Usman Tariq bowling : आणखी एक ‘फेकू’ गोलंदाज

शैलेश नागवेकर पाकिस्तानचा नवोदित ऑफस्पिनर उस्मान तारिक हा ऑफस्पिनर वादग्रस्त शैलीमुळे चर्चेत आला आहे. पाकिस्तानकडे आतापर्यंत सईज अजमल, मोहम्मद हफिझ, शोएब मलिक, बिलाल आसिफ या ऑफस्पिनरवर अवैध शैलीमुळे गोलंदाजी करण्यास काहीकाळ बंदी घालण्यात आली होती. या पंक्तीत आता उस्मान तारिक आला आहे.पाकिस्तानकडे वेगवान गोलंदाज तयार होण्याची परंपरा आहे. इम्रान खान, वासिम अक्रम, वकार युनुस आणि शोएब अख्तर असे दिग्गज वेगवान गोलंदाज पाकिस्तानमध्येच तयार झालेत; पण एकीकडे उत्तम वेगवान गोलंदाजांचे पीक येत असताना दुसरीकडे संशयास्पद शैली असलेले गोलंदाज पाकिस्तानमध्ये काही कमी नाहीत. आधुनिक क्रिकेटमधील सर्वात वेगवान गोलंदाज म्हणून ओखळला जाणारा शोएब अख्तरची गोलंदाजी उघड्या डोळ्यांनी पाहता तो सरळसरळ चेंडू फेकत असल्याचे दिसून यायचे. याच पाकिस्तानचा नवोदित ऑफस्पिनर उस्मान तारिक नावाचा ऑफस्पिनर वादग्रस्त शैलीमुळे चर्चेत आला आहे. टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेत आज होत असलेल्या भारत-पाक सामन्यात त्याच्यावर लक्ष असणार आहे. पाकिस्तानकडे आतापर्यंत सईज अजमल, मोहम्मद हफिझ, शोएब मलिक, बिलाल आसिफ या ऑफस्पिनरवर अवैध शैलीमुळे गोलंदाजी करण्यास काहीकाळ बंदी घालण्यात आली होती. अखेर त्यात सुधारणा करायला भाग पाडण्यात आले. या पंक्तीत आता उस्मान तारिक आला आहे. या टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेत खेळण्याअगोदर तो १ नोव्हेंबर २०२५ ते ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत केवळ तीनच आंतरराष्ट्रीय टी-२० सामने खेळला आहे, आता थेट त्याला विश्वकरंडक स्पर्धेत उतरवण्यात आले आहे. अगोदरच्या तीन आणि विश्वकरंडक स्पर्धेतील एक लढत असे चार आंतरराष्ट्रीय सामने तो खेळलाय आणि लगेचच त्याच्या संयशास्पद शैलीबाबत बोलले जाऊ लागले आहे. बाहेरील प्रेक्षक तर सोडाच विश्वकरंडक स्पर्धेच्या तयारीसाठी ऑस्ट्रेलियाचा संघ पाकिस्तानमध्ये तीन सामन्यांची मालिका खेळला. त्यात एका सामन्यात उस्मान तारिकचा समावेश होता. त्याने ऑस्ट्रेलियाचा महत्त्वाचा फलंदाज कॅमेरून ग्रीनला बाद केले. पॅव्हेलियनममध्ये परतत असताना ग्रीनने तो कशी बॉलिंग करतोय, हे हाताने दाखवले... तो सरळसरळ चेंडू फेकतोय हेच ग्रीनला दर्शवायचे होते..या उस्मान तारिकची नेमकी शैली कशी आहे, ते पाहू या. दोन-चार पावलांचा त्याचा रनअप. त्यानंतर तो काही सेकंद थांबतो (अपेक्षेपेक्षा जास्तच) आणि एक तर हात वर करून किंवा काही चेंडू तिरकस हाताने टाकतो... आता अशा प्रकारची शैली अवैध आहे का, तर निश्चतच नाही. आयसीसीच्या नियमात काही सेकंद थांबून किंवा तिरकस हाताने चेंडू न टाकण्याचे काही निर्बंध नाहीत. २०१३मध्ये इंग्लंड येथे झालेल्या चॅम्पियन्स करंडक अंतिम सामन्यात इंग्लंडविरुद्ध अंतिम षटकात आपल्या रवीचंद्रन अश्विनने एखाद-दोन सेकंद थांबून चेंडू टाकले होते. कधी तरी तो तिरकस हाताने चेंडू टाकायचा. आपल्या केदार जाधवनेही अधूनमधून तिरकस हाताने गोलंदाजी केलेली आहे. सर्वात मोठे उदाहण द्यायचे तर लसिथ मलिंगा तर या तिरकस शैलीमुळे भेदक वाटायचा, आता त्याचे अनुकरण श्रीलंकेचाच पथिरानाही करत आहे, त्यामुळे तिरकस हात हा नियमबाह्य नाही..वैध किंवा अवैध शैलीसाठी स्पष्ट नियम आहे. चेंडू हातातून सोडताना हात कोपरापासून १५ अंश कोनापेक्षा अधिक वाकलेला नसावा. फिरकी गोलंदाजांमध्ये ऑफस्पिनरच वादात सापडतात, कारण साधा ऑफस्पिन चेंडू टाकताना किंवा दुसरा टाकताना त्यांचा हात कोपरापासून १५ अंश कोनापेक्षा वाकू शकतो. लेगस्पिनर मात्र मनगटावर चेंडू फिरवतात; पण गुगली टाकताना त्यांच्या शैलीत बदल होऊ शकतो. म्हणूनच वादग्रस्त शैलीत अधिक ऑफस्पिनिर सापडतात. सर्वाधिक कसोटी विकेट मिळवणाऱ्या मुथय्या मुरलीधरनला या समस्येचा सर्वात मोठा विरोध सहन करावा लागला होता. जन्मताच त्याचा हात कोपरापासून थोडा वाकलेला होता; पण १९९६ पूर्वीच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात गोलंदाजी करत असताना त्याचे चेंडू नो बॉल ठरवण्यात आले होते. तत्कालीन कर्णधार अर्जुन रणतुंगा यांनी भर मैदानात पंचांबरोबर हुज्जत घातली होती; पण प्रत्येक जण मुरलीधरनसारखे जन्मताच कोपर किंचित वाकलेले नसतात..Premium|Rohit Sharma And Virat Kohli: पर्यायी ‘उत्तर’ नाही! रोहित-विराटशिवाय भारतीय क्रिकेट पोरकं.आता आणखी सविस्तरपणे तांत्रिक दृष्टिकोनातून विश्लेषण करू या. पुरुषांच्या क्रिकेटसाठी चेंडूंचे वजन साधारणतः १५६ ते १६३ ग्रॅमच्या मध्ये असते. म्हणजेच हे चेंडू वजनदार असतात म्हणूनच चेंडू लागले की बोटं फ्रॅक्चरही होतात किंवा रक्तबंबाळही होतात. परिणामी, असे वजनदार चेंडू टाकताना खांद्यात जोर तर असावाच लागतो; पण त्याचबरोबर वेग मिळवण्यासाठी किमान दोन-तीन पावले धावावे लागते, त्याद्वारे लय तयार होते. एका जागेवर उभे राहून जोरात आणि अचूक टप्प्यावर चेंडू टाकता येत नाही. उस्मान मलिक हा तीन-चार पावले धावतो. नंतर अपेक्षेपेक्षा अधिक सेकंद थांबतो आणि मग चेंडू टाकतो. त्याचे हे चेंडू ताशी ८० कि.मी. वेगापेक्षा अधिक असतात. त्यामुळे थांबून लगेचच चेंडू टाकण्यासाठी एक तर त्याच्या खांद्यात इतरांपेक्षा अधित ताकद असावी किंवा षटकातील एक-दोन चेंडू अधिक वेगात टाकताना त्याचे कोपर प्रमाणापेक्षा अधिक वाकत असावे. प्रसिद्ध समालोचक आणि माजी कसोटीपटू आकाश चोप्रा यांनीही नेमका हाच मुद्दा उपस्थित केला आहे. उस्मान तारिक जे चेंडू साधारण वेगात टाकतो, ते व्यवस्थित वाटतात; पण जे चेंडू वेगात येतात त्याबाबतीत शंका घेण्यास वाव आहे, असे चोप्रा म्हणतात..अशी वादग्रस्त शैली असताना उस्मान तारिकवर कारवाई का केली जात नाही? मुळात आतापर्यंत तो चारच सामने खेळलाय. नेमके कोणते चेंडू फेकतोय, याचे विश्लेषण सुरू असणार. तो सर्वच चेंडू अशाप्रकारे टाकत नाही. आयसीसीच्या नियमाप्रमाणे आता मैदानावरील पंच मैदानावर कारवाई करू शकत नाहीत, ते सामनाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करतात आणि त्यानंतर आयसीसीच्या गोलंदाजीच्या शैली तपासणाऱ्या समितीकडे हे प्रकरण सोपवले जाते. तरीही उस्मान तारिक आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळण्याअगोदर पाकिस्तान लीगमध्ये खेळला होता, तेथे त्याच्या शैलीवर दोनदा आक्षेप घेण्यात आला होता. लाहोर येथील पाक क्रिकेट मंडळाच्या प्रयोगशाळेत तपासणी करण्यात आली आणि त्याची शैली वैध ठरवण्यात आली होती; पण लाहोरची प्रयोगशाळा हे त्यांचे घरचेच कार्य. एकूणच काय तर उस्मान तारिकची शैली निर्दोष नाही, हे अधोरेखित होत आहे. देशांतर्गत स्पर्धेत का होईना एकदा का शैलीवर आक्षेप घेण्यात आला तर त्याची शैली साधी सोपी नाही हे स्पष्ट होते. उस्मान तारिकची शैली वैध ठरवताना लाहोरच्या प्रयोगशाळेत नेमके कोणते निकष लावण्यात आले हे उघड व्हायला हवे होते. या विश्वकरंडक स्पर्धेसाठी नियुक्त असलेले पंच आणि सामनाधिकारी उस्मान तारिकच्या गोलंदाजीकडे कसे पहातात हे महत्वाचे ठरणार आहे..आता याच वादग्रस्त गोलंदाजाचा भारतीयांना आज सामना करायचा आहे. त्यासाठी सराव होणे गरजेचे होते. एक गोष्ट चांगली घडली. गुरुवारी नवी दिल्लीत झालेल्या सामन्यात नामिबियाचा फिरकी गोलंदाज जेराल्ड इरास्मस यानेसुद्धा काही चेंडू तिरकस हाताने टाकले. (उस्मान तारिकप्रमाणे थांबून नव्हते) मात्र इरास्मसने २० धावा देत चार विकेट मिळवल्या होत्या, हेसुद्धा दुर्लक्षित करून चालणार नाही..