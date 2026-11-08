Premium|US Midterm Elections 2026 Results : अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकांत ट्रम्प यांना मोठा धक्का; डेमोक्रॅट्सचा ऐतिहासिक विजय भारतासाठी किती महत्त्वाचा?

संदीप कामत - Twitter : @sankamअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी मध्यावधी निवडणूक पूर्णपणे शोकांतिका ठरली आहे. सिनेटमध्ये डेमोक्रॅट्सनी किमान सात नव्या जागा पटकावून ५४ विरुद्ध ४४ एवढ्या फरकाने स्पष्ट बहुमत कमावले. त्याचबरोबर खालच्या सभागृहात, म्हणजे ‘हाउस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज’मध्येही २० ते २५ जास्त जागा मिळवून डेमोक्रॅट्सनी २१८ विरुद्ध २१४ असे बहुमत मिळवले. दोन्ही सभागृहे ट्रम्प यांनी गमावलीच, त्याशिवाय एकूण सगळेच निकाल धक्कादायक लागले. या निकालाचे भारतासह जगावर काय परिणाम होतील, याचा घेतलेला वेध. संपूर्ण जगाचे लक्ष लागलेल्या अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये ट्रम्पविरोधी डेमोक्रॅट पक्षाने ऐतिहासिक आणि निर्णायक विजय मिळवला. ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या पर्वातल्या चार वर्षांच्या कार्यकाळाच्या मध्यावर त्यांच्या पक्षाला मतदारांनी जोरदार फटकारले. या डेमोक्रॅट सुनामीला आता त्यांच्या निळ्या झेंड्यामुळे ‘ब्लुनामी’ म्हणून ओळखलं जातंय. या निवडणुकीत ट्रम्प यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली होतीच, शिवाय अब्जाधीश उद्योजक इलॉन मस्क यांनी ४५ कोटीपेक्षा अधिक डॉलर लाल प्रचारासाठी, म्हणजे रिपब्लिकन पक्षासाठी ओतले होते. यातले अर्ध्याहून अधिक पैसे रिपब्लिकन पक्षाचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या टेक्सास राज्यात प्रचाराला वापरले गेले. तिथे तर चक्क ३८ वर्षांनी पहिल्यांदा डेमोक्रॅट सिनेटर जेम्स टॅलारिको निवडून आले. तसेच कॅन्सस राज्यामध्ये तब्बल १९३२नंतर, म्हणजे अगदी ९४ वर्षांनी पहिल्यांदा डेमोक्रॅट सिनेटर निवडून आले. याशिवाय साउथ आणि नॉर्थ कॅरोलिना, आयोवा, ओहायो, आणि मेन या ‘लाल’ राज्यांतही सिनेटच्या जागा ‘निळ्या’ होऊन पलटल्या. ओहायोच्या गव्हर्नर पदाच्या निवडणुकीत ट्रम्प समर्थक विवेक रामास्वामी यांना मोठा पराभव सहन करावा लागला. काही मतदारसंघात तर २०२४च्या अध्यक्षीय निवडणुकीमध्ये ट्रम्प यांना मिळालेली मते २० टक्क्यांपर्यंत खाली घसरली. यामुळे गेली अनेक वर्षे तराजूच्या पारड्यात असलेल्या वरिष्ठ सभागृहात, म्हणजे सिनेटमध्ये डेमोक्रॅट्सनी किमान सात नव्या जागा पटकावून ५४ विरुद्ध ४४ एवढ्या फरकाने स्पष्ट बहुमत कमावले. त्याचबरोबर खालच्या सभागृहात, म्हणजे ‘हाउस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज’मध्येही २० ते २५ जास्त जागा मिळवून डेमोक्रॅट्सनी २१८ विरुद्ध २१४ असे बहुमत मिळवले. दोन्ही सभागृहे ट्रम्प यांनी तर गमावलीच, त्याशिवाय एकूण सगळेच निकाल धक्कादायक लागले. गेल्या काही वर्षात ट्रम्प यांच्या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (मागा) चळवळीमुळे अमेरिकी राजकारण पुन्हा ख्रिस्ती-श्वेतवर्णीय प्रधान होत आहे असे वाटत असतानाच टेक्सासमध्ये पहिली हिस्पॅनिक महिला गव्हर्नर, जॉर्जियामध्ये पहिली कृष्णवर्णीय महिला गव्हर्नर आणि देशातील पहिले मुस्लिम सिनेटर अशा ऐतिहासिक विजयांनी हा निकाल अधिक ठळक झाला. .Premium|Muhurat Trading 2026 Date and Time : दिवाळीच्या मुहूर्त ट्रेडिंगमागे काय आहे अर्थशास्त्र? ५० वर्षांची परंपरा आणि संपत्तीनिर्मितीचे गणित.गोष्ट वचनभंगांचीहा निकाल केवळ राजकीय पक्षांच्या ताकदीचा नव्हता. तो अमेरिकन नागरिकांच्या दैनंदिन जगण्याच्या अडचणींचा थेट निकाल होता. गेल्या काही वर्षांत अमेरिकेत महागाई प्रचंड वाढली आहे, किराणा, घरभाडे, गॅस आणि दैनंदिन गरजांच्या किमती अजूनही उच्च पातळीवर आहेत. खरंतर आपल्या दुसऱ्या पर्वाच्या निवडणुकीत ट्रम्प यांनी काही मुख्य वचनं दिली होती. एक म्हणजे युक्रेन युद्ध थांबवेन आणि दुसरे महागाई कमी करेन. पण झाले उलटेच. एकतर अनेक देशांवर त्यांनी आयात शुल्क लावले खरे, पण त्यामुळे उलट अमेरिकेत आयात होणाऱ्या सर्वच वस्तू महाग झाल्या आणि स्थानिक उत्पादन वाढण्याचे आश्वासन सुद्धा लगेच पूर्ण झाले नाही. अर्थात ते लगेच होणार नाही हे जगजाहीर होते, पण ट्रम्प यांनी आपला हट्ट सोडला नव्हता. ट्रम्प यांचा मुख्य मतदार हा मिडवेस्टमधला शेतकरी-कामगार वर्ग आहे, हे बरोबर ओळखून चीनने आयात शुल्काला प्रत्युत्तर म्हणून चाणाक्षपणे अमेरिकन शेती उत्पादने घेणे बंद केले. एकतर उत्पन्न नाही आणि त्यात महागाई वाढल्यामुळे या मतदार वर्गाचा मोठा भ्रमनिरास झाला. त्यातच भर म्हणजे इराण युद्धाने इंधनाच्या किमती आणखी वाढवल्या. आपल्याच पक्षाच्या आधीच्या बुश प्रशासनावर ‘दुसऱ्यांच्या युद्धात सैन्य पाठवून आपल्या लोकांना का मारता,’ असा जाब विचारणारे ट्रम्प आता मात्र इस्राईलच्या दबावाखाली इराणवर चालून गेले, असाही त्यांच्यावर आरोप होत आहे. व्हेनेझुएला पटकन शरण आल्यामुळे वाढलेल्या फाजील आत्मविश्वासाने ट्रम्प यांनी केलेला इराणवरचा हल्ला अंगाशी आला. या निवडणुकीच्या आधी झालेल्या सर्वेक्षणानुसार सुमारे ६३ टक्के मतदारांनी हे युद्ध चुकीचे मानले आणि तीन-चतुर्थांश मतदारांनी हा मतदानाचा प्रमुख मुद्दा असल्याचे सांगितले. ट्रम्प यांनी हे वेळीच ओळखले होते पण ते, ‘आमचा पक्ष जिंकला तर सर्व मतदारांना ५००० डॉलर्स देऊ,’ अशा बेगडी आश्वासनात मग्न राहिले. निवडणुकीत सिलिकॉन व्हॅलीचा पाठिंबा मिळवताना ‘इथे शिकलेल्या परदेशी विद्यार्थ्यांना डिग्रीसोबत लगेच ग्रीनकार्डही द्यायला हवे,’ असे म्हणणारे ट्रम्प जिंकल्यावर मात्र एच-१बी धारकांना भरमसाठ फी लावून टेक कंपन्यांना अडचणीत आणायला तयार झाले. उजव्या पक्षात भारतविरोधी भावना जाणीवपूर्वक वापरली गेली. ‘एच-१बी व्हिसावाले इथल्या नोकऱ्या हिरावून घेतात,’ या आरोपांवर आधारित ऑनलाइन द्वेष गेल्या दोन वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचं चित्र तयार झालं. ट्रम्प प्रशासनाच्या एच-१बी फी, कठोर व्हिसा तपासणी आणि व्यापक इमिग्रेशन धोरणांमुळे कायदेशीर आणि बेकायदेशीर इमिग्रेशनमधील फरक पुसला गेला. शिवाय आयात शुल्कामध्ये भारताला दिलेली दुय्यम वागणूक या सर्वांमुळे भारतीय-अमेरिकन मतदार सर्वेक्षणात डेमोक्रॅट्सकडे झुकल्याचं स्पष्ट दिसलं. अनेक भारतीय मुळाचे रिपब्लिकन उमेदवार हरले, तर अनेक भारतीय डेमोक्रॅट उमेदवार जिंकले.यावेळी डेमोक्रॅट्सनी मात्र ही संधी साधून वाढत्या किमती, विनाकारण युद्ध, आणि भ्रष्टाचार हे मुद्दे कायम रेटत ठेवले. त्यांनी निळ्या (डेमोक्रॅटिक) आणि लाल (रिपब्लिकन) राज्यांतही जिंकू शकणारे उमेदवार उभे केले. दुसरीकडे ट्रम्प यांनी स्वतः निवडलेले उमेदवार कमकुवत ठरल्याने त्याचाही डेमोक्रॅट्सना फायदा झाला. त्यांनी त्यापुढे जाऊन प्रचारात अगदी शेवटी पूर्व अध्यक्ष ओबामा यांना उतरवून मतदारांमध्ये उत्साह निर्माण केला. ओबामा यांचं वक्तृत्व प्रभावी आहे आणि त्यांची लोकप्रियता ओळखून त्यांना प्रचारात उतरवलं गेलं. त्यांनीही ट्रम्प यांची साध्या भाषेत खिल्ली उडवणारा परफॉर्मन्स दिला. त्यांच्या ‘दोन दिवसात संपणारं युद्ध ९ महिने चालूच आहे!’ अशा साऊंड बाईट्स सोशल मीडियामध्ये फिरवल्या गेल्या. शिवाय त्यांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या परराष्ट्र धोरणावरही टीकेची झोड उठवली. ‘या लोकांना इराणमध्ये आण्विक हत्यारं का मिळाली नाहीत? कारण माझ्या प्रशासनानं इराणशी केलेला करार,’ असं सांगत सांगत ओबामांनी, ‘आता मात्र ट्रम्प यांनी तो रद्द केला आणि युद्ध करून होर्मुझ आखात रोखण्याइतपत ताकद इराणला दिली आणि तुमचं-आमचं पेट्रोल महागलं,’ अशी सर्वांना आठवण करून दिली. या आणि अशा भाषणांमुळे अधिकाधिक डावे मतदार बाहेर पडायला प्रोत्साहन मिळाल्याची शक्यता आहे..Premium|Study Room : तिसऱ्या महायुद्धाची भीती वाढतेय; युद्धापेक्षाही जगासमोर कोणते मोठे संकट?.राजकीय गुंतागुंत वाढेलआता यापुढे डेमोक्रॅट्स दोन्ही सभागृहांवर नियंत्रण ठेवणार आहेत. ट्रम्प हे आता ‘लेम डक’ अध्यक्ष असतील. त्यांच्या कार्यकाळातील उर्वरित दोन वर्षे राजकीय अडथळ्यांनी भरलेली असतील. ट्रम्प यांनी आधीच ‘मी प्रत्येक बिल व्हेटो करीन,’ असे जाहीर केले आहे. व्हेटो रद्द करण्यासाठी दोन्ही सभागृहांत दोन-तृतीयांश बहुमत लागते, जे कोणत्याही पक्षाला मिळणे कठीण आहे. त्यामुळे खर्च, इमिग्रेशन, कर किंवा नियमनासंबंधी मोठे कायदे अडकण्याची दाट शक्यता आहे. दुसरीकडे डेमोक्रॅट्स अनेक चौकशी समित्यांद्वारे प्रशासन, इराण युद्ध आणि ट्रम्प कुटुंबाच्या व्यवसायांवर लक्ष ठेवतील. ट्रम्प आपल्या कार्यकारी आदेशांद्वारे काही प्रमाणात व्यापार, इमिग्रेशन आणि परराष्ट्र धोरण चालवू शकतात, पण सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती निवडणे किंवा युद्धाला परवानगी देणे किंवा मंत्रिमंडळातली इतर कोणतीही महत्त्वाची पदे नेमणे अशा कामांत आता अनंत अडचणी येणार हे नक्की. देशाचं बजेट आणि भरमसाट वाढलेल्या कर्जाची मर्यादा यावर वारंवार संघर्ष होईल आणि महागाईच्या मुद्द्यावरही काही सार्थ प्रगती होणे कठीण होईल. ट्रम्प यांचे मित्र इलॉन मस्क यांच्यावर अनेक चौकश्या लादण्याचं डेमोक्रॅट्सनी आधीच जाहीर केलं आहे. त्यामुळे ती मीडिया सर्कससुद्धा आता सुरू होणार हे नक्की. काही विशेष प्रगती झाली नाही, तर २ वर्षांनी येणाऱ्या अध्यक्षीय निवडणुकीत डेमोक्रॅट्सचा फायदा होईल, हे त्यांना ठाऊक आहे.या सगळ्यामुळे मात्र २०२८च्या राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारीसाठी रिपब्लिकन पक्षासमोर मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. सध्याचे उपाध्यक्ष जेडी व्हॅन्स हे त्यांच्या पक्षात लोकप्रिय मानले जातात. त्यांचे पक्षातले जवळचे प्रतिस्पर्धी परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांच्यापेक्षा सुमारे दहा टक्के आघाडीवर आहेत. व्हॅन्स यांना ट्रम्पनी सुरू केलेल्या ‘मागा’ चळवळीचा मोठा आधार आहे, तर रुबियो यांना त्यांचे पक्षीय नेते निवडणुकीत जिंकू शकणारे मानतात. या दोघांमध्ये ट्रम्प यांची शिफारस कुणाला मिळते हे निर्णायक ठरेल. पण या पराभवामुळे त्यांच्या पक्षाला युद्ध, आयात शुल्क आणि महागाईपासून थोडे अंतर ठेवू शकणारा उमेदवार हवा असेल. त्यामुळे मतदारांनी ट्रम्पसमवेत व्हॅन्स आणि रुबियो या दोघांनाही जबाबदार धरले तर त्यांना नवीन उमेदवार शोधावा लागेल. पुन्हा ट्रम्प यांनी पक्षावरचा ताबा सोडला नाही, तर पुढचा राष्ट्राध्यक्ष तर सोडाच आणखी १०-१५ वर्षे सिनेट किंवा काँग्रेस यातले कुठलेच सभागृह परत मिळेल असे वाटत नाही असे त्यांच्याच पक्षाचे विश्लेषक टीव्हीवर सांगत आहेत. हे सगळे ओळखून की काय पण ‘आपण का हरलो, याचं उत्तर इराण युद्धात आहे,’ अशा आशयाची व्हॅन्स यांनी केलेली ट्विट सध्या चर्चेत आहे. पुढची राष्ट्राध्यक्ष निवडणूक लढवण्यासाठी आतापासूनच ट्रम्प यांच्यापासून सेफ डिस्टन्सवर जायला त्यांनी सुरू केलं असा अंदाज व्यक्त होतो आहे..अमेरिकी ‘एआय’चं भवितव्यमध्यावधी निकालानंतर या आठवड्यात अमेरिकी शेअर बाजार जोरदार हादरला. डेमोक्रॅट्सच्या विजयानंतर ‘एआय’साठी लागणाऱ्या डेटा-सेंटर बांधकामाची गती कमी होईल या भीतीने ‘एआय’ आणि चिप क्षेत्रात मोठी विक्री झाली. एसअँडपी-५०० आणि नॅस्डॅक हे दोन्ही निर्देशांक ५ टक्क्यांहून जास्त घसरले. ‘एआय’च्या सर्वच कंपन्यांना जबर धक्का बसला, पण मला वाटते हा फटका केवळ तात्पुरता नसून मध्यावधी निकालानंतरच्या राजकीय अनिश्चिततेचे थेट प्रतिबिंब आहे. डेमोक्रॅट्स आत्तापर्यंत डेटा सेंटरला विरोध करत आले आहेत. इलॉन मस्क यांनी तिथे सर्वांत जास्त गुंतवणूक केली आहे, त्या टेक्सास राज्यामध्ये ‘एआय’ आणि डेटा सेंटर्सला आता मोठा धक्का बसेल अशी शक्यता आहे. डेमोक्रॅट सत्ता आल्यास ‘एआय’च्या क्षेत्रांतली गुंतवणूक, डेटा-सेंटर विस्तार आणि संबंधित धोरणांवर अधिक तपासणी आणि मर्यादा येण्याची शक्यता बाजारात व्यक्त झाली.या सगळ्या भांडणांत आता ‘एआय’च्या क्षेत्रात चीन अमेरिकेच्या पुढे जाऊ शकतो अशीही भीती व्यक्त होत आहे..भारतावर परिणामअमेरिका आणि चीन यांचं संरक्षण आणि तंत्रज्ञानावरील धोरणात्मक सहकार्य सध्यातरी तणावपूर्ण का होईना पण टिकून आहे, पण ही ‘रॅट रेस’ आता आणखी सुसाट होणार हे नक्की. आज ‘एआय’च्या मॉडेल्समध्ये आणि डेटा सेंटर्समध्ये स्पर्धा आहे. त्यात जो टिकेल तो जगज्जेता असा विवाद सुरू आहे. अमेरिका आणि चीनमधली तंत्रज्ञान आणि सैन्य चुरस आता कुठे जाणार याची उत्सुकता लोकांना आहे. काही राहिलेल्या वाटाघाटी पूर्ण करण्यासाठी ट्रम्प पुन्हा एकदा चीनच्या दौऱ्यावर जातील, असे दिसत आहे. या घडामोडी कुठे थांबतील त्यावर भारत आणि अमेरिका संबंध ठरतील. चीनला कुठल्याही परिस्थितीत तैवानवर ताबा हवा आहे, म्हणजे जगाच्या चिप मॅनुफॅक्चरिंगच्या नाड्या त्यांच्या हातात येतील. ट्रम्प यावर अलीकडे काहीही बोललेले नाहीत, पण व्हेनेझुएलामध्ये त्यांनी स्वतः तेच केले आहे. ट्रम्प यांच्यासमोर चीनला थोड्या प्रमाणात तरी शह देण्यासाठी आशिया खंडात भारताशिवाय दुसरा पर्याय नाही. पाकिस्तान हा फक्त मोहरा आहे, त्याची भारताशी बरोबरी होऊ शकत नाही, हे ट्रम्प यांनाही चांगलेच ठाऊक आहे. शिवाय रशिया-युक्रेनसारखे अनेक आंतरराष्ट्रीय मुद्दे भारताद्वारे सोडवणे सोपे होऊ शकते. याशिवाय ‘एआय’ आणि सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळी, रोबोटिक मॅनुफॅक्चरिंग आणि त्यासाठीची बाजारपेठही भारताद्वारे मिळवता येऊ शकते. या सर्व मुद्द्यांचा आधार घेऊन ट्रम्प यांच्याशी बोलताना वॉशिंग्टनमधली भारताची लॉबी पुन्हा प्रयत्न करणार हे नक्की. अमेरिकेपुरता अंतर्गत विचार केल्यास अमेरिकन-भारतीय मतदार हा इथला तसा फार मोठा टक्का नाही. त्यामुळे ही निवडणूक संपल्यानंतर भारतीयांबद्दल द्वेषाची भावना कमी होईल अशी आशा आहे. नेटिव्हिझम कायम राहिल्यास उच्चशिक्षित आणि वाढता भारतीय-अमेरिकन समुदाय या पक्षापासून अजून दूर जाण्याचा धोका आहे. पण निवडणुकीतील निकालामुळे रिपब्लिकन रणनीतिकार पुनर्विचार करतील अशी आशा आहे. ट्रम्प यांच्या एकतर्फी आयात शुल्क किंवा मदतीच्या निर्णयांवर मर्यादा आल्यामुळे भारताला फायदा होऊ शकतो. अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्रांना मात्र यापुढे दोन वर्षे विभाजित वॉशिंग्टन दिसणार आहे. येणारी डेमोक्रॅट कॉंग्रेस एच-१बी आणि कायदेशीर इमिग्रेशनवर कमी कठोर असू शकते, त्यामुळे भारतीय तंत्रज्ञान कामगार आणि विद्यार्थ्यांवरचा दबाव थोडा कमी होऊ शकतो. ग्रीन कार्डची रांग आणि ओपीटी नियम कमी कडक होऊ शकतील अशी अशा आहे.शेवटी ट्रम्प यांच्यासाठी मात्र ही मध्यावधी पूर्णपणे शोकांतिका ठरली आहे. इराणच्या रेजिम चेंजसाठी तावातावाने निघालेलं ट्रम्प सरकार आता आपलाच रेजिम चेंज करून घेऊन आल्यासारखं दिसत आहे. ‘मी ७-८ युद्धे थांबवली तरी मला नोबेल शांती पुरस्कार नाकारला,’ असा आरडाओरडा करणारे ट्रम्प आता आपण सुरू केलेलं युद्ध मध्यावधी निवडणुकीसाठीही थांबवू शकत नाही अशा स्थितीत आहेत. मी अमेरिकेच्या अब्राहम लिंकन यांच्यासमवेत अनेक महान राष्ट्राध्यक्षांपैकी एक ठरेन, असं म्हणणारे ट्रम्प आता आपला वारसा तरी ठेवता येईल का, अशा दयनीय अवस्थेत दिसत आहेत.(लेखक कॅलिफोर्निया मध्ये टेक्नॉलॉजी क्षेत्रात कार्यरत आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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