिलेली दाद आहे. ते समीक्षा शिकवत नाही, पण वाचायला शिकवते; निर्णय देत नाही, पण विचार करायला प्रवृत्त करते.इंग्रजी साहित्यात Book on Books किंवा Reading about Reading ही एक स्वतंत्र, समृद्ध परंपरा आहे. हॅरॉल्ड ब्लूम, जॉर्ज स्टायनर, अल्बर्टो मॅन्गुएल यांसारख्या लेखकांनी वाचनाचा अनुभव, ग्रंथांची परंपरा आणि वाचकाची बौद्धिक घडण यांवर सखोल लेखन केले आहे. या पार्श्वभूमीवर पाहिले, तर ‘साद आणि दाद’ हे पुस्तक त्याच परंपरेतील, पण वेगळ्या स्तरावरचे आणि वेगळ्या उद्देशाचे लेखन असल्याचे जाणवते..Historical Fort Records : सातारा, कोल्हापुरातील दुर्गनोंदींचा संदर्भग्रं.साद आणि दाद हे पुस्तक केवळ ग्रंथपरिचय देत नाही, तर वाचकाला वैचारिक लवचिकतेचे नैतिक भान देते. आजच्या ध्रुवीकरणाच्या काळात, जिथे वाचनसुद्धा मतवादाची शस्त्रे बनली आहेत, तिथे असे पुस्तक बौद्धिक लोकशाहीचे सूक्ष्म पण महत्त्वाचे योगदान ठरते. या पुस्तकातील लेखन वाचताना असे स्पष्टपणे जाणवते की, लेखक एका ठरावीक वैचारिक स्थानावर स्थिर उभा नाही. काही प्रमाणात त्याची झुकावरेषा जाणवते, पण ती आक्रमक भूमिका बनत नाही. उलट, प्रत्येक वाचनानंतर ती भूमिका थोडी हलते, विस्तारते, प्रश्नांकित होते.‘साद आणि दाद’चे महत्त्व त्याच्या निष्कर्षांत नाही, तर त्याच्या अस्वस्थतेत आहे. ती अस्वस्थता वाचकाला विचार करायला भाग पाडते, बाजू निवडायला नाही. शेवटी असे म्हणता येईल की, वाचन हे भूमिका ठरवण्याचे साधन नसून, भूमिका ओलांडण्याचे धैर्य देणारी प्रक्रिया आहे; आणि साद आणि दाद हे पुस्तक त्या प्रक्रियेचे प्रामाणिक दस्तऐवजीकरण आहे..पुस्तकाचे नाव : साद आणि दादलेखक : डॉ. अनुराग श्रीकांत लव्हेकरप्रकाशक : भाग्यश्री प्रकाशन, कोल्हापूरपृष्ठे : २२४ मूल्य : ३५० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.