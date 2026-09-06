Vijayanagar Empire Women : विजयनगरच्या वैभवातील स्त्रीकर्तृत्वाचा शोध

रोहित वाळिंबे - rohit.walimbe@esakal.comइतिहासलेखनात राजे, युद्ध, राजकीय घडामोडी, साम्राज्यांचा विस्तार आणि सत्तासंघर्ष यांना नेहमीच मध्यवर्ती स्थान मिळाले आहे. मात्र स्त्रियांचे जीवन, त्यांचे सामाजिक स्थान, आर्थिक योगदान, शिक्षण, कला, राजकारण, युद्धातील सहभाग आणि सांस्कृतिक योगदान यांचा तुलनेने कमी विचार झालेला दिसतो. याच दुर्लक्षित अंगावर प्रकाश टाकणारे डॉ. अस्मि ता हवालदार लिखित ‘विजयनगर साम्राज्यातील स्त्रिया’ हे पुस्तक महत्त्वाचे ठरते. हे पुस्तक केवळ स्त्रियांच्या इतिहासाचे वर्णन करणारे पुस्तक नसून विजयनगरच्या सामाजिक-सांस्कृतिक इतिहासाचा वेगळा पट वाचकांसमोर उभा करणारे आहे. मुखपृष्ठावर विजयनगरच्या शिल्पकलेतील स्त्रीप्रतिमा आणि भित्तिचित्रांचा वापर करण्यात आला आहे. विजयनगर साम्राज्याच्या इतिहासात स्त्री कोणकोणत्या भूमिकांमध्ये दिसते, याचा शोध हे पुस्तक घेते. राण्या, राजस्त्रिया या भूमिकांपलीकडे जाऊन अंगरक्षक, वीरांगना, व्यापारी स्त्रिया, कलाकार, देवदासी, कौटुंबिक स्त्रिया, कष्टकरी आणि शेतकरी अशा समाजाच्या विविध स्तरांतील स्त्रियांचा विचार पुस्तकात केला आहे. पुस्तकाची रचना विषयानुरूप विस्तृत आहे. केवळ राजघराण्यातील स्त्रियांपुरता पुस्तकाचा विषय मर्यादित नसून स्त्रीजीवनाच्या पैलूंचा विचार केला आहे..Marathi Book Review : इतिहास, आठवणी आणि कथांचा संगम घडवणारी तीन नवी पुस्तके .पुस्तकाचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, इतिहासातील स्त्रीची अधोरेखित केलेली बहुआयामी भूमिका. विजयनगरच्या राजवाड्यात स्त्रिया केवळ राण्या किंवा दासी म्हणून नव्हत्या, तर काही स्त्रिया अंगरक्षक म्हणूनही कार्यरत होत्या, काही चक्क मल्लविद्या पारंगत, तर काही युद्धकलेचे प्रशिक्षणही घेतलेल्या होत्या. काही वीरांगनांनी पतीच्या मृत्यूनंतरही युद्ध सुरू ठेवले, तर काही स्त्रियांच्या शौर्याच्या स्मृती स्मारकांच्या माध्यमातून जतन झाल्याचे पुस्तकात अधोरेखित करण्यात आले आहे. त्यामुळे मध्ययुगीन स्त्री म्हणजे केवळ घर आणि कुटुंबापुरती मर्यादित व्यक्ती होती, ह्या रूढ कल्पनेला हे पुस्तक छेद देते.स्त्रियांच्या सामाजिक योगदानाचा आढावा घेताना स्त्रियांचा राजकीय सहभाग, संकटाच्या काळात त्यांनी स्वतंत्रपणे राजकीय भूमिका घेत दिलेले मोलाचे योगदान लेखिकेने उदाहरणांसह मांडले आहे. काही स्त्रिया प्रशासकीय पदांवर कार्यरत असल्याचेही पुस्तकात नमूद केले आहे. आर्थिक क्षेत्रातील स्त्रियांच्या सहभागाचा विचार हे पुस्तकाचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. व्यापारी स्त्रिया राजासमोर आपल्या व्यावसायिक अडचणी मांडून करसवलत घेत किंवा व्यापारात कशा ठाम उभ्या राहत याचे वर्णन, स्त्रीचे आर्थिक अस्तित्व आणि तिची निर्णयक्षमता हे मुद्देही वाचनीय आहे. स्त्रियांच्या शिक्षणाचा, साहित्यिक-सांस्कृतिक योगदानाचा परामर्शही लेखिकेने व्यापक स्वरूपात घेतला आहे. राजदरबारातील कलाकार स्त्रिया, त्यांचे प्रशिक्षण, त्यांना मिळणारा राजाश्रय आणि त्यांच्या सामाजिक स्थानाचे विविध पैलू पुस्तकातून समोर येतात. त्याचबरोबर देवदासी आणि इतर कलाकार स्त्रियांच्या जीवनाकडेही पाहिले आहे..तथापि, पुस्तकाचा अभ्यास करताना एक मर्यादाही जाणवते. मध्ययुगीन स्त्रियांच्या जीवनाची उपलब्ध माहिती मोठ्या प्रमाणावर शिलालेख, परदेशी प्रवाशांची वर्णने, साहित्य, वास्तू आणि कलाकृती यांवर आधारित असल्यामुळे सामान्य स्त्रियांचे जीवन तुलनेने कमी प्रमाणात समोर येते. स्वतः लेखिकाही उपलब्ध साधनांच्या मर्यादांची जाणीव ठेवून विवेचन करते.पुस्तक संशोधनपर असल्याने भाषेत अधिक लालित्य आणण्यात मर्यादा निर्माण होत आहेत. मात्र, शिलालेख, साहित्य, प्रवाशांची वर्णने, शिल्पे, चित्रे आणि वास्तू यांसारख्या विविध साधनांचा आधार घेऊन स्त्रीजीवनाचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न पुस्तकाला अभ्यासपूर्ण स्वरूप देतो. त्यामुळे विजयनगर साम्राज्य समजून घेण्यासाठी, तसेच भारतीय इतिहासातील स्त्रीचे स्थान नव्याने समजून घेण्यासाठी हे पुस्तक निश्चितच महत्त्वपूर्ण ठरते.पुस्तक : विजयनगर साम्राज्यातील स्त्रियालेखिका : डॉ. अस्मिता हवालदारप्रकाशक : मिहाना पब्लिकेशन्सपृष्ठे : २४४, मूल्य : ३५० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.