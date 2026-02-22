तुमचं आमचं सेम नसतंच!

जीवशास्त्रीय कारणांमुळे तयार झालेल्या आकर्षणाचे धागे विरू लागले की आपोआपच ‘प्रेमा’चा बहर ओसरू लागतो. काही तरी ‘मिसिंग’ आहे, असं वाटू लागतं. विरत जाणाऱ्या धाग्यांना नव्यानं सांधावं लागतं... ‘व्हॅलेन्टाइन डे’ अर्थात ‘प्रेम दिवस’ होऊन आता चांगले आठ दिवस उलटून गेले आहेत. त्यामुळे आता फुला-पानांच्या नक्षी असलेल्या गोडगुलाबी पोस्ट्स किंवा मेसेजेस आणि विरहव्याकूळ कवितांची रीळं यांचा पूर जरासा ओसरला असल्याने मी जरा इथे प्रेमाबद्दल चार गोष्टी खरडतोय... .आपल्यापैकी बहुतांश जणांना मंगेश पाडगावकरांची प्रसिद्ध कविता माहीत असेलच-‘प्रेम म्हणजे प्रेम म्हणजे प्रेम असतंतुमचं आमचं अगदी सेम असतं’किंवा कुसुमाग्रजांच्याही या ओळी ऐकल्या अथवा वाचल्या असतीलच-‘प्रेम म्हणजे वणवा होऊन जाळत जाणंप्रेम म्हणजे जंगल होऊन जळत राहाणं’.या दोन्ही किंवा अशा प्रेमविषयक कवितांमधली ‘प्रेम आणि सेम’, ‘जाळत-जळत’ किंवा ‘जाणं आणि राहाणं’ अशी यमकं, अनुप्रास छान आणि पटकन तोंडात बसणारी असली, तरी या कविता (आणि अशा किती तरी कविता, साहित्य) माणसाच्या जगण्यातील प्रेम या मूलभूत भावनेचं सुलभीकरण करतात. किंबहुना व्हॅलेन्टाइन डे म्हणजे गुलाबाची फुलं, ‘फ्लॉवरी’ अर्थात गोड गोड गुलाबी भाषेतले मेसेजेस किंवा लाल अथवा गुलाबी रंग, मुलाने मुलीला काहीतरी गिफ्ट देणं असे जे स्टिरिओटाइप्स बाजारपेठेने तयार करून आपल्यावर बंबार्डले आहेत, तशाच या (आणि इन्स्टाग्राम फेम नवगझलकार-कवींच्या) कविता प्रेमाला सपाट- ‘सेम’ करून टाकतात..त्यापेक्षा सुजीत फाटक त्याच्या कवितेत जे म्हणतो ते जास्त रिलेट होतं -‘तुझ्या आणि माझ्यामध्ये आताआधीसारखंच अंतरमधेच काही काळ टेक्निकल डिफिकल्टीमुळेज्याला आपणप्रेम म्हणून संबोधलं’किंवा जुई कुलकर्णी तिच्या एका कवितेत म्हणते ते जास्त पटतं आणि शांतपणे समजून घ्यावंसं वाटतं-‘तुझं असणंजसं प्यायले होते;तसंच तुझं नसणं प्यायलेयजमीन बनून...मात्र हे तुझं श्रेय आहेअसंही नाही.’.खरंतर प्रेम ही फार गुंतागुंतीची अशी भावना आहे. तिला अनेक पैलू, पदर आहेत. आणि व्यक्तिगणिक ती बदलत जाते, इतकी ती प्रवाही आणि व्यापकही आहे. त्यामुळेच कुणाचंही प्रेम सेम न-स-तं-च!प्रेमाची सुरुवात होते आकर्षणातून. एकमेकांचे गंध (फेरोमॉन्स) आवडतात किंवा नावडतात. त्यातून जवळीक वाढते. अधिकाधिक वेळा भेटावंसं वाटत राहतं.जास्त वेळ घालवला जातो. हॉर्मोन्सचा खेळ सुरू होतो. या सगळ्यामागे आपल्या मनातल्या पुनरुत्पादनाच्या आदिम प्रेरणांचं बल काम करत असतं. हे जीवशास्त्रीय तथ्य जरी असलं, तरी आपण ‘सेपियन्स’ आपल्या बौद्धिक क्षमतांमुळे ‘फिक्शन’ निर्माण करून त्यातच जास्त जगतो. म्हणजे या तथ्यांच्या पलीकडेही आपल्याला काहीतरी वाटतं..त्यात काळजी, जिव्हाळा, आपुलकी, मालकी, आपलं कुणीतरी आहे अशी भावना, करुणा, ममत्व अशा कितीतरी भावच्छटांचा वर्णपट असतो. आणि प्रत्येक भावच्छटेला जरी ‘प्रेम’ या एका मोठ्या लेबलखाली गणलं जात असलं, तरी या छटांचे प्रत्येकाचे आपापले असे पदर असतात आणि त्यांच्या मिश्रणातून प्रेम नावाची गुंतागुंतीचं वस्त्र तयार होतात.एकदा जीवशास्त्रीय कारणांमुळे तयार झालेल्या आकर्षणाचे धागे विरू लागले की आपोआपच ‘प्रेमा’चा बहरही ओसरू लागतो. नात्यातली ओढ कमी कमी होते. काही तरी ‘मिसिंग’ आहे असं वाटू लागतं. रेसिपी नेहमी तयार केली जाणारी तीच असली तरी ‘बेचव’ वाटू लागते... त्यामुळेच... त्यामुळेच तुम्ही स्ट्रेट असा किंवा स्ट्रेट नसा, तुम्ही लिव्ह इनमधले असा किंवा पारंपरिक लग्नसंस्थेत असा किंवा तुम्ही काहीच न ठरवलेले ‘कपल’ असा; हळूहळू विरत जाणाऱ्या या धाग्यांना ‘रिप्लेस’ करावं लागतं. त्यालाच कदाचित ‘नात्यावर काम करणं’ जे म्हणतात ते असावं..या रिप्लेसमेंटची सुरुवात खरंतर प्रेमात पडल्यापासून म्हणजे आकर्षणाला सुरुवात झाल्यापासूनच झाली असली तर फारच चांगलं. कसली असते ही रिप्लेसमेंट- परस्पर आदर, सहानुभाव, सन्मान, काळजी, खासगी अवकाश ओळखणं, मर्यादांची जाणीव असणं, शारीरिक, मानसिक गरजा-आवडीनिवडी ओळखणं आणि त्यांची पूर्तता करणं.जर नव्या धाग्यांनी नातं विणू घातलं नाही, तर ते तुटत जातं, अंतर वाढत जातं आणि एकमेकांना पाण्यात पाहणं सुरू होतं. बहुतांश वेळा अनेकांना वाटतं की प्रेमाचं नातं म्हणजे ‘ये फेविकॉल का जोड हैं; तुटेगा नहीं’ असं असतं. पण वस्तुतः असा फेविकॉलचा जोड वगैरे काही नसतं. तुम्हाला संयमाने तुमच्या नात्यावर परस्परांच्या भावना लक्षात घेऊन काम करत राहावं लागतं..आणि अर्थातच त्यात तडजोडीही असतातच. कोणतीही दोन माणसं तडजोड किंवा ‘अॅडजस्टमेंट’ केल्याशिवाय कोणतंही काम करू शकत नाहीत. मग ते मोठे कॉर्पोरेट करार असो किंवा दोन देशांमधल्या वाटाघाटी असतो किंवा अगदी कोळणींकडून माशांचा बाजार करणं असो; पण ही अॅडजस्टमेंट नेहमी एकच बाजू (स्ट्रेट कपलच्या बाबतीत बहुतेकदा स्त्री) करत असेल तर मात्र अवघड होतं.दोन्ही बाजूंनी काही पावलं पुढे, काही पावलं मागे गेलं, तर ते नातं समभावाचं होतं आणि बहरत राहतं. पण असं न होता, नातं टिकवायचं म्हणून टिकवत बसलो तर मात्र एकमेकांना खोल जखमा करत राहण्याशिवाय हाती काहीही लागत नाही..मला आवडणाऱ्या क्रिकेटचं उदाहरण देतो- टेस्ट मॅचमध्ये किंवा अगदी टी-ट्वेंटीच्या जमान्यातही व्यक्तिगत खेळीबरोबरच पार्टनरशिप महत्त्वाच्या असतात. त्यासाठी एकमेकांना साथ द्यावी लागते. कधी एखादा बॅटर चौकार-षटकार मारतो, वेगाने धावा करतो, तर त्याचा साथीदार बॅटर मात्र एक बाजू धरून ठेवतो.आपला साथीदार अत्यंत शांतपणे बॉल बॅटच्या मधोमध घेऊन डिफेन्स करतो आहे हे पाहणंही दुसऱ्या बॅटरला प्रचंड आत्मविश्वास देणारं असतं. त्यामुळेच बघा, बरेचदा चांगली पार्टनरशिप झाल्यावर त्या दोघांपैकी एखादा आउट झाला की मैदानावर उरलेल्या दुसऱ्याची लय बिघडते. टाइमिंग चुकू लागतं. तो लगेच आउटही होतो..म्हणूनच सुरुवातीला उद्धृत केलेल्या फेमस कवींच्या ओळींपेक्षा मला कवी अनिलांच्या एका दशपदीतल्या ओळी जास्त समंजस वाटतात-‘कसे निभावून गेलो, कळत नाही, कळत नव्हतेतसे काही जवळ नव्हते- नुसते हाती हात होते’हे झालं नातेसंबंधांचं; पण आणखी थोड्या वेगळ्या आणि विहंग-अँगलने विचार केला, तर प्रेमाला विस्तृत विविधांगं आहेत. जसं व्यक्तीचं व्यक्तीवर प्रेम असतं, त्यांच्यात नातं फुलतं, वाढतं, तसंच एखाद्याचं त्याच्या ध्येयावर, कामावर प्रेम असतं, एखाद्या कार्यकर्त्याला अडल्यानडल्या, गरीब-पिचलेल्या समाजाबद्दल प्रेम वाटतं आणि त्याकरता तो घरदार, आयुष्य झोकून देतो. एखाद्याचं देशावर प्रेम असतं, इथल्या व्यवस्था योग्य पद्धतीने चालाव्यात याकरता तो आयुष्यभर झटतो. ज्ञानेश्वरांनी पसायदानात ‘जो जें वांच्छील तो तें लाहो’ असं मागणं मागितलं. म्हणजे प्रेमाची एक ‘मायक्रो लेव्हल’ व्यक्तींपासून सुरू होते आणि ती अखिल मानवजातीच्या कल्याणापर्यंत ‘मॅक्रो’ होऊन जाते.मग आता मला सांगा एवढी मोठी रेंज असलेली हे प्रेम ‘सगळ्यांचं सेम’ कसं असेल? नसेलच ना! तुम्हाला काय वाटतं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 